Первый день тура

7:00-10:30 Прибытие в Нижний Новгород. Встреча на Московском ж/д вокзале. Трансфер в отель 🏨 (вещи в камеру хранения).

11:00 Выезд на экскурсионную программу. Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия ⛳ по городу.

В ходе экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов. Вы увидите место, где сливаются две великих реки — Волга и Ока. Место слияния называется Стрелкой. Нижний Новгород известен как столица ⭐️ Нижегородско-Суздальского княжества, родина народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка. Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор Александра Невского.

В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову.

Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля. Здесь вы перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей 📖 создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен. В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города — Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет («Дом советов»), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом «Горьковчане-фронту».

14:00 Обед в кафе города.

15:00 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская. Совершить променад по Большой Покровской — разве можно отказать себе в этом удовольствии? Сюда нижегородцы приходят больше двухсот лет, чтобы других посмотреть и себя показать, послушать уличных музыкантов, загадать желание у бронзовой Веселой Козы, полюбоваться старинными зданиями, а заодно прикупить подарков себе и всем домашним в уникальном центре «Художественные промыслы».

16:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишникова». Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри. Фасад украшен ангелочками и кариатидами. Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания. Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен…

17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Второй день тура

08:00 Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Вещи размещаем в камере хранения на ж/д вокзале. Продолжение автобусно-пешеходной экскурсии по городу.

Прогулка на канатной дороге с вручением сертификатов. Канатная дорога, соединяющая два берега реки Волги — самая высокая и длинная в Европе. Проплыть по воздуху 3, 6 км над речной гладью приятно и почти не страшно.

Улица Рождественская (пешеходная экскурсия) — деловой центр города 19 столетия, облик которого практически без изменений сохранился до наших дней. Великолепные банки, церкви, доходные дома — воплощенный дух российского купечества. И в двух шагах от них — остатки «Миллиошки», кварталов бедноты, так живо описанных Максимом Горьким. На ул. Рождественской вы увидите красивейший храм России — собор в честь пресвятой Богородицы. Шедевр «русского барокко». Это изящное монументальное здание с тонкой белокаменной резьбой поражает своей красотой и величественностью.

14:00 Обед в кафе города.

15:00 Посещение художественной галереи «Юрковка». Эта галерея является изюминкой Нижнего Новгорода. Уникальная, интересная, оригинальная и очень позитивная выставка. Все картины, экспонаты, созданные из природных материалов теплых солнечных тонов, создают светлое, радостное настроение.

17:00 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.

Организационные детали: