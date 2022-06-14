Старый Домбай – крупный туристический центр с богатой историей, дающий наименование прилегающему к ПГТ туристическому району. Наименование переводится с местного диалекта, как “зубр”. Статус поселка городского типа Домбай получил в 1965 году, хотя туристические базы начинают появляться в районе уже в 1920. Исследуются вершины и перевалы вокруг поселка, а с появлением в 1960 году первой канатной дороги Домбай приобретает славу не только туристического, но и горнолыжного центра. В настоящее время Домбай пользуется популярностью у туристов и зимой, и летом. Оживают от смеха горнолыжников склоны горы Мусса-Ачитара зимой, наполняются жизнью туристические тропа Тебердинского заповедника летом.

При группе от 4х человек возможно проведение тура в индивидуальные даты.

Программа тура по дням

1 день Невинномысск – поселок Домбай

8:00 Встреча на железнодорожном вокзале города Невинномысска. Трансфер в поселок Домбай. По пути посещаем Черное озеро и маленький, но громкий водопад, чье название говорит само за себя – Шумка. По широкой тропе с небольшим подъемом проходим всего 1 (один) км от дороги к небольшому каменному каньону. Над водой перекинут мостик и здесь с высокого уступа срывается вниз и устремляется в реку Теберда громогласный поток водопада. Возвращаемся к машине по той же тропинке, которая привела нас сюда. До Домбая уже рукой подать. Дорога петляет среди обрывов, высоких деревьев и вот показались крайние домики поселка. Заселяемся в гостиницу. Свободное время. Можно прогуляться по поселку, познакомиться с местной кухней, вечером не забудьте взять с собой кофту – в горах после заката всегда прохладно.

2 день Ущелье Алибек, Алибекский водопад и Турье озеро

Отправление на маршрут 9:00. Проходим мимо гостиницы «Снежные вершины» и углубляемся по грунтовой дороге в ущелье Алибек. Широкая грунтовая дорога проходит по территории Тебердинского заповедника. Решаем с егерем организационные детали и шагаем дальше мимо высоких горных пиков под кронами буков и сосен. На очередной опушке встречаем печальный кусочек истории Домбая – кладбище альпинистов. Обязательно задержимся здесь на минутку, как живые глядят на нас те, кто остался молодым и влюбленным в горы среди этих скал. Словно монумент над ними возвышается манящая и непокорная вершина Домбай-Ульген. Тропа выводит нас к альплагерю «Алибек», а затем по широким полянам мимо бугельных трасс спешит к погранзаставе. Здесь Вам надо будет предъявить для контроля свои паспорта. Здесь начинается самая интересная часть похода. Среди гнутых берез спускаемся к Алибекскому водопаду – он мощной широкой струёй ниспадает с гладких «бараньих лбов». Поток грязный – вытекает из Алибекского ледника. Немного поднимемся над водопадом и вот Алибекский ледник во всем великолепии. Но не будем останавливаться! Заросшая тропка приводит нас к кромке вечных льдов, взбирается на крутую насыпь и спешит дальше. А что дальше? Турье озеро! С изумрудной водой, белыми льдинами и, порой, стадами любознательных туров, чьё имя носит водоем. Отдыхаем на берегу, купаемся. Возвращение назад по уже знакомой тропе под сенью буков.

