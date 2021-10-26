Отзыв на: Влюбиться в Нижний Новгород за один день! С Светлана 4 Сергей хороший рассказчик. Комфортное авто. Ознакомительная экскурсия понравилась. Возможно не хватило именно посещения например Кремля. Но для этого нужно больше времени. Поэтому все хорошо. Обзорка качественная.

Отзыв на: Нижний Новгород сквозь века А Анастасия 5 Экскурсия была очень интересная. Петр увлечен и хорошо владеет темой, мне кажется может ответить на любые вопросы. Те кто любит авторские маршруты - добро пожаловать к Петру!

Отзыв на: Нижний Новгород — от кармана России до столицы закатов М Марина 5 Франц очень обоятельный, интересный гид! 2 часа прошли с удовольствием, несмотря на особенности погоды. Спасибо большое!

Отзыв на: Керженец: старинные деревни и старообрядцы K Katya 5 Я осталась в восторге от этой экскурсии. Маргарита глубоко погружена в тему старообрядчества как учёный, и как человек, поэтому её рассказы насыщены содержанием и душевностью. Осталось ощущение не экскурсии, где гид пересказывает исторические факты, а живой беседы. Я уже порекомендовала экскурсию всем своим друзьям и хотела бы сама вернуться в эти места и продолжить с помощью Маргариты знакомство с историей и культурой старообрядцев.

Отзыв на: Нижний Новгород сквозь века А Анастасия 5 Большое спасибо Петру за прекрасное знакомство с Нижним Новгородом!

Отзыв на: Нижний Новгород — первое знакомство А Алексей 5 Хорошая экскурсия для тех кто первый раз в Нижнем Новгороде. Общее впечатление об истории города и его развитии за короткое время.

Отзыв на: Нижний Новгород — первое знакомство А Александр 5 Отличная экскурсия! Виталий очень коммуникабельный и располагающий к себе человек. Это были 2, 5 часа полного погружения в историю Нижнего Новгорода. Буквально про каждое здание и каждый объект, встречавшийся на пути, следовал исчерпывающий рассказ. На дополнительные вопросы так же находились ответы. Время пролетело незаметно. Рекомендую всем, не пожалеете!

Отзыв на: Нижегородский кремль: факты и мифы Е Екатерина 5 Отличная экскурсия. Отличный экскурсовод, не скучно, не занудно. Все по делу, на все вопросы ответила. Очень рекомендую 👍

Отзыв на: Нижегородский кремль — древнее сердце города Л Любовь 5 Эрудированный, высокопрофессиональный, очень любящий свой город гид! Два часа экскурсии пролетели как один миг. Жаль, что все хорошее так быстро заканчивается. Готовы были смотреть и слушать еще и еще. Спасибо огромное! В следующий приезд хотим встретиться только с Вами, Татьяна Мошкова! Будьте здоровы!