Найдено 4 экскурсии в категории « Обзорные » в Мышкине, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

Индивидуальная 1.5 часа 13 отзывов Популярное предложение Обзорная пешеходная экскурсия по Мышкину Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 3 200 ₽ за всё до 10 чел. Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Мышкин + 3 музея (Программа №1) Начало: По согласованию с гидом «Что вас ожидает: Наша программа знакомства с Мышкиным включает в себя посещение трех музеев, позволяющих лучше узнать историю и уклад этого провинциального города» Расписание: Ежедневно 5 900 ₽ за всё до 10 чел. Индивидуальная 4 часа «Мыши, объединяйтесь» (Программа №3) Начало: По согласованию с гидом «Что вас ожидает: Наша программа знакомства с Мышкиным включает в себя посещение четырех музеев, позволяющих лучше узнать историю и уклад этого провинциального города» Расписание: Ежедневно 6 300 ₽ за всё до 10 чел. Индивидуальная 3.5 часа Мышкин - Столица лоцманов (Программа №2) Начало: По согласованию с гидом «Наша программа знакомства с Мышкиным включает в себя посещение четырех музеев, позволяющих лучше узнать историю и уклад этого провинциального города» Расписание: Ежедневно 5 500 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Мышкина Последние отзывы на экскурсии В Вера Обзорная экскурсия по Мышкину и «Мышкины палаты» Очень понравился город, сказочный, нарядный. Замечательная экскурсия, внимательные, отзывчивые жители. Дети просто в восторге. Очень хочется вернуться весной или летом.

Ответы на вопросы от путешественников по Мышкину в категории «Обзорные»

Изучение достопримечательностей города Мышкина нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Мышкине много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024