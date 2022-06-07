08:00 и 11:10 – встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».
Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.
Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.
11:50 либо 13:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени).
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 3 часа).
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.
Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М.Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.
Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М.Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.
В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.
После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.
Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.
За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.
Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.
С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».
Экскурсия заканчивается в Кремле – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.
Завтрак в гостинице
09:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию.
Во время экскурсии вас ожидает знакомство с уникальными Европейскими традициями, бережно сохраненными и продолженными в Нижнем Новгороде.
Вы своими глазами увидите, как на фабрике «Ариель» рождается стеклянная игрушка, завоевавшая большую популярность в Европейских странах.
Гордостью фабрики являются шары с художественной росписью.
Каждый из них – настоящий красочный мир, расписанный с любовью.
Во время экскурсии вы не только познакомитесь с процессом изготовления и росписи стеклянного изделия, но и попробуете своими руками создать неповторимый узор на игрушке во время познавательного мастер-класса.
Вы также сможете приобрести расписанные умелыми мастерами изделия в магазине фабрики.
После знакомства с мастерством искусных стеклодувов, вы посетите галерею «Хрупкие мечты» – самую крупную в Европе коллекцию фарфоровых кукол известного на весь мир немецкого дизайнера.
Куклы работы Хильдегард Гюнцель настолько совершенны, что выглядят, как живые.
У них светящиеся красивые лица, осмысленные глаза и настоящие мягкие волосы.
Они – те самые принцессы, одной из которых мечтает стать каждая девочка.
Здесь можно полюбоваться на свою мечту, увидев её воплощение.
Вы познакомитесь с уникальной коллекцией кукол, каждая из которых неповторима, а также посмотрите увлекательный фильм об истории создания и развития галереи.
14:00 – ориентировочное возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Сбор в 12:50 в холле гостиницы (освобождение номеров, вещи сдаются в камеру хранения).
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.
Большая Покровская улица – главная улица Нижнего Новгорода.
Расположена в историческом центре города.
Связывает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.
В 2004 году улица была полностью реконструирована.
Её замостили брусчаткой, а вдоль обеих сторон установили бронзовые скульптуры.
Наиболее популярными являются скульптура «Весёлой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.
Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.
Улица Рождественская – одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде.
Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века.
По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры.
Основная достопримечательность улицы – Рождественская церковь.
Улица Рождественская – вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.
Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.
16:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская, свободное время, до ж/д вокзала туристы добираются самостоятельно.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|гостиница
|1-номестное
|2-хместное
|3-хместное
|Ibis 3* обычные даты
|17 300
|13 900
|13 100
|Ibis 3* праздничные даты
|20 300
|16 100
|15 100
|Marriott 4* обычные даты
|22 300
|17 400
|15 900
|Marriott 4* праздничные даты
|27 300
|21 900
|20 400
Праздничными заездами являются: 05.03.21 – 08.03.21, 01.05.22 – 10.05.22, 11.06.22 – 13.06.22, 19.08.22 – 21.08.22, 04.11.22 – 06.11.22.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».