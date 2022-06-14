Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы

Спортивный поход 1 К.С. по гребню хребта Абишира - Ахуба рассчитан на начинающих

5
3 отзыва
Спортивный поход 1 к. с. по гребню хребта Абишира – Ахуба рассчитан на начинающих и опытных туристов. Включает курс начальной туристической подготовки. Проходит на высоте около 3000 м, высшая точка – гора Речепста (3200 м).

Южные склоны, дугой развернутые к Архызу, крутые и травянистые, с отдельными скальными сбросами, северные склоны – отвесные.

Рассеченные скалы обрываются на 200 – 300 м, километрами тянутся осыпи; от хребта отходят длинные отроги, делящие истоки рек Урупа, Чилика, Кизылчука, Агур-Кяфара и Кяфара. В их верхних цирках лежат снежники, карстовые леднички и многочисленные озера.
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Ближайшие даты:
03
июл
17
июл
31
июл
14
авг
28
авг
11
сен

Программа тура по дням

1 день
Заезд. Подготовка к маршруту

Приезд в Невинномысск.

Размещение в гостинице «Кубань» с 13:00 до 16:00.

Знакомство с гидом.

Получение питания, группового снаряжения.

2 день
Трансфер в Архыз. Христианская святыня – &quot;Лик Христа&quot;

Трансфер Невинномысск – Архыз.

По пути смотрим одну из ведущих христианских святынь района – "Лик Христа", наскальный живописный образ Спасителя.

Выход на маршрут.

Ночлег у горной реки.

3 день
Штурм перевала Чилик. Озеро Чилик

Штурмуем перевал Чилик (1А, 2890).

По пути любуемся первыми высокогорными озерами.

Ночевка около озера Чилик.

Самые смелые могут искупаться в ледяной воде.

4 день
Долина реки Чилик. Озеро Рыбное

Сегодня нам предстоит напряженная физическая работа – 15 км.

Удобнее укладываем рюкзаки и в путь.

Нас ждет долина реки Чилик и оз.Рыбное – единственное озеро в котором водится рыба.

5 день
Озер Кяфар

Полудневка.

Отдыхаем на берегу озера Кяфар.

Сушим вещи.

Варим вкусный компот из горных ягод.

Желающие делают вылазку к высокогорному озеру.

6 день
Перевал Кяфар. Озеро Турьем

Перевал Кяфар (Кумбыж) (н/к, 2798).

Ночевка на озере Турьем у самых звезд.

7 день
Долина реки Кяфар-Агур. Озеро Заповедное

Идем по долине реки Кяфар-Агур.

Ночевка на озере Заповедное.

Любуемся отражением звезд в зеркале озера.

8 день
Перевал – Баритовый. Водопад Баритовый

Сегодня нас ждет последний перевал – Баритовый (1А, 2809).

С него открывается великолепная панорама на Софийский хребет и плато Габулу, поселок Архыз.

Спуск.

По пути любуемся водопадом Баритовым.

В поселке размещение в гостинице (номера без удобств).

9 день
Завтрак. Отъезд

Завтрак.

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в г. Невинномысске – размещение в гостинице «Кубань» в 2х, 3х местных номерах с удобствами.
  • в п.Архыз – размещение в гостинице (номера без удобств). 
  • ночевки в туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы:
  • при группе от 1-го до 3-х человек – 87 000 руб. (с группы);
  • при группе от 4-х человек – 29 000 руб. 

Указаны возможные варианты размещения в туре. Точное место размещения бронируется и подтверждается за 5 дней до тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от железнодорожного вокзала г. Невинномысск до поселка Архыз
  • Проживание в гостинице г. Невинномысска – номера с удобствами
  • Проживание в Архызе на турбазе (номера без удобств, палаточный лагерь)
  • Питание на маршруте
  • Прокат группового снаряжения
  • Пребывание в заповеднике, национальном парке и пограничной зоне
  • Услуги инструктора-проводника
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Невинномысска и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Экологические сборы и т. д.
  • Трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница
  • Прокат личного снаряжения
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Организация отдыха на Чёрном море
Место начала и завершения?
г. Невинномысск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • лыжная шапочка;
  • перчатки флисовые;
  • бахилы на ноги;
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • спортивный костюм;
  • спальник;
  • пенополиуретановый коврик;
  • ботинки горные;
  • сменная обувь для лагеря и брода(кроссовки);
  • рюкзак 80 – 100л.;
  • сидушка;
  • трекинговые палки или ледоруб;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос и фляга для воды общим объемом 1л.;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.
Как добраться к началу маршрута?

Начало тура – гостиница «Кубань» (расположена в центре города).

Адрес: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 16.

Самолётом – аэропорты Ставрополь или Минеральные Воды.

По железной дороге – железнодорожная станция Невинномысск.

Рейсовым автобусом Москва – Ставрополь, отправка ежедневно в 17:00, 19:00 и 21:00 от станции метро «Красногвардейская».

Время в пути около 22 (двадцати двух) часов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура? .

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
14 июня 2022
Благодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам!
В компании работают замечательные люди и профи своего дела!
А
14 мая 2022
Организация на хорошем уровне, от бронирования и до окончания тура ни разу не возникло никаких проблем.
Н
29 апр 2022
Организовано все было замечательно!
У нас вылет был в очень неспокойное время - даже Аэрофлот менял рейсы - но все решалось под наши даты!
Спасибо!

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