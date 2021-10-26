Экскурсии Нижнего Новгорода

Все экскурсии в Нижнем Новгороде

Доступно 260 экскурсий 🚌 в Нижнем Новгороде на 2021 год, 4940 ⭐ отзывов, цены от 400₽, посетите достопримечательности: Нижегородский кремль, Кремль, Чкаловская лестница, Болдино, Китеж-град, Старый город. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Индивидуальная экскурсия
4.7
78
5 000
за 1-15 чел.
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Приглашаю вас отправится в увлекательное и насыщенное путешествие по Нижнему Новгороду на автомобиле
По договоренности, в любой свободный день
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
4.4
901
650
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Всего за 3 часа вы увидите все основные достопримечательности
Смотрите свободные даты
Нижний Новгород — знакомство со столицей Приволжья
4.4
159
650
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Нижний Новгород — знакомство со столицей Приволжья
Групповая автобусная экскурсия по главным достопримечательностям и прогулка по кремлю
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Дивеево и Арзамас - "четвертый удел Божией Матери"
4.5
155
11ч
1 300
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Дивеево и Арзамас - "четвертый удел Божией Матери"
Обзорная экскурсия до Серафимо-Дивеевского монастыря и его посещение
Смотрите свободные даты
Мистика и история Нижнего Новгорода
Индивидуальная экскурсия
4.9
465
2ч 30м
2 000
за 1-10 чел.
Мистика и история Нижнего Новгорода
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
По пушкинским местам в Большое Болдино
4.1
32
13ч
1 950
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
По пушкинским местам в Большое Болдино
Большое Болдино - село, связанное с творчеством Александра Сергеевича Пушкина
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Нижний Новгород — первое знакомство
Индивидуальная экскурсия
5
206
2ч 30м
2 990
за 1-5 чел.
Нижний Новгород — первое знакомство
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
4.5
171
650
за 1 чел.
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обычно экскурсии проводятся днем
Нижний Новгород От и До: на машине и пешком
Индивидуальная экскурсия
5
59
4 550
за 1-4 чел.
Нижний Новгород От и До: на машине и пешком
Погрузиться в жизнь города и не пропустить ни единого слова с радиогидом
Городец - «Город мастеров»
4
101
1 400
за 1 чел.
Городец - «Город мастеров»
Однодневный автобусный тур в Городец из Нижнего Новгорода
Смотрите свободные даты
Нижний Новгород сквозь века
Индивидуальная экскурсия
4.9
67
2ч 30м
3500
2 800
за 1-4 чел.
Нижний Новгород сквозь века
Раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться шикарными панорамными видами
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
4.4
39
950
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
Приглашаем вас на знакомство с Нижним Новгородом, каким вы его еще не видели
С 16:30 (см. свободные даты)
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
Индивидуальная экскурсия
4.9
272
4 550
за 1-15 чел.
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
Экскурсия по историческим, архитектурным и религиозным достопримечательностям города
Экскурсия в Муром из Нижнего Новгорода
4.3
10
12ч
1 450
за 1 чел.
Экскурсия в Муром из Нижнего Новгорода
Муром - один из древнейших русских городов
Смотрите свободные даты
Нижний Новгород — «город древний, город славный, город молодой»
Индивидуальная экскурсия
4.9
17
3ч 30м
3 400
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Нижний Новгород — «город древний, город славный, город молодой»
Главные достопримечательности и тайные места столицы Поволжья на автомобильной экскурсии
К озеру Светлояр, к великому Китеж-граду с посещением Шереметьевского замка
4.5
13
14ч
1 950
за 1 чел.
К озеру Светлояр, к великому Китеж-граду с посещением Шереметьевского замка
Легенды по Китеж-град слагались на протяжении веков
Смотрите свободные даты
Нижний Новгород с гидом-перформансье!
Индивидуальная экскурсия
4.9
84
2 600
за 1-10 чел.
Нижний Новгород с гидом-перформансье!
Гремучая смесь экскурсии, увлекательного представления и бродячего театра одного актера
«Жмурки» : экскурсия по местам съемок культового фильма
Индивидуальная экскурсия
5
23
2 000
за 1-4 чел.
«Жмурки» : экскурсия по местам съемок культового фильма
Фильм «Жмурки» - культовый фильм о криминальной жизни в 90-е
Ежедневно по договоренности
Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний!
4.4
36
650
за 1 чел.
Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний!
Кремль, легендарная лестница, «Арбат», церкви и многое другое на авто-пешеходной экскурсии
ежедневно в 19:00
Экспресс-экскурсия по Нижнему Новгороду
Индивидуальная экскурсия
5
25
2 500
за 1-20 чел.
Экспресс-экскурсия по Нижнему Новгороду
Знакомство с городом будет приятным, даже если у вас в запасе есть всего лишь пара часов
По договоренности
Здравствуй, Нижний Новгород!
Индивидуальная экскурсия
4.8
25
2 400
за 1-12 чел.
Здравствуй, Нижний Новгород!
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Город с закрытыми глазами
Индивидуальная экскурсия
5
15
4 000
за 1 чел.
Город с закрытыми глазами
Индивидуальная экскурсия по городу с закрытыми глазами в сопровождении личного проводника
Ежедневно по договоренности
Нижегородский кремль: факты и мифы
Индивидуальная экскурсия
4.7
22
1ч 30м
1 500
за 1-15 чел.
Нижегородский кремль: факты и мифы
Познакомиться с историей средневековой крепости и раскрыть кремлевские тайны
Семёнов - столица золотой хохломы
Индивидуальная экскурсия
5
1
8 000
за 1-6 чел.
Семёнов - столица золотой хохломы
Душевное путешествие в нижегородское лесное Заволжье
По договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Нижнего Новгорода»

