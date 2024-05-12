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Авторский тур
2 дня
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 10 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня 13 часов
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
Начало: Нижний Новгород, пл. Ленина (памятник Ленину)
Расписание: См. календарь
14 июня в 07:00
19 июля в 07:00
от 15 750₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По святым Нижегородским местам
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 23 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Нижегородское турне летом
Начало: Россия, Нижний Новгород
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от 23 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомьтесь - третья столица России
Начало: Россия, Нижний Новгород
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 21 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По Нижегородскому краю
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Очарование Нижегородского края
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 39 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нижегородские панорамы летом
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нижегородские традиции. Весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
от 20 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Нижегородские этюды
Начало: Россия, Нижний Новгород
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 32 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Древняя Русь. Автобусный тур по городам Золотого кольца
Начало: Москва
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:00
от 31 990₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Большое путешествие по Земле Нижегородской
Начало: Россия, Нижний Новгород
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 39 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нижегородские традиции. Лето
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 20 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нижегородский калейдоскоп. Лето
Начало: Россия, Нижний Новгород
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
от 17 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Пейзажи Нижегородско-Суздальской Земли
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 850₽ за человека
Авторский тур
3 дня
От Оки до Волги. Малое Золотое кольцо за 3 дня
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 250₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 дек в 10:00
от 45 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нижегородская открытка
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 550₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нижегородская история. Зимнее путешествие
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 18 050₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нижегородские загадки
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 050₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Большое зимнее путешествие по Земле Нижегородской
Начало: Россия, Нижний Новгород
1 окт в 10:00
8 окт в 10:00
от 39 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нижегородские традиции. Осенне-зимний отдых
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 20 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Нижегородские усадьбы
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нижегородский калейдоскоп. Весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 фев в 10:00
2 мар в 10:00
от 17 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Начало: Россия, Нижний Новгород
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 19 600₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
Знакомство с третьей столицей России. Осень, зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
1 ноя в 10:00
7 ноя в 10:00
от 2200021 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Начало: г. Нижний Новгород
28 дек в 10:00
от 32 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По Нижегородскому краю. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 16 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Весеннее знакомство с третьей столицей России
Начало: Россия, Нижний Новгород
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 21 300₽ за человека
скидка
4%
Авторский тур
4 дня
Нижегородское турне. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
2 ноя в 10:00
5 ноя в 10:00
от 2500023 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По святым местам Нижегородским. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 23 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Нижегородское турне весной
Начало: Россия, Нижний Новгород
22 мар в 10:00
25 мар в 10:00
от 23 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По святым Нижегородским местам. Весенний тур
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 23 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нижегородские панорамы весной
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 15 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По Нижегородскому краю весной
Начало: Россия, Нижний Новгород
21 мар в 10:00
28 мар в 10:00
от 16 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Нижегородские этюды. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
25 сен в 10:00
2 окт в 10:00
от 32 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
Начало: Россия, Нижний Новгород
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 21 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нижегородские панорамы зимой
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 15 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нижегородский калейдоскоп. Зимне-осенний отдых
Начало: Россия, Нижний Новгород
2 окт в 10:00
4 окт в 10:00
от 17 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Нижегородские просторы
Начало: Россия, Нижний Новгород
30 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 10 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Нижегородские этюды. Весенний тур
Начало: Россия, Нижний Новгород
5 мар в 10:00
15 мар в 10:00
от 32 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимнее очарование Нижегородского края
Начало: Россия, Нижний Новгород
2 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 34 300₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
3 дня
Пейзажи Нижегородско-Суздальской Земли. Осень-зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 2300019 850₽ за человека
скидка
11%
Авторский тур
3 дня
От Оки до Волги зимой. Малое Золотое кольцо за 3 дня
Начало: Москва
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 1900016 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
14 июня в 11:00
15 июня в 11:00
от 11 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина12 мая 2024Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
- ООльга8 мая 2024Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
- ООльга8 мая 2024Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
- ЛЛариса11 января 2024Ездили в тур в новогодние каникулы. Получили очень много хороших впечатлений, познавательной информации. Побывали в палатах купцов: словно окунулись в
- ААлина10 ноября 2023Поездка в Нижний Новгород мне понравилась. В Нижнем Новгороде была первый раз и самостоятельная поездка. Было небольшое волнение. Впечатлений много. Появилось желание еще приехать в Нижний Новгород.
- ЕЕлена5 сентября 2023Добрый день! В целом все понравилось. Организация на высшем уровне. Все четко, во время. Очень понравилась гостиница «Кортъярд». Пожелание: пешеходную экскурсию по главным улицам делать в первый день, а не в последний (для того, чтобы лучше ориентироваться в городе).
- ААлександр26 декабря 2022Компактный тур, то что нужно. Всё самое интересное включено.
- ИИрина6 сентября 2022Ездили в сентябре. Хороший тур, насыщенная, емкая программа на 3 дня. При этом остаётся то, что можно посмотреть самому.
- ААлексей14 августа 2022Всё было прекрасно.
- ЕЕлена22 июня 2022Тур интересный, но в первый дерь обзорная автобусно пешеходная экскуисия при группе в 53 человека воспринималась плохо из- за плохой
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «На автобусе»
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