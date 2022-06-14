Активный отдых в Домбае

Старый Домбай - крупный туристический центр с богатой историей, дающий наименование прилегающему к ПГТ туристическому

5
3 отзыва
Старый Домбай – крупный туристический центр с богатой историей, дающий наименование прилегающему к ПГТ туристическому району. Наименование переводится с местного диалекта, как “зубр”.

Статус поселка городского типа Домбай получил в 1965 году, хотя туристические базы начинают появляться в районе уже в 1920.

Исследуются вершины и перевалы вокруг поселка, а с появлением в 1960 году первой канатной дороги Домбай приобретает славу не только туристического, но и горнолыжного центра. В настоящее время Домбай пользуется популярностью у туристов и зимой, и летом.

Оживают от смеха горнолыжников склоны горы Мусса-Ачитара зимой, наполняются жизнью туристические тропа Тебердинского заповедника летом.
Активный отдых в Домбае
Активный отдых в Домбае
Активный отдых в Домбае
Активный отдых в Домбае
Активный отдых в Домбае
Активный отдых в Домбае
Активный отдых в Домбае
Активный отдых в Домбае
Активный отдых в Домбае
Активный отдых в Домбае
Активный отдых в Домбае
Активный отдых в Домбае
Активный отдых в Домбае
Активный отдых в Домбае
Активный отдых в Домбае
Активный отдых в Домбае
Активный отдых в Домбае
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • посетим Алибекский водопад и Турье озеро;
  • прогуляемся к маленькому водопаду Шумка;
  • посетим грандиозные Суфруджинские водопады и Бадукские озера;
  • поднимемся к Шаонинскому и Сентинскому храмам;
  • восхитимся пиками Главного Кавказского хребта из ущелья Домбай-Ульген и со склонов горы Мусса-Ачитара;
  • прокатимся на джиппах по бездорожью.

При группе от 4х человек возможно проведение тура в индивидуальные даты.

Программа тура по дням

1 день
Невинномысск – поселок Домбай

8:00 Встреча на железнодорожном вокзале города Невинномысска.

Трансфер в поселок Домбай.

По пути посещаем Черное озеро и маленький, но громкий водопад, чье название говорит само за себя – Шумка.

По широкой тропе с небольшим подъемом проходим всего 1 (один) км от дороги к небольшому каменному каньону.

Над водой перекинут мостик и здесь с высокого уступа срывается вниз и устремляется в реку Теберда громогласный поток водопада.

Возвращаемся к машине по той же тропинке, которая привела нас сюда.

До Домбая уже рукой подать.

Дорога петляет среди обрывов, высоких деревьев и вот показались крайние домики поселка.

Заселяемся в гостиницу.

Свободное время.

Можно прогуляться по поселку, познакомиться с местной кухней, вечером не забудьте взять с собой кофту – в горах после заката всегда прохладно.

2 день
Ущелье Алибек, Алибекский водопад и Турье озеро

Отправление на маршрут 9:00.

Проходим мимо гостиницы «Снежные вершины» и углубляемся по грунтовой дороге в ущелье Алибек.

Широкая грунтовая дорога проходит по территории Тебердинского заповедника.

Решаем с егерем организационные детали и шагаем дальше мимо высоких горных пиков под кронами буков и сосен.

На очередной опушке встречаем печальный кусочек истории Домбая – кладбище альпинистов.

Обязательно задержимся здесь на минутку, как живые глядят на нас те, кто остался молодым и влюбленным в горы среди этих скал.

Словно монумент над ними возвышается манящая и непокорная вершина Домбай-Ульген.

Тропа выводит нас к альплагерю «Алибек», а затем по широким полянам мимо бугельных трасс спешит к погранзаставе.

Здесь Вам надо будет предъявить для контроля свои паспорта.

Здесь начинается самая интересная часть похода.

Среди гнутых берез спускаемся к Алибекскому водопаду – он мощной широкой струёй ниспадает с гладких «бараньих лбов».

Поток грязный – вытекает из Алибекского ледника.

Немного поднимемся над водопадом и вот Алибекский ледник во всем великолепии.

Но не будем останавливаться!

Заросшая тропка приводит нас к кромке вечных льдов, взбирается на крутую насыпь и спешит дальше.

А что дальше? Турье озеро!

С изумрудной водой, белыми льдинами и, порой, стадами любознательных туров, чьё имя носит водоем.

Отдыхаем на берегу, купаемся.

Возвращение назад по уже знакомой тропе под сенью буков.

3 день
Долина реки Аманауз и каньон Чертова мельница

Отправляемся в мистический мир отвесных скал, водопадов и каньонов.

Нас ждет море легенд, будоражащих душу и волнительных достопримечательностей.

Пешком, по комфортной тропе под сенью буков отправляемся вверх по долине реки Аманауз.

Буквально через пол часа путешествия первая достопримечательность – каньон Чертова мельница.

Гремит, рокочет в теснине злой Аманауз, ни куда ему не деться из каменных объятий гранитных скал.

Отдохнем здесь немного и в путь.

Тропа поднимается по альпийским лугам, среди высоких трав к каменным стенам Суфруджу.

Здесь из-под гигантского ледника устремляются вниз широкие косы двух водопадов.

Если первый это тонкая струйка на каменной груди Суфруджу, то второй в широком и темном каньоне – мощный и огромный притягивает, завораживает и потрясает размерами.

Но до него еще надо дойти по узкой тропинке, теряющейся среди каменных глыб.

Возвращение назад по пути подхода.

Общая длительность похода около 5 часов при средней физической форме туристов.

Если группа возвращается в отель довольно рано, то рекомендуем Вам рассмотреть возможность участия в факультативной экскурсии – поездке к озеру Туманлы-Кёль, сказочному Туманному озеру.

