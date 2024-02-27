Л Лариса Легенды Кавказа. Безенги - поход к Северному массиву Никаких в целом нареканий к организатору нет. Все четко, без задержек.

А Акулов Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней Организатор данной поездки принимающая сторона. Спасибо им большое за отличную организацию тура.

Л Лариса Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней Все по расписанию, организовано. Только вот автобус с небольшими окнами, обзор очень маленький. С сидения у прохода совсем никудышный обзор.

Ю Юлия Мультиактив на Эльбрусе Спасибо большое вам за этот тур, даже уезжать не хочется, невероятно много красивых мест и очень вкусная местная кухня, огромное спасибо за таких гидов за Стаса, Ибрагима и Эдуарда, они очень интересные рассказывают и сами по себе очень классные, с радостью бы еще вернулись и побывали бы других красивых и интересных местах

Е Елена Мультиактив на Эльбрусе Это было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоции и состояние эйфории. Все гиды, которые у нас были настоящие профессионалы, с ними я чувствовала спокойствие и уверенность. Очень продуманный тайминг поездок и экскурсий, никуда не бежим, не летим, нет никакой суеты, но успевали везде. Все четко и спокойно. При этом очень комфортное время встречи из отеля на экскурсии. Можно спокойно позавтракать в предвкушении очередной приключений и живописных пейзажей. Мы были в Кабардино-Балкарии тур мультиактивный Эльбрус. Это смесь Швейцарии и Италии, я даже представить не могла, что у нас тоже такое есть. Почему мне никто не рассказал об этом раньше?! Спасибо за это путешествие, приехали обновленные и заряженные!

А Алиса Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней Отличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводам Виктору и Ваграму за увлекательные приключения!

Д Дарья Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим. Отдельное спасибо Михаилу за организацию и четкое продумывание маршрута, интересную информацию и душевное отношение!