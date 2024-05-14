Отсутствие населенных пунктов, удаленность от крупных городов, места, нетронутые цивилизацией, делают эту реку привлекательной для людей, неравнодушных не только к спорту, но и красоте окружающего мира.
Программа тура по дням
Встреча. Подготовка к сплаву
Встречаемся на ж/д вокзале г. Невинномысск в 5:00 (по времени прибытия поезда 004М Москва — Невинномысск), вас встречает наш инструктор в фирменной синей футболке — вы его точно не пропустите.
Короткое знакомство с группой.
Грузимся по машинам и отправляемся навстречу приключениям!
Отправляемся к месту начала сплава — поселок Учкулан (104 км).
Ставим лагерь, участвуем в приготовлении обеда все вместе.
Обед в полевых условиях.
После разгружаемся и готовимся к первому выходу на воду: собираем катамараны, обсуждаем план сплава, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли.
Получаем каски, спасательные жилеты и весла.
Подготовив всё снаряжение к предстоящему сплаву, готовим ужин.
Во время трапезы знакомимся с участниками сплава поближе, ведь нам еще вместе преодолевать самые сложные пороги на Кавказе.
Отдыхаем у костра с гитарой, предвкушаем завтрашний день, с нетерпением ждем начала сплава.
День был длинным, отправляемся спать и набираться сил для завтрашних приключений.
Учкулан - Шиверы на реке Кубань (2-3 к. с.) - пос. Эльбрусский
Сегодня нас ждет насыщенный день, поэтому рано просыпаемся и завтракаем.
Собираем лагерь.
Инструкторы еще раз проводят инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли.
Маршрут дня: п. Учкулан — Шиверы на реке Кубань (2-3 к. с.) — пос. Эльбрусский.
Перед прохождением порогов обязательно осматриваем их с берега на предмет локальных препятствий и только после этого отправляемся в путь.
В зависимости от общей готовности группы мы или проходим, или обносим пороги водопадного типа.
В пути остановимся на перекус или полноценный обед.
Кубань, крупнейшая река Западного Кавказа, образуется при слиянии рек Уллу-Кам и Учкулан, берущих свое начало на ледниках Эльбруса.
Сплав по реке Кубань служит хорошей раскаткой перед сплавом по более трудным рекам Кавказа.
Находим идеальный участок, чтобы отработать навыки техники водного туризма.
Инструкторы проводят тренировочные занятия на воде (траверс струи и постановка катамаранов на ровный киль, переворот катамаранов).
Парочка шивер и отработка наших навыков позади, готовим ужин.
Вечерние посиделки у костра неотъемлемая часть походов, поэтому наслаждаемся компанией, делимся историями из своих путешествий с другими участниками группы, а после отправляемся отдыхать.
Пос. Эльбрусский - шивера Даутская (3 к. с.) - каньон Аманхит (3-4 к. с.) - 1-ый Каменномостский (3 к. с.) - пор. Желоб
Завтракаем и снова спускаем нашу флотилию на воду.
Маршрут дня (сплав по реке Кубань): пос. Эльбрусский — шивера Даутская (3 к. с.) — каньон Аманхит (3-4 к. с.) — 1-ый Каменномостский (3 к. с.) — пор. Желоб.
Перед прохождением порогов обязательно осматриваем их с берега на предмет локальных препятствий и только после этого отправляемся в путь.
В зависимости от общей готовности группы мы или проходим, или обносим пороги водопадного типа.
В пути обед или перекус.
От поселка Эльбрусский Кубань после слияния с правым притоком реки Худее собирается в одно русло, шиверы становятся мощными, появляются пороги.
Перед Красным мостом через реку проходим шиверу Даутскую — сложный перекат.
Шиверу осматриваем с моста, чтобы на понять, как на практике будет ее проходить.
Дальше начинается 1,5-километровый каньон Аманхит — самое серьезное препятствие на нашем сплаве по Кубани.
Каньон отличается большим обилием крупных валунов и скальных обломков в русле, крутыми сливами, пенными ямами между камнями, высокими валами воды с запрокидывающейся вершиной.
Между каньоном и аулом Каменномостским проходит серия шивер, которые следуют почти одна за другой.
Порог 1-й Каменномостский представляет собой короткое (около 25 м) крутое падение русла с множеством подводных камней, которые вспенивают поток.
Инструктор подсказывает надежный способ прохождения порога.
В километре ниже по течению реки расположен порог Желоб, где Кубань на протяжении 70 м почти равномерно падает на 6 м.
Закончив сегодняшний маршрут ищем стоянку, разбиваем лагерь и готовим ужин.
Пос. Архыз - 1-ый Взрывной (3 к. с.) - 2-ой Взрывной (3 к. с.) - пор. Пушка (4 к. с.) - пор. 3-ий Взрывной (3 к. с.) - пор. Взрывной 4 (3 к. с.)
Завтракаем, собираем вещи и переезжаем в поселок Архыз, чтобы продолжить наше путешествие сплавом по реке Большой Зеленчук.
