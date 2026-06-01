Вы получите базовые навыки нахождения в горах в автономных условиях, научитесь методам и способам преодоления различных форм рельефа и, конечно, получите незабываемые впечатления от общения с природой Кавказа.
Программа тура по дням
Прибытие
Приезд в г. Невинномысск, сбор группы в течение дня в гостинице «Кубань» (заселение после 14:00). Размещение в 2-4-местных номерах.
Вечером встреча с гидом, получение снаряжения и продуктов на поход. Укладка рюкзаков.
Начало пути. Долина реки Кызгыч, водопады и поляны
Ранний подъём. Далее подъезд к началу тропы в п. Архыз. Оформление документов в лесничестве и выход на маршрут.
Подход до границы леса по живописной тропе долины реки Кызгыч, где шумят водопады и зелёные поляны восхищают Вас своим цветением.
По желанию на этот участок маршрута можно нанять лошадей (за доп. плату — от 5 000 руб. лошадь). Лошадей арендует или вся группа или вся группа идёт пешком.
Установка лагеря на границе леса. Первый костёр и ночь под звёздами.
Перевал Чигордали Северный
Сегодня берём перевал Чигордали Северный (н/к, 2800 м). Его седловина широкая, а путь к нему не сложен – проходит по тропе.
Тропу окружают пасущиеся стада, а по пути мы даже, может быть, встретим пастухов.
Обязательно съедим на седловине шоколадку и… бежим вниз.
Нас ждёт долина Марухи и жаркий костёр бивака.
Долина Марухи, подножие ледника
Маруха – самая живописная долина нашего похода. Здесь есть каньоны, водопады и ледник. Путь по ней не сложный и поэтому мы быстро поднимаемся к подножию Марухского ледника.
Здесь стоит таинственная станция гляциологов. Недалеко от неё мы сделаем лагерь и будем обозревать окрестности.
Гид расскажет о далёких событиях ВОВ и боях, которые помнит Марухский лёд.
Перевал Каракая Северный
Шутки в сторону. Кошки, связки. Берём перевал Каракая Северный (1Б, 3100 м).
На седловине восхищаемся собой и окрестными вершинами.
Долина реки Аксаут
Долина реки Аксаут. Живописная природа, заповедные тропы, встречи с непугаными животными.
Стоянка на «зеленых ночевках» под перевалом.
Перевал Алибек
Перевал Алибек (1А, 3180 м). Панорама Главного Кавказского хребта. Не забудьте фототехнику!
Спуск в Домбай
Спуск в посёлок Домбай.
Заселение в гостиницу «Снежинка», старый корпус. Мягкая постель и горячий душ.
Если остались силы, то гуляем по посёлку и отмечаем завершение похода.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Крепкие рукопожатия и прощальные слёзы. Обмен адресами и планы на будущие встречи.
Ближайшие ж/д станции: Невинномысск, Кисловодск. Аэропорты: Минеральные воды и Ставрополь. Трансфер не предусмотрен.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле г. Невинномысска, в 2-4-местных номерах (1 ночь), в палатке (6 ночей) и в гостинице в Домбае (1 ночь).
Варианты проживания
Гостиница «Кубань»
Гостиница «Кубань» является главной гостиницей Невинномысска, которая расположена в самом сердце деловой и культурной жизни города. Гостиница работает с 1966 года и зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Атмосфера гостиницы наполнена домашним теплом и уютом, профессионализм сотрудником создаст максимально комфортные условия для каждого гостя. Чтобы расслабиться и восстановить силы гостям предложат посетить сауну гостиницы с зоной для отдыха. За дополнительную плату для постояльцев гостиницы и жителей города работает круглосуточная автостоянка.
Номерной фонд
Гостиница имеет 113 номеров на 5 этажах. Это 180 спальных мест, из которых 15 – номера класса «Люкс». Зал и спальня оснащены телеаппаратурой и сплит-системами. Одно и 2-х местные номера эконом-класса со всеми удобствами.
Палатка
Отель «Снежинка»
Отель находится в Домбае, в 300 м от центра. Он располагает комфортными номерами различных категорий со всем необходимым, а также баней на дровах, бассейном и охраняемой парковкой.
К услугам гостей здесь предоставлены: спортивная площадка, прокат горнолыжного инвентаря и бильярдная. На территории работают два бара.
Из близлежащих достопримечательностей вы сможете посетить: озеро Турье, ущелье Алибек и Чучхурский водопад. Расстояние до канатной дороги составляет 267 м, а до лыжной трассы — 3,2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях Невинномысска и Домбая (2 ночи)
- Трансфер Невинномысск - Архыз
- Питание: завтрак (2 и 9 день), обеспечение продуктами питания на поход (2-8 день)
- Прокат группового снаряжения (палатки, горелки, посуда для приготовления пищи, веревки, средства связи и т. п.)
- Оформление пропусков в приграничную зону
- Работа инструктора
- Страховка на время тура
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до Невинномысска/Минеральных вод и обратно
- Проезд от ж/д вокзала и аэропорта до гостиницы и обратно
- Дополнительные экскурсии
- Внедорожный и гужевой транспорт
- Прокат личного снаряжения
- Питание, не указанное в программе тура
- Оплата внедорожного транспорта альплагерь Алибек - посёлок Домбай
- Оплата гужевого транспорта посёлок Архыз - линия леса на подъёме к пер. Чегордали Северный
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая куртка;
- лыжная (флисовая) шапка;
- перчатки флисовые;
- грязезащитные бахилы на ноги;
- непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
- ходовой комплект одежды (спортивный костюм);
- спальник;
- пенополиуретановый коврик;
- треккинговая обувь;
- сменная обувь для лагеря (кроссовки);
- рюкзак 80-100л; сидушка;
- треккинговые палки;
- накидка от дождя на себя и на рюкзак;
- защита от солнца: панама, крем, очки;
- рабочие перчатки (обязательно!);
- кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
- термос или фляга для воды общим объемом до 2 литров;
- фонарь налобный (батарейки запасные);
- аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие условия для участия детей в туре?
Для лиц младше 14 лет требуется сопровождение взрослых.
Для лиц младше 18 лет, путешествующих без сопровождающих — доверенность на имя инструктора, проводящего программу.
Возможны ли изменения в программе?
Организатор в праве изменить маршрут движения согласно погодным условиям и состояния группы.