Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг

В лесистых горах Западного Кавказа раскинулся веер неповторимо красивых ущелий, уходящих к снежной гряде Главного

5
3 отзыва
В лесистых горах Западного Кавказа раскинулся веер неповторимо красивых ущелий, уходящих к снежной гряде Главного Кавказского хребта. С заоблачных вершин и ледников стекают хрустальные ручейки и речки. Одни из них не спешат: синими глазами озёр они долго рассматривают изломанный мир диких скал. Другие, нетерпеливые, сразу повисают в ущелье звенящими водопадами.

Собравшись внизу, уже не останавливаясь, бегут они сквозь альпийские луга, через леса и долины, вобрав в себя чистоту горного воздуха, холод льдов, белое кипение цветущих рододендронов, запах созревшей земляники и задумчивость семисотлетних великанов пихт.

Притоки сливаются в две уже большие реки – Псыш и Кизгыч, которые затем, у небольшого горного посёлка с романтическим названием «Архыз», образуют Большой Зеленчук, бурно несущий к Кубани свои необыкновенные зелёно-голубые воды.
Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
Ближайшие даты:
03
июл
17
июл
31
июл
14
авг
28
авг
11
сен

Программа тура по дням

1 день
Заезд. Экскурсии по г. Невинномысск

Приезд в Невинномысск.

Размещение в гостинице «Кубань».

Встреча с гидом в фойе гостиницы.

Инструктаж по технике безопасности на маршруте.

Получение продуктов питания на маршрут, разных вкусностей и деликатесов.

Подготовка к походу: укладка рюкзаков, подгонка снаряжения.

Прогулка по улицам Невинномысска, знакомство с историей города, посещение краеведческого музея города.

2 день
Трансфер в п.Архыз. Посещение Нижне-Архызского городища. Подъем по долине реки Дукка

Трансфер г.Невинномысск – п.Архыз.

По дороге в горный поселок Архыз посещение Нижне-Архызского городища, погружение в историю алланского государства X-XII веков, желающие могут посетить полку наскального образа Христа около Нижне-Архызского городища.

Прибытие в Архыз.

Заброска внедорожным транспортом к началу маршрута.

Выход на маршрут.

Подъем по долине реки Дукка.

Ночевка около горной реки.

  • Дневная протяженность маршрута – 11,6 км.
  • Дневной набор высоты – 700 м.
  • Отметка начала маршрута – 1700м.
  • Отметка конца маршрута – 2400м.
3 день
Подъем к перевалу Айюлю

Подъем к перевалу Айюлю (1А, 2874).

По пути любуемся водопадами и высокогорными озерами.

Отрабатываем технику хождения по снежникам.

Ночевка на седловине перевала.

Здесь до звезд можно достать рукой.

  • Дневная протяженность маршрута – 5,4 км.
  • Дневной набор высоты – 474 м.
  • Отметка начала маршрута – 2400м.
  • Отметка конца маршрута – 2874м.
4 день
Спуск в долину реки Псыш. Погранзастава

Спускаемся в долину реки Псыш.

Проверка документов погранзаставой.

Не забудьте на маршрут паспорта.

Теплый вечер в кругу дружной компании.

Песни у костра под гитару, треск поленьев и страшные рассказы про злого пограничника.

  • Дневная протяженность маршрута – 6,0 км.
  • Дневной набор высоты – 0 м.
  • Отметка начала маршрута – 2874 м.
  • Отметка конца маршрута – 1900м.
5 день
Подъем на перевал Караджаш

Форсируем реку Псыш и начинаем подъем на перевал Караджаш (1А, 3022).

По пути весело машем вершине Псышглавной вершине Архыза.

С этого подъема она удивительно красива.

Полудневка.

Ночевка у высокогорного озера.

Купаемся в озере.

  • Дневная протяженность маршрута – 7,8 км.
  • Дневной набор высоты – 654 м.
  • Отметка начала маршрута – 1900 м.
  • Отметка конца маршрута – 2554 м.
6 день
Связка перевалов пер.Караджаш и Иркиз. Софийские озера

Сегодня у нас самый насыщенный день.

