Знакомство с гидом и группой.

Размещение в гостинице «Кубань» – 2х, 3х местные номера с удобствами (расчетный час с 12:00).

Пеший переход вверх по горной долине к перевалу Муху , 8 км.

Не расслабляемся, подъем под перевал Чегет-Чат , подход под седловину перевала, набор высоты.

Нас приветствуют стада животных: овцы, коровы, яки и лошади.

Пьем горный чай с чебрецом и мятой, собираем землянику.

Замрите на минуту — запечатлите в памяти этот миг.

Панорама горных хребтов и кряжей, манящая голубая даль и белоснежные ледники.

Самый высокий перевал нашего похода — Чегет-Чат (1А, 2840 м) — сегодня подъем на его седловину.

Дневка.

Ничего не делаем, отдыхаем от похода: гуляем по окрестностям, посещаем грот — место обитания человека в бронзовом веке, углубляемся в историю горного края.

Собираем хворост и устраиваем баню.

На сегодня припасено много вкусностей.

Посиделки у костра.

Вечер веселых рассказов о туристах и туризме.