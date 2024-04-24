Авторские туры в Нижнем Новгороде

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Зимнее очарование Нижегородского края
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимнее очарование Нижегородского края
Россия, Нижний Новгород
2 янв
12 янв
19 янв
26 янв
от 34 300 за человека
Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
Россия, Нижний Новгород
30 дек
от 45 300 за человека
Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Осень-зима
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Осень-зима
Нижний Новгород
11 окт
25 окт
1 ноя
15 ноя
1300011 700 за человека
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
Россия, Нижний Новгород
3 янв
5 янв
от 21 800 за человека
Нижегородские усадьбы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Нижегородские усадьбы
Россия, Нижний Новгород
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 25 900 за человека
По святым местам Нижегородским. Осень и зима
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
По святым местам Нижегородским. Осень и зима
Россия, Нижний Новгород
4 окт
11 окт
18 окт
25 окт
от 2800023 900 за человека
Нижегородские загадки
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские загадки
Россия, Нижний Новгород
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 18 050 за человека
Осенне-зимние выходные в Нижнем Новгороде
🚌 На автобусе
скидка
7%
Авторский тур
2 дня
Осенне-зимние выходные в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород
5 окт
12 окт
19 окт
26 окт
от 1200011 200 за человека
Нижегородская история. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородская история. Зимнее путешествие
Россия, Нижний Новгород
4 окт
11 окт
18 окт
25 окт
от 2000018 050 за человека
Легенды Нижегородской земли. Осень-зима
🚌 На автобусе
скидка
11%
Авторский тур
3 дня
Легенды Нижегородской земли. Осень-зима
Нижний Новгород
2 окт
11 окт
25 окт
15 ноя
от 2100018 600 за человека
По Нижегородскому краю. Осень и зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
По Нижегородскому краю. Осень и зима
Россия, Нижний Новгород
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
от 16 800 за человека
По Нижегородскому краю
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
По Нижегородскому краю
Россия, Нижний Новгород
7 июня
14 июня
21 июня
28 июня
от 16 800 за человека
Благодать дивного Дивеево. Осень-зима
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Благодать дивного Дивеево. Осень-зима
Нижний Новгород
5 окт
12 окт
19 окт
26 окт
1200010 800 за человека
Большое весеннее путешествие по Земле Нижегородской
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Большое весеннее путешествие по Земле Нижегородской
Россия, Нижний Новгород
Сегодня
7 мая
14 мая
21 мая
от 39 300 за человека
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок
Нижний Новгород
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
11 700 за человека
Нижегородский калейдоскоп. Лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородский калейдоскоп. Лето
Россия, Нижний Новгород
2 июня
5 июня
7 июня
9 июня
от 17 800 за человека
Большое путешествие по Земле Нижегородской
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Большое путешествие по Земле Нижегородской
Россия, Нижний Новгород
4 июня
11 июня
18 июня
25 июня
от 39 300 за человека
По святым Нижегородским местам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
По святым Нижегородским местам
Россия, Нижний Новгород
7 июня
14 июня
21 июня
28 июня
от 23 900 за человека
Путешествие в мир древних легенд. Нижний Новгород - Град Китеж и озеро Светлояр
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Путешествие в мир древних легенд. Нижний Новгород - Град Китеж и озеро Светлояр
Нижний Новгород
11 мая
25 мая
8 июня
22 июня
11 300 за человека
Нижегородская открытка
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородская открытка
Россия, Нижний Новгород
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 18 550 за человека
Легенды Нижегородской земли
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Легенды Нижегородской земли
Нижний Новгород
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 18 600 за человека
Большое зимнее путешествие по Земле Нижегородской
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Большое зимнее путешествие по Земле Нижегородской
Россия, Нижний Новгород
1 янв
3 янв
9 янв
16 янв
от 39 300 за человека
Чудеса нижегородских промыслов
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Чудеса нижегородских промыслов
