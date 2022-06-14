Преимущества этого путешествия:
При группе от 4х человек возможно проведение тура в индивидуальные даты.
8:00 Встреча на железнодорожном вокзале города Невинномысска.
Трансфер в поселок Домбай.
По пути посещаем Черное озеро и маленький, но громкий водопад, чье название говорит само за себя – Шумка.
По широкой тропе с небольшим подъемом проходим всего 1 (один) км от дороги к небольшому каменному каньону.
Над водой перекинут мостик и здесь с высокого уступа срывается вниз и устремляется в реку Теберда громогласный поток водопада.
Возвращаемся к машине по той же тропинке, которая привела нас сюда.
До Домбая уже рукой подать.
Дорога петляет среди обрывов, высоких деревьев и вот показались крайние домики поселка.
Заселяемся в гостиницу.
Свободное время.
Можно прогуляться по поселку, познакомиться с местной кухней, вечером не забудьте взять с собой кофту – в горах после заката всегда прохладно.
Отправление на маршрут 9:00.
Проходим мимо гостиницы «Снежные вершины» и углубляемся по грунтовой дороге в ущелье Алибек.
Широкая грунтовая дорога проходит по территории Тебердинского заповедника.
Решаем с егерем организационные детали и шагаем дальше мимо высоких горных пиков под кронами буков и сосен.
На очередной опушке встречаем печальный кусочек истории Домбая – кладбище альпинистов.
Обязательно задержимся здесь на минутку, как живые глядят на нас те, кто остался молодым и влюбленным в горы среди этих скал.
Словно монумент над ними возвышается манящая и непокорная вершина Домбай-Ульген.
Тропа выводит нас к альплагерю «Алибек», а затем по широким полянам мимо бугельных трасс спешит к погранзаставе.
Здесь Вам надо будет предъявить для контроля свои паспорта.
Здесь начинается самая интересная часть похода.
Среди гнутых берез спускаемся к Алибекскому водопаду – он мощной широкой струёй ниспадает с гладких «бараньих лбов».
Поток грязный – вытекает из Алибекского ледника.
Немного поднимемся над водопадом и вот Алибекский ледник во всем великолепии.
Но не будем останавливаться!
Заросшая тропка приводит нас к кромке вечных льдов, взбирается на крутую насыпь и спешит дальше.
А что дальше? Турье озеро!
С изумрудной водой, белыми льдинами и, порой, стадами любознательных туров, чьё имя носит водоем.
Отдыхаем на берегу, купаемся.
Возвращение назад по уже знакомой тропе под сенью буков.
Отправляемся в мистический мир отвесных скал, водопадов и каньонов.
Нас ждет море легенд, будоражащих душу и волнительных достопримечательностей.
Пешком, по комфортной тропе под сенью буков отправляемся вверх по долине реки Аманауз.
Буквально через пол часа путешествия первая достопримечательность – каньон Чертова мельница.
Гремит, рокочет в теснине злой Аманауз, ни куда ему не деться из каменных объятий гранитных скал.
Отдохнем здесь немного и в путь.
Тропа поднимается по альпийским лугам, среди высоких трав к каменным стенам Суфруджу.
Здесь из-под гигантского ледника устремляются вниз широкие косы двух водопадов.
Если первый это тонкая струйка на каменной груди Суфруджу, то второй в широком и темном каньоне – мощный и огромный притягивает, завораживает и потрясает размерами.
Но до него еще надо дойти по узкой тропинке, теряющейся среди каменных глыб.
Возвращение назад по пути подхода.
Общая длительность похода около 5 часов при средней физической форме туристов.
Если группа возвращается в отель довольно рано, то рекомендуем Вам рассмотреть возможность участия в факультативной экскурсии – поездке к озеру Туманлы-Кёль, сказочному Туманному озеру.
Выезд на маршрут в 9:00.
