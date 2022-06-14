В лесистых горах Западного Кавказа раскинулся веер неповторимо красивых ущелий, уходящих к снежной гряде Главного Кавказского хребта. С заоблачных вершин и ледников стекают хрустальные ручейки и речки. Одни из них не спешат: синими глазами озёр они долго рассматривают изломанный мир диких скал. Другие, нетерпеливые, сразу повисают в ущелье звенящими водопадами.



Собравшись внизу, уже не останавливаясь, бегут они сквозь альпийские луга, через леса и долины, вобрав в себя чистоту горного воздуха, холод льдов, белое кипение цветущих рододендронов, запах созревшей земляники и задумчивость семисотлетних великанов пихт.



Притоки сливаются в две уже большие реки – Псыш и Кизгыч, которые затем, у небольшого горного посёлка с романтическим названием «Архыз», образуют Большой Зеленчук, бурно несущий к Кубани свои необыкновенные зелёно-голубые воды.