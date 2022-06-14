Встреча туристов на железнодорожном вокзале города Невинномысска в 8:00 утра.
Трансфер в Архыз.
Экскурсия в Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник, 3 часа.
Посещение Лика Христа на горе Мацешта – Вам предстоит преодолеть 527 (пятьсот двадцать семь) ступеней нагорной лесницы и подняться до середины уступа – здесь под каменным козырьком сохранилась средневековая фреска, написанная неизвестным мастером.
Мы посетим древнее алланское городище, познакомся с историей региона, архитектурными памятниками – старыми византийскими храмами, будем иметь возможность определить время по средневековым солнечным часам и познакомся с войном-менгиром, охраняющим покой этого уголка Кавказа по сей день.
Приезд в поселок Архыз.
Расселение в номерах.
Свободное время.
Завтрак.
10:00 Выход на маршрут.
Посещение Баритового водопада и смотровой площадки «Архыз», 5 – 6 часов.
Прямо по центру поселка располагается узкая горная лощина с ручьем Баритовым.
Исток ручья – знаменитый водопад Баритовый.
Туда мы держим путь.
Тропа петляет среди пихтарника, пересекает живописные полянки с которых то и дело открывается панорама окрестных горных вершин, спускается к ручью и наконец упирается в скалтный обрыв с которого тонкой лентой спадает водопад Баритовый.
Рассыпаясь на скалах биссером он наполняет воздух свежестью и прохладой.
В струях водопада в солнечный день живет радуга.
Поднимаемся чуть выше водопада, то под ногами откроется панорама горного поселка Архыз и долин Кызгич, София и Речепста.
Дневная протяженность маршрута – 5,8 км.
Завтрак.
9:00 Выезд на маршрут.
Экскурсия в долину реки Малая Дукка, пешая прогулка 8 – 9 часов.
У подножия хребта Аркасара притаились Дуккинские озера.
За свою живописность и насыщенность – этот маршрут излюбленный треккинг у наших туристов.
Путешествие к озерам лежит вдоль горной реки, которая извиваясь змейкой поднимается к горным чашам – озерам.
Всего пара часов и перед нами первое озеро.
Темно-зеленая вода притягивает.
Привал.
Смельчаки отважно купаются в водоеме, даже когда ранним летом на его глади плавают белые айсберги или поздней осенью, когда по берегам водоема лежит первый снег.
Продолжаем путь.
За каменной мореной нас ждет огромный скальный цирк с изумрудно-синим озером.
Еще немного, еще чуть-чуть и мы на настоящем горном перевале – Ангелочек (2600 м, н/к).
Здесь располагается еще одна цепь небольших высокогорных озер.
Долгожданный отдых и перевальная шоколадка.
Спуск с перевала, ищем в скальных утесах причудливые каменные фигуры, созданные самой природой.
Вот стоит Олимпийский мишка с шариком, а за очередным поворотом огромный каменный ящер, окаменевший миллионы лет назад.
Под ногами у нас облака и еще одно темно-изумрудное озеро, сверху похожее на огромного варана.
Дневная протяженность маршрута – 11,3 км.
День отдыха от пеших прогулок.
Наслаждаемся природой, релакс и восхищение свежим архызским воздухом.
Желающие могут отправиться на конную прогулку.
Общение с лошадью подарит Вам незабываемые эмоции, достовит много приятных минут и массу ярких воспоминаний.
В ходе путешествия инструктор научит Вас как держаться в седле и управлять лошадкой.
Вы посетите тайные Архызские тропы и восхититесь этими благородными животными.
В ходе прогулки мы обязательно устроим фотосессию на фоне Архызских пиков.
После возвращения в поселок самые отважные могут отправиться на сплав по горной реке.
Завтрак.
9:00 Выход на маршрут.
Подъем на перевал Архызское седло и с посещением озера Любви, 8 – 9 часов.
Маршрут проходит на территории Тебердинского заповедника.
В ходе путешествия можно увидеть обитателей заповедной территории оленя, косулю или мишку кавказского.
Тропа бежит вдоль русла реки Речепста через широкие поляны и лиственный лес, а затем под сенью вековых пихт поднимается к перевалу Архызское седло – живописные ручьи и солнечные прогалины пересекают ленту-тропу.
