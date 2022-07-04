08:00 и 11:10 - встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».
Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.
Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.
11:50 либо 13:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени).
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 3 часа)
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.
Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.
Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.
В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.
После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.
Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.
За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.
Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.
С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».
Экскурсия заканчивается в Кремле - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.
Завтрак в гостинице.
8:30 – сбор в холле гостиницы на экскурсию.
Экскурсия в Городец.
Экскурсия начинается с посещения древнейшего памятника русского оборонного зодчества XII века – земляных валов.
Этот памятник был сохранён по указанию Екатерины II с помощью высадки на них субтропических сосен, которые обладают мощной корневой системой.
Во время обзорной экскурсии по Городцу вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.
Посещение территории Феодоровского монастыря.
Феодоровский монастырь – мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери.
В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.
Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, познакомитесь с его историей и традициями.
Экскурсия в музейно-туристическом комплексе «Город Мастеров».
Музейно-туристический комплекс «Город Мастеров» открыл свои двери в январе 2010 года.
В ходе экскурсии вы познакомитесь с различными промыслами Нижегородской области: произведениями древней русской живописи, изделиями городецкой росписи, золотной вышивкой, вышивкой в стиле гипюр, резьбой по дереву, гончарными изделиями и жбанниковской свистулькой.
Особая ценность архитектурных сооружений в том, что они представляют историю «глухой» домовой резьбы во всем ее богатстве и красоте, с присущей городецким мастерам-резчикам манере.
Экскурсия в музее «Терем русского самовара».
Музей открылся в 2008 году.
Основу коллекции составило собрание самоваров Николая Полякова.
В настоящее время в экспозиции музея более 1000 экспонатов (453самовара и другие чайные предметы).
Самый большой в коллекции самовар – на 53 литра, а самый маленький – на 75 грамм.
Свободное время для питания.
17:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.
Завтрак в гостинице.
8:00 – сбор в холле гостиницы на экскурсию.
Обзорная экскурсия по Арзамасу.
Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется.
Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед».
Переезд в Дивеево.
Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.
Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.
Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.
В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.
Свободное время для подачи записок и треб.
Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.
Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших».
Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.
Свободное время для питания.
После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).
Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).
19:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.
Завтрак в гостинице.
Сбор в 12:50 в холле гостиницы.
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.
Большая Покровская улица – главная улица Нижнего Новгорода.
Расположена в историческом центре города.
Связывает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.
В 2004 году улица была полностью реконструирована.
Её замостили брусчаткой, а вдоль обеих сторон установили бронзовые скульптуры.
Наиболее популярными являются скульптура «Весёлой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.
Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.
Улица Рождественская – одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде.
Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века.
По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры.
Основная достопримечательность улицы – Рождественская церковь.
Улица Рождественская – вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.
Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.
16:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская - свободное время, до ж/д вокзала туристы добираются самостоятельно.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|1-номестное
|2-хместное
|3-хместное
|Ibis 3* обычные даты
|23 400
|18 000
|16 900
|Ibis 3* праздничные даты
|28 500
|21 300
|19 900
|Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* обычные даты
|29 400
|21 000
|19 700
|Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* праздничные даты
|39 000
|28 500
|26 600
Праздничными заездами являются: 11.06.22 – 13.06.22, 19.08.22 – 21.08.22, 04.11.22 – 06.11.22.
Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.
В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.
В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.
В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.
В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».