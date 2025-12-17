Мои заказы

Снегоступинг на Кавказе

Когда на горы ложатся снежные шапки и долины искрятся в солнечных лучах искорками снега, Архыз, Домбай и Теберда наполняются неугомонными горнолыжниками. Пробуждаются к жизни снежные трассы и скрипят бугеля на
подъём.

Мы же уйдем от шумных лыжных склонов и отправимся на снегоступах к красоте альпийских вершин, застывших с снежной благородной мантии до весны.

В программе: Шаонинский храм, Церковная поляна в Архызе, долина реки Большая Дукка, посёлок Домбай и Русская поляна, Теберда с ущельем Марухи и смотровой площадкой на горе Лысой.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Карачаевск. Подъем к Шаонинскому храму

Встреча группы на ж/д вокзале Невинномысска 12:00 — трансфер в город Карачаевск.

Размещение в гостевом доме.

После обеда идём на небольшую разминку — поднимаемся к Шаонинскому храму.

Подъём осуществляется в зависимости от времени года и состояния снегового покрова в ботинках или на снегоступах.

Прибытие. Карачаевск. Подъем к Шаонинскому храмуПрибытие. Карачаевск. Подъем к Шаонинскому храмуПрибытие. Карачаевск. Подъем к Шаонинскому храмуПрибытие. Карачаевск. Подъем к Шаонинскому храму
2 день

Выездная экскурсия в посёлок Архыз

Завтрак в гостинице.

Выездная экскурсия в посёлок Архыз.

Подъём на снегоступах на Церковную поляну.

Протяжённость маршрута 3,5 км, набор высоты 700 метров.

С Церковной поляны открывается панорама посёлка Архыз и близлежащих горных долин: Кызгыч, София и Речепста.

Обед-перекус на маршруте.

Выездная экскурсия в посёлок АрхызВыездная экскурсия в посёлок АрхызВыездная экскурсия в посёлок АрхызВыездная экскурсия в посёлок Архыз
3 день

Выездная экскурсия в посёлок Романтик

Завтрак в гостинице.

Выездная экскурсия в посёлок Романтик.

Подъём на снегоступах по долине реки Большая Дукка.

Протяжённость маршрута около 15 км, набор высоты 600 метров.

Обед-перекус на маршруте.

Выездная экскурсия в посёлок РомантикВыездная экскурсия в посёлок РомантикВыездная экскурсия в посёлок РомантикВыездная экскурсия в посёлок Романтик
4 день

Выездная экскурсия в посёлок Домбай

Завтрак в отеле.

Выездная экскурсия в посёлок Домбай.

Один из самых красивых маршрутов нашей коллекции — прогулка к Русской поляне по долине реки Домбай-Ульген.

Панорама заснеженных пиков ущелья: Домбай-Ульген, Сулахат и Семёнов-Баши.

Протяжённость маршрута около 8 км, набор высоты 300 метров.

Обед-перекус на маршруте.

Выездная экскурсия в посёлок ДомбайВыездная экскурсия в посёлок ДомбайВыездная экскурсия в посёлок ДомбайВыездная экскурсия в посёлок Домбай
5 день

Выездная экскурсия в город Теберду

Завтрак в отеле.

Выездная экскурсия в город Теберду.

Подъём на склоны Лысой горы на снегоступах из Мухинского ущелья.

Панорама Теберды и окрестностей.

В ясную погоду отсюда можно увидеть Эльбрус.

Протяжённость маршрута около 11 км, набор высоты 1380 метров.

Обед-перекус на маршруте.

Возвращение в отель, отдых.

Выездная экскурсия в город ТебердуВыездная экскурсия в город ТебердуВыездная экскурсия в город ТебердуВыездная экскурсия в город Теберду
6 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Трансфер в Невинномысск.

Ориентировочное время прибытия на ж/д вокзал — 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:

  • 70 000 руб. /чел., при группе от 6 человек.

Указаны возможные варианты размещения.

Варианты проживания

Астория

5 ночей

Гостевой дом «Астория» расположен в селе имени Коста Хетагурова, недалеко от города Карачаевск.

Просторные номера разных категорий к услугам гостей. Везде имеются удобные спальные места, собственная ванная комната, комплект полотенец и одноразовые тапочки, телевизор и WI-FI.

Во всех номерах есть чайник. Также за отдельную плату можно приобрести завтрак. На территории есть ресторан. В этом же здании находится продуктовый магазин.

Для автоводителей предусмотрена парковка. В свободное время можно прогуляться по местности, посетить баню, воспользоваться беседкой для отдыха и мангалом. Расстояние до аэропорта в Минеральных водах — 105 км, до железнодорожного вокзала — 108,7 км.

АсторияАсторияАсторияАсторияАсторияАстория
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание в гостевом доме или отеле: 2-, 3-, 4-местные номера
  • Питание: завтраки 2-6 день, обед - сухой паек в горах во время радиальных маршрутов (день 2-6)
  • Услуги инструктора-проводника
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Невинномысска и обратно
  • Прокат снегоступов - 600 руб. /сут. /1 пара
  • Питание, не указанное в программе
  • Прокат треккинговых палок - 200 руб. /сут/1 пара
  • Трансферы вне программы
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Невинномысск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобный многослойный комплект вещей по сезону (зимнее термобельё, теплый флис, ветро-влагозащитный комплект, пуховик);
  • горные ботинки в комплекте со снегозащитными фонариками или снегозащитными гамашами;
  • крем от загара, гигиеническая помада, солнцезащитные очки;
  • термос объёмом не менее 1 литра;
  • кружка, ложка, миска;
  • фототехника;
  • защита от дождя;
  • флисовая шапка, флисовые перчатки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где начинается и заканчивается тур?

Встреча группы на ж/д вокзале Невинномысска в 12:00.

Окончание в в Невинномысске на ж/д вокзале в 12:00.

Может ли программа быть изменена?

Организатор в праве изменить маршрут движения согласно погодным условиям и состояния группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