  • Отзыв на: Влюбиться в Нижний Новгород за один день!
    С
    Светлана
    26 октября 2021
    4
    Сергей хороший рассказчик. Комфортное авто. Ознакомительная экскурсия понравилась. Возможно не хватило именно посещения например Кремля. Но для этого нужно больше времени. Поэтому все хорошо. Обзорка качественная.
  • Отзыв на: Нижний Новгород сквозь века
    А
    Анастасия
    26 октября 2021
    5
    Экскурсия была очень интересная. Петр увлечен и хорошо владеет темой, мне кажется может ответить на любые вопросы. Те кто любит авторские маршруты - добро пожаловать к Петру!
  • Отзыв на: Нижний Новгород — от кармана России до столицы закатов
    М
    Марина
    26 октября 2021
    5
    Франц очень обоятельный, интересный гид! 2 часа прошли с удовольствием, несмотря на особенности погоды. Спасибо большое!
  • Отзыв на: Керженец: старинные деревни и старообрядцы
    K
    Katya
    26 октября 2021
    5
    Я осталась в восторге от этой экскурсии. Маргарита глубоко погружена в тему старообрядчества как учёный, и как человек, поэтому её рассказы насыщены содержанием и душевностью. Осталось ощущение не экскурсии, где гид пересказывает исторические факты, а живой беседы. Я уже порекомендовала экскурсию всем своим друзьям и хотела бы сама вернуться в эти места и продолжить с помощью Маргариты знакомство с историей и культурой старообрядцев.
  • Отзыв на: Нижний Новгород сквозь века
    А
    Анастасия
    25 октября 2021
    5
    Большое спасибо Петру за прекрасное знакомство с Нижним Новгородом!
  • Отзыв на: Нижний Новгород — первое знакомство
    А
    Алексей
    25 октября 2021
    5
    Хорошая экскурсия для тех кто первый раз в Нижнем Новгороде. Общее впечатление об истории города и его развитии за короткое время.
  • Отзыв на: Нижний Новгород — первое знакомство
    А
    Александр
    25 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия! Виталий очень коммуникабельный и располагающий к себе человек. Это были 2, 5 часа полного погружения в историю Нижнего Новгорода. Буквально про каждое здание и каждый объект, встречавшийся на пути, следовал исчерпывающий рассказ. На дополнительные вопросы так же находились ответы. Время пролетело незаметно. Рекомендую всем, не пожалеете!
  • Отзыв на: Нижегородский кремль: факты и мифы
    Е
    Екатерина
    25 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия. Отличный экскурсовод, не скучно, не занудно. Все по делу, на все вопросы ответила. Очень рекомендую 👍
  • Отзыв на: Нижегородский кремль — древнее сердце города
    Л
    Любовь
    25 октября 2021
    5
    Эрудированный, высокопрофессиональный, очень любящий свой город гид! Два часа экскурсии пролетели как один миг. Жаль, что все хорошее так быстро заканчивается. Готовы были смотреть и слушать еще и еще. Спасибо огромное! В следующий приезд хотим встретиться только с Вами, Татьяна Мошкова! Будьте здоровы!
  • Отзыв на: Нижний Новгород с гидом-перформансье!
    О
    Оксана
    25 октября 2021
    5
    Однозначно порекомендую и уже даже это сделала! Экскурсия с Алексеем помогла нам узнать и понять чудесный Нижний Новгород, его историю, структуру, памятники. Гуляя самостоятельно уже потом, мы узнавали все места и объекты, схему метро, расположение улиц, благодаря рассказам Алексея. Я до сих пор под впечатлением, никогда не встречала таких потрясающих рассказчиков, хотя во всех городах, включая и европейские, обращалась к индивидуальным гидам. Даже нельзя сравнивать. Это и шоу, и лекция, и смех и грусть. Спасибо, Алексей.
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