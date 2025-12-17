Гостевой дом «Астория» расположен в селе имени Коста Хетагурова, недалеко от города Карачаевск.

Просторные номера разных категорий к услугам гостей. Везде имеются удобные спальные места, собственная ванная комната, комплект полотенец и одноразовые тапочки, телевизор и WI-FI.

Во всех номерах есть чайник. Также за отдельную плату можно приобрести завтрак. На территории есть ресторан. В этом же здании находится продуктовый магазин.

Для автоводителей предусмотрена парковка. В свободное время можно прогуляться по местности, посетить баню, воспользоваться беседкой для отдыха и мангалом. Расстояние до аэропорта в Минеральных водах — 105 км, до железнодорожного вокзала — 108,7 км.