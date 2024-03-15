Активный отдых в Домбае

Домбай — это не только зимний отдых, но и туристический альпинистский центр с многолетней историей.

Летом горные вершины манят покорителей высот и зовут увлеченных путешественников насладиться красотами горного края.

Недельный тур по
читать дальше

Домбаю подарит виды на альпийские луга, где светит яркое солнце и серебрятся струи ручьев, и знакомство с жителями вольерного комплекса Тебердинского заповедникаОтправляемся в мистический мир каньона Чертова Мельница и Суфруджинских водопадов. При группе от 4х человек возможно проведение тура в индивидуальные даты.

5
3 отзыва
Активный отдых в Домбае
Активный отдых в Домбае
Активный отдых в Домбае
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Отдых в горах
Отдых в горах
Восхитимся пиками Главного Кавказского хребта из ущелья Домбай-Ульген и со склонов горы Мусса-Ачитара
Природные чудеса Домбая
Природные чудеса Домбая
Посетим грандиозные Суфруджинские водопады и Бадукские озера
Культурное наследие
Культурное наследие
Поднимемся к уникальным Шаонинскому и Сентинскому храмам

Программа тура по дням

1 день

Невинномысск - поселок Домбай

Встреча на железнодорожном вокзале города Невинномысска, 8:00.

Трансфер в поселок Домбай.

По пути посещаем водопад Шумка.

По еловому лесу идти всего 1 км.

Заселяемся в гостиницу.

Свободное время.

Можно прогуляться по поселку, познакомиться с местной кухней.

Невинномысск - поселок ДомбайНевинномысск - поселок ДомбайНевинномысск - поселок ДомбайНевинномысск - поселок Домбай
2 день

Ущелье Алибек, Алибекский водопад и Турье озеро

Сегодня Вам предстоит путешествие в долину реки Алибек к одноименному леднику, водопаду, альплагерю и Турьему озеру.

Этот маршрут — визитная карточка курорта Домбай.

По пути посетим старое кладбище альпинистов.

Алибекский водопад — самый живописный из Домбайской долины, ледник — наиболее низкий и доступный для посещения в окрестностях Домбая, а Турье озеро покоряет изумрудной водой.

Отправление на маршрут 9:00.

Ущелье Алибек, Алибекский водопад и Турье озероУщелье Алибек, Алибекский водопад и Турье озероУщелье Алибек, Алибекский водопад и Турье озероУщелье Алибек, Алибекский водопад и Турье озеро
3 день

Долина реки Аманауз и каньон Чертова мельница

День третий — день легкий.

Отправляемся в мистический мир каньона Чертова Мельница и Суфруджинских водопадов.

Комфортная тропа из глубокого мрачного ущелья выводит нас на альпийские луга, где светит яркое солнце и серебрятся струи ручьев.

Мощным потоком с каменной стены ниспадают вниз Суфруджинские водопады, унося в реку Аманауз ледяные струи ледняковой воды.

Возвращение назад по пути подхода.

Общая длительность похода около 5 часов.

Долина реки Аманауз и каньон Чертова мельницаДолина реки Аманауз и каньон Чертова мельницаДолина реки Аманауз и каньон Чертова мельницаДолина реки Аманауз и каньон Чертова мельница
4 день

Бадукские озера и Тебердинский заповедник

Самый красивый день нашего путешествия.

Выезд в 9:00.

Нас ждут Бадуки — Бадукские озера — жемчужины Тебердинского заповедника с бирюзовой водой и живописная тропа среди вековых сосен.

Не забудьте фототехнику.

Возвращение к машине по пути подхода.

Трансфер в отель.

Отдых.

Бадукские озера и Тебердинский заповедникБадукские озера и Тебердинский заповедникБадукские озера и Тебердинский заповедникБадукские озера и Тебердинский заповедник
5 день

Автомобильная экскурсия в поселок Теберда

Легкий день.

Автомобильная экскурсия в поселок Теберда.

