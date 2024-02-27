Переночевать в звенящей тишине, покорить перевалы и полюбоваться ковром из рододендронов
Нальчик, до 9:00. Точное место встречи - по догово...
17 мая
23 мая
5 июля
12 июля
23 900₽ за человека
Что посмотреть в Нальчике на экскурсиях?
Здесь съезжаются альпинисты для обучения трюков. Высокие, могущественные горы – это идеальное место для путешествий и тренировок. Удивительной природой хребтов восхищаются любители экстремального горнолыжного спорта. В городе работают уютные гостиницы, где встречают туристов приветливые хозяева. На территории Республики функционируют здравницы, центры альпинизма, туризма.
Обобщённо опишите зачем сюда едут туристы, например, за природными достопримечательностями, за красивым морем, закатом, за горами, за музеями, за культурным обогащением и т.д. в ключе, что это можно посетить/сделать на экскурсиях в нашем каталоге
Сюда приезжают туристы за культурным обогащением, чтобы поправить здоровье, встретиться один на один с величественной природой
Местные экскурсоводы
На данный момент Кабардино-Балкария привлекает большое количество туристов, внутренний туризм растёт, мы столько всего ещё не знаем о местных землях, поэтому гиды и местные власти способствуют тому, чтобы была возможность увидеть республику и её достопримечательности с комфортом. Выбирайте экскурсии выше, используйте категории, чтобы точечно подобрать для себя экскурсию. Спасибо, что выбирайте нас для своего отдыха!
Последние отзывы на туры
Л
Лариса
27 февраля 2024
Легенды Кавказа. Безенги - поход к Северному массиву
Никаких в целом нареканий к организатору нет. Все четко, без задержек.
Спасибо большое вам за этот тур, даже уезжать не хочется, невероятно много красивых мест и очень вкусная местная кухня, огромное спасибо за таких гидов за Стаса, Ибрагима и Эдуарда, они очень интересные рассказывают и сами по себе очень классные, с радостью бы еще вернулись и побывали бы других красивых и интересных местах
Это было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоции и состояние эйфории. Все гиды, которые у нас были настоящие профессионалы, с ними я чувствовала спокойствие и уверенность. Очень продуманный тайминг поездок и экскурсий, никуда не бежим, не летим, нет никакой суеты, но успевали везде. Все четко и спокойно. При этом очень комфортное время встречи из отеля на экскурсии. Можно спокойно позавтракать в предвкушении очередной приключений и живописных пейзажей. Мы были в Кабардино-Балкарии тур мультиактивный Эльбрус. Это смесь Швейцарии и Италии, я даже представить не могла, что у нас тоже такое есть. Почему мне никто не рассказал об этом раньше?! Спасибо за это путешествие, приехали обновленные и заряженные!
Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим. Отдельное спасибо Михаилу за организацию и четкое продумывание маршрута, интересную информацию и душевное отношение!
Были в туре мульиактиктив на Эльбрусе. Все было организовано замечательно. Отель Азимут с видом на горы и пением птиц по утра просто сказка!
Отдельная благодарность гидам Аскеру, Алле, чудесные, добрые люди, прекрасные экскурсии! Встретили, проводили, были с нами все это время. Ещё поедем обязательно на Кавказ через вашу компания!
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику
Самые популярные туры в Нальчике
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сейчас в Нальчике можно забронировать 3 тура от 23 900 ₽ до 37 500 ₽. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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