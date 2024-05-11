Набережные Челны — второй по величине город Татарстана после Казани. Я расскажу историю его появления, раскрою этапы строительства Камаза и Нижнекамской ГЭС.
Поделюсь личными воспоминаниями о том, как город на моих глазах превратился в промышленного гиганта на Каме. И многое другое!
Поделюсь личными воспоминаниями о том, как город на моих глазах превратился в промышленного гиганта на Каме. И многое другое!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Площадь Азатлык с «кольцом исполнения желаний».
- Строящийся духовный центр Джума-мечеть.
- «Челнинскую тюбетейку» — символ города.
- Нижнекамскую ГЭС и помпезный район Чаллы Яр.
- Памятники Габдулле Тукаю и Высоцкому.
- Мемориальный комплекс «Родина-мать».
Вы узнаете:
- Где находятся самая маленькая мечеть и крупнейший многоподъездный дом города.
- Почему Нижнекамская ГЭС работает только на треть своей мощности.
- Сколько рекордов было побито на производстве автомобилей Камаз.
- Как должна проходить «правильная приватизация».
- Чем Набережные Челны отличаются от других городов страны.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на авто Lada Granta или Skoda Yeti.
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирек — ваш гид в Набережных Челнах
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирек, я родился и всю жизнь живу в Набережных Челнах. Помню город с самого начала строительства Камаза. Можно сказать, я вырос вместе с ним. С радостью покажу вам его главные места и тайные уголки.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Inna
11 мая 2024
Сказать, что Ирек, как гид, нас очень восхитил - это не сказать ни чего.
Мы остались в полном восторге от его мини-туристической поездки по улочкам красивой многовековой Елабуги и по современным
Мы остались в полном восторге от его мини-туристической поездки по улочкам красивой многовековой Елабуги и по современным