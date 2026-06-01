1 день

Прибытие

Приезд в г. Невинномысск, сбор группы в течение дня в гостинице «Кубань» (заселение после 14:00). Размещение в 2-4-местных номерах.

Вечером встреча с гидом, получение снаряжения и продуктов на поход. Укладка рюкзаков.