Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборНа катере - по Волге
Доверить руль капитану и рассмотреть Нижний Новгород с новых ракурсов
Начало: Набережная Гребного канала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8980 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
В трендеГрупповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Проведите вечер в Нижнем Новгороде, путешествуя по его историческим улицам и набережным. Откройте для себя легенды и панорамы города в уютной компании
Начало: На площади Минина
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1000 ₽ за человека
Групповая
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
Расписание: ежедневно в 11:30, 13:30 и 15:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:30
1200 ₽ за человека
Групповая
Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья
Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии
Начало: На ул. Большая Покровская
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Нижегородский кремль и его 13 тайн
Изучить главную городскую крепость через неочевидные загадки и исторические закономерности
Начало: В районе площади Минина и Пожарского. Внимание - э...
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
10 авг в 10:00
12 авг в 10:00
500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборПрогулка под парусами в Нижнем Новгороде
Увидеть главные архитектурные символы города и познакомиться с его историей на борту яхты
Начало: На Советской улице
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Лучший выборОбзорная прогулка на комфортном катере вдоль Нижегородских красот
Собрать свою большую компанию и с комфортом прокатиться на катере по Волге
Начало: На набережной Гребного канала
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
от 12 900 ₽ за всё до 11 чел.
Групповая
до 20 чел.
По визитным карточкам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, пройдя по его главным местам: от Чкаловской лестницы до древнего кремля и Большой Покровской улицы
Начало: На площади Минина
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
На скоростном катере - по Волге и Оке
Нижний Новгород с воды: навстречу ветру и чарующим панорамам
Начало: На Гребном канале
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 9600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Проведите незабываемый день на катере Аргонавт. Виды на Кремль, мосты и набережные подарят вам новые впечатления и эмоции
Начало: В яхт-клубе Лето
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
от 6890 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборИсторический Нижний в лучшем ракурсе: на катере по Волге + чаепитие
Оценить масштаб и красоту города - и послушать рассказ живого гида
Начало: Набережной Гребного Канала
12 авг в 12:00
15 авг в 12:00
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Нижний Новгород - первое знакомство
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: Ул. Большая Покровская
Завтра в 08:00
10 авг в 19:00
от 6900 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Самое важное в Нижнем Новгороде за 6 часов (всё включено)
Посетить ключевые места города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: На площади Ленина
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
11 авг в 11:30
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
В трендеЧасовая прогулка на парусной яхте по Волге
Изучить Нижний Новгород с воды, поймать свежий ветер и найти идеальные точки для эффектных фото
Начало: Около остановки «Площадь Ленина»
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
от 9530 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПрогулка на катере по Волге
Доверить штурвал опытному капитану и увидеть достопримечательности Нижнего с необычного ракурса
Начало: На набережной Гребного канала
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 9300 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Стендап-экскурсия по Нижнему Новгороду
Погрузиться в историю города в нестандартном формате с гидом-комиком
Начало: Памятник Кузьма Минин, площадь Минина и Пожарского...
Сегодня в 18:00
Завтра в 14:00
1190 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Изучить центр города с гидом, который докажет, что история может быть увлекательной и познавательной
Начало: Недалеко от площади Минина и Пожарского
Завтра в 11:00
10 авг в 17:00
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, Нижний Новгород
За 800 лет Нижний Новгород накопил множество удивительных историй. Погрузитесь в его прошлое, расшифруйте архитектуру и насладитесь видами на заволжские дали
Начало: У памятника Чкалову
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Нижний: город, который удивляет днём и ночью
Идеальный рецепт обзорной прогулки: ключевые места, спокойный темп, живые истории и неожиданные факты, чтобы почувствова
Начало: Георгиевская башня, Кремль, Нижний Новгород, Нижег...
Сегодня в 20:30
Завтра в 06:30
6400 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
Посетить Арзамас, Дивеево и святой источник с профессиональным гидом
Начало: На площади Ленина
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Маршрут №1: первое знакомство с Нижним
Идеальный рецепт обзорной прогулки: ключевые места, спокойный темп, живые истории и неожиданные факты, чтобы почувствова
Начало: Памятник Валерию Чкалову, Верхневолжская набережна...
Сегодня в 20:30
Завтра в 06:30
от 6400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Купеческий Нижний: от ярмарочных рядов до слияния рек
Цель маршрута показать аутентичную Ярмарку (ряды, собор) и вывести гостей на слияние Оки и Волги локальным, нетуристичес
Начало: ул. Бетанкура, 3В, Нижний Новгород, Нижегородская ...
Сегодня в 20:30
Завтра в 06:30
6300 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В трендеНижний Новгород на большом катере: мосты, набережные, панорамы
Отдохнуть, расслабиться и оценить виды города с воды
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 11 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборВолга для двоих: прогулка на катере в Нижнем Новгороде
Волжские пейзажи, свежий бриз и романтическое настроение
Начало: На набережной Гребного Канала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7900 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Нижегородский кремль: памятник эпохи Высокого Возрождения
Погрузитесь в эпоху Высокого Возрождения, исследуя уникальные фортификационные сооружения Нижегородского кремля, созданные итальянским мастером
Начало: На улице Большая Покровская
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
от 6400 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нижний Новгород От и До: на машине и пешком
Познайте Нижний Новгород во всех его измерениях: от исторических корней до современных достижений, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 11 800 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Нижний Новгород в историях и лицах
Погулять по историческому центру и погрузиться в яркие городские сюжеты на групповой экскурсии
Начало: На ул. Большая Покровская
Завтра в 12:00
12 авг в 17:00
1520 ₽
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка на парусной яхте по Волге и Оке
Полюбоваться Нижним Новгородом и отдохнуть на волнах
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
от 15 890 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка на яхте по Волге
Прогулка, после которой Нижний Новгород запомнится навсегда
Начало: Набережная Гребного Канала, 109с1
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:30
от 6999 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Из Нижнего Новгорода - в Арзамас и Дивеево
Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость
Начало: На площади Ленина
Расписание: в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
2800 ₽ за человека
Нижний Новгород полон исторических достопримечательностей, живописных пешеходных улиц и потрясающих панорам. Также здесь вы можете полюбоваться грандиозными купеческими особняками, важными памятниками, монументальными советскими зданиями и красивыми парками
Если вы откроете описание Нижнего Новгорода, то увидите огромный список достопримечательностей. Для тех кому сложно составлять маршрут по городу самостоятельно, мы предлагаем воспользоваться нашим каталогом, где вы найдёте лучшие экскурсии и туры Нижнего
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 3 авг 2026
Все прошло замечательно, прекрасный катер и классный парень Артем, показал все местные красоты, всем советую!
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А
Дата посещения: 2 авг 2026
Мы остались очень довольны поездкой, очень интересный гид, много нового узнали, чаем с вкусными пряниками напоили, нафоткали, с ветерком прокатили. Мы рады, что среди огромного разнообразия лодок и катеров, нашли именно вас!
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Е
Дата посещения: 23 июл 2026
Самое яркое впечатление от посещения Нижнего Новгорода. Великооепная организация, сопровождение на всем пути следования. С Иваном не страшны никакие встречные
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Е
Дата посещения: 29 июл 2026
Необычная интересная экскурсия. Новые интересные факты из истории Нижнего Новгорода. Спасибо!
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Н
Дата посещения: 14 июн 2026
Отлично провели время с подругами. Классно покатались, с хорошим музыкальным сопровождением. Очень рекомендуем!
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В
Дата посещения: 9 июл 2026
Экскурсия прошла отлично! Иван очень интересно и увлекательно поведал нам об истории Нижегородской ярмарки. Узнали много нового, окунулись в атмосферу прошлого. Нижний Новгород хранит много секретов-благодаря Ивану мы открыли некоторые из них.
Спасибо!
Спасибо!
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Л
Дата посещения: 5 июл 2026
Спасибо за столь обширную программу посещения достопримечательностей родной земли.
Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с историей города, посетить места, которые остаются в памяти от необычайной красоты, узнать много нового от профессионального экскурсовода.
«Ничто так не развивает ум, как путешествие».
Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с историей города, посетить места, которые остаются в памяти от необычайной красоты, узнать много нового от профессионального экскурсовода.
«Ничто так не развивает ум, как путешествие».
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Т
Дата посещения: 6 июл 2026
Экскурсия отличная! Виталий рассказывает и преподносит информацию очень легко и интересно. Время пролетело быстро. Вся наша маленькая группа осталась довольной.
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М
Дата посещения: 4 июл 2026
Большое спасибо Ивану, очень доброжелательный молодой человек. Время пролетело незаметно, успели и насладиться красотами Нижнего Новгорода с реки, и искупаться, и погонять по волнам.
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И
Дата посещения: 6 июл 2026
Отличный маршрут! Спасибо нашему Гиду - Любови Валентиновне за прекрасное сопровождение, интересный рассказ, человечность и душевное общение! Водителю - респект!!! Рекомендуем. Обед вкусный!