Вольерный комплекс Тебердинского заповедника, музей альпинизма и поездка на романтические храмы на скалах — Сентинский (поселок Нижняя Теберда) и Шаонинский (поселок им. Коста Хетагурова).

Довольные с красивыми фоточками возвращаемся обратно в Домбай.

Автомобильная экскурсия в поселок ТебердаАвтомобильная экскурсия в поселок ТебердаАвтомобильная экскурсия в поселок ТебердаАвтомобильная экскурсия в поселок Теберда
6 день

Чучхурский водопад

Выход в 9:00.

Несложный поход на Русскую поляну к Чучхурскому водопаду.

Нас сопровождают каменные шапки гор, белые пики и зеленые пушистые склоны окрестностей Птыша.

После отдыха покатушки на канатной дороге горы Мусса-Ачитара.

Организатор приобретает билеты на первую очередь — здесь закрытые комфортные современные кабины, а вот дальше Вы можете продолжить путешествие к вершине самостоятельно на открытых кресельных подъемниках (доп. плата).

Чучхурский водопадЧучхурский водопадЧучхурский водопадЧучхурский водопад
7 день

Тебердинский нарзан и отъезд

Освобождение номеров.

Выезд в 9:00.

По дороге заглянем на Тебердинский нарзан, несложный пеший маршрут проходит по грунтовой дороге вдоль живописной речушки.

Не будет резких наборов и спусков.

Плавно тропа-дорога приведет вас к чаше с целебной водой.

Возвращение по пути подхода.

Желающие могут взять в прокат квадроцикл.

Трансфер в город Невинномысск.

Прибытие около 18:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме/гостинице без звезд или апартаментах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости размещения и размера группы, руб:

Размер группыСтоимость
Группа 1-3 человека60 800
Группа от 4-х человек52 800

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Отель «Снежинка»

6 ночей

Отель «Снежинка» расположен на курорте Домбай, в 800 метрах от центра Домбая. В распоряжении гостей пункт продажи ски-пассов, помещение для хранения лыж, общий лаундж и сад. На территории обустроена детская игровая площадка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации готовы помочь гостям. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В некоторых номерах есть мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Гости отеля «Снежинка» могут отдохнуть на террасе. В курортном поселке Домбай и его окрестностях можно заняться активными видами отдыха, в том числе лыжным спортом.

Отель «Снежинка»Отель «Снежинка»Отель «Снежинка»Отель «Снежинка»Отель «Снежинка»Отель «Снежинка»

Гостиница

6 ночей

2/3-местные номера. В обстановке комфортная мебель для спальной, двустворчатый шкаф. Удобства: WiFi, бесплатная парковка, туалетные принадлежности, удобства на этаже, телевизор, кондиционер, утюг, гладильная доска, холодильник, чайник, набор посуды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (гостевой дом, апартаменты)
  • Трансферы по программе тура: Невинномысск - Домбай, Домбай - Невинномысск Домбай - место выхода на маршрут Бадукские озера и обратно, Домбай - ущелье реки Домбай-Ульген
  • Экскурсия в вольерный комплекс Тебердинского заповедника и храмам КЧР
  • Завтраки в месте проживания, обед/перекус на маршрутах
  • Прокат группового снаряжения
  • Входные платы в Тебердинский заповедник и краеведческий музей Теберды
  • Билет на новую канатно-кресельную дорогу - I очередь
  • Услуги гида-проводника
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Невинномысска и обратно
  • Билеты на канатную дорогу выше I очереди - от 1 100 руб. /чел
  • Дополнительные экскурсии (экскурсия к Туманному озеру) - от 2 200 руб. /машина до 3 человек + 200 руб. /чел. входные билеты
  • Внедорожный трансфер в ущелье Алибек (по желанию) - от 500 руб. /чел
  • Квадроциклы к нарзанам - от 5 000 руб. /машина для 2 туристов
  • Трансферы вне программы
  • Питание: ужины
Место начала и завершения?
г. Невинномысск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобный свободный ходовой комплект вещей по сезону;
  • обувь на низкой подошве — желательны горные ботинки для среднего треккинга;
  • защита от дождя на себя и рюкзак или зонт для городских экскурсий;
  • фототехника;
  • панама;
  • крем;
  • очки от солнца;
  • фляга для воды;
  • аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли в тур с детьми?

