Голубое ожерелье Архыза

Архыз - сказочная жемчужина на лоне зеленых Кавказских гор, сверкающая своими ручьями, реками, водопадами и озерами

5
3 отзыва
Архыз – сказочная жемчужина на лоне зеленых Кавказских гор, сверкающая своими ручьями, реками, водопадами и озерами.

Завораживает Архыз, зовет отправиться в путешествие – наверх к самой кромке альпийских лугов, где зеленая трава соседствует с белым снегом и голубым льдом, туда где берут начало быстрые реки.
Голубое ожерелье Архыза
Голубое ожерелье Архыза
Голубое ожерелье Архыза
Голубое ожерелье Архыза
Голубое ожерелье Архыза
Голубое ожерелье Архыза
Голубое ожерелье Архыза
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Программа тура по дням

1 день

Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник

Встреча туристов на железнодорожном вокзале города Невинномысска в 8:00 утра.

Трансфер в Архыз.

Экскурсия в Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник, 3 часа.

Посещение Лика Христа на горе Мацешта – Вам предстоит преодолеть 527 (пятьсот двадцать семь) ступеней нагорной лесницы и подняться до середины уступа – здесь под каменным козырьком сохранилась средневековая фреска, написанная неизвестным мастером.

Мы посетим древнее алланское городище, познакомся с историей региона, архитектурными памятниками – старыми византийскими храмами, будем иметь возможность определить время по средневековым солнечным часам и познакомся с войном-менгиром, охраняющим покой этого уголка Кавказа по сей день.

Приезд в поселок Архыз.

Расселение в номерах.

Свободное время.

2 день

Водопад Баритовый

Завтрак.

10:00 Выход на маршрут.

Посещение Баритового водопада и смотровой площадки «Архыз», 5 – 6 часов.

Прямо по центру поселка располагается узкая горная лощина с ручьем Баритовым.

Исток ручья – знаменитый водопад Баритовый.

Туда мы держим путь.

Тропа петляет среди пихтарника, пересекает живописные полянки с которых то и дело открывается панорама окрестных горных вершин, спускается к ручью и наконец упирается в скалтный обрыв с которого тонкой лентой спадает водопад Баритовый.

Рассыпаясь на скалах биссером он наполняет воздух свежестью и прохладой.

В струях водопада в солнечный день живет радуга.

Поднимаемся чуть выше водопада, то под ногами откроется панорама горного поселка Архыз и долин Кызгич, София и Речепста.

Дневная протяженность маршрута – 5,8 км.

3 день

Долина реки Малая Дукка

Завтрак.

9:00 Выезд на маршрут.

Экскурсия в долину реки Малая Дукка, пешая прогулка 8 – 9 часов.

У подножия хребта Аркасара притаились Дуккинские озера.

За свою живописность и насыщенность – этот маршрут излюбленный треккинг у наших туристов.

Путешествие к озерам лежит вдоль горной реки, которая извиваясь змейкой поднимается к горным чашам – озерам.

Всего пара часов и перед нами первое озеро.

Темно-зеленая вода притягивает.

Привал.

Смельчаки отважно купаются в водоеме, даже когда ранним летом на его глади плавают белые айсберги или поздней осенью, когда по берегам водоема лежит первый снег.

Продолжаем путь.

За каменной мореной нас ждет огромный скальный цирк с изумрудно-синим озером.

Еще немного, еще чуть-чуть и мы на настоящем горном перевале – Ангелочек (2600 м, н/к).

Здесь располагается еще одна цепь небольших высокогорных озер.

Долгожданный отдых и перевальная шоколадка.

Спуск с перевала, ищем в скальных утесах причудливые каменные фигуры, созданные самой природой.

Вот стоит Олимпийский мишка с шариком, а за очередным поворотом огромный каменный ящер, окаменевший миллионы лет назад.

Под ногами у нас облака и еще одно темно-изумрудное озеро, сверху похожее на огромного варана.

Дневная протяженность маршрута – 11,3 км.

4 день

Архыз

День отдыха от пеших прогулок.

Наслаждаемся природой, релакс и восхищение свежим архызским воздухом.

Желающие могут отправиться на конную прогулку.

Общение с лошадью подарит Вам незабываемые эмоции, достовит много приятных минут и массу ярких воспоминаний.

В ходе путешествия инструктор научит Вас как держаться в седле и управлять лошадкой.