Мы делаем связку перевалов пер.Караджаш (1А, 3022) и пер.Иркиз (1А, 2871).

Посещаем Софийские озера.

Чья бездонная голубизна известна далеко за пределами Архыза.

Учимся ходить по осыпным и травянистым склонам.

  • Дневная протяженность маршрута – 7 км.
  • Дневной набор высоты – 646 м.
  • Отметка начала маршрута – 2554 м.
  • Отметка конца маршрута – 2100 м.
7 день
Софийская поляна. Радиальный выход на Софийские водопады. Ледниковая ферма

Выходим на Софийскую поляну.

Нас ждут Софийские водопады – радиальный выход налегке, без рюкзаков к ледниковой ферме.

Устанавливаем лагерь.

Первые блага цивилизации: самые вкусные хычины, самый кислый айран.

  • Дневная протяженность маршрута – 8,7 км.
  • Дневной набор высоты – 300 м.
  • Отметка начала маршрута – 2100 м.
  • Отметка конца маршрута – 1650 м.
8 день
Спуск в п. Архыз

По широкой грунтовой дороге спускаемся в п.Архыз.

Размещение в гостинице.

Гуляем по поселку – наслаждаемся отдыхом.

9 день
Отьезд

Отьезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в г. Невинномысске размещение в гостинице «Кубань» (2х, 3х местные номера с удобствами);
  • в п. Архыз размещение в гостинице (номера без удобств);
  • ночевки в туристических палатках.
Стоимость тура в зависимости от размера группы:
  • 29 000 руб. с человека при группе от 4-х человек;
  • 87 000  руб. с группы при группе от 1-го до 3-х человек;

Указаны возможные варианты размещения в туре. Точное место размещения бронируется и подтверждается за 5 дней до тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице в Невинномысске
  • Трансфер от железнодорожного вокзала г. Невиномысск до поселка Архыз
  • Питание, указанное в программе тура
  • Прокат группового снаряжения
  • Пребывание в заповеднике, национальном парке и пограничной зоне
  • Услуги гида-проводника
  • Страховка от несчастного случая
  • Палатки, основные верёвки, средства связи, газовые баллоны, горелки, мед. аптечка, посуда для приготовления пищи, и т. д
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Невинномысска и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Экологические сборы и т. д.
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница
  • Прокат личного снаряжения
  • Бронирование гостиницы
  • Организация отдыха на Чёрном море
Место начала и завершения?
г. Невинномысск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • лыжная шапочка;
  • перчатки флисовые;
  • бахилы на ноги;
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • спортивный костюм;
  • спальник;
  • пенополиуретановый коврик;
  • ботинки горные;
  • сменная обувь для лагеря и брода(кроссовки);
  • рюкзак 80 – 100л.;
  • сидушка;
  • трекинговые палки или ледоруб;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос и фляга для воды общим объемом 1л.;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.
Срок приема заявок на участие

В связи с проведением маршрута в приграничной зоне прием заявок на участие прекращается за 40 дней до даты начала тура.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая физическая подготовка необходима для тура?

Для участия в туре требуется хорошая физическая форма, отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом

Можно ли в тур с собакой?

Необходимо соблюдать некоторые условия, для участия в туре с питомцем:

1. Участник берёт свою палатку и питание на своего питомца;

2. За животное несёт ответственность хозяин, собака должна быть дрессирована и при встречах с дикими животными выполнять беспрекословно команды хозяина;

3. Требуется доплата за трансфер животного.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
14 июня 2022
Благодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам!
В компании работают замечательные люди и профи своего дела!
А
14 мая 2022
Организация на хорошем уровне, от бронирования и до окончания тура ни разу не возникло никаких проблем.
Н
29 апр 2022
Организовано все было замечательно!
У нас вылет был в очень неспокойное время - даже Аэрофлот менял рейсы - но все решалось под наши даты!
Спасибо!

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