Все экскурсии в Нижнем Новгороде
Доступно 260 экскурсий 🚌 в Нижнем Новгороде на 2021 год, 4940 ⭐ отзывов, цены от 400₽, посетите достопримечательности: Нижегородский кремль, Кремль, Чкаловская лестница, Болдино, Китеж-град, Старый город. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-15 чел.
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Приглашаю вас отправится в увлекательное и насыщенное путешествие по Нижнему Новгороду на автомобиле
По договоренности, в любой свободный день
3ч
650₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Всего за 3 часа вы увидите все основные достопримечательности
Смотрите свободные даты
3ч
650₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Нижний Новгород — знакомство со столицей Приволжья
Групповая автобусная экскурсия по главным достопримечательностям и прогулка по кремлю
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
11ч
1 300₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Дивеево и Арзамас - "четвертый удел Божией Матери"
Обзорная экскурсия до Серафимо-Дивеевского монастыря и его посещение
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 000₽
за 1-10 чел.
Мистика и история Нижнего Новгорода
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
13ч
1 950₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
По пушкинским местам в Большое Болдино
Большое Болдино - село, связанное с творчеством Александра Сергеевича Пушкина
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 990₽
за 1-5 чел.
Нижний Новгород — первое знакомство
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
3ч
650₽
за 1 чел.
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обычно экскурсии проводятся днем
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 550₽
за 1-4 чел.
Нижний Новгород От и До: на машине и пешком
Погрузиться в жизнь города и не пропустить ни единого слова с радиогидом
8ч
1 400₽
за 1 чел.
Городец - «Город мастеров»
Однодневный автобусный тур в Городец из Нижнего Новгорода
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
35002 800₽
за 1-4 чел.
Нижний Новгород сквозь века
Раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться шикарными панорамными видами
2ч
950₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
Приглашаем вас на знакомство с Нижним Новгородом, каким вы его еще не видели
С 16:30 (см. свободные даты)
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 550₽
за 1-15 чел.
История Нижнего Новгорода за 3 часа на авто
Экскурсия по историческим, архитектурным и религиозным достопримечательностям города
12ч
1 450₽
за 1 чел.
Экскурсия в Муром из Нижнего Новгорода
Муром - один из древнейших русских городов
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
3 400₽
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Нижний Новгород — «город древний, город славный, город молодой»
Главные достопримечательности и тайные места столицы Поволжья на автомобильной экскурсии
14ч
1 950₽
за 1 чел.
К озеру Светлояр, к великому Китеж-граду с посещением Шереметьевского замка
Легенды по Китеж-град слагались на протяжении веков
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 600₽
за 1-10 чел.
Нижний Новгород с гидом-перформансье!
Гремучая смесь экскурсии, увлекательного представления и бродячего театра одного актера
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-4 чел.
«Жмурки» : экскурсия по местам съемок культового фильма
Фильм «Жмурки» - культовый фильм о криминальной жизни в 90-е
Ежедневно по договоренности
3ч
650₽
за 1 чел.
Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний!
Кремль, легендарная лестница, «Арбат», церкви и многое другое на авто-пешеходной экскурсии
ежедневно в 19:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-20 чел.
Экспресс-экскурсия по Нижнему Новгороду
Знакомство с городом будет приятным, даже если у вас в запасе есть всего лишь пара часов
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 400₽
за 1-12 чел.
Здравствуй, Нижний Новгород!
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1 чел.
Город с закрытыми глазами
Индивидуальная экскурсия по городу с закрытыми глазами в сопровождении личного проводника
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 500₽
за 1-15 чел.
Нижегородский кремль: факты и мифы
Познакомиться с историей средневековой крепости и раскрыть кремлевские тайны
Индивидуальная экскурсия
6ч
8 000₽
за 1-6 чел.
Семёнов - столица золотой хохломы
Душевное путешествие в нижегородское лесное Заволжье
По договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Нижнего Новгорода»
- ССветлана26 октября 2021Сергей хороший рассказчик. Комфортное авто. Ознакомительная экскурсия понравилась. Возможно не хватило именно посещения например Кремля. Но для этого нужно больше времени. Поэтому все хорошо. Обзорка качественная.
- Отзыв на: Нижний Новгород сквозь векаААнастасия26 октября 2021Экскурсия была очень интересная. Петр увлечен и хорошо владеет темой, мне кажется может ответить на любые вопросы. Те кто любит авторские маршруты - добро пожаловать к Петру!
- ММарина26 октября 2021Франц очень обоятельный, интересный гид! 2 часа прошли с удовольствием, несмотря на особенности погоды. Спасибо большое!
- KKatya26 октября 2021Я осталась в восторге от этой экскурсии. Маргарита глубоко погружена в тему старообрядчества как учёный, и как человек, поэтому её рассказы насыщены содержанием и душевностью. Осталось ощущение не экскурсии, где гид пересказывает исторические факты, а живой беседы. Я уже порекомендовала экскурсию всем своим друзьям и хотела бы сама вернуться в эти места и продолжить с помощью Маргариты знакомство с историей и культурой старообрядцев.
- Отзыв на: Нижний Новгород сквозь векаААнастасия25 октября 2021Большое спасибо Петру за прекрасное знакомство с Нижним Новгородом!
- Отзыв на: Нижний Новгород — первое знакомствоААлексей25 октября 2021Хорошая экскурсия для тех кто первый раз в Нижнем Новгороде. Общее впечатление об истории города и его развитии за короткое время.
- Отзыв на: Нижний Новгород — первое знакомствоААлександр25 октября 2021Отличная экскурсия! Виталий очень коммуникабельный и располагающий к себе человек. Это были 2, 5 часа полного погружения в историю Нижнего Новгорода. Буквально про каждое здание и каждый объект, встречавшийся на пути, следовал исчерпывающий рассказ. На дополнительные вопросы так же находились ответы. Время пролетело незаметно. Рекомендую всем, не пожалеете!
- Отзыв на: Нижегородский кремль: факты и мифыЕЕкатерина25 октября 2021Отличная экскурсия. Отличный экскурсовод, не скучно, не занудно. Все по делу, на все вопросы ответила. Очень рекомендую 👍
- ЛЛюбовь25 октября 2021Эрудированный, высокопрофессиональный, очень любящий свой город гид! Два часа экскурсии пролетели как один миг. Жаль, что все хорошее так быстро заканчивается. Готовы были смотреть и слушать еще и еще. Спасибо огромное! В следующий приезд хотим встретиться только с Вами, Татьяна Мошкова! Будьте здоровы!
- Отзыв на: Нижний Новгород с гидом-перформансье!ООксана25 октября 2021Однозначно порекомендую и уже даже это сделала! Экскурсия с Алексеем помогла нам узнать и понять чудесный Нижний Новгород, его историю, структуру, памятники. Гуляя самостоятельно уже потом, мы узнавали все места и объекты, схему метро, расположение улиц, благодаря рассказам Алексея. Я до сих пор под впечатлением, никогда не встречала таких потрясающих рассказчиков, хотя во всех городах, включая и европейские, обращалась к индивидуальным гидам. Даже нельзя сравнивать. Это и шоу, и лекция, и смех и грусть. Спасибо, Алексей.