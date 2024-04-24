О Ольга По святым местам Нижегородским. Осень и зима Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.

У Усачева Нижегородские традиции. Осенне-зимний отдых Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.

Д Дарина Весеннее знакомство с третьей столицей России Все хорошо организовано, спасибо Светлане.

И Ирина Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде Тур в Нижний Новгород «Новогодний калейдоскоп» очень понравился, интересные экскурсии, хорошие гиды, красивый город, отличная гостиница.

Л Лариса Нижегородская открытка Ездили в тур в новогодние каникулы. Получили очень много хороших впечатлений, познавательной информации. Побывали в палатах купцов: словно окунулись в жизнь людей того времени! Единственный минус тура - не предусмотрено организованных обедов, целых день очень тяжело без еды, тем более с детьми. Было предоставлено время для самостоятельного питания - но это очень не удобно прийти разом в кафе человек 10-15, стоять в очереди, потом быстро-быстро кушать, чтобы уложиться в отведенное время.

А Алина Нижегородская открытка Поездка в Нижний Новгород мне понравилась. В Нижнем Новгороде была первый раз и самостоятельная поездка. Было небольшое волнение. Впечатлений много. Появилось желание еще приехать в Нижний Новгород.

Л Лебединский По святым местам Нижегородским. Осень и зима Тур интересный, но мог бы быть посодержательней. В первый день экскурсия началась только с обеда. В последний день была только трëхчасовая пешая экскурсия по городу. Получается, что почти целый день прошёл впустую. На вокзале никто нас не встретил, как было описано в туре. Пришлось дозваниваться до принимающей стороне. Не предусмотрено питание в обед. Самостоятельно поесть не всегда удавалось, потому что или не достаточно было времени, или заведения питания были на перерыве, да и сориентироваться в незнакомом месте было не всегда просто. Большая благодарность экскурсоводу Наталье Ивановне Кравченко: очень эрудированный человек, внимательный, благожелательный. Поездка в Муром с ней выше всяких похвал.

Е Елена По святым местам Нижегородским. Осень и зима Оцениваю тур на четвëрку, даже на четыре с минусом. По сути программа трëх дней растянута на четыре. В первый день экскурсия началась в полдень. В последний день только трëхчасовая пешая экскурсия по городу. Замечательный экскурсовод Наталья Ивановна Кравченко: знающий, любящий своë дело и туристов человек.

Е Елена По святым Нижегородским местам Добрый день! В целом все понравилось. Организация на высшем уровне. Все четко, во время. Очень понравилась гостиница «Кортъярд». Пожелание: пешеходную экскурсию по главным улицам делать в первый день, а не в последний (для того, чтобы лучше ориентироваться в городе).