За очередным поворотом нам открывается широкая седловина перевала Архызское седло (2000 м, н/к) обрамленная скальными сбросами хребта Морг-Сырты.
От сюда открывается панорама хребта Абишера-Ахуба и в голубой дымке угадываются вершины Псебая (Краснодарский край).
В скалистых цирках прячутся горные озера.
Первое – лежит в получасе ходьбы от перевала на высоте 2347 м над уровнем моря.
По форме озеро напоминает сердечко – поэтому туристы назвали его озером Любви.
Хрустальная зеленая вода наполняет его берега, символизируя глубину и чистоту этого чувства.
Чуть ниже по склону расположено озеро Белкау-кёль, 2276 м.
В солнечную погоду его прозрачная вода отливает необыкновенным, лазурно-голубым цветом.
Дневная протяженность маршрута – 18,2 км.
Завтрак.
10:00 Выезд на маршрут.
Джиппинг-экскурсия в долину реки София с посещением Софийских водопадов на машинах повышенной категории УАЗ, длительность экскурсии 5 – 6 часов.
Настоящий горный джиппинг с преодолением рек, ям на грунтовой дороге и оврагов – комфортная машина доставит нас на Софийскую поляну к началу пешей тропы.
Поляну обступают горные вершины и пики.
Летом зеленая поляна цветет альпийским разнотравием: колосятся злаки, желтеет сон-трава и лютики, белым ковром мотает головой ветреница.
А горные вершины покрыты белыми шапками – зима ни как не хочет отступать.
Осенью поляна утопает в золоте берез и синиве воды Софии, а склоны гор покрыты тонкой паутиной первого снега.
Широкой тропой мы отправимся на Ледниковую ферму к подножию Софийских ледников, где со скал мощным потоком (в теплое время года) ниспадает каскад талой ледниковой воды – Софийские водопады.
Софийские ледники расположены на склонах одноименной горы – София, высота главной вершины – 3637 м.
Белоснежные пики Софии обязательно заставят Вас взять в руки фототехнику и запечатлеть эту красоту на память.
Дневная протяженность пешего маршрута – 5,5 км.
Освобождение номеров – сдаем вещи в камеру хранения.
9:00 Выход на маршрут.
Пешая прогулка к Спящему озеру в долину реки Кызгыч, длительность экскурсии 5 – 6 часов.
Среди соснового леса мы отправляемся в путешествие по Тебердинскому заповеднику.
Природа этого местечка потрясает уникальностью.
Порой кажется, что ты попал в мир Колхиды: папоротники, высокие травы и заросли черники кавказской.
А рядом рябины и березы – природная эклектика.
Буйство красок, ароматов и вкусов: черника, земляника, малина, рябина и брусника.
Спящее озеро встречает зеленой осокой и камышем.
Ученые называют его возраст равным 10-12 тысяч лет.
Много тысяч лет назад горные ручьи наполняли бассейн озера, но затем приток воды иссяк и озеро обмелело, заснуло, заросло.
Но ученые верят – когда-нибудь озеро проснется и наполнится бирюзовой водой.
За озером дорога приводит на вершину крутого холма – здесь встречаются следы пребывания зубров и оленей, а так же открывается великолепная панорама на долину реки Кызгыч.
Много лет назад это местечко было шумным караванным путем, а сейчас – край реликтовой, не тронутой человеком природы.
Окончание программы 16:00-18:00.
Дневная протяженность маршрута – 4,5 км.
Тур предусматривает проживание в отеле "Энергетик","Романтик" или гостевом доме "Эдельвейс".
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от состава группы и категории размещения:
Отель «Романтик» расположен в селе Архыз. К услугам гостей ресторан на территории, где подают блюда кавказской и европейской кухни.
В каждом номере в числе удобств спутниковое телевидение, письменный стол и сейф, а в собственной ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон всех номеров открывается потрясающий вид на горы.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Начало тура – железнодорожный вокзал г. Невинномысска (расположен в центре города) – Ставропольский край, г. Невинномысск, Станционный переулок, 3.
Необходимо соблюдать некоторые условия, для участия в туре с питомцем:
1. Участник берёт свою палатку и питание на своего питомца;
2. За животное несёт ответственность хозяин, собака должна быть дрессирована и при встречах с дикими животными выполнять беспрекословно команды хозяина;
3. Требуется доплата за трансфер животного.
4. Собака проживает во дворе.