Вы посетите тайные Архызские тропы и восхититесь этими благородными животными.

В ходе прогулки мы обязательно устроим фотосессию на фоне Архызских пиков.

После возвращения в поселок самые отважные могут отправиться на сплав по горной реке.

5 день

Перевал Архызское седло и озеро Любви

Завтрак.

9:00 Выход на маршрут.

Подъем на перевал Архызское седло и с посещением озера Любви, 8 – 9 часов.

Маршрут проходит на территории Тебердинского заповедника.

В ходе путешествия можно увидеть обитателей заповедной территории оленя, косулю или мишку кавказского.

Тропа бежит вдоль русла реки Речепста через широкие поляны и лиственный лес, а затем под сенью вековых пихт поднимается к перевалу Архызское седло – живописные ручьи и солнечные прогалины пересекают ленту-тропу.

За очередным поворотом нам открывается широкая седловина перевала Архызское седло (2000 м, н/к) обрамленная скальными сбросами хребта Морг-Сырты.

От сюда открывается панорама хребта Абишера-Ахуба и в голубой дымке угадываются вершины Псебая (Краснодарский край).

В скалистых цирках прячутся горные озера.

Первое – лежит в получасе ходьбы от перевала на высоте 2347 м над уровнем моря.

По форме озеро напоминает сердечко – поэтому туристы назвали его озером Любви.

Хрустальная зеленая вода наполняет его берега, символизируя глубину и чистоту этого чувства.

Чуть ниже по склону расположено озеро Белкау-кёль, 2276 м.

В солнечную погоду его прозрачная вода отливает необыкновенным, лазурно-голубым цветом.

Дневная протяженность маршрута – 18,2 км.

6 день

Софийские водопады

Завтрак.

10:00 Выезд на маршрут.

Джиппинг-экскурсия в долину реки София с посещением Софийских водопадов на машинах повышенной категории УАЗ, длительность экскурсии 5 – 6 часов.

Настоящий горный джиппинг с преодолением рек, ям на грунтовой дороге и оврагов – комфортная машина доставит нас на Софийскую поляну к началу пешей тропы.

Поляну обступают горные вершины и пики.

Летом зеленая поляна цветет альпийским разнотравием: колосятся злаки, желтеет сон-трава и лютики, белым ковром мотает головой ветреница.

А горные вершины покрыты белыми шапками – зима ни как не хочет отступать.

Осенью поляна утопает в золоте берез и синиве воды Софии, а склоны гор покрыты тонкой паутиной первого снега.

Широкой тропой мы отправимся на Ледниковую ферму к подножию Софийских ледников, где со скал мощным потоком (в теплое время года) ниспадает каскад талой ледниковой воды – Софийские водопады.

Софийские ледники расположены на склонах одноименной горы – София, высота главной вершины – 3637 м.

Белоснежные пики Софии обязательно заставят Вас взять в руки фототехнику и запечатлеть эту красоту на память.

Дневная протяженность пешего маршрута – 5,5 км.

7 день

Спящее озеро

Освобождение номеров – сдаем вещи в камеру хранения.

9:00 Выход на маршрут.

Пешая прогулка к Спящему озеру в долину реки Кызгыч, длительность экскурсии 5 – 6 часов.

Среди соснового леса мы отправляемся в путешествие по Тебердинскому заповеднику.

Природа этого местечка потрясает уникальностью.

Порой кажется, что ты попал в мир Колхиды: папоротники, высокие травы и заросли черники кавказской.

А рядом рябины и березы – природная эклектика.

Буйство красок, ароматов и вкусов: черника, земляника, малина, рябина и брусника.

Спящее озеро встречает зеленой осокой и камышем.

Ученые называют его возраст равным 10-12 тысяч лет.

Много тысяч лет назад горные ручьи наполняли бассейн озера, но затем приток воды иссяк и озеро обмелело, заснуло, заросло.

Но ученые верят – когда-нибудь озеро проснется и наполнится бирюзовой водой.

За озером дорога приводит на вершину крутого холма – здесь встречаются следы пребывания зубров и оленей, а так же открывается великолепная панорама на долину реки Кызгыч.

Много лет назад это местечко было шумным караванным путем, а сейчас – край реликтовой, не тронутой человеком природы.

Окончание программы 16:00-18:00.

