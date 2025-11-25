-
12%
Активный отдых в Домбае
Начало: Г. Невинномысск
21 июн в 10:00
28 июн в 10:00
от 87 600 ₽
100 000 ₽ за человека
-
14%
Горный треккинг к озерам Абишира и Ахубы
Начало: Г. Невинномысск
22 июн в 10:00
13 июл в 10:00
от 39 500 ₽
46 000 ₽ за человека
-
12%
Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
Начало: Г. Невинномысск
22 июн в 10:00
13 июл в 10:00
от 39 500 ₽
45 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Невинномысску в категории «Горящие туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Невинномысске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Невинномысске в ноябре 2025
Сейчас в Невинномысске в категории "Горящие туры" можно забронировать 3 тура от 39 500 до 87 600 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4 из 5
Забронируйте тур в Невинномысске на 2025 год по теме «Горящие туры», 1 ⭐ отзыв, цены от 39500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь