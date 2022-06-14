Приезд в Невинномысск.
Размещение в гостинице «Кубань» с 13:00 до 16:00.
Знакомство с гидом.
Получение питания, группового снаряжения.
Трансфер Невинномысск – Архыз.
По пути смотрим одну из ведущих христианских святынь района – "Лик Христа", наскальный живописный образ Спасителя.
Выход на маршрут.
Ночлег у горной реки.
Штурмуем перевал Чилик (1А, 2890).
По пути любуемся первыми высокогорными озерами.
Ночевка около озера Чилик.
Самые смелые могут искупаться в ледяной воде.
Сегодня нам предстоит напряженная физическая работа – 15 км.
Удобнее укладываем рюкзаки и в путь.
Нас ждет долина реки Чилик и оз.Рыбное – единственное озеро в котором водится рыба.
Полудневка.
Отдыхаем на берегу озера Кяфар.
Сушим вещи.
Варим вкусный компот из горных ягод.
Желающие делают вылазку к высокогорному озеру.
Перевал Кяфар (Кумбыж) (н/к, 2798).
Ночевка на озере Турьем у самых звезд.
Идем по долине реки Кяфар-Агур.
Ночевка на озере Заповедное.
Любуемся отражением звезд в зеркале озера.
Сегодня нас ждет последний перевал – Баритовый (1А, 2809).
С него открывается великолепная панорама на Софийский хребет и плато Габулу, поселок Архыз.
Спуск.
По пути любуемся водопадом Баритовым.
В поселке размещение в гостинице (номера без удобств).
Завтрак.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание:
Указаны возможные варианты размещения в туре. Точное место размещения бронируется и подтверждается за 5 дней до тура.
Начало тура – гостиница «Кубань» (расположена в центре города).
Адрес: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 16.
Самолётом – аэропорты Ставрополь или Минеральные Воды.
По железной дороге – железнодорожная станция Невинномысск.
Рейсовым автобусом Москва – Ставрополь, отправка ежедневно в 17:00, 19:00 и 21:00 от станции метро «Красногвардейская».
Время в пути около 22 (двадцати двух) часов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам