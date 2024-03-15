Летом горные вершины манят покорителей высот и зовут увлеченных путешественников насладиться красотами горного края.
Недельный тур по
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Невинномысск - поселок Домбай
Встреча на железнодорожном вокзале города Невинномысска, 8:00.
Трансфер в поселок Домбай.
По пути посещаем водопад Шумка.
По еловому лесу идти всего 1 км.
Заселяемся в гостиницу.
Свободное время.
Можно прогуляться по поселку, познакомиться с местной кухней.
Ущелье Алибек, Алибекский водопад и Турье озеро
Сегодня Вам предстоит путешествие в долину реки Алибек к одноименному леднику, водопаду, альплагерю и Турьему озеру.
Этот маршрут — визитная карточка курорта Домбай.
По пути посетим старое кладбище альпинистов.
Алибекский водопад — самый живописный из Домбайской долины, ледник — наиболее низкий и доступный для посещения в окрестностях Домбая, а Турье озеро покоряет изумрудной водой.
Отправление на маршрут 9:00.
Долина реки Аманауз и каньон Чертова мельница
День третий — день легкий.
Отправляемся в мистический мир каньона Чертова Мельница и Суфруджинских водопадов.
Комфортная тропа из глубокого мрачного ущелья выводит нас на альпийские луга, где светит яркое солнце и серебрятся струи ручьев.
Мощным потоком с каменной стены ниспадают вниз Суфруджинские водопады, унося в реку Аманауз ледяные струи ледняковой воды.
Возвращение назад по пути подхода.
Общая длительность похода около 5 часов.
Бадукские озера и Тебердинский заповедник
Самый красивый день нашего путешествия.
Выезд в 9:00.
Нас ждут Бадуки — Бадукские озера — жемчужины Тебердинского заповедника с бирюзовой водой и живописная тропа среди вековых сосен.
Не забудьте фототехнику.
Возвращение к машине по пути подхода.
Трансфер в отель.
Отдых.
Автомобильная экскурсия в поселок Теберда
Легкий день.
Автомобильная экскурсия в поселок Теберда.
Вольерный комплекс Тебердинского заповедника, музей альпинизма и поездка на романтические храмы на скалах — Сентинский (поселок Нижняя Теберда) и Шаонинский (поселок им. Коста Хетагурова).
Довольные с красивыми фоточками возвращаемся обратно в Домбай.
Чучхурский водопад
Выход в 9:00.
Несложный поход на Русскую поляну к Чучхурскому водопаду.
Нас сопровождают каменные шапки гор, белые пики и зеленые пушистые склоны окрестностей Птыша.
После отдыха покатушки на канатной дороге горы Мусса-Ачитара.
Организатор приобретает билеты на первую очередь — здесь закрытые комфортные современные кабины, а вот дальше Вы можете продолжить путешествие к вершине самостоятельно на открытых кресельных подъемниках (доп. плата).
Тебердинский нарзан и отъезд
Освобождение номеров.
Выезд в 9:00.
По дороге заглянем на Тебердинский нарзан, несложный пеший маршрут проходит по грунтовой дороге вдоль живописной речушки.
Не будет резких наборов и спусков.
Плавно тропа-дорога приведет вас к чаше с целебной водой.
Возвращение по пути подхода.
Желающие могут взять в прокат квадроцикл.
Трансфер в город Невинномысск.
Прибытие около 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме/гостинице без звезд или апартаментах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости размещения и размера группы, руб:
|Размер группы
|Стоимость
|Группа 1-3 человека
|60 800
|Группа от 4-х человек
|52 800
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Отель «Снежинка»
Отель «Снежинка» расположен на курорте Домбай, в 800 метрах от центра Домбая. В распоряжении гостей пункт продажи ски-пассов, помещение для хранения лыж, общий лаундж и сад. На территории обустроена детская игровая площадка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации готовы помочь гостям. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В некоторых номерах есть мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Гости отеля «Снежинка» могут отдохнуть на террасе. В курортном поселке Домбай и его окрестностях можно заняться активными видами отдыха, в том числе лыжным спортом.
Гостиница
2/3-местные номера. В обстановке комфортная мебель для спальной, двустворчатый шкаф. Удобства: WiFi, бесплатная парковка, туалетные принадлежности, удобства на этаже, телевизор, кондиционер, утюг, гладильная доска, холодильник, чайник, набор посуды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (гостевой дом, апартаменты)
- Трансферы по программе тура: Невинномысск - Домбай, Домбай - Невинномысск Домбай - место выхода на маршрут Бадукские озера и обратно, Домбай - ущелье реки Домбай-Ульген
- Экскурсия в вольерный комплекс Тебердинского заповедника и храмам КЧР
- Завтраки в месте проживания, обед/перекус на маршрутах
- Прокат группового снаряжения
- Входные платы в Тебердинский заповедник и краеведческий музей Теберды
- Билет на новую канатно-кресельную дорогу - I очередь
- Услуги гида-проводника
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Невинномысска и обратно
- Билеты на канатную дорогу выше I очереди - от 1 100 руб. /чел
- Дополнительные экскурсии (экскурсия к Туманному озеру) - от 2 200 руб. /машина до 3 человек + 200 руб. /чел. входные билеты
- Внедорожный трансфер в ущелье Алибек (по желанию) - от 500 руб. /чел
- Квадроциклы к нарзанам - от 5 000 руб. /машина для 2 туристов
- Трансферы вне программы
- Питание: ужины
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобный свободный ходовой комплект вещей по сезону;
- обувь на низкой подошве — желательны горные ботинки для среднего треккинга;
- защита от дождя на себя и рюкзак или зонт для городских экскурсий;
- фототехника;
- панама;
- крем;
- очки от солнца;
- фляга для воды;
- аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли в тур с детьми?
Да, минимальный возраст для тура — 8 лет.
Для лиц младше 14 лет требуется сопровождение взрослых, для лиц младше 18 лет без сопровождения родителей требуется доверенность на имя нашего инструктора.
Какие есть дополнительные услуги?
Возможно оказание дополнительных услуг по предварительной договоренности: трансфер из аэропорта в поселок Домбай/из поселка Домбай в аэропорт или к месту сбора группы; прокат личного снаряжения; организация отдыха на Чёрном море.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отдыхали вдвоём с ребёнком (14 лет).
Последний раз посещала Сочи до олимпиады 2014.
На шикарной инфраструктуре города и море положительных
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Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!