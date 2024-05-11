читать дальше просторным проспектам молодого шикарного города Набережные Челны - с подробными и очень интересными экскурсами в их историю))



Ирек очень приятный, позитивный гид, с большой любовью делился с нами своими знаниями об истории своего родного края 👏

Сказать, что Ирек, как гид, нас очень восхитил - это не сказать ни чего.Мы остались в полном восторге от его мини-туристической поездки по улочкам красивой многовековой Елабуги и по современным