Нижний Новгород
24 мая
28 июня
26 июля
23 авг
от 19 500 за человека
Знакомьтесь - третья столица России
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомьтесь - третья столица России
Россия, Нижний Новгород
6 июня
13 июня
20 июня
27 июня
от 21 300 за человека
Были и легенды древнего Городца
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Были и легенды древнего Городца
Нижний Новгород
10 мая
14 июня
28 июня
12 июля
от 11 500 за человека
Знакомство с третьей столицей России. Осень, зима
🚌 На автобусе
скидка
11%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с третьей столицей России. Осень, зима
Россия, Нижний Новгород
1 ноя
7 ноя
14 ноя
21 ноя
от 2400021 300 за человека
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Россия, Нижний Новгород
2 янв
4 янв
от 19 600 за человека
Благодать дивного Дивеево
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Благодать дивного Дивеево
Нижний Новгород
4 мая
6 мая
11 мая
18 мая
от 10 800 за человека
Нижегородские этюды. Осень и зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Нижегородские этюды. Осень и зима
Россия, Нижний Новгород
2 янв
4 янв
10 янв
17 янв
от 32 800 за человека
Терем, самовар да пряник. Нижний Новгород - Городец. Осень-зима
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
2 дня
Терем, самовар да пряник. Нижний Новгород - Городец. Осень-зима
Нижний Новгород
5 окт
12 окт
19 окт
26 окт
от 1300011 500 за человека
Нижегородский калейдоскоп. Зимне-осенний отдых
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородский калейдоскоп. Зимне-осенний отдых
Россия, Нижний Новгород
2 окт
4 окт
6 окт
9 окт
от 2100017 800 за человека
Нижегородское турне. Осень и зима
🚌 На автобусе
скидка
11%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Нижегородское турне. Осень и зима
Россия, Нижний Новгород
2 ноя
5 ноя
9 ноя
12 ноя
от 2700023 900 за человека
Весеннее очарование Нижегородского края
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Весеннее очарование Нижегородского края
Россия, Нижний Новгород
3 мая
17 мая
24 мая
31 мая
от 39 300 за человека
Летние выходные в Нижнем Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Летние выходные в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород
Сегодня
3 мая
4 мая
9 мая
от 11 200 за человека
Нижегородские традиции. Лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские традиции. Лето
Россия, Нижний Новгород
7 июня
14 июня
21 июня
28 июня
от 20 800 за человека
Нижегородские просторы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Нижегородские просторы
Россия, Нижний Новгород
1 янв
2 янв
3 янв
4 янв
от 10 100 за человека
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
18 отзывов
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Нижний Новгород, Московский вокзал
2 мая
4 мая
6 мая
9 мая
от 11 500 за человека
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 7 часов
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, 2а
3 мая
8 мая
10 мая
17 мая
от 20 400 за человека
Нижегородские традиции. Осенне-зимний отдых
🚌 На автобусе
скидка
13%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские традиции. Осенне-зимний отдых
Россия, Нижний Новгород
4 окт
11 окт
18 окт
25 окт
от 2400020 800 за человека
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 13 часов
9 отзывов
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
Нижний Новгород, пл. Ленина (памятник Ленину)
17 мая
14 июня
19 июля
16 авг
15 000 за человека
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
Нижний Новгород, Московский вокзал
3 мая
4 мая
9 мая
10 мая
от 12 200 за человека
Классика Нижегородского края. Нижний Новгород - Дивеево - Городец
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Классика Нижегородского края. Нижний Новгород - Дивеево - Городец
Нижний Новгород
3 мая
8 мая
10 мая
17 мая
18 300 за человека
Терем, самовар да пряник. Нижний Новгород - Городец
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Терем, самовар да пряник. Нижний Новгород - Городец
Нижний Новгород
Сегодня
4 мая
9 мая
11 мая
от 11 500 за человека
Были и легенды древнего Городца. Осень-зима
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
2 дня
Были и легенды древнего Городца. Осень-зима
Экскурсионный тур «Были и легенды древнего Городца. Осень-зима» на 2 дня
Нижний Новгород
11 окт
25 окт
15 ноя
13 дек
1300011 500 за человека
Очарование Нижегородского края
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Очарование Нижегородского края
Россия, Нижний Новгород
31 мая
7 июня
14 июня
21 июня
от 39 300 за человека

