1 день

Встреча. Подготовка к сплаву

Встречаемся на ж/д вокзале г. Невинномысск в 5:00 (по времени прибытия поезда 004М Москва — Невинномысск), вас встречает наш инструктор в фирменной синей футболке — вы его точно не пропустите.

Короткое знакомство с группой.

Грузимся по машинам и отправляемся навстречу приключениям!

Отправляемся к месту начала сплава — поселок Учкулан (104 км).

Ставим лагерь, участвуем в приготовлении обеда все вместе.

Обед в полевых условиях.

После разгружаемся и готовимся к первому выходу на воду: собираем катамараны, обсуждаем план сплава, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли.

Получаем каски, спасательные жилеты и весла.

Подготовив всё снаряжение к предстоящему сплаву, готовим ужин.

Во время трапезы знакомимся с участниками сплава поближе, ведь нам еще вместе преодолевать самые сложные пороги на Кавказе.

Отдыхаем у костра с гитарой, предвкушаем завтрашний день, с нетерпением ждем начала сплава.

День был длинным, отправляемся спать и набираться сил для завтрашних приключений.