Дневная протяженность маршрута – 4,5 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле "Энергетик","Романтик" или гостевом доме "Эдельвейс".

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от состава группы и категории размещения:

  • Отель "Энергетик" 2*:
    • 1-3 человека – 63 840 руб., минимум 2 путевки;
    • от 4 человек – 47 280 руб.
  • Отель "Романтик" 3*:
    • 1-3 человека – 66 840 руб. , минимум 2 путевки;
    • от 4 человек – 50 280 руб.
  • Гостевой дом "Эдельвейс" без *:
    • 1-3 человека – 56 000 руб. , минимум 2 путевки;
    • от 4 человек – 38 100 руб.

Варианты проживания

Гостиничный комплекс «Романтик»

6 ночей

Отель «Романтик» расположен в селе Архыз. К услугам гостей ресторан на территории, где подают блюда кавказской и европейской кухни.

В каждом номере в числе удобств спутниковое телевидение, письменный стол и сейф, а в собственной ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон всех номеров открывается потрясающий вид на горы.

Гостиничный комплекс «Романтик»Гостиничный комплекс «Романтик»Гостиничный комплекс «Романтик»Гостиничный комплекс «Романтик»Гостиничный комплекс «Романтик»Гостиничный комплекс «Романтик»Гостиничный комплекс «Романтик»Гостиничный комплекс «Романтик»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на микроавтобусе по маршруту
  • Проезд в ущелья на горном транспорте (УАЗик)
  • Проживание в гостевом доме или пансионате в пос. Архыз. Двух-, трех-, четырехместные номера. Удобства на этаже, Wi-Fi
  • Питание: завтраки 2-7 день программы, обед – сухой паек в горах во время радиальных маршрутов (день 2-7)
  • Экологические сборы в Тебердинском государственном природном биосферном заповеднике
  • Услуги инструктора-проводника
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Невинномысска и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Трансферы вне программы
  • Экологические сборы и т. д
Место начала и завершения?
г. Невинномысск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • спортивный костюм;
  • горные ботинки, кроссовки;
  • перчатки теплые,
  • лыжная шапочка, кепка;
  • рюкзак 20 – 40 литров;
  • «сидушка»;
  • накидка от дождя для себя и для рюкзака;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • свеча;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос или фляга для воды, не менее 0,5 л.;
  • индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как добраться к началу маршрута?

Начало тура – железнодорожный вокзал г. Невинномысска (расположен в центре города) – Ставропольский край, г. Невинномысск, Станционный переулок, 3.

  1. Самолётом – через аэропорты Ставрополь или Минеральные Воды.
  2. По железной дороге – до станции Невинномысск.
  3. Рейсовым автобусом Москва – Ставрополь, отправка осуществляется ежедневно в 17:00, 19:00 и 21:00 от станции метро «Красногвардейская». Время в пути около 22 часов.
Групповое снаряжение
  • основные верёвки;
  • средства связи;
  • газовые баллоны;
  • горелки;
  • групповая мед. аптечка;
  • посуда для приготовления пищи, и т. д.
Требования к участникам тура
  • Для участия в туре допускаются туристы в любой физической форме, необходимо отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом;
  • Численность группы от 4-х до 12-ти человек для группового тура и от 1 человека для индивидуальной программы (выкупается 2 путевки);
  • Минимальный возраст участников 8 лет;
  • На маршрут допускаются дети младше 14 лет только в сопровождении взрослых. Для участников младше 18 лет требуется нотариальная доверенность от родителей на имя инструктора туристической фирмы.
Можно ли в тур с собакой?

Необходимо соблюдать некоторые условия, для участия в туре с питомцем:

1. Участник берёт свою палатку и питание на своего питомца;

2. За животное несёт ответственность хозяин, собака должна быть дрессирована и при встречах с дикими животными выполнять беспрекословно команды хозяина;

3. Требуется доплата за трансфер животного.

4. Собака проживает во дворе.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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2
1
М
14 июня 2022
Благодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам!
В компании работают замечательные люди и профи своего дела!
А
14 мая 2022
Организация на хорошем уровне, от бронирования и до окончания тура ни разу не возникло никаких проблем.
Н
29 апр 2022
Организовано все было замечательно!
У нас вылет был в очень неспокойное время - даже Аэрофлот менял рейсы - но все решалось под наши даты!
Спасибо!

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