Теберда - Архыз. Горный треккинг

Спортивный поход 1 К.С. Теберда - Архыз рассчитан на начинающих

5
3 отзыва
Спортивный поход 1 к. с. Теберда – Архыз рассчитан на начинающих и опытных туристов. Проходит на территории КЧР. Маршрут похода: г. Теберда – долина реки Муху – пер. Муху (1А, 2764м) – долина реки Уллу-Марка, 8 км – долина реки Аксаут, 13 км – пер. Чегет-Чат (1А, 2840 м) – д. р. Маруха, 16 км – пер. Северный Чигордали (н/к, 2500 м) – д. р. Кизгыч – п. Архыз.
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Ближайшие даты:
04
сен
18
сен

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • здоровый образ жизни – окунемся в атмосферу Архыза и полюбуемся его панорамами, вдохнем живительный аромат архызских сосен;
  • невероятные пейзажи – бурлящие водопады, прозрачные реки, белые пики гор;

Программа тура по дням

1 день
Заезд. Подготовка к маршруту

Приезд в Невинномысск.

Размещение в гостинице «Кубань» – 2х, 3х местные номера с удобствами (расчетный час с 12:00).

Знакомство с гидом и группой.

Получение питания, группового снаряжения.

2 день
Трансфер в город Теберда

Завтрак.

Трансфер в город Теберда.

Выход на маршрут, отработка команды «под рюкзак».

Пеший переход вверх по горной долине к перевалу Муху, 8 км.

Установка лагеря в горах.

Первая ночь под звездами.

3 день
Штурм перевала Муху. Долина реки Уллу-Марка

Ранний подъем.

Утренний моцион в горном ручье — совершаем бодрящие омовения.

Берем перевал Муху (1А, 2764 м.).

Контрольное фото на перевале.

Спуск в долину реки Уллу-Марка.

Протяженность дневного перехода 8 км.

4 день
Долина реки Аксаут

Несложный поход по живописной долина реки Аксаут.

Нас приветствуют стада животных: овцы, коровы, яки и лошади.

Покупаем айран и дегустируем горный сыр.

Не расслабляемся, подъем под перевал Чегет-Чат, подход под седловину перевала, набор высоты.

Дневной переход 13 км.

5 день
Перевал Чегет-Чат

Самый высокий перевал нашего похода — Чегет-Чат (1А, 2840 м) — сегодня подъем на его седловину.

Панорама горных хребтов и кряжей, манящая голубая даль и белоснежные ледники.

Замрите на минуту — запечатлите в памяти этот миг.

Спуск в живописную долину реки Маруха.

Разбиваем лагерь около звенящего водопада!

Вновь водные процедуры и жаркий костер.

Пьем горный чай с чебрецом и мятой, собираем землянику.

6 день
Дневка

Дневка.

Ничего не делаем, отдыхаем от похода: гуляем по окрестностям, посещаем грот — место обитания человека в бронзовом веке, углубляемся в историю горного края.

Собираем хворост и устраиваем баню.

На сегодня припасено много вкусностей.

Посиделки у костра.

Вечер веселых рассказов о туристах и туризме.

7 день
Перевал Северный Чигордали

Несложный подход к перевалу Северный Чигордали (8 км).

8 день
Тебердинский заповедник

Сегодня идем всего 12 км — одолеете? 

Треккинг на перевал Северный Чигордали (высота 2500 м над уровнем моря, без категории), спуск в долину реки Кизгыч — территория Тебердинского заповедника.

Здесь живут редкие животные — зубры.

Часто наши туристы встречают их на тропе в весенние месяцы или осенью.

Выход в Архыз. 

Уютная гостиница, мягкие постели и вкусные хычины — весь поход о них мечтали!

9 день
Завтрак. Отъезд

Завтрак.

Прощание.

Отъезд.

До новых встреч!

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в г. Невинномысске – размещение в гостинице «Кубань» в 2х, 3х местных номерах с удобствами.
  • в п.Архыз – размещение на турбазе, номера без удобств (за дополнительную оплату возможно расселение в более комфортных условиях)
  • ночевки в туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы:
  • при группе от 1-го до 3-х человек – 87 000 руб. с группы;
  • при группе от 4-х человек – 29 000 руб.  с человека.

Указаны возможные варианты размещения в туре. Точное место размещения бронируется и подтверждается за 5 дней до тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице «Кубань», в номере с удобствами и на турбазе в Архызе в номере без удобств
  • Трехразовое питание на маршруте
  • Прокат группового снаряжения
  • Трансфер Невиномысск – Теберда
  • Пребывание в заповеднике и пограничной зоне
  • Сауна (баня)
  • Услуги инструктора-проводника
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Невинномысска и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Экологические сборы и т. д.
  • Трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница
  • Прокат личного снаряжения
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Услуги носильщика
  • Охрана
  • Повар
  • Видеосъемка
  • Организация отдыха на Чёрном море
Место начала и завершения?
г. Невинномысск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • лыжная шапочка, кепка;
  • перчатки флисовые;
  • бахилы на ноги;
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • спортивный костюм;
  • спальник;
  • пенополиуретановый коврик;
  • ботинки горные;
  • сменная обувь для лагеря и брода(кроссовки);
  • рюкзак 80 – 100л.;
  • сидушка;
  • трекинговые палки или ледоруб;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • свеча;
  • термос и фляга для воды общим объемом 1л.;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.
Как добраться к началу маршрута?

Начало тура – гостиница «Кубань» (расположена в центре города).

Адрес: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 16.

Самолётом – аэропорты Ставрополь или Минеральные Воды.

По железной дороге – железнодорожная станция Невинномысск.

Рейсовым автобусом Москва – Ставрополь, отправка ежедневно в 17:00, 19:00 и 21:00 от станции метро «Красногвардейская».

Время в пути около 22 (двадцати двух) часов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура? .

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Требования к участникам
  • Для участия в туре требуется средняя физическая форма, отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом
  • Численность группы от 4-х до 12-ти человек — сборная группа, от 1-го человека — индивидуальный заказ;
  • Минимальный возраст участников 12 лет. Допускается участие детей меньшего возраста в теплое время года (при отсутствии устойчивого снегового покрова на маршруте) — каждый участник младше 12 лет обговаривается индивидуально.
  • На маршрут допускаются дети младше 18 лет только в сопровождении взрослых
Дополнительная информация
  • Программа проводится в теплое время года, в том числе в период межсезонья, в условиях высокогорья, температура воздуха может опускаться до -5ºС, Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, туман. Рекомендуем, как можно ответственнее отнестись к экипировке, одежде и своему здоровью
  • Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности участников возлагаются на спасательные службы МЧС России
  • Принимающая строна в праве изменить маршрут движения согласно погодных условий и состояния группы
  • В стоимость путевки не входят: дополнительные экскурсии, трансферы вне программы, экологические сборы и т. д.
  • Возможно оказание дополнительных услуг по предварительной договоренности: трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница; прокат личного снаряжения; услуги носильщика; охрана; повар; видиосъемка; организация отдыха на Чёрном море
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
14 мая 2022
Великолепный поход. Немного не повезло с погодой, но это не помешало получить удовольствие от прекрасных видов природы и кавказских гор. Отдельная благодарность нашему гиду Анне за прекрасный маршрут, профессионализм, проявленный в сложных ситуациях, за вкусную еду, отличное настроение и незабываемые впечатления от похода!
М
14 июня 2022
Благодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам!
В компании работают замечательные люди и профи своего дела!
А
14 мая 2022
Организация на хорошем уровне, от бронирования и до окончания тура ни разу не возникло никаких проблем.

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