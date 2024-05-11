Набережные Челны - первая встреча

Посетить главные места города и узнать о них интересные факты на автопешеходной экскурсии
Набережные Челны — второй по величине город Татарстана после Казани. Я расскажу историю его появления, раскрою этапы строительства Камаза и Нижнекамской ГЭС.

Поделюсь личными воспоминаниями о том, как город на моих глазах превратился в промышленного гиганта на Каме. И многое другое!
5
1 отзыв
Набережные Челны - первая встреча
Набережные Челны - первая встреча
Набережные Челны - первая встреча
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Площадь Азатлык с «кольцом исполнения желаний».
  • Строящийся духовный центр Джума-мечеть.
  • «Челнинскую тюбетейку» — символ города.
  • Нижнекамскую ГЭС и помпезный район Чаллы Яр.
  • Памятники Габдулле Тукаю и Высоцкому.
  • Мемориальный комплекс «Родина-мать».

Вы узнаете:

  • Где находятся самая маленькая мечеть и крупнейший многоподъездный дом города.
  • Почему Нижнекамская ГЭС работает только на треть своей мощности.
  • Сколько рекордов было побито на производстве автомобилей Камаз.
  • Как должна проходить «правильная приватизация».
  • Чем Набережные Челны отличаются от других городов страны.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на авто Lada Granta или Skoda Yeti.
  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Inna
11 мая 2024
Сказать, что Ирек, как гид, нас очень восхитил - это не сказать ни чего.

Мы остались в полном восторге от его мини-туристической поездки по улочкам красивой многовековой Елабуги и по современным
читать дальше

просторным проспектам молодого шикарного города Набережные Челны - с подробными и очень интересными экскурсами в их историю))

Ирек очень приятный, позитивный гид, с большой любовью делился с нами своими знаниями об истории своего родного края 👏

ХорошоТам