3 день Долина реки Аманауз и каньон Чертова мельница

Отправляемся в мистический мир отвесных скал, водопадов и каньонов. Нас ждет море легенд, будоражащих душу и волнительных достопримечательностей. Пешком, по комфортной тропе под сенью буков отправляемся вверх по долине реки Аманауз. Буквально через пол часа путешествия первая достопримечательность – каньон Чертова мельница. Гремит, рокочет в теснине злой Аманауз, ни куда ему не деться из каменных объятий гранитных скал. Отдохнем здесь немного и в путь. Тропа поднимается по альпийским лугам, среди высоких трав к каменным стенам Суфруджу. Здесь из-под гигантского ледника устремляются вниз широкие косы двух водопадов. Если первый это тонкая струйка на каменной груди Суфруджу, то второй в широком и темном каньоне – мощный и огромный притягивает, завораживает и потрясает размерами. Но до него еще надо дойти по узкой тропинке, теряющейся среди каменных глыб. Возвращение назад по пути подхода. Общая длительность похода около 5 часов при средней физической форме туристов. Если группа возвращается в отель довольно рано, то рекомендуем Вам рассмотреть возможность участия в факультативной экскурсии – поездке к озеру Туманлы-Кёль, сказочному Туманному озеру.

4 день Бадукские озера и Тебердинский заповедник

Выезд на маршрут в 9:00. Где-то в 10 (десяти) километрах от поселка находится красивейший природный объект Бадукские озера (Бадуки). Мы переходим через подвесной мост через реку Теберду и отправляемся в мир заповедной природы. Тебердинский заповедник встречает высокими соснами, пихтами и кленами. Тропа петляет между стволами все время набирая высоту. Набор высоты около 400 метров, но оно того стоит. Красивейшие Бадукские озера в обрамлении туманов, склоненных веток рябин и берез; в строгом мундире высоких сосен предстают словно на сказочном балу. На берегу каждого из них привал, незабываемая фотосессия и небольшой перекус для возобновления сил. Самое большое – верхнее озеро. Здесь самые отважные туристы смогут искупаться в ледяных струях, ведь питает озеро вода, стекающая с ледников и вечных снегов. Но тот, кто решится на такой поступок обретет силу и молодость вечных гор – так гласит легенда. Возвращение к машине по пути подхода. Трансфер в отель. Отдых.

5 день Черное озеро, вольерный комплекс Тебердинского заповедника, Сентинский и Шаонинский храмы

Отправляемся знакомиться с поселком Тебердой. Нас ждет Черное озеро, целебный воздух Теберды. Вы узнаете о природно-климатической уникальности маленького поселка. Мы посетим Вольерный комплекс Тебердинского заповедника, музей альпинизма (краеведческий музей Теберды), а затем отправимся к знаменитым храмам на скалах. Скромный Сентинский храм в поселке Нижняя Теберда встречает желтыми стенами тесанного песчаника, спокойный и широкий он укрылся от нескромных взглядов любопытных туристов за кронами скальных дубов. Чтобы попасть к храму придется преодолеть несколько серпантинов горной грунтовой дороги. Шаонинский храм напротив – возвышается над поселком имени Коста Хетагурова, словно оберег этой бренной земли. Все выше и выше ведет нас дорога. Все меньше и меньше становятся домики маленького поселка и вот прямо над головой долгожданные стены храма. Строгие и величественные, они в полете устремились вверх в небо. Мы поднимемся к христианской святыне, зайдем в обитель, а потом по узкой каменной тропе проследуем к колокольне. Со всех сторон отвесные обрывы, каменная круча, глубокие ущелья и Вы – один на один с целым миром. Разрешается один раз ударить в колокол загадать желание, пока звук струится над горами – феерические ощущения. Усталые и довольные возвращаемся обратно в Домбай.

6 день Чучхурский водопад

Выход на маршрут в 9:00. Не сложный поход на Русскую поляну к Чучхурскому водопаду. Белые шапки ледников, высокие травы и шумные струи Птыша. Если Вы не хотите устать, то за дополнительную плату возможно организовать заброску к подножию водопада внедорожным транспортом. Возвращение в отель. Свободное время. После отдыха мы предлагаем отправиться покататься на канатной дороге. Она располагается на склонах горы Мусса-Ачитара. Первая очередь – комфортный подъемник (закрытая гондола), далее открытые канатно-кресельные очереди. Если набраться терпения, то можно добраться до самого верха горы. С этой точки открывается панорама на вершины Западного Кавказа и даже на склон Эльбруса.

7 день Тебердинский нарзан и отъезд