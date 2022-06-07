Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде

Приглашаем насладиться прекрасным видом на Волжские просторы из Нижнего Новгорода. В этом туре мы познакомимся с

4.4
3 отзыва
Приглашаем насладиться прекрасным видом на Волжские просторы из Нижнего Новгорода. В этом туре мы познакомимся с достопримечательностями города и проедем по историческим улочкам.

А изюминкой станет посещение необыкновенной фабрики «Ариель», где рождается стеклянная игрушка, завоевавшая большую популярность в Европейских странах.
Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде
Хрупкое искусство в Нижнем Новгороде
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Красота и величие старинного города
Красота и величие старинного города
Главные улицы города похожи на настоящий музей – завораживающая архитектура, множество скульптур и арт-объектов
Неприступный Нижегородский Кремль
Неприступный Нижегородский Кремль
Совершим увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю. За всю историю существования он ни разу не был захвачен.
Хрупкое искусство
Хрупкое искусство
Окунемся в мир фабрики стеклянной игрушки. Нас ждет познавательный мастер-класс и сувениры

Программа тура по дням

1 день
Город над Волгой и Окой

08:00 и 11:10 – встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.

11:50 либо 13:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 3 часа).

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М.Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М.Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.

Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.

За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.

С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Экскурсия заканчивается в Кремле – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Город над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и Окой
2 день
Экскурсия «Хрупкое искусство»

Завтрак в гостинице

09:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию.

Во время экскурсии вас ожидает знакомство с уникальными Европейскими традициями, бережно сохраненными и продолженными в Нижнем Новгороде.

Вы своими глазами увидите, как на фабрике «Ариель» рождается стеклянная игрушка, завоевавшая большую популярность в Европейских странах.

Гордостью фабрики являются шары с художественной росписью.

Каждый из них – настоящий красочный мир, расписанный с любовью.

Во время экскурсии вы не только познакомитесь с процессом изготовления и росписи стеклянного изделия, но и попробуете своими руками создать неповторимый узор на игрушке во время познавательного мастер-класса.

Вы также сможете приобрести расписанные умелыми мастерами изделия в магазине фабрики.

После знакомства с мастерством искусных стеклодувов, вы посетите галерею «Хрупкие мечты» – самую крупную в Европе коллекцию фарфоровых кукол известного на весь мир немецкого дизайнера.

Куклы работы Хильдегард Гюнцель настолько совершенны, что выглядят, как живые.

У них светящиеся красивые лица, осмысленные глаза и настоящие мягкие волосы.

Они – те самые принцессы, одной из которых мечтает стать каждая девочка.

Здесь можно полюбоваться на свою мечту, увидев её воплощение.

Вы познакомитесь с уникальной коллекцией кукол, каждая из которых неповторима, а также посмотрите увлекательный фильм об истории создания и развития галереи.

14:00 – ориентировочное возвращение в гостиницу.

Экскурсия «Хрупкое искусство»Экскурсия «Хрупкое искусство»Экскурсия «Хрупкое искусство»
3 день
Главные улицы Нижнего Новгорода

Завтрак в гостинице.

Сбор в 12:50 в холле гостиницы (освобождение номеров, вещи сдаются в камеру хранения).

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.

Большая Покровская улица – главная улица Нижнего Новгорода.

Расположена в историческом центре города.

Связывает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.

В 2004 году улица была полностью реконструирована.

Её замостили брусчаткой, а вдоль обеих сторон установили бронзовые скульптуры.

Наиболее популярными являются скульптура «Весёлой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.

Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.

Улица Рождественская – одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде.

Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века.

По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры.

Основная достопримечательность улицы – Рождественская церковь.

Улица Рождественская – вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.

Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.

16:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская, свободное время, до ж/д вокзала туристы добираются самостоятельно.

Главные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего Новгорода

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

гостиница1-номестное2-хместное3-хместное
Ibis 3* обычные даты17 30013 90013 100
Ibis 3* праздничные даты20 30016 10015 100
Marriott 4* обычные даты22 30017 40015 900
Marriott 4* праздничные даты27 30021 90020 400

Праздничными заездами являются: 05.03.21 – 08.03.21, 01.05.22 – 10.05.22, 11.06.22 – 13.06.22, 19.08.22 – 21.08.22, 04.11.22 – 06.11.22.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Marriott 4* с завтраком шведский стол
  • Входные билеты в музеи по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
П
7 июня 2022
Тур очень понравился. Единственное, что немного подпортило отдых - поломка автобуса при поездке в Дивеево (вместо 19ч. вернулись в гостиницу в 22.15). И как пожелание организаторам: экскурсоводы замечательные, очень интересно рассказывающие, много знающие, но при таких больших сборных группах для проведения экскурсий на улице нужен микрофон.
Все остальное - проживание, питание, экскурсии. на высоком уровне. Спасибо за отдых!
М
5 апр 2022
Организация на высшем уровне. Сначала обсудили по телефону все моменты путешествия. Затем вся информация по туру и оплате своевременно поступала на электронную почту. Проблем с оплатой и получением кэшбэка не было. В ходе отдыха никаких проблем не возникало. Все экскурсии организованы. Строго по времени отправление автобусов. Нам все очень понравилось!
М
10 янв 2022
Организаторам спасибо, все прошло хорошо. Единственное, обзорная экскурсия собрала более 30 человек в один автобус, многовато. Во второй день две очень яркие Экскурсии в музей кукол и на фабрику елочных игрушек. Третий день совсем пустой. Только обзорная по 2 улицам.

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