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Нижний Новгород 2 дня/1 ночь

НижегородИнТур
НижегородИнТур – Гид из Нижнего Новгорода
Приглашаем Вас в тур выходного дня по Нижнему Новгороду.

За время этого тура Вы сможете увидеть все основные достопримечательности 🏛️ города, а также насладиться шикарными видами, которые открываются с высокого берега Волги, и из кабинки канатной дороги.

Программа продумана до мелочей, восторг 🔥 гарантирован!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🌓Двухдневная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 5 950 ₽ за человека

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Нижний Новгород 2 дня/1 ночь
Нижний Новгород 2 дня/1 ночь

Что вы увидите

  • Улица Рождественская
  • Большая Покровская
  • Нижегородский Арбат
  • Нижегородский Кремль
  • Верхне-Волжская набережная
  • Усадьба Рукавишникова
  • Юрковка
  • Катание на канатной дороге
  • и многое другое
Первый день тура
7:00-10:30 Прибытие в Нижний Новгород. Встреча на Московском ж/д вокзале. Трансфер в отель 🏨 (вещи в камеру хранения).
11:00 Выезд на экскурсионную программу. Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия ⛳ по городу.
В ходе экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов. Вы увидите место, где сливаются две великих реки — Волга и Ока. Место слияния называется Стрелкой. Нижний Новгород известен как столица ⭐️ Нижегородско-Суздальского княжества, родина народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка. Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор Александра Невского.
В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову.
Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля. Здесь вы перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей 📖 создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен. В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города — Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет («Дом советов»), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом «Горьковчане-фронту».
14:00 Обед в кафе города.
15:00 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская. Совершить променад по Большой Покровской — разве можно отказать себе в этом удовольствии? Сюда нижегородцы приходят больше двухсот лет, чтобы других посмотреть и себя показать, послушать уличных музыкантов, загадать желание у бронзовой Веселой Козы, полюбоваться старинными зданиями, а заодно прикупить подарков себе и всем домашним в уникальном центре «Художественные промыслы».
16:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишникова». Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри. Фасад украшен ангелочками и кариатидами. Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания. Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен…
17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Второй день тура
08:00 Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Вещи размещаем в камере хранения на ж/д вокзале. Продолжение автобусно-пешеходной экскурсии по городу.
Прогулка на канатной дороге с вручением сертификатов. Канатная дорога, соединяющая два берега реки Волги — самая высокая и длинная в Европе. Проплыть по воздуху 3, 6 км над речной гладью приятно и почти не страшно.
Улица Рождественская (пешеходная экскурсия) — деловой центр города 19 столетия, облик которого практически без изменений сохранился до наших дней. Великолепные банки, церкви, доходные дома — воплощенный дух российского купечества. И в двух шагах от них — остатки «Миллиошки», кварталов бедноты, так живо описанных Максимом Горьким. На ул. Рождественской вы увидите красивейший храм России — собор в честь пресвятой Богородицы. Шедевр «русского барокко». Это изящное монументальное здание с тонкой белокаменной резьбой поражает своей красотой и величественностью.
14:00 Обед в кафе города.
15:00 Посещение художественной галереи «Юрковка». Эта галерея является изюминкой Нижнего Новгорода. Уникальная, интересная, оригинальная и очень позитивная выставка. Все картины, экспонаты, созданные из природных материалов теплых солнечных тонов, создают светлое, радостное настроение.
17:00 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.

Организационные детали:

  • Отель не является предметом договора и туроператор может заменить его за два, три дня до заезда (отель не менее, чем 3*).
  • По запросу стоимость тура можем рассчитать с проживанием в номерах категории «Люкс» и «Полулюкс».
  • Заселение будет возможно по окончании экскурсионной программы в первый день. За доп. плату возможно раннее заселение.
Что входит
  • Трансфер с ж/д вокзала до отеля
  • Транспортное обслуживание (на автобусе/минивэне/автомобиле в зависимости от количества человек в группе)
  • Проживание в гостинице в номерах с удобствами (1 ночь)
  • Питание: 1 завтрак (шведский стол), 2 обеда в кафе города
  • Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
  • Экскурсии: обзорная по городу, тематические экскурсии «Улица Рождественская» и «Нижегородский Арбат», по Нижегородскому Кремлю, по Верхне-Волжской набережной
  • Входные билеты в музеи: Усадьба Рукавишникова, Юрковка
  • Катание на канатной дороге с вручением сертификата
Что не входит
  • Завтрак в первый день
  • Ужины
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 НН, Московский вокзал
Нижний Новгород 2 дня/1 ночь
Нижний Новгород 2 дня/1 ночь
Нижний Новгород 2 дня/1 ночь
Нижний Новгород 2 дня/1 ночь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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НижегородИнТур
НижегородИнТур
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