Что посмотреть в Нижнем Новгороде на экскурсиях?

Нижний Новгород полон исторических достопримечательностей, живописных пешеходных улиц и потрясающих панорам. Также здесь вы можете полюбоваться грандиозными купеческими особняками, важными памятниками, монументальными советскими зданиями и красивыми парками

Местные экскурсоводы

Если вы откроете описание Нижнего Новгорода, то увидите огромный список достопримечательностей. Для тех кому сложно составлять маршрут по городу самостоятельно, мы предлагаем воспользоваться нашим каталогом, где вы найдёте лучшие экскурсии и туры Нижнего

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    24 апреля 2024
    По святым местам Нижегородским. Осень и зима
    Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.
    Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразуОрганизация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу
  • У
    Усачева
    9 апреля 2024
    Нижегородские традиции. Осенне-зимний отдых
    Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
  • Д
    Дарина
    13 марта 2024
    Весеннее знакомство с третьей столицей России
    Все хорошо организовано, спасибо Светлане.
  • И
    Ирина
    11 января 2024
    Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
    Тур в Нижний Новгород «Новогодний калейдоскоп» очень понравился, интересные экскурсии, хорошие гиды, красивый город, отличная гостиница.
  • Л
    Лариса
    11 января 2024
    Нижегородская открытка
    Ездили в тур в новогодние каникулы. Получили очень много хороших впечатлений, познавательной информации. Побывали в палатах купцов: словно окунулись в жизнь людей того времени! Единственный минус тура - не предусмотрено организованных обедов, целых день очень тяжело без еды, тем более с детьми. Было предоставлено время для самостоятельного питания - но это очень не удобно прийти разом в кафе человек 10-15, стоять в очереди, потом быстро-быстро кушать, чтобы уложиться в отведенное время.
  • А
    Алина
    10 ноября 2023
    Нижегородская открытка
    Поездка в Нижний Новгород мне понравилась. В Нижнем Новгороде была первый раз и самостоятельная поездка. Было небольшое волнение. Впечатлений много. Появилось желание еще приехать в Нижний Новгород.
    Поездка в Нижний Новгород мне понравилась. В Нижнем Новгороде была первый раз и самостоятельная поездка. БылоПоездка в Нижний Новгород мне понравилась. В Нижнем Новгороде была первый раз и самостоятельная поездка. БылоПоездка в Нижний Новгород мне понравилась. В Нижнем Новгороде была первый раз и самостоятельная поездка. Было
  • Л
    Лебединский
    12 октября 2023
    По святым местам Нижегородским. Осень и зима
    Тур интересный, но мог бы быть посодержательней. В первый день экскурсия началась только с обеда. В последний день была только трëхчасовая пешая экскурсия по городу. Получается, что почти целый день прошёл впустую. На вокзале никто нас не встретил, как было описано в туре. Пришлось дозваниваться до принимающей стороне. Не предусмотрено питание в обед. Самостоятельно поесть не всегда удавалось, потому что или не достаточно было времени, или заведения питания были на перерыве, да и сориентироваться в незнакомом месте было не всегда просто. Большая благодарность экскурсоводу Наталье Ивановне Кравченко: очень эрудированный человек, внимательный, благожелательный. Поездка в Муром с ней выше всяких похвал.
    Тур интересный, но мог бы быть посодержательней. В первый день экскурсия началась только с обеда. В
  • Е
    Елена
    9 октября 2023
    По святым местам Нижегородским. Осень и зима
    Оцениваю тур на четвëрку, даже на четыре с минусом. По сути программа трëх дней растянута на четыре. В первый день экскурсия началась в полдень. В последний день только трëхчасовая пешая экскурсия по городу. Замечательный экскурсовод Наталья Ивановна Кравченко: знающий, любящий своë дело и туристов человек.
  • Е
    Елена
    5 сентября 2023
    По святым Нижегородским местам
    Добрый день! В целом все понравилось. Организация на высшем уровне. Все четко, во время. Очень понравилась гостиница «Кортъярд». Пожелание: пешеходную экскурсию по главным улицам делать в первый день, а не в последний (для того, чтобы лучше ориентироваться в городе).
  • А
    Александр
    26 декабря 2022
    Нижегородский калейдоскоп. Весна
    Компактный тур, то что нужно. Всё самое интересное включено.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду

Самые популярные туры в Нижнем Новгороде
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Зимнее очарование Нижегородского края
  2. Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
  3. Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Осень-зима
  4. Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
  5. Нижегородские усадьбы
Что посмотреть в Нижнем Новгороде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Нижегородский Кремль
  2. Рождественская улица
  3. Большая Покровская улица
  4. Серафимо-Дивеевский монастырь
  5. Нижегородская канатная дорога
  6. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в апреле 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде можно забронировать 63 тура от 10 100 ₽ до 45 300 ₽ со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 159 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Ищете захватывающие туры по Нижнему Новгороду? Узнайте стоимость и подробности путешествий по городу на 2024 год. Забронируйте увлекательные поездки, ознакомьтесь с отзывами и проведите незабываемые выходные, исследуя культурное наследие и архитектурные шедевры. Купите тур прямо сейчас и насладитесь лучшими предложениями!
All Airlines
ХорошоТам