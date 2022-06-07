Нижегородское турне

Отправляемся в турне по достопримечательностям Нижегородской области

4.4
3 отзыва
Отправляемся в турне по достопримечательностям Нижегородской области.

Вас ждет экскурсия в музейно-туристический комплекс «Город Мастеров», в музей «Терем русского самовара» и Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Посетим древнейший город Городец, город Арзамас и Девеево.
Нижегородское турне
Нижегородское турне
Нижегородское турне
Нижегородское турне
Нижегородское турне
Нижегородское турне
Нижегородское турне
Нижегородское турне
Нижегородское турне
Нижегородское турне
Нижегородское турне
Нижегородское турне
Нижегородское турне
Нижегородское турне
Нижегородское турне
Нижегородское турне
Ближайшие даты:
28
июн
5
июл
12
июл
19
июл
26
июл
2
авг
9
авг
Ещё
даты

Программа тура по дням

1 день

Город над Волгой и Окой

08:00 и 11:10 - встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.

11:50 либо 13:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 3 часа)

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад. 

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М.Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М.Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города. 

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии  вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю. 

Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города. 

За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки. 

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина. 

С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Экскурсия заканчивается в Кремле - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Город над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и Окой
2 день

Городец – древнейший город земли Нижегородской

Завтрак в гостинице.

8:30 – сбор в холле гостиницы на экскурсию.

Экскурсия в Городец.

Экскурсия начинается с посещения древнейшего памятника русского оборонного зодчества XII века – земляных валов.

Этот памятник был сохранён по указанию Екатерины II с помощью высадки на них субтропических сосен, которые обладают мощной корневой системой.

Во время обзорной экскурсии по Городцу вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.

Посещение территории Феодоровского монастыря.

Феодоровский монастырь – мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери.

В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.

Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, познакомитесь с его историей и традициями.

Экскурсия в музейно-туристическом комплексе «Город Мастеров».

Музейно-туристический комплекс «Город Мастеров» открыл свои двери в январе 2010 года.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с различными промыслами Нижегородской области: произведениями древней русской живописи, изделиями городецкой росписи, золотной вышивкой, вышивкой в стиле гипюр, резьбой по дереву, гончарными изделиями и жбанниковской свистулькой.

Особая ценность архитектурных сооружений в том, что они представляют историю «глухой» домовой резьбы во всем ее богатстве и красоте, с присущей городецким мастерам-резчикам манере.

Экскурсия в музее «Терем русского самовара».

 Музей открылся в 2008 году.

Основу коллекции составило собрание самоваров Николая Полякова.

В настоящее время в экспозиции музея более 1000 экспонатов (453самовара и другие чайные предметы).

Самый большой в коллекции самовар – на 53 литра, а самый маленький – на 75 грамм.

Свободное время для питания.

17:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

Городец – древнейший город земли НижегородскойГородец – древнейший город земли НижегородскойГородец – древнейший город земли Нижегородской
3 день

Экскурсия в Дивеево и Арзамас

Завтрак в гостинице.

8:00 – сбор в холле гостиницы на экскурсию.

Обзорная экскурсия по Арзамасу.

Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется.

Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед».

Переезд в Дивеево.

Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.

Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.

В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.

Свободное время для подачи записок и треб.

Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.

Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших».

Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.

Свободное время для питания.

После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).

Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).

19:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

Экскурсия в Дивеево и АрзамасЭкскурсия в Дивеево и АрзамасЭкскурсия в Дивеево и Арзамас
4 день

Главные улицы Нижнего Новгорода

Завтрак в гостинице.

Сбор в 12:50 в холле гостиницы.

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.

Большая Покровская улица – главная улица Нижнего Новгорода.

Расположена в историческом центре города.

Связывает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.

В 2004 году улица была полностью реконструирована.

Её замостили брусчаткой, а вдоль обеих сторон установили бронзовые скульптуры.

Наиболее популярными являются скульптура «Весёлой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.

Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.

Улица Рождественская – одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде.

Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века.

По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры.

Основная достопримечательность улицы – Рождественская церковь.

Улица Рождественская – вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.

Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.

16:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская - свободное время, до ж/д вокзала туристы добираются самостоятельно. 

