Откройте для себя Элисту — жемчужину степей! Здесь восток встречается с западом: древние буддийские храмы соседствуют с современной архитектурой.
Погрузитесь в уникальную атмосферу города, где каждая улица хранит легенды, а гостеприимство калмыцкого народа оставит незабываемые впечатления!
Описание тураЭлиста — жемчужина степей, где величественная Золотая обитель Будды Шакьямуни соседствует с современной архитектурой и уникальной атмосферой Востока. Здесь Пагода Семи Дней и памятник Ленину на центральной площади создают неповторимый колорит. Погрузитесь в мир калмыцких традиций и гостеприимства!
По Субботам с 12:00 - 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Золотая обитель Будды Шакьямуни
- Пагоду Семи дней
- Старый хурул
- Золотые ворота
Что включено
- Экскурсия с гидом
- Проезд на комфортабельном автобусе
- Сопровождение с Нальчика
- Вход в главный Хурул
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Нальчик, проспект Ленина, 32
Когда и сколько длится?
Когда: По Субботам с 12:00 - 18:00
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Нальчика
Похожие туры на «Фестиваль тюльпанов - Элиста»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборКабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Погрузитесь в мир горных вершин и целебных вод Кабардино-Балкарии в увлекательной экскурсии
Начало: По запросу
Завтра в 09:00
26 мар в 09:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нальчика - в Грозный, Шали и Аргун
Увидеть современную Чечню и восхититься её многогранностью и колоритом
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
26 мар в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
В Осетию - на внедорожнике из Нальчика
Уехать в самое сердце Кавказа - к древним крепостям, родовым башням и живописным ущельям
Начало: В пос. Урвань
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
26 мар в 08:30
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В сердце Северной Осетии: башни, горы и легенды
Путешествие в Северную Осетию подарит вам незабываемые впечатления. Полюбуйтесь природой, узнайте историю и посетите уникальные места
Начало: На площади Абхазии
Завтра в 08:00
26 мар в 08:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.