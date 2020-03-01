Выбирайте и другие экскурсии в Нерехте

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Нерехта и окрестности: дух русской самобытности

Душевная поездка по старинным и обаятельным местам костромской провинции

Николай
Задать вопрос
Николай – ваш гид
Уютный городок находится в середине треугольника, вершины которого венчают прославленные Кострома, Ярославль и Иваново.

Добираются до Нерехты немногие, и потому здесь можно по-настоящему ощутить то самое волшебство русской старины.

Я познакомлю вас с нарядными храмами, купеческими домами, дворянскими усадьбами и расскажу, чем жил город целых восемь веков.
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у ж/д вокзала Нерехты
Забронировать экскурсию
Нерехта и окрестности: дух русской самобытности
Нерехта и окрестности: дух русской самобытности

Что вас ожидает

Старинные храмы города
Экскурсия начнется у ж/д вокзала, о котором будет небольшая и интересная история. А затем вы отправитесь к историческому центру, где познакомитесь с проектом талантливого костромского архитектора Воротилова и первым барочным храмом Нерехты — Варваринской церковью. Осмотрите живописную Никольскую церковь со старинными росписями. Взглянете на окрестности с пары колоколен. А также узнаете историю Казанского собора, сооруженного по приказу Петра I, и познакомитесь со стилем ярославского узорочья на примере Владимирского собора, где хранится чудотворный образ Нерехтской иконы Божией Матери.

Нерехта купеческая и патриархальная
Гуляя по Старому городу, вы то и дело будете встречать дома, где все еще живет дух русской самобытности. По уютным переулочкам с дворянскими и купеческими усадьбами пройдете к потрясающей точке, с которой виден почти весь городок с его белыми храмами и колокольнями. По пути я расскажу, чем в старину славилась Нерехта, как жили ее ремесленники, купцы, а еще пленные французы в 1812 г. Покажу, где останавливался Суворов, где ночевал император Павел I и какие исторические события связаны с его визитом. Кроме того, вы сможете посетить парочку местных музеев и устроить небольшой перерыв в уютном кафе.

Живописные окрестности Нерехты
Немного проехав на городском автобусе, вы окажетесь у древнего Троице-Сыпанова монастыря, где услышите предание о преподобном Пахомии Нерехтском и основании обители в 14 веке. Также в программе будет жемчужина окрестностей Нерехты — село Кулиги. Это храмовый ансамбль с пятиглавым храмом, колокольней, воротами и башенками, вокруг — тишина, а ближайшее живое село в двух километрах. Кроме того, проехав к северу от города, вы доберетесь до древнего и не менее живописного села Тетеринское, где я покажу один из шедевров итальянского зодчего и познакомлю с потрясающими старинными интерьерами и иконостасом храма 17 века — Свято-Успенской Тетеринской женской пустыни.

Дворянская усадьба Неверово (опционально)
При желании, по дороге в Кострому после села Тетеринского можно будет доехать до старинной деревянной усадьбы Неверово начала 19 века. К сожалению, усадьба не пережила послереволюционных и послевоенных испытаний, поэтому место производит впечатление безвозвратно утраченной дворянской эпохи. Однако перед главным домом стоит красивая липовая аллея, а чуть поодаль — сад, ведущей к речке, где владельцы отдыхали на летней даче.

Организационные детали

Вопросы трансфера

  • В Нерехту вы можете приехать из Ярославля, Иванова и Костромы как по железной, так и по автодороге
  • Между объектами программы можно перемещаться на вашем автомобиле или используя местный городской транспорт —около 150 руб./человека на все перемещения
  • Я также могу организовать аренду автобуса, если вы соберете большую группу — в среднем 1000-2000 руб./человека для групп от 20 участников

Что не включено в стоимость

  • Посещение колоколен, музеев Е. Дьяконовой и краеведческого, а также Никольского храма будет стоить сумарно ~ 600 руб./человека
  • Обед в кафе ~ 200 руб./человека
Нерехта и окрестности: дух русской самобытности
Нерехта и окрестности: дух русской самобытности
Нерехта и окрестности: дух русской самобытности
Нерехта и окрестности: дух русской самобытности
Нерехта и окрестности: дух русской самобытности
Нерехта и окрестности: дух русской самобытности
Нерехта и окрестности: дух русской самобытности
Нерехта и окрестности: дух русской самобытности
Нерехта и окрестности: дух русской самобытности
Нерехта и окрестности: дух русской самобытности
Нерехта и окрестности: дух русской самобытности
Нерехта и окрестности: дух русской самобытности
Нерехта и окрестности: дух русской самобытности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у ж/д вокзала Нерехты.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Николай
Николай
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я работаю гидом пятый год. Кроме этого, профессионально занимаюсь живописью и провожу мастер-классы по акварели в разных городах и селах Золотого кольца. На экскурсиях показываю не только классические достопримечательности, но и места, скрытые от глаз туристов. Рассказываю увлекательно, не «гружу» датами и с радостью отвечаю на все вопросы.
Напишите мне

Выбирайте и другие экскурсии в Нерехте

ИндивидуальныеВсеПешкомОбзорные