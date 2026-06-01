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Многодневный поход из Архыза в Домбай

Насыщенная программа для спортивных любителей активного отдыха, готовых подниматься на перевалы, покорять горные хребты, ледники и штурмовать долины. При этом для участия не требуется специальный опыт, новички тоже смогут осилить маршрут.

Вы получите базовые навыки нахождения в горах в автономных условиях, научитесь методам и способам преодоления различных форм рельефа и, конечно, получите незабываемые впечатления от общения с природой Кавказа.
Многодневный поход из Архыза в ДомбайФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Многодневный поход из Архыза в ДомбайФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Многодневный поход из Архыза в ДомбайФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Приезд в г. Невинномысск, сбор группы в течение дня в гостинице «Кубань» (заселение после 14:00). Размещение в 2-4-местных номерах.

Вечером встреча с гидом, получение снаряжения и продуктов на поход. Укладка рюкзаков.

2 день

Начало пути. Долина реки Кызгыч, водопады и поляны

Ранний подъём. Далее подъезд к началу тропы в п. Архыз. Оформление документов в лесничестве и выход на маршрут.

Подход до границы леса по живописной тропе долины реки Кызгыч, где шумят водопады и зелёные поляны восхищают Вас своим цветением.

По желанию на этот участок маршрута можно нанять лошадей (за доп. плату — от 5 000 руб. лошадь). Лошадей арендует или вся группа или вся группа идёт пешком.

Установка лагеря на границе леса. Первый костёр и ночь под звёздами.

Начало пути. Долина реки Кызгыч, водопады и поляныНачало пути. Долина реки Кызгыч, водопады и поляныНачало пути. Долина реки Кызгыч, водопады и поляныНачало пути. Долина реки Кызгыч, водопады и поляны
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Перевал Чигордали Северный

Сегодня берём перевал Чигордали Северный (н/к, 2800 м). Его седловина широкая, а путь к нему не сложен – проходит по тропе.

Тропу окружают пасущиеся стада, а по пути мы даже, может быть, встретим пастухов.

Обязательно съедим на седловине шоколадку и… бежим вниз.

Нас ждёт долина Марухи и жаркий костёр бивака.

Перевал Чигордали СеверныйПеревал Чигордали СеверныйПеревал Чигордали СеверныйПеревал Чигордали Северный
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Долина Марухи, подножие ледника

Маруха – самая живописная долина нашего похода. Здесь есть каньоны, водопады и ледник. Путь по ней не сложный и поэтому мы быстро поднимаемся к подножию Марухского ледника.

Здесь стоит таинственная станция гляциологов. Недалеко от неё мы сделаем лагерь и будем обозревать окрестности.

Гид расскажет о далёких событиях ВОВ и боях, которые помнит Марухский лёд.

Долина Марухи, подножие ледникаДолина Марухи, подножие ледникаДолина Марухи, подножие ледникаДолина Марухи, подножие ледника
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Перевал Каракая Северный

Шутки в сторону. Кошки, связки. Берём перевал Каракая Северный (1Б, 3100 м).

На седловине восхищаемся собой и окрестными вершинами.

Перевал Каракая СеверныйПеревал Каракая СеверныйПеревал Каракая СеверныйПеревал Каракая Северный
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Долина реки Аксаут

Долина реки Аксаут. Живописная природа, заповедные тропы, встречи с непугаными животными.

Стоянка на «зеленых ночевках» под перевалом.

Долина реки АксаутДолина реки АксаутДолина реки АксаутДолина реки Аксаут
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Перевал Алибек

Перевал Алибек (1А, 3180 м). Панорама Главного Кавказского хребта. Не забудьте фототехнику!

Перевал АлибекПеревал АлибекПеревал АлибекПеревал Алибек
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Спуск в Домбай

Спуск в посёлок Домбай.

Заселение в гостиницу «Снежинка», старый корпус. Мягкая постель и горячий душ.

Если остались силы, то гуляем по посёлку и отмечаем завершение похода.

