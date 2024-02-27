Авторские туры в Нальчике

Туры по городам России
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
г. Минеральные Воды
22 мая
от 30 000 за человека
Мультиактив на Эльбрусе
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Мультиактив на Эльбрусе
г. Нальчик
4 июля
25 июля
22 авг
19 сен
от 37 500 за человека
Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор
Переночевать в звенящей тишине, покорить перевалы и полюбоваться ковром из рододендронов
Нальчик, до 9:00. Точное место встречи - по догово...
17 мая
23 мая
5 июля
12 июля
23 900 за человека

Что посмотреть в Нальчике на экскурсиях?

Здесь съезжаются альпинисты для обучения трюков. Высокие, могущественные горы – это идеальное место для путешествий и тренировок. Удивительной природой хребтов восхищаются любители экстремального горнолыжного спорта. В городе работают уютные гостиницы, где встречают туристов приветливые хозяева. На территории Республики функционируют здравницы, центры альпинизма, туризма. Обобщённо опишите зачем сюда едут туристы, например, за природными достопримечательностями, за красивым морем, закатом, за горами, за музеями, за культурным обогащением и т.д. в ключе, что это можно посетить/сделать на экскурсиях в нашем каталоге Сюда приезжают туристы за культурным обогащением, чтобы поправить здоровье, встретиться один на один с величественной природой

Местные экскурсоводы

На данный момент Кабардино-Балкария привлекает большое количество туристов, внутренний туризм растёт, мы столько всего ещё не знаем о местных землях, поэтому гиды и местные власти способствуют тому, чтобы была возможность увидеть республику и её достопримечательности с комфортом. Выбирайте экскурсии выше, используйте категории, чтобы точечно подобрать для себя экскурсию. Спасибо, что выбирайте нас для своего отдыха!

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лариса
    27 февраля 2024
    Легенды Кавказа. Безенги - поход к Северному массиву
    Никаких в целом нареканий к организатору нет. Все четко, без задержек.
  • А
    Акулов
    11 января 2024
    Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
    Организатор данной поездки принимающая сторона. Спасибо им большое за отличную организацию тура.
  • Л
    Лариса
    8 ноября 2023
    Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
    Все по расписанию, организовано. Только вот автобус с небольшими окнами, обзор очень маленький. С сидения у прохода совсем никудышный обзор.
    Все по расписанию, организовано. Только вот автобус с небольшими окнами, обзор очень маленький. С сидения у прохода совсем никудышный обзор
  • Ю
    Юлия
    8 ноября 2023
    Мультиактив на Эльбрусе
    Спасибо большое вам за этот тур, даже уезжать не хочется, невероятно много красивых мест и очень вкусная местная кухня, огромное спасибо за таких гидов за Стаса, Ибрагима и Эдуарда, они очень интересные рассказывают и сами по себе очень классные, с радостью бы еще вернулись и побывали бы других красивых и интересных местах
  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Мультиактив на Эльбрусе
    Это было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоции и состояние эйфории. Все гиды, которые у нас были настоящие профессионалы, с ними я чувствовала спокойствие и уверенность. Очень продуманный тайминг поездок и экскурсий, никуда не бежим, не летим, нет никакой суеты, но успевали везде. Все четко и спокойно. При этом очень комфортное время встречи из отеля на экскурсии. Можно спокойно позавтракать в предвкушении очередной приключений и живописных пейзажей. Мы были в Кабардино-Балкарии тур мультиактивный Эльбрус. Это смесь Швейцарии и Италии, я даже представить не могла, что у нас тоже такое есть. Почему мне никто не рассказал об этом раньше?! Спасибо за это путешествие, приехали обновленные и заряженные!
    Это было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоцииЭто было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоцииЭто было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоцииЭто было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоции
  • А
    Алиса
    13 августа 2023
    Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
    Отличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводам Виктору и Ваграму за увлекательные приключения!
    Отличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводамОтличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводамОтличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводамОтличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводамОтличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводамОтличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводамОтличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводамОтличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводамОтличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводамОтличное недельное путешествие! Красота природы Кавказа и его история оставляет неизгладимое впечатление! Большое спасибо нашим экскурсоводам
  • Д
    Дарья
    10 августа 2023
    Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор
    Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим. Отдельное спасибо Михаилу за организацию и четкое продумывание маршрута, интересную информацию и душевное отношение!
    Потрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющимПотрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющимПотрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющимПотрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющимПотрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющимПотрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющимПотрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющимПотрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющимПотрясающая экскурсия!!! Красивейшая природа, необыкновенные места. Был первый опыт подобного отдыха и он оказался очень впечатляющим
  • А
    Анастасия
    18 мая 2022
    Мультиактив на Эльбрусе
    Были в туре мульиактиктив на Эльбрусе. Все было организовано замечательно. Отель Азимут с видом на горы и пением птиц по утра просто сказка! Отдельная благодарность гидам Аскеру, Алле, чудесные, добрые люди, прекрасные экскурсии! Встретили, проводили, были с нами все это время. Ещё поедем обязательно на Кавказ через вашу компания!

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику

Самые популярные туры в Нальчике
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 5 дней
  2. Мультиактив на Эльбрусе
  3. Россыпь цветов и мириады звёзд. 3 дня в сердце гор
Сколько стоит тур в Нальчике в апреле 2024
Сейчас в Нальчике можно забронировать 3 тура от 23 900 ₽ до 37 500 ₽. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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