Да, минимальный возраст для тура — 8 лет.

Для лиц младше 14 лет требуется сопровождение взрослых, для лиц младше 18 лет без сопровождения родителей требуется доверенность на имя нашего инструктора.

Какие есть дополнительные услуги?

Возможно оказание дополнительных услуг по предварительной договоренности: трансфер из аэропорта в поселок Домбай/из поселка Домбай в аэропорт или к месту сбора группы; прокат личного снаряжения; организация отдыха на Чёрном море.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
15 мар 2024
Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.
Отдыхали вдвоём с ребёнком (14 лет).
Последний раз посещала Сочи до олимпиады 2014.
На шикарной инфраструктуре города и море положительных
читать дальше

эмоций от того же кормления чаек (узнала, что летом они на лету булочки ловить не будут) останавливаться не буду. Постараюсь сделать отзыв максимально полезным для туристов.
Итак, путевку по программе покупали через ООО «Большая Страна».
Билеты на ж/д приобретали самостоятельно.
Можно сэкономить и проработать этот же маршрут самостоятельно) Но! Не стоит забывать, что:
- отпуск бывает не так часто, как бы хотелось (и не всегда хочется заморачиваться);
- стоит позаботиться о бронировании номеров заранее, особенно в летний период.
Проживание в рамках предложенной программы было выбрано в отеле «Гринн Хоста» 3 *.
Сразу обращу внимание, что отель находится на вокзале именно в шаговой доступности. Прям 2 минуты пешком, не на машине.
Считаю, что нужно это оговорить в программе, что поможет сэкономить туристам 252 рубля на такси)) и уж точно не стоит предлагать платный трансфер вокзал-гостиница!
Про отель можно почитать на официальном сайте. Расположение замечательное: море, рынок, кафешки - все рядом.
Мы были не в сезон. Бассейн есть маленький, но есть)
Номер был нас на 3 этаже (сначала 326, потом 319).
Замена номера осуществлена в связи с поломкой душа сразу.
Полотенца меняли каждый день, постельное белье 1 раз в 3 дня.
Фен слабенький, но сушит))
Кулер в другой стороне этажа у нас был, но милая девушка горничная нам сразу принесла 5 литров воды в номер (что несомненно удобно).
Отмечу, что в отеле к открытию сезона, начались ремонтные работы (замена ламината).
Нам не удобств при отдыхе не доставляли (т. к. мы были постоянно на экскурсиях).
Звукоизоляцию плохая (ощутили в первый день), но нам повезло соседние номера освободились и было тихо.
Вид из окна, либо на бассейн, либо на соседнее здание (ничего примечательного).
Завтраки нам не понравились, но тут дело вкуса.
Если приходить к 8.00 еда тёплая, если ближе к 9.30 все холодное.
По ассортименту стандарт: яйца варенные, нарезка (сыр, колбаса, ветчина), апельсины и яблоки, был омлет или запеканка творожная, встречалась гречка с сосисками, рис с рыбой тушенной, были мясные биточки (не понравились совсем), какая-то каша, хлопья, капуста с сосисками. В разные дни по разному.
Ассортимент вроде и ок для 3*, но приготовлено не вкусно (это наше мнение).
Было бы здорово, если бы:
все было тёплое;
были бы блинчики, оладики, сырники (вкусные).
Соответственно обеды и ужины мы в кафе отеля не брали.
Где было вкусно?
Заведение «Лось Лосось». У них классная солянка, пицца очень хорошая, паста с мидиями, салатики, лимонады и коктейли. Обслуживание тоже понравилось.
Ещё понравился ресторан «Удача плюс». Тут по-дороже, но оно того стоит.
Шикарная кастрюля с мидиями и сыром (их там реально много и вдвоём можно наесться). Взрослый комплект от шеф-повара). Брали разное горячее, коктейли, вкусно все. Забирали, что не доедали на завтрак))