Сегодняшний маршрут (сплав по реке Большой Зеленчук): пос. Архыз — 1-ый Взрывной (3 к. с.) — 2-ой Взрывной (3 к. с.) — пор. Пушка (4 к. с.) — пор. 3-ий Взрывной (3 к. с.) — пор. Взрывной 4 (3 к. с.).
Перед прохождением порогов обязательно осматриваем их с берега на предмет локальных препятствий и только после этого отправляемся в путь.
В зависимости от общей готовности группы мы или проходим, или обносим пороги водопадного типа.
В пути перекус или полноценный обед в полевых условиях.
Сплав по реке Большой Зеленчук отличается разнообразием препятствий, порогов и окружающих видов.
От поселка Архыз до урочища Богословка расположены три «взрывных» порога, которые образовались после проведения дорожных работ.
Пороги представляют собой протяженные шиверы с поворотами и косыми валами, небольшими камнями в русле.
Кульминацией становится порог «Пушка», здесь вал такой высоты, что веслом не всегда удается дотянуться до воды!
Сегодняшний день принес нам много новых открытий и впечатлений.
Настало время готовить ужин, делиться впечатлениями и отдыхать.
Сегодня спать будем крепко.
Пор 4-ый Взрывной (3 к. с.) - пор. Косой (3 к. с.) - пос. Нижний Архыз
Просыпаемся, делаем зарядку, чтобы размять мышцы и суставы, и завтракаем.
Сегодня заканчиваем наш сплав по реке Большой Зеленчук.
Маршрут на сегодня (сплав по реке Большой Зеленчук): пор 4-ый Взрывной (3 к. с.) — пор. Косой (3 к. с.) — пос. Нижний Архыз.
Перед прохождением порогов обязательно осматриваем их с берега на предмет локальных препятствий и только после этого отправляемся в путь.
В зависимости от общей готовности группы мы или проходим, или обносим пороги водопадного типа.
В пути перекусим или остановимся на полноценный обед.
Преодолеваем еще два Взрывных порога — 4-ый и 5-ый и каньон Косой.
Предварительно осматриваем порог Косой с инструкторами, обсуждаем план прохождения до мельчайших деталей.
После Косого река некоторое время течет в одном русле, поэтому до поселка Нижний Архыз можем идти без осмотра, но не теряя бдительность.
Ставим лагерь, готовим ужин.
После вечерней трапезы идем отдыхать.
Пор. Слалом - пор. Корнет - пор. 5-минутка - S-образная шивера - пор. Трехкилометровая шивера (3 к. с.) - пор. Мустанг (3 к. с.) - пор. Осыпной (4 к. с.) - пор. Красный (3 к. с.) - каньон «Два моста»
Завтракаем, собираем вещи и отправляемся к месту начала старта сплава к реке Аксаут (пор. Слалом).
Маршрут на сегодня (сплав по реке Аксаут): пор. Слалом — пор. Корнет — пор. 5-минутка — S-образная шивера — пор. Трехкилометровая шивера (3 к. с.) — пор. Мустанг (3 к. с.) — пор. Осыпной (4 к. с.) — пор. Красный (3 к. с.) — каньон «Два моста».
Перед прохождением порогов обязательно осматриваем их с берега на предмет локальных препятствий и только после этого отправляемся в путь.
В зависимости от общей готовности группы мы или проходим, или обносим пороги водопадного типа.
В пути, уже ставший классическим, перекус или полноценный обед.
Кульминацией нашего сплава-родео становится сплав по реке Аксаут.
Порог Корнет сложно выделить на фоне непрерывно идущей шиверы.
Проходим порог на взаимной страховке, за ним следом — порог 5-минутка и S-образная шивера.
За фермой начинается Трехкилометровая шивера.
Перед шиверой – оба берега безлесные, а ущелье, где находится шивера, уже лесистое.
Участок представляет собой крутое падение с массой камней, как подводных, так и надводных — требуется постоянный маневр.
Проходим порог, страхуя друг друга с предварительным осмотром.
Порог Мустанг начинается крутопадающей горкой, в конце которой под левым берегом – слив более 1м жесткой бочкой.
Каньон Осыпной словно нитка жемчуга — проходим несколько порогов: Пирамида, Носорог и Кривой.
Это наиболее интересное в техническом отношении препятствие Аксаута.
После каньона идет относительно спокойный участок, слева отличная поляна, где можно встать для осмотра порогов Красный и Два моста — их можем пройти без промежуточной остановки.
Причаливаем к берегу, вытаскиваем катамараны, ставим лагерь и устраиваем традиционные посиделки у огня.
Делимся впечатлениями о прошедших днях, рассматриваем снимки и видео, наслаждаемся вкусной едой.
После ужина идем отдыхать.
Каньон Два моста (3 к. с.) - пор. Поцелуй Чаниты - пор. Крокодил - пор. Сюрприз (3 к. с.) - пос. Хасаут-Греческое. Отъезд
После завтрака продолжаем наше приключение.
