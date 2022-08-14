08:00 и 11:10 – встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».
Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.
Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.
11:50 либо 13:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени).
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 3 часа).
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.
Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.
Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.
В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.
После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.
Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.
За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.
Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.
С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».
Экскурсия заканчивается в Кремле – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.
Завтрак в гостинице.
18:50 Сбор в холле гостиницы на экскурсию.
Вечерняя экскурсия по Нижнему Новгороду.
Нижний Новгород – один из красивейших городов России.
Особую привлекательность город приобретает в вечернее время суток благодаря разноуровневому расположению (низменная и нагорная части города), которое удачно используется городской подсветкой.
В этом есть некая таинственность и мощь старинного города на месте слияния двух великих рек Волги и Оки.
Нижегородский Кремль – подсвеченный со стороны Кремлёвского бульвара и изнутри, низкие горящие фонари, словно горящие свечи ансамбля главной Кремлёвской площади, подсветка главных пешеходных улиц Большой Покровской и Рождественской, иллюминация телевизионной башни, Нижегородские Откосы, площади и многое другое – всё это непередаваемая красота Нижнего.
Во время экскурсии мы проедем по историческому центру города и рассмотрим поближе архитектуру и достопримечательности Нижнего Новгорода.
Полюбуемся красивыми видами с разных ракурсов.
Благодаря подсветке со смотровых площадок легко определить местоположение Оки, Волги, Стрелки.
Празднично и красиво смотрятся Собор Александра Невского, построенный к Чемпионату Мира стадион Нижний Новгород, Главный Ярмарочный Дом, ансамбль Благовещенского мужского монастыря с его символом — Ангелом трубящим, купола Рождественской церкви, триумфальность Чкаловской лестницы…
После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по главной туристической улице Нижнего Новгорода – Большая Покровская.
Улица Большая Покровская – одна из старейших пешеходных улиц города, связывает 4 площади города: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.
Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.
Экскурсия заканчивается на ул. Большая Покровская – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно
Завтрак в гостинице.
11:50 – сбор в холле гостиницы (освобождение номеров, вещи сдаются в камеру хранения).
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.
Вы прогуляетесь по улице Малая Покровская, которую до сих пор некоторые нижегородцы называют «Воробьёвкой», так как с 1924 по 1991 гг. Малая Покровская носила название «улица Якова Воробьёва» в честь первого председателя губернской Чрезвычайной комиссии Нижнего Новгорода.
На этой улице сохранилось много интересных архитектурных объектов.
Примечательны здания банка «Гарантия» (ныне «Саровбизнесбанк»), дом купца Иконникова, четырёхэтажное здание управления ФСБ, дома народной коммуны и др.
Далее вы пройдете по улице Заломова (П. А. Заломов – прототип героя романа М. Горького «Мать») и выйдете на одну из лучших смотровых площадок Нижнего Новгорода – набережную Федоровского, откуда открываются завораживающие панорамные виды на Стрелку и заречную часть города, а в вечерние часы – на знаменитые Нижегородские закаты.
Можно прогуляться по аллее дружбы, оказаться в корзине воздушного шара рядом с Жюлем Верном и увидеть один из памятников Максиму Горькому, который изображает великого русского писателя, задумчиво любующегося слиянием Оки и Волги.
После прогулки по набережной вы спуститесь на одну из старейших улиц Нижнего Новгорода – Рождественскую, которую часто называют «купеческой».
Каждое здание на этой улице имеет свою неповторимую архитектуру и историю.
Среди знаковых строений на Рождественской улице примечательны комплекс зданий банка Рукавишниковых, Строгановская (Рождественская) церковь и многие другие.
15:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская – свободное время, до ж/д вокзала туристы добираются самостоятельно.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Ibis 3*
|Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4*
|Даты заезда
|1-номестное
|2-хместное
|3-хместное
|1-номестное
|2-хместное
|3-хместное
|заезды 2022 год (кроме праздничных)
|15 900
|12 100
|11 100
|20 900
|15 900
|14 400
|праздничные заезды 2022 год
|17 300
|13 100
|12 100
|24 300
|18 900
|17 400
Праздничными считаются заезды в следующие периоды: 11.06.22 – 13.06.22, 19.08.22 – 21.08.22, 04.11.22 – 06.11.22
Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.
В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.
В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.
В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.
В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».