А ещё ларёчек с кофе рекомендую (возле остановки «Аквамарин». Не далеко от «Лось-лосось». Там очень душевный мальчик работает и девочка тоже милая (очень дельные советы по отдыху дают: куда сходить, как доехать и что посетить). Кофе и горячий шоколад брали у них, отличный. Где-то ещё даже не пробовали, т. к. кадры решают все))
Что рекомендовала бы отелю: -включите стоимость тапок (50 р) в цену номера. И пусть тапочки мирно ожидают в номере своих постояльцев. А то смешно и неудобно получается, поднявшись в номер на 3 этаж с чемоданами без лифта бежать на 1 этаж покупать тапочки (их в номер не приносят);
-освежитель воздуха в туалет я попросила (оказалось не предусмотрен). Почему? Предоставляйте по запросу хотя бы.
Это же мелочи, но они нужны для комфорта.
И запаситесь халатами. Почему человек проживая в «стандарте» не может взять в аренду за доп. плату халат?
Теперь про саму экскурсионную программу.
Здесь нам повезло.
По факту у нас были индивидуальные экскурсии на кроссовере с шикарным специалистом и владелицей тур-фирмы (принимающая сторона) Анной.
Время выезда согласовывалось заранее, маршрут также корректировался по нашему желанию.
Получали много интересной и познавательной информации и фактов каждый день.
Эмоции самые положительные.
Вместе с тем, сама программа, которую я приобретала, нуждается в корректировки.
Поясню по дням.
1 день- все соответствует заявленному;
2 день - гора Ахун закрыта на реконструкцию. Главная достопримечательность на этой горе - отлично сделанный туалет)
Есть колесо обозрения, но в туманную погоду вида нет.
Понравилась Мацестинская долина, источник, водопады на реке Змейка и пикник, организованный Анной)
3 день - здесь какая-то неразбериха вышла.
Мне, как туристу, хочется ясности и понимания за что я плачу, и что я покупаю.
Наше пребывание совпало с ВМФ 2024 - грандиозное событие!
Сразу отмечу, что в Олимпийский парк мы с Анной попали 08.03 (посещение было ограничено с 28.02 по 07.03). Изначально обсудили возможность переноса.
Но! О таких вещах нужно предупреждать туристов при продаже путевки! Нас могли туда и не пустить!
Про парк расскажу чуть позже.
Про экскурсию на Красную поляну.
На кануне нам в мессенджер была сброшена квитанция выданная ООО «Анастасия» в наименовании услуги указана «Роза Хутор». Также выданы по 600 рублей на человека, как я поняла на оплату комплексного обеда.
В составе группы нас повезли на экскурсию. Экскурсовод-водитель мужчина, не пояснил, что мы подниматься на подъёмниках будем на курорте «Красная поляна», а не на «Роза Хутор».
Предварительно мы не посетили:
-водопад «Девичьи слёзы»;
-пасеку (была просто дегустация мёда возле кафе, где мы питались), но посетили какую-то эко-ферму, на которой производят косметику;
-дольменный комплекс.
Но не посещение этих объектов меня не сильно расстроило, хотя я за них и заплатила!
Очень хотелось увидеть заявленную в программе Олимпийскую деревню, понять что же такое и где она Олимпийская набережная, и почему же мы поднялись в итоге на «Красную поляну», а не на «Розу Хутор».
Про обеды отдельная история.
Комплексные обеды на маршруте не предусмотрены. Питание по меню. По ценам, которые указаны в меню (при наличии 600 р. на человека) возможно купить только первое блюдо, но ни как не заявленный обед.
Фото меню, кафе, чека (с указанием потраченной по итогу суммы) готова предоставить в подтверждение.
И странно для меня ещё то, что экскурсовод не знает стоимость скипассов (хотел, чтобы я за ребёнка 14 лет, платила, как за взрослого, хотя везде указано, что скидки распространяются до 14 лет включительно).
С Анной связалась для уточнения вопроса, почему меня привезли не туда, куда продали путевку.