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Всего 43190 отзывов в Нижнем Новгороде
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Ответы на вопросы о экскурсиях в Нижний Новгород
Как выбрать экскурсию в Дивеево из Нижнего Новгорода: программа, длительность и формат поездки?
Экскурсия в Дивеево из Нижнего Новгорода — выездной формат, который обычно занимает 10–12 часов и часто проходит на автобусе. Есть программы только в Дивеево и комбинированные варианты «Дивеево + Арзамас». Выбирайте по длительности, насыщенности и количеству остановок по пути.
Есть ли обзорные экскурсии на автобусе и сколько они обычно длятся?
Автобусные экскурсии по Нижнему Новгороду доступны, в том числе в обзорном формате. По длительности разброс большой: от 1 часа. Такой вариант подходит, если хотите увидеть больше за один выезд и меньше ходить пешком.
Как выбрать речную экскурсию: прогулка по Волге или экскурсия на теплоходе, и что влияет на цену?
В Нижнем Новгороде «речные прогулки» — это формат обзора города с воды, обычно на 1–4,5 часа. Варианты «на теплоходе» выделяются отдельно и подходят тем, кто хочет именно теплоходный формат. На цену чаще всего влияют продолжительность, тип судна и наличие экскурсионного сопровождения.
Сколько длится выездная экскурсия в Городец и что обычно успевают посмотреть за день?
Выездная экскурсия в Городец из Нижнего Новгорода по длительности бывает разной — от 2 до 11 часов, средняя около 7,5 часов. За день обычно успевают обзорно познакомиться с городом и его ключевыми точками, а наполнение (например, дополнительные посещения) зависит от конкретной программы. При выборе смотрите, сколько времени отведено именно на Городец.
Какую экскурсию по Нижегородскому кремлю выбрать: только территория или вариант с прогулкой по стенам?
Для экскурсии по Нижегородскому кремлю выбирайте вариант только по территории, если важны спокойный темп и больше рассказа без лишней физической нагрузки. Экскурсия с прогулкой по стенам — про панорамы и «вид сверху»: она активнее, с подъёмами и сильнее зависит от погоды.
Какие однодневные выездные экскурсии есть и сколько времени занимает дорога?
Однодневные выездные экскурсии из Нижнего Новгорода — это направления вроде Арзамаса, Городца, Семёнова, Гороховца, Богородска, Чкаловска или поездки «в Дивеево и Арзамас». По длительности такие программы чаще «на весь день»: до 16 часов. Время в дороге зависит от выбранного направления и формата переезда.
Где посмотреть актуальные цены и доступные даты экскурсий на 2026 год?
Актуальные цены и свободные даты экскурсий в Нижнем Новгороде на 2026 год удобнее смотреть в каталоге: выбираете дату и количество участников — и видите варианты с ближайшими доступными местами. Разброс цен по городу широкий: от 500₽ до 54 000₽, поэтому можно быстро сравнить предложения по формату и длительности.
Индивидуальная экскурсия — чем она удобнее и можно ли подстроить маршрут под себя?
Индивидуальная экскурсия по Нижнему Новгороду проходит только для вашей компании: удобный темп, паузы и больше внимания к вашим интересам. Маршрут можно согласовать с гидом заранее — например, добавить больше времени на прогулку, виды или конкретную тему. Такой формат особенно удобен семьям и тем, кто не любит спешку.
Какие пешеходные экскурсии с гидом бывают и сколько времени закладывать на прогулку?
Пешеходные экскурсии с гидом по Нижнему Новгороду занимают от 30 минут до 12 часов, чаще около 2 часов. Для спокойной прогулки с остановками на фото обычно хватает 2–3 часов, а для короткого знакомства подойдут форматы до 1–2 часов. Выбирайте темп и протяжённость под компанию.
Какие условия возврата?
Комфортные условия возврата предоплаты. Если до начала экскурсии остается более 48 часов — 100% возврат предоплаты. При отмене организатором или из-за форс-мажора — так же 100% возврат предоплаты. Полные условия возврата можно прочитать в оферте, а так же на страницах экскурсий.
Ищете захватывающие экскурсии по Нижнему Новгороду? Узнайте стоимость и подробности путешествий по городу на 2026 год. Забронируйте увлекательные поездки, ознакомьтесь с отзывами и проведите незабываемые выходные, исследуя культурное наследие и архитектурные шедевры. Купите экскурсию прямо сейчас и насладитесь лучшими предложениями!