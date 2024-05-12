Туры на автобусе в Нижнем Новгороде

Найдено 61 тур в категории «На автобусе» в Нижнем Новгороде, цены от 10 100 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
18 отзывов
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 10 800 за человека
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 13 часов
9 отзывов
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
Начало: Нижний Новгород, пл. Ленина (памятник Ленину)
Расписание: См. календарь
14 июня в 07:00
19 июля в 07:00
от 15 750 за человека
По святым Нижегородским местам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
По святым Нижегородским местам
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 23 900 за человека
Нижегородское турне летом
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Нижегородское турне летом
Начало: Россия, Нижний Новгород
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от 23 900 за человека
Знакомьтесь - третья столица России
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомьтесь - третья столица России
Начало: Россия, Нижний Новгород
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 21 300 за человека
По Нижегородскому краю
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
По Нижегородскому краю
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 800 за человека
Очарование Нижегородского края
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Очарование Нижегородского края
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 39 300 за человека
Нижегородские панорамы летом
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские панорамы летом
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 100 за человека
Нижегородские традиции. Весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские традиции. Весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
от 20 800 за человека
Нижегородские этюды
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Нижегородские этюды
Начало: Россия, Нижний Новгород
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 32 800 за человека
Древняя Русь. Автобусный тур по городам Золотого кольца
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Древняя Русь. Автобусный тур по городам Золотого кольца
Начало: Москва
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:00
от 31 990 за человека
Большое путешествие по Земле Нижегородской
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Большое путешествие по Земле Нижегородской
Начало: Россия, Нижний Новгород
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 39 300 за человека
Нижегородские традиции. Лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские традиции. Лето
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 20 800 за человека
Нижегородский калейдоскоп. Лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородский калейдоскоп. Лето
Начало: Россия, Нижний Новгород
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
от 17 800 за человека
Пейзажи Нижегородско-Суздальской Земли
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Пейзажи Нижегородско-Суздальской Земли
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 850 за человека
От Оки до Волги. Малое Золотое кольцо за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
От Оки до Волги. Малое Золотое кольцо за 3 дня
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 250 за человека
Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 дек в 10:00
от 45 300 за человека
Нижегородская открытка
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородская открытка
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 550 за человека
Нижегородская история. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородская история. Зимнее путешествие
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 18 050 за человека
Нижегородские загадки
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские загадки
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 050 за человека
Большое зимнее путешествие по Земле Нижегородской
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Большое зимнее путешествие по Земле Нижегородской
Начало: Россия, Нижний Новгород
1 окт в 10:00
8 окт в 10:00
от 39 300 за человека
Нижегородские традиции. Осенне-зимний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские традиции. Осенне-зимний отдых
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 20 800 за человека
Нижегородские усадьбы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Нижегородские усадьбы
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 900 за человека
Нижегородский калейдоскоп. Весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородский калейдоскоп. Весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 фев в 10:00
2 мар в 10:00
от 17 800 за человека
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Начало: Россия, Нижний Новгород
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 19 600 за человека
Знакомство с третьей столицей России. Осень, зима
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с третьей столицей России. Осень, зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
1 ноя в 10:00
7 ноя в 10:00
от 2200021 300 за человека
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Начало: г. Нижний Новгород
28 дек в 10:00
от 32 800 за человека
По Нижегородскому краю. Осень и зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
По Нижегородскому краю. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 16 800 за человека
Весеннее знакомство с третьей столицей России
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весеннее знакомство с третьей столицей России
Начало: Россия, Нижний Новгород
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 21 300 за человека
Нижегородское турне. Осень и зима
🚌 На автобусе
скидка
4%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Нижегородское турне. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
2 ноя в 10:00
5 ноя в 10:00
от 2500023 900 за человека
По святым местам Нижегородским. Осень и зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
По святым местам Нижегородским. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 23 900 за человека
Нижегородское турне весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Нижегородское турне весной
Начало: Россия, Нижний Новгород
22 мар в 10:00
25 мар в 10:00
от 23 900 за человека
По святым Нижегородским местам. Весенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
По святым Нижегородским местам. Весенний тур
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 23 900 за человека
Нижегородские панорамы весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские панорамы весной
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 15 100 за человека
По Нижегородскому краю весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
По Нижегородскому краю весной
Начало: Россия, Нижний Новгород
21 мар в 10:00
28 мар в 10:00
от 16 800 за человека
Нижегородские этюды. Осень и зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Нижегородские этюды. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
25 сен в 10:00
2 окт в 10:00
от 32 800 за человека
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
Начало: Россия, Нижний Новгород
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 21 800 за человека
Нижегородские панорамы зимой
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские панорамы зимой
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 15 100 за человека
Нижегородский калейдоскоп. Зимне-осенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородский калейдоскоп. Зимне-осенний отдых
Начало: Россия, Нижний Новгород
2 окт в 10:00
4 окт в 10:00
от 17 800 за человека
Нижегородские просторы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Нижегородские просторы
Начало: Россия, Нижний Новгород
30 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 10 100 за человека
Нижегородские этюды. Весенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Нижегородские этюды. Весенний тур
Начало: Россия, Нижний Новгород
5 мар в 10:00
15 мар в 10:00
от 32 800 за человека
Зимнее очарование Нижегородского края
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимнее очарование Нижегородского края
Начало: Россия, Нижний Новгород
2 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 34 300 за человека
Пейзажи Нижегородско-Суздальской Земли. Осень-зима
🚌 На автобусе
скидка
14%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Пейзажи Нижегородско-Суздальской Земли. Осень-зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 2300019 850 за человека
От Оки до Волги зимой. Малое Золотое кольцо за 3 дня
🚌 На автобусе
скидка
11%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
От Оки до Волги зимой. Малое Золотое кольцо за 3 дня
Начало: Москва
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 1900016 900 за человека
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
14 июня в 11:00
15 июня в 11:00
от 11 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Нижегородские традиции. Осенне-зимний отдых
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
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  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Нижегородские традиции. Осенне-зимний отдых
    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
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    сразу же предложили замену или разницу в стоимости вернуть. Мы выбрали замену, но не на целый день, а на вечернюю автобусную экскурсию, а целый день гуляли самостоятельно по городу и посмотрели много того, что не включено в туры. Плюс мы приехали на день раньше тура и тоже ходили самостоятельно полдня. Прилагаю фото из таких пеших прогулок. В любом случае, путешествия на 3,5 дня по Нижнему мало! поедем еще раз обязательно, ну и конечно с Большой Страной, зачем искать другие варианты. Только совет - тренируйте ноги заранее! до 8 км в день (собственных походов, не тура) очень тяжело с непривычки, поэтому не рискнули пройти по стене Кремля 2,2 км с перепадами высот. Каждый возврат в гостиницу - на такси, ноги не шли уже у старшего поколения)))

    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Знакомьтесь - третья столица России
    Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
  • Л
    Лариса
    11 января 2024
    Нижегородская открытка
    Ездили в тур в новогодние каникулы. Получили очень много хороших впечатлений, познавательной информации. Побывали в палатах купцов: словно окунулись в
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    жизнь людей того времени! Единственный минус тура - не предусмотрено организованных обедов, целых день очень тяжело без еды, тем более с детьми. Было предоставлено время для самостоятельного питания - но это очень не удобно прийти разом в кафе человек 10-15, стоять в очереди, потом быстро-быстро кушать, чтобы уложиться в отведенное время.

  • А
    Алина
    10 ноября 2023
    Нижегородская открытка
    Поездка в Нижний Новгород мне понравилась. В Нижнем Новгороде была первый раз и самостоятельная поездка. Было небольшое волнение. Впечатлений много. Появилось желание еще приехать в Нижний Новгород.
    Поездка в Нижний Новгород мне понравилась. В Нижнем Новгороде была первый раз и самостоятельная поездка. БылоПоездка в Нижний Новгород мне понравилась. В Нижнем Новгороде была первый раз и самостоятельная поездка. БылоПоездка в Нижний Новгород мне понравилась. В Нижнем Новгороде была первый раз и самостоятельная поездка. Было
  • Е
    Елена
    5 сентября 2023
    По святым Нижегородским местам
    Добрый день! В целом все понравилось. Организация на высшем уровне. Все четко, во время. Очень понравилась гостиница «Кортъярд». Пожелание: пешеходную экскурсию по главным улицам делать в первый день, а не в последний (для того, чтобы лучше ориентироваться в городе).
  • А
    Александр
    26 декабря 2022
    Нижегородский калейдоскоп. Весна
    Компактный тур, то что нужно. Всё самое интересное включено.
  • И
    Ирина
    6 сентября 2022
    Нижегородские традиции. Осенне-зимний отдых
    Ездили в сентябре. Хороший тур, насыщенная, емкая программа на 3 дня. При этом остаётся то, что можно посмотреть самому.
  • А
    Алексей
    14 августа 2022
    Нижегородское турне летом
    Всё было прекрасно.
  • Е
    Елена
    22 июня 2022
    Нижегородские усадьбы
    Тур интересный, но в первый дерь обзорная автобусно пешеходная экскуисия при группе в 53 человека воспринималась плохо из- за плохой
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    слышимости на улице. В последний день очерь хорошая прогулка по Покровке и Рождественской, группа всего 11 человек, но время выбрано не удачно(в 12-50, а номер освободить в 12 часов). День не сплонируешь, а занято всего 3 чсса.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
  2. Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
  3. По святым Нижегородским местам
  4. Нижегородское турне летом
  5. Знакомьтесь - третья столица России
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Нижегородский Кремль
  2. Рождественская улица
  3. Большая Покровская улица
  4. Усадьба Рукавишниковых
  5. Нижегородская канатная дорога
  6. Серафимо-Дивеевский монастырь
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "На автобусе" можно забронировать 61 тур от 10 100 до 45 300 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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