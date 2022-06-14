Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник

3 день

Долина реки Малая Дукка

Завтрак.

9:00 Выезд на маршрут.

Экскурсия в долину реки Малая Дукка, пешая прогулка 8 – 9 часов.

У подножия хребта Аркасара притаились Дуккинские озера.

За свою живописность и насыщенность – этот маршрут излюбленный треккинг у наших туристов.

Путешествие к озерам лежит вдоль горной реки, которая извиваясь змейкой поднимается к горным чашам – озерам.

Всего пара часов и перед нами первое озеро.

Темно-зеленая вода притягивает.

Привал.

Смельчаки отважно купаются в водоеме, даже когда ранним летом на его глади плавают белые айсберги или поздней осенью, когда по берегам водоема лежит первый снег.

Продолжаем путь.

За каменной мореной нас ждет огромный скальный цирк с изумрудно-синим озером.

Еще немного, еще чуть-чуть и мы на настоящем горном перевале – Ангелочек (2600 м, н/к).

Здесь располагается еще одна цепь небольших высокогорных озер.

Долгожданный отдых и перевальная шоколадка.

Спуск с перевала, ищем в скальных утесах причудливые каменные фигуры, созданные самой природой.

Вот стоит Олимпийский мишка с шариком, а за очередным поворотом огромный каменный ящер, окаменевший миллионы лет назад.

Под ногами у нас облака и еще одно темно-изумрудное озеро, сверху похожее на огромного варана.

Дневная протяженность маршрута – 11,3 км.