Где-то в 10 (десяти) километрах от поселка находится красивейший природный объект Бадукские озера (Бадуки).
Мы переходим через подвесной мост через реку Теберду и отправляемся в мир заповедной природы.
Тебердинский заповедник встречает высокими соснами, пихтами и кленами.
Тропа петляет между стволами все время набирая высоту.
Набор высоты около 400 метров, но оно того стоит.
Красивейшие Бадукские озера в обрамлении туманов, склоненных веток рябин и берез; в строгом мундире высоких сосен предстают словно на сказочном балу.
На берегу каждого из них привал, незабываемая фотосессия и небольшой перекус для возобновления сил.
Самое большое – верхнее озеро.
Здесь самые отважные туристы смогут искупаться в ледяных струях, ведь питает озеро вода, стекающая с ледников и вечных снегов.
Но тот, кто решится на такой поступок обретет силу и молодость вечных гор – так гласит легенда.
Возвращение к машине по пути подхода.
Трансфер в отель.
Отдых.
Отправляемся знакомиться с поселком Тебердой.
Нас ждет Черное озеро, целебный воздух Теберды.
Вы узнаете о природно-климатической уникальности маленького поселка.
Мы посетим Вольерный комплекс Тебердинского заповедника, музей альпинизма (краеведческий музей Теберды), а затем отправимся к знаменитым храмам на скалах.
Скромный Сентинский храм в поселке Нижняя Теберда встречает желтыми стенами тесанного песчаника, спокойный и широкий он укрылся от нескромных взглядов любопытных туристов за кронами скальных дубов.
Чтобы попасть к храму придется преодолеть несколько серпантинов горной грунтовой дороги.
Шаонинский храм напротив – возвышается над поселком имени Коста Хетагурова, словно оберег этой бренной земли.
Все выше и выше ведет нас дорога.
Все меньше и меньше становятся домики маленького поселка и вот прямо над головой долгожданные стены храма.
Строгие и величественные, они в полете устремились вверх в небо.
Мы поднимемся к христианской святыне, зайдем в обитель, а потом по узкой каменной тропе проследуем к колокольне.
Со всех сторон отвесные обрывы, каменная круча, глубокие ущелья и Вы – один на один с целым миром.
Разрешается один раз ударить в колокол загадать желание, пока звук струится над горами – феерические ощущения.
Усталые и довольные возвращаемся обратно в Домбай.
Выход на маршрут в 9:00.
Не сложный поход на Русскую поляну к Чучхурскому водопаду.
Белые шапки ледников, высокие травы и шумные струи Птыша.
Если Вы не хотите устать, то за дополнительную плату возможно организовать заброску к подножию водопада внедорожным транспортом.
Возвращение в отель.
Свободное время.
После отдыха мы предлагаем отправиться покататься на канатной дороге.
Она располагается на склонах горы Мусса-Ачитара. Первая очередь – комфортный подъемник (закрытая гондола), далее открытые канатно-кресельные очереди.
Если набраться терпения, то можно добраться до самого верха горы.
С этой точки открывается панорама на вершины Западного Кавказа и даже на склон Эльбруса.
Освобождение номеров.
Выезд на маршрут в 9:00.
Отправляемся к источнику целебной минеральной воды – Тебердинскому нарзану.
Маршрут не сложный, но продолжительный.
Идет вдоль живописной речушки практически по ровному.
Самые отважные могут попробовать свои силы в вождении квадроцикла, тем же кто не столь рискован в управлении тяжелой машиной обязательно стоит прогуляться с фотокамерой к минеральным источникам и вкусить целебной воды, запечатлеть окрестные пейзажи на фотопленку.
Трансфер в город Невинномысск.
Прибытие в районе 18:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости размещения и размера группы, руб.:
|"Горные вершины"
|"Снежный барс"
|группа 1 – 3 человека
|58 740
|75 600
|группа от 4-х человек
|50 715
|67 600
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.