Главные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего Новгорода

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

гостиница1-номестное2-хместное3-хместное
Ibis 3* обычные даты23 40018 00016 900
Ibis 3* праздничные даты28 50021 30019 900
Marriott 4* обычные даты29 40021 00019 700
Marriott 4* праздничные даты39 00028 50026 600

Праздничными заездами являются: 11.06.22 – 13.06.22, 19.08.22 – 21.08.22, 04.11.22 – 06.11.22.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Marriott 4* с завтраком шведский стол
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
П
7 июня 2022
Тур очень понравился. Единственное, что немного подпортило отдых - поломка автобуса при поездке в Дивеево (вместо 19ч. вернулись в гостиницу в 22.15). И как пожелание организаторам: экскурсоводы замечательные, очень интересно рассказывающие, много знающие, но при таких больших сборных группах для проведения экскурсий на улице нужен микрофон.
Все остальное - проживание, питание, экскурсии. на высоком уровне. Спасибо за отдых!
М
5 апр 2022
Организация на высшем уровне. Сначала обсудили по телефону все моменты путешествия. Затем вся информация по туру и оплате своевременно поступала на электронную почту. Проблем с оплатой и получением кэшбэка не было. В ходе отдыха никаких проблем не возникало. Все экскурсии организованы. Строго по времени отправление автобусов. Нам все очень понравилось!
М
10 янв 2022
Организаторам спасибо, все прошло хорошо. Единственное, обзорная экскурсия собрала более 30 человек в один автобус, многовато. Во второй день две очень яркие Экскурсии в музей кукол и на фабрику елочных игрушек. Третий день совсем пустой. Только обзорная по 2 улицам.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры3-дневные туры

Похожие туры в Нижнем Новгороде

Путешествие по Березополью: три города Нижегородской области
9 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Борис
Борис
Нет отзывов
Путешествие по Березополью: три города Нижегородской области
Это настоящее путешествие по юго-западу Нижегородского края, с переменой декораций
10 000 за всё до 4 чел.
Трёхдневный тур «Нижегородская история»
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Турфирма
Турфирма
Нет отзывов
Трёхдневный тур «Нижегородская история»
3х-дневный автобусный тур по Нижегородской области
от 12 750 за 1 человека
Нижегородский Кремль - сердце Нижнего
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 50 чел.
Организатор экскурсии Василий
Василий
4.7
29 отзывов
Очень популярно сейчас
Нижегородский Кремль - сердце Нижнего
Приглашаю вас узнать историю Нижегородского Кремля с момента его основания до наших дней. Сердце Нижнего Новгорода
от 3 100 за всё до 4 чел.
Выкса - «железная роза» Нижегородской области
11 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Турфирма
Турфирма
Нет отзывов
Выкса - «железная роза» Нижегородской области
Автобусная экскурсия в Выксу, город машиностроителей и металлургов. Вас ждет небольшая обзорная экскурсия по городу
1 950 за 1 человека
В древний Городец
8 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.9
25 отзывов
В древний Городец
Памятники средневековья и старообрядчества в музейной столице Нижегородской области
10 июля
11 июля
17 июля
18 июля
от 5 200 за всё до 4 чел.
Сердце Нижнего Новгорода - Нижегородский Кремль
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 50 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Сердце Нижнего Новгорода - Нижегородский Кремль
Нижегородский Кремль - самая неприступная крепость средневековой Руси, её могучий оплот, служивший на протяжении многих
2 400 за всё до 50 чел.
Аудиоэкскурсия «Нижегородская Ярмарка»: яркие моменты золотого времени
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
5
2 отзыва
Аудиоэкскурсия «Нижегородская Ярмарка»: яркие моменты золотого времени
Эта экскурсия-прогулка по бывшей территории знаменитой Нижегородской Ярмарки, золотой век которой пришёлся на 1817-1917
990 за 1 человека
Трёхдневный тур «Нижегородские загадки»
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Турфирма
Турфирма
Нет отзывов
Трёхдневный тур «Нижегородские загадки»
В Нижегородском крае сохранились исторические памятники, посмотреть на которые приезжают со всей России. Здесь находится
от 12 100 за 1 человека
Нижегородский Кремль и другие бренды города
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 12 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.8
108 отзывов
Нижегородский Кремль и другие бренды города
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах - на обзорной прогулке
Завтра
29 июня
1 июля
4 июля
от 2 600 за всё до 2 чел.
Экскурсия по знаменитой Нижегородской ярмарке
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Борис
Борис
Нет отзывов
Экскурсия по знаменитой Нижегородской ярмарке
Экскурсия, в рамках которой я расскажу вам о знаменитой Нижегородской ярмарке
5 000 за всё до 4 чел.
Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
22 отзыва
Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор
Список увлекательных путешествий на выбор в любой уголок Нижегородской области
10 июля
11 июля
17 июля
18 июля
от 6 500 за всё до 5 чел.
Маленькое путешествие в Большое Болдино
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
15 отзывов
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Литературная авто-экскурсия по югу Нижегородской области
10 июля
17 июля
26 июля
31 июля
от 6 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нижнем Новгороде
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