Сегодня заканчиваем сплав по реке Аксаут.
Сегодняшний маршрут (сплав по реке Аксаут): каньон Два моста (3 к. с.) — пор. Поцелуй Чаниты — пор. Крокодил — пор. Сюрприз (3 к. с.) — пос. Хасаут-Греческое.
Перед прохождением порогов обязательно осматриваем их с берега на предмет локальных препятствий и только после этого отправляемся в путь.
В зависимости от общей готовности группы мы или проходим, или обносим пороги водопадного типа.
Еще раз проходим каньон Два моста и двигаемся дальше.
За каньоном река несколько меняет характер: долина сужается, пороги более локализованы, как правило, длина их не превышает 40-50м, каждому предшествует шивера.
Сходу проходим порог взрывного характера Поцелуй Чаниты, а вслед за ним короткий стометровый каньон с несложным порогом Крокодил.
За каньоном – серия шивер.
Идем без осмотра до моста через Аксаут.
Порог Сюрприз представляет собой беспорядочное нагромождение крупных обливных и полуобливных камней с жесткими бочками более 1м за ними.
Заканчиваем наше путешествие в поселке Хасау-Греческое.
Разбираем катамараны, сушим и собираем снаряжение.
Загружаемся в автобус и возвращаемся в г. Невинномысск.
На месте идем в баню и обедаем в кафе, чтобы чистенькими, сытыми и полными впечатлений разъехаться по домам.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
На протяжении всего тура ночевки в 3-х местных туристических палатках, заселение в палатки – по 3 человека.
О необходимости 2-х местной палатки сообщайте при оформлении тура.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Сплав на 4-ех местном катамаране
|3 участника + инструктор
|55 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание по программе
- Работа инструкторов
- Спутниковый телефон для экстренной связи
- Прокат снаряжения для сплава: катамаранов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, мотор + ГСМ
- Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Невинномысск и обратно
- Спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) - 700 руб. /тур. Оплачивается при бронировании тура
- Размещение в 2-х местной палатке - 1 500 руб. /тур
- Неопреновый костюм - 3 300 руб. /поход (по предварительной договоренности с менеджером)
- Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб. /чел. /сутки)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак без станка или дорожную сумку.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путёвки).
3. Форма одежды во время сплава:
- на ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды — идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки — это приветствуется;
- резиновые сапоги ЗАПРЕЩЕНЫ, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз;
- в качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем НЕ брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны;
Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.
- на руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно);
- на голове будет каска, под нее можно надеть бандану;
- можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога;
- если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы;
4. Комплект одежды для переодевания после сплава:
- комплект сухой удобной верхней одежды;
- сухая удобная обувь и носки;
- шапочка/бандана/баф;
- комплект запасного нижнего белья;
5. Одежда для ночлега в палатке:
- теплая свободная одежда (если есть, термобелье);
- теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными);
- на вечер флисовая кофта/толстовка/куртка;
6. Для похода в туристскую баню:
- индивидуальное полотенце;
- купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек);
- сланцы/сандали спортивные;
7. Обувь:
- удобная обувь БЕЗ каблуков:
- одна для сплава по реке;
- вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
- третья —"городская";
8. Личные вещи:
- наколенники (при сплаве на катамаране) — не обязательно;
- репелленты (комары, мошка);
- фонарик с комплектом запасных батареек;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
- средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу);
- индивидуальную аптечку;
- небольшой полиуретановый коврик для сидения;
- портативное зарядное устройство;
- личную посуду (кружку, глубокую миску, ложку);
9. Документы в герметичной упаковке:
- паспорт;
- страховой медицинский полис (можно ксерокопию);
10. Деньги:
- рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Устойчивый сигнал есть в некоторых местах маршрута, затем мобильная связь появляется только на финише маршрута. Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС». Просьба предупредить родных. На маршрут выдаётся спутниковый телефон, которым можно воспользоваться в случае необходимости. Минута разговора — 150 руб.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
Маршрут заявлен в МЧС. В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников. На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов — в касках.
Как организовано питание на маршруте?
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
Какое предоставляется снаряжение для сплава?
Катамараны — специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Мотор — подвесной мотор для прохождения плесовых и озерных участков.
Какое предоставляется снаряжение для лагеря?
Палатки — трехместные. Заселение в палатки – по 3 человека.
Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
О необходимости 2-ух местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Посуда — предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи и личная посуда для употребления пищи.
Можно ли взять с собой личное снаряжение?
О наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-ух местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.
Как я могу подготовиться к туру?
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
- взять с собой личную аптечку;
- пройти профилактику клещевого энцефалита.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
1. Соблюдение техники безопасности на воде
2. Инструкторы хорошо знают реки, умело управляют катамаранами, подсказывают когда что-то спросишь.
Минусы:
1. Программа. На воде в сутки по 2-3часа. Все остальное время проходит впустую. Первый
Спасибо за обратную связь, Нам жаль, что у вас остались неприятные впечатления от организации тура.
В свою очередь мы