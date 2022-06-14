Приезд в Невинномысск.
Размещение в гостинице «Кубань».
Встреча с гидом в фойе гостиницы.
Инструктаж по технике безопасности на маршруте.
Получение продуктов питания на маршрут, разных вкусностей и деликатесов.
Подготовка к походу: укладка рюкзаков, подгонка снаряжения.
Прогулка по улицам Невинномысска, знакомство с историей города, посещение краеведческого музея города.
Трансфер г.Невинномысск – п.Архыз.
По дороге в горный поселок Архыз посещение Нижне-Архызского городища, погружение в историю алланского государства X-XII веков, желающие могут посетить полку наскального образа Христа около Нижне-Архызского городища.
Прибытие в Архыз.
Заброска внедорожным транспортом к началу маршрута.
Выход на маршрут.
Подъем по долине реки Дукка.
Ночевка около горной реки.
Подъем к перевалу Айюлю (1А, 2874).
По пути любуемся водопадами и высокогорными озерами.
Отрабатываем технику хождения по снежникам.
Ночевка на седловине перевала.
Здесь до звезд можно достать рукой.
Спускаемся в долину реки Псыш.
Проверка документов погранзаставой.
Не забудьте на маршрут паспорта.
Теплый вечер в кругу дружной компании.
Песни у костра под гитару, треск поленьев и страшные рассказы про злого пограничника.
Форсируем реку Псыш и начинаем подъем на перевал Караджаш (1А, 3022).
По пути весело машем вершине Псыш – главной вершине Архыза.
С этого подъема она удивительно красива.
Полудневка.
Ночевка у высокогорного озера.
Купаемся в озере.
Сегодня у нас самый насыщенный день.
Мы делаем связку перевалов пер.Караджаш (1А, 3022) и пер.Иркиз (1А, 2871).
Посещаем Софийские озера.
Чья бездонная голубизна известна далеко за пределами Архыза.
Учимся ходить по осыпным и травянистым склонам.
Выходим на Софийскую поляну.
Нас ждут Софийские водопады – радиальный выход налегке, без рюкзаков к ледниковой ферме.
Устанавливаем лагерь.
Первые блага цивилизации: самые вкусные хычины, самый кислый айран.
По широкой грунтовой дороге спускаемся в п.Архыз.
Размещение в гостинице.
Гуляем по поселку – наслаждаемся отдыхом.
Отьезд.
Тур предусматривает проживание:
Указаны возможные варианты размещения в туре. Точное место размещения бронируется и подтверждается за 5 дней до тура.
В связи с проведением маршрута в приграничной зоне прием заявок на участие прекращается за 40 дней до даты начала тура.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Для участия в туре требуется хорошая физическая форма, отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом
Необходимо соблюдать некоторые условия, для участия в туре с питомцем:
1. Участник берёт свою палатку и питание на своего питомца;
2. За животное несёт ответственность хозяин, собака должна быть дрессирована и при встречах с дикими животными выполнять беспрекословно команды хозяина;
3. Требуется доплата за трансфер животного.