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20%
Россыпь цветов и мириады звёзд: астропоход из Нальчика в сердце гор (мини-группа)
Переночевать в звенящей тишине, покорить перевалы и рассмотреть созвездия в телескоп
Начало: Нальчик, аэропорт, до 9:00. Точное место встречи -...
24 июл в 08:00
31 июл в 08:00
21 520 ₽
26 900 ₽ за человека
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 6 дней
Начало: Г. Минеральные Воды
6 июл в 10:00
20 июл в 10:00
от 53 000 ₽ за человека
3 ущелья Кабардино-Балкарии и Эльбрус. Национальный маршрут. Весна-лето
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
23 июл в 10:00
20 авг в 10:00
от 49 000 ₽ за человека
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8%
Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус осенью. Национальный маршрут
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
1 ноя в 10:00
от 49 000 ₽
53 000 ₽ за человека
Дух гор Кабардино-Балкарии
Тур по самым знаковым и живописным местам горной Кабардино-Балкарии
6 июл в 10:00
13 июл в 10:00
от 49 000 ₽ за человека
Кавказские пейзажи. Экскурсионный тур
Начало: Г. Минеральные Воды
15 июл в 10:00
29 июл в 10:00
от 37 700 ₽ за человека
Горы и ущелья Кабардино-Балкарии
Места показа: Нальчик, Чегемское ущелье, село Верхняя Балкария
26 сен в 10:00
от 51 600 ₽ за человека
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14%
Три ущелья Кабардино-Балкарии. Зимний национальный маршрут
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
17 дек в 10:00
от 49 000 ₽
57 000 ₽ за человека
Такая разная Кабардино-Балкария. Экскурсионный тур
Начало: Г. Минеральные Воды
13 июл в 10:00
27 июл в 10:00
47 000 ₽ за человека
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10%
Осенне-зимние кавказские пейзажи. Экскурсионный тур
Начало: Г. Минеральные Воды/ г. Пятигорск
7 окт в 10:00
21 окт в 10:00
от 33 930 ₽
37 700 ₽ за человека
Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус на Рождество
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
1 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 54 500 ₽ за человека
Горы впечатлений. Экскурсионный тур по Кабардино-Балкарии и КМВ
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
1 янв в 10:00
от 75 000 ₽ за человека
Новогодние огни Эльбруса
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
29 дек в 10:00
от 57 500 ₽ за человека
Новый год по-кавказски
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
3 янв в 10:00
55 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Нальчике
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- Россыпь цветов и мириады звёзд: астропоход из Нальчика в сердце гор (мини-группа);
- Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 6 дней;
- 3 ущелья Кабардино-Балкарии и Эльбрус. Национальный маршрут. Весна-лето;
- Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус осенью. Национальный маршрут;
- Дух гор Кабардино-Балкарии.
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Туры по окрестностям Нальчика и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь