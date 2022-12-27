Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Обзорная пешеходная экскурсия по Мышкину
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мышкин + 3 музея (Программа №1)
Начало: По согласованию с гидом
«Что вас ожидает: Наша программа знакомства с Мышкиным включает в себя посещение трех музеев, позволяющих лучше узнать историю и уклад этого провинциального города»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
«Мыши, объединяйтесь» (Программа №3)
Начало: По согласованию с гидом
«Что вас ожидает: Наша программа знакомства с Мышкиным включает в себя посещение четырех музеев, позволяющих лучше узнать историю и уклад этого провинциального города»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мышкин - Столица лоцманов (Программа №2)
Начало: По согласованию с гидом
«Наша программа знакомства с Мышкиным включает в себя посещение четырех музеев, позволяющих лучше узнать историю и уклад этого провинциального города»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера27 декабря 2022Обзорная экскурсия по Мышкину и «Мышкины палаты»Очень понравился город, сказочный, нарядный. Замечательная экскурсия, внимательные, отзывчивые жители. Дети просто в восторге. Очень хочется вернуться весной или летом.
Ответы на вопросы от путешественников по Мышкину в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Мышкину в июне 2024
Сейчас в Мышкине в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 3 200 до 6 300. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Изучение достопримечательностей города Мышкина нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Мышкине много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024