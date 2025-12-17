Программа тура по дням
Прибытие. Карачаевск. Подъем к Шаонинскому храму
Встреча группы на ж/д вокзале Невинномысска 12:00 — трансфер в город Карачаевск.
Размещение в гостевом доме.
После обеда идём на небольшую разминку — поднимаемся к Шаонинскому храму.
Подъём осуществляется в зависимости от времени года и состояния снегового покрова в ботинках или на снегоступах.
Выездная экскурсия в посёлок Архыз
Завтрак в гостинице.
Выездная экскурсия в посёлок Архыз.
Подъём на снегоступах на Церковную поляну.
Протяжённость маршрута 3,5 км, набор высоты 700 метров.
С Церковной поляны открывается панорама посёлка Архыз и близлежащих горных долин: Кызгыч, София и Речепста.
Обед-перекус на маршруте.
Выездная экскурсия в посёлок Романтик
Завтрак в гостинице.
Выездная экскурсия в посёлок Романтик.
Подъём на снегоступах по долине реки Большая Дукка.
Протяжённость маршрута около 15 км, набор высоты 600 метров.
Обед-перекус на маршруте.
Выездная экскурсия в посёлок Домбай
Завтрак в отеле.
Выездная экскурсия в посёлок Домбай.
Один из самых красивых маршрутов нашей коллекции — прогулка к Русской поляне по долине реки Домбай-Ульген.
Панорама заснеженных пиков ущелья: Домбай-Ульген, Сулахат и Семёнов-Баши.
Протяжённость маршрута около 8 км, набор высоты 300 метров.
Обед-перекус на маршруте.
Выездная экскурсия в город Теберду
Завтрак в отеле.
Выездная экскурсия в город Теберду.
Подъём на склоны Лысой горы на снегоступах из Мухинского ущелья.
Панорама Теберды и окрестностей.
В ясную погоду отсюда можно увидеть Эльбрус.
Протяжённость маршрута около 11 км, набор высоты 1380 метров.
Обед-перекус на маршруте.
Возвращение в отель, отдых.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Трансфер в Невинномысск.
Ориентировочное время прибытия на ж/д вокзал — 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:
- 70 000 руб. /чел., при группе от 6 человек.
Указаны возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Астория
Гостевой дом «Астория» расположен в селе имени Коста Хетагурова, недалеко от города Карачаевск.
Просторные номера разных категорий к услугам гостей. Везде имеются удобные спальные места, собственная ванная комната, комплект полотенец и одноразовые тапочки, телевизор и WI-FI.
Во всех номерах есть чайник. Также за отдельную плату можно приобрести завтрак. На территории есть ресторан. В этом же здании находится продуктовый магазин.
Для автоводителей предусмотрена парковка. В свободное время можно прогуляться по местности, посетить баню, воспользоваться беседкой для отдыха и мангалом. Расстояние до аэропорта в Минеральных водах — 105 км, до железнодорожного вокзала — 108,7 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание в гостевом доме или отеле: 2-, 3-, 4-местные номера
- Питание: завтраки 2-6 день, обед - сухой паек в горах во время радиальных маршрутов (день 2-6)
- Услуги инструктора-проводника
- Страховка
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Невинномысска и обратно
- Прокат снегоступов - 600 руб. /сут. /1 пара
- Питание, не указанное в программе
- Прокат треккинговых палок - 200 руб. /сут/1 пара
- Трансферы вне программы
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобный многослойный комплект вещей по сезону (зимнее термобельё, теплый флис, ветро-влагозащитный комплект, пуховик);
- горные ботинки в комплекте со снегозащитными фонариками или снегозащитными гамашами;
- крем от загара, гигиеническая помада, солнцезащитные очки;
- термос объёмом не менее 1 литра;
- кружка, ложка, миска;
- фототехника;
- защита от дождя;
- флисовая шапка, флисовые перчатки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где начинается и заканчивается тур?
Встреча группы на ж/д вокзале Невинномысска в 12:00.
Окончание в в Невинномысске на ж/д вокзале в 12:00.
Может ли программа быть изменена?
Организатор в праве изменить маршрут движения согласно погодным условиям и состояния группы.