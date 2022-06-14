Спортивный поход 1 к. с. по гребню хребта Абишира – Ахуба рассчитан на начинающих и опытных туристов. Включает курс начальной туристической подготовки. Проходит на высоте около 3000 м, высшая точка – гора Речепста (3200 м).



Южные склоны, дугой развернутые к Архызу, крутые и травянистые, с отдельными скальными сбросами, северные склоны – отвесные.



Рассеченные скалы обрываются на 200 – 300 м, километрами тянутся осыпи; от хребта отходят длинные отроги, делящие истоки рек Урупа, Чилика, Кизылчука, Агур-Кяфара и Кяфара. В их верхних цирках лежат снежники, карстовые леднички и многочисленные озера.