4 день
Бадукские озера и Тебердинский заповедник

Выезд на маршрут в 9:00.

Где-то в 10 (десяти) километрах от поселка находится красивейший природный объект Бадукские озера (Бадуки).

Мы переходим через подвесной мост через реку Теберду и отправляемся в мир заповедной природы.

Тебердинский заповедник встречает высокими соснами, пихтами и кленами.

Тропа петляет между стволами все время набирая высоту.

Набор высоты около 400 метров, но оно того стоит.

Красивейшие Бадукские озера в обрамлении туманов, склоненных веток рябин и берез; в строгом мундире высоких сосен предстают словно на сказочном балу.

На берегу каждого из них привал, незабываемая фотосессия и небольшой перекус для возобновления сил.

Самое большое – верхнее озеро.

Здесь самые отважные туристы смогут искупаться в ледяных струях, ведь питает озеро вода, стекающая с ледников и вечных снегов.

Но тот, кто решится на такой поступок обретет силу и молодость вечных гор – так гласит легенда.

Возвращение к машине по пути подхода.

Трансфер в отель.

Отдых.

5 день
Черное озеро, вольерный комплекс Тебердинского заповедника, Сентинский и Шаонинский храмы

Отправляемся знакомиться с поселком Тебердой.

Нас ждет Черное озеро, целебный воздух Теберды.

Вы узнаете о природно-климатической уникальности маленького поселка.

Мы посетим Вольерный комплекс Тебердинского заповедника, музей альпинизма (краеведческий музей Теберды), а затем отправимся к знаменитым храмам на скалах.

Скромный Сентинский храм в поселке Нижняя Теберда встречает желтыми стенами тесанного песчаника, спокойный и широкий он укрылся от нескромных взглядов любопытных туристов за кронами скальных дубов.

Чтобы попасть к храму придется преодолеть несколько серпантинов горной грунтовой дороги.

Шаонинский храм напротив – возвышается над поселком имени Коста Хетагурова, словно оберег этой бренной земли.

Все выше и выше ведет нас дорога.

Все меньше и меньше становятся домики маленького поселка и вот прямо над головой долгожданные стены храма.

Строгие и величественные, они в полете устремились вверх в небо.

Мы поднимемся к христианской святыне, зайдем в обитель, а потом по узкой каменной тропе проследуем к колокольне.

Со всех сторон отвесные обрывы, каменная круча, глубокие ущелья и Вы – один на один с целым миром.

Разрешается один раз ударить в колокол загадать желание, пока звук струится над горами – феерические ощущения.

Усталые и довольные возвращаемся обратно в Домбай.

6 день
Чучхурский водопад

Выход на маршрут в 9:00.

Не сложный поход на Русскую поляну к Чучхурскому водопаду.

Белые шапки ледников, высокие травы и шумные струи Птыша.

Если Вы не хотите устать, то за дополнительную плату возможно организовать заброску к подножию водопада внедорожным транспортом.

Возвращение в отель.

Свободное время.

После отдыха мы предлагаем отправиться покататься на канатной дороге.

Она располагается на склонах горы Мусса-Ачитара. Первая очередь – комфортный подъемник (закрытая гондола), далее открытые канатно-кресельные очереди.

Если набраться терпения, то можно добраться до самого верха горы.

С этой точки открывается панорама на вершины Западного Кавказа и даже на склон Эльбруса.

7 день
Тебердинский нарзан и отъезд

Освобождение номеров.

Выезд на маршрут в 9:00.

Отправляемся к источнику целебной минеральной воды – Тебердинскому нарзану.

Маршрут не сложный, но продолжительный.

Идет вдоль живописной речушки практически по ровному.

Самые отважные могут попробовать свои силы в вождении квадроцикла, тем же кто не столь рискован в управлении тяжелой машиной обязательно стоит прогуляться с фотокамерой к минеральным источникам и вкусить целебной воды, запечатлеть окрестные пейзажи на фотопленку.

Трансфер в город Невинномысск.

Прибытие в районе 18:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости размещения и размера группы, руб.:

 "Горные вершины"  "Снежный барс"
группа 1 – 3 человека58 74075 600
группа от 4-х человек50 71567 600

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (гостевой дом, апартаменты)
  • Трансферы по программе тура (Невинномысск — Домбай, Домбай — Невинномысск Домбай — место выхода на маршрут "Бадукские озера" и обратно, Домбай — ущелье реки Домбай-Ульген)
  • Экскурсия в вольерный комплекс Тебердинского заповедника и храмам КЧР
  • Завтраки в месте проживания, обед/перекус на маршрутах
  • Прокат группового снаряжения
  • Входные платы в Тебердинский заповедник и краеведческий музей Теберды
  • Билет на новую канатно-кресельную дорогу — I очередь
  • Услуги гида-проводника
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Невинномысска и обратно
  • Билеты на канатную дорогу выше I очереди
  • Дополнительные экскурсии (экскурсия к Туманному озеру)
  • Трансферы вне программы
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Невинномысск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобный комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве;
  • фототехника;
  • зонт или плащ;
  • панама, крем, очки от солнца;
  • фляга для воды;
  • аптечка индивидуальная;
  • рюкзак 20-25 литров — так проще переносить личные вещи;
  • купальные принадлежности: резиновые тапочки, купальник, шапочка и полотенце
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
М
14 июня 2022
Благодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам!
В компании работают замечательные люди и профи своего дела!
А
14 мая 2022
Организация на хорошем уровне, от бронирования и до окончания тура ни разу не возникло никаких проблем.
Н
29 апр 2022
Организовано все было замечательно!
У нас вылет был в очень неспокойное время - даже Аэрофлот менял рейсы - но все решалось под наши даты!
Спасибо!
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