Спуск в ДомбайСпуск в ДомбайСпуск в ДомбайСпуск в Домбай
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
9 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Крепкие рукопожатия и прощальные слёзы. Обмен адресами и планы на будущие встречи.

Ближайшие ж/д станции: Невинномысск, Кисловодск. Аэропорты: Минеральные воды и Ставрополь. Трансфер не предусмотрен.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле г. Невинномысска, в 2-4-местных номерах (1 ночь), в палатке (6 ночей) и в гостинице в Домбае (1 ночь).

Варианты проживания

Гостиница «Кубань»

1 ночь

Гостиница «Кубань» является главной гостиницей Невинномысска, которая расположена в самом сердце деловой и культурной жизни города. Гостиница работает с 1966 года и зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Атмосфера гостиницы наполнена домашним теплом и уютом, профессионализм сотрудником создаст максимально комфортные условия для каждого гостя. Чтобы расслабиться и восстановить силы гостям предложат посетить сауну гостиницы с зоной для отдыха. За дополнительную плату для постояльцев гостиницы и жителей города работает круглосуточная автостоянка.

Номерной фонд

Гостиница имеет 113 номеров на 5 этажах. Это 180 спальных мест, из которых 15 – номера класса «Люкс». Зал и спальня оснащены телеаппаратурой и сплит-системами. Одно и 2-х местные номера эконом-класса со всеми удобствами.

Гостиница «Кубань»Гостиница «Кубань»Гостиница «Кубань»Гостиница «Кубань»Гостиница «Кубань»Гостиница «Кубань»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Палатка

5 ночей

Отель «Снежинка»

1 ночь

Отель находится в Домбае, в 300 м от центра. Он располагает комфортными номерами различных категорий со всем необходимым, а также баней на дровах, бассейном и охраняемой парковкой.

К услугам гостей здесь предоставлены: спортивная площадка, прокат горнолыжного инвентаря и бильярдная. На территории работают два бара.

Из близлежащих достопримечательностей вы сможете посетить: озеро Турье, ущелье Алибек и Чучхурский водопад. Расстояние до канатной дороги составляет 267 м, а до лыжной трассы — 3,2 км.

Отель «Снежинка»Отель «Снежинка»Отель «Снежинка»Отель «Снежинка»Отель «Снежинка»Отель «Снежинка»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях Невинномысска и Домбая (2 ночи)
  • Трансфер Невинномысск - Архыз
  • Питание: завтрак (2 и 9 день), обеспечение продуктами питания на поход (2-8 день)
  • Прокат группового снаряжения (палатки, горелки, посуда для приготовления пищи, веревки, средства связи и т. п.)
  • Оформление пропусков в приграничную зону
  • Работа инструктора
  • Страховка на время тура
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до Невинномысска/Минеральных вод и обратно
  • Проезд от ж/д вокзала и аэропорта до гостиницы и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Внедорожный и гужевой транспорт
  • Прокат личного снаряжения
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Оплата внедорожного транспорта альплагерь Алибек - посёлок Домбай
  • Оплата гужевого транспорта посёлок Архыз - линия леса на подъёме к пер. Чегордали Северный
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Невинномысск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • лыжная (флисовая) шапка;
  • перчатки флисовые;
  • грязезащитные бахилы на ноги;
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • ходовой комплект одежды (спортивный костюм);
  • спальник;
  • пенополиуретановый коврик;
  • треккинговая обувь;
  • сменная обувь для лагеря (кроссовки);
  • рюкзак 80-100л; сидушка;
  • треккинговые палки;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки (обязательно!);
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос или фляга для воды общим объемом до 2 литров;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие условия для участия детей в туре?

Для лиц младше 14 лет требуется сопровождение взрослых.

Для лиц младше 18 лет, путешествующих без сопровождающих — доверенность на имя инструктора, проводящего программу.

Возможны ли изменения в программе?

Организатор в праве изменить маршрут движения согласно погодным условиям и состояния группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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