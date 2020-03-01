Выбирайте и другие экскурсии в Нерехте

Что вас ожидает

Старинные храмы города

Экскурсия начнется у ж/д вокзала, о котором будет небольшая и интересная история. А затем вы отправитесь к историческому центру, где познакомитесь с проектом талантливого костромского архитектора Воротилова и первым барочным храмом Нерехты — Варваринской церковью. Осмотрите живописную Никольскую церковь со старинными росписями. Взглянете на окрестности с пары колоколен. А также узнаете историю Казанского собора, сооруженного по приказу Петра I, и познакомитесь со стилем ярославского узорочья на примере Владимирского собора, где хранится чудотворный образ Нерехтской иконы Божией Матери.

Нерехта купеческая и патриархальная

Гуляя по Старому городу, вы то и дело будете встречать дома, где все еще живет дух русской самобытности. По уютным переулочкам с дворянскими и купеческими усадьбами пройдете к потрясающей точке, с которой виден почти весь городок с его белыми храмами и колокольнями. По пути я расскажу, чем в старину славилась Нерехта, как жили ее ремесленники, купцы, а еще пленные французы в 1812 г. Покажу, где останавливался Суворов, где ночевал император Павел I и какие исторические события связаны с его визитом. Кроме того, вы сможете посетить парочку местных музеев и устроить небольшой перерыв в уютном кафе.

Живописные окрестности Нерехты

Немного проехав на городском автобусе, вы окажетесь у древнего Троице-Сыпанова монастыря, где услышите предание о преподобном Пахомии Нерехтском и основании обители в 14 веке. Также в программе будет жемчужина окрестностей Нерехты — село Кулиги. Это храмовый ансамбль с пятиглавым храмом, колокольней, воротами и башенками, вокруг — тишина, а ближайшее живое село в двух километрах. Кроме того, проехав к северу от города, вы доберетесь до древнего и не менее живописного села Тетеринское, где я покажу один из шедевров итальянского зодчего и познакомлю с потрясающими старинными интерьерами и иконостасом храма 17 века — Свято-Успенской Тетеринской женской пустыни.

Дворянская усадьба Неверово (опционально)

При желании, по дороге в Кострому после села Тетеринского можно будет доехать до старинной деревянной усадьбы Неверово начала 19 века. К сожалению, усадьба не пережила послереволюционных и послевоенных испытаний, поэтому место производит впечатление безвозвратно утраченной дворянской эпохи. Однако перед главным домом стоит красивая липовая аллея, а чуть поодаль — сад, ведущей к речке, где владельцы отдыхали на летней даче.