Пояснили, что изменения маршрута произведено из-за форс-мажора (каких-то соревнований).
Отмечу, что соревнования, если таковые имели место быть (не проверяла) не являются форс-мажором, и господа, а как насчёт того, чтобы предупредить туристов?!
Вопросы только по этому дню, проведённому без Анны.
Отмечу, уж не знаю планировалось или нет, после нашего с Анной разговора нашу группу повезли в Роза Долину.
Но сфотографироваться возле Олимпийских колец горной Олимпийской деревни и увидеть аллею флагов, о которых я сейчас узнаю из интернета, нам так и не довелось.
Хотя самые большие ожидания были как-раз от этой экскурсии.
Думаю, что стоит подумать о возможности пересчета конкретно этого экскурсионного дня, т. к. заявленное и полученное не соответствует.
А главной целью, я так думаю, для любого тур-оператора является довольный турист)
4 день - свободный.
Посетили Skypark (остались очень довольны), так что рекомендуем для посещения.
Туристам также можно предлагать транспорт (мы пользовались услугами сторонней компании, с которой работает отель).
5 день - парк «Южные ворота» понравился.
Красивые растения и интересная подача материала. Сделали много фотографий к весеннему празднику.
На обед было блюдо под названием «сувлаки» и чай.
По вкусу нормально, но мне сочности не хватило)
После обеда отправились на прогулку по Тисосамшитовой роще.
Все очень достойно и познавательно. Единственное в летний период, по-моему мнению, будет перебор с посещением экосистем в один день).
Развалины старой Генуэстской крепости не видели, но если честно, нам они уже и не нужны были. И без того программа на день очень насыщенная.
5 - день.
Посещение храмов.
Здесь отдельное спасибо Анне за гибкость и ориентированность на туриста.
Мы оговорили какие храмы хотим посетить, получили разноплановую информацию (и по архитектуре, и сказания…).
Вкусно покушали хинкали и хачапури, попили чай.
И апофеозом экскурсии стало посещение Олимпийского парка, который открыли для посещения 08.03.
Для меня это самые яркие впечатления - прикоснуться к такому масштабному событию, как Всемирный фестиваль молодежи 2024!
Увидеть, пусть хоть уже в стадии разбора, павильоны участников, различные инсталляции, в т. ч. павильон свой любимой Белгородской области)
Я бы экскурсию в Олимпийский парк вынесла в отдельный день программы (прогулка по набережной, рассказы про олимпийскую деревню, посещение Сочи-парка, фонтаны (я так поняла есть какое-то шоу))
А так микс храмы - Олимпийский парк получился очень даже ничего))
Подводя итог, отмечу, что программа «Сочинский эксклюзив» мне понравилась. Что нуждается в доработке также отметила.
Как и везде кадры решают все!
Нам повезло и с индивидуальными экскурсиями, и с профессиональным гидом.
Поэтому «Сочинский эксклюзив», действительно стал для меня эксклюзивом!

Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Валерия!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
А
15 ноя 2023
С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями. С технической стороны организация была если не безупречной, то близкой к тому.
С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями.С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями.
Н
17 окт 2023
Никогда не видел такое огромное количество документации для клиента, очень внимательно отнеслись к организации похода и сопровождали на всём протяжении.
Никогда не видел такое огромное количество документации для клиента, очень внимательно отнеслись к организации похода и

Похожие туры из Невинномысска

Поход из Архыза в Домбай
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Поход из Архыза в Домбай
Начало: г. Невинномысск
10 авг в 10:00
35 000 за человека
ХорошоТам