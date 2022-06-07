Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород в этом году стал новогодней столицей России

4.4
3 отзыва
Нижний Новгород в этом году стал новогодней столицей России.

Предлагаем вам своими глазами увидеть главную елку страны и ощутить неповторимую атмосферу праздника, а также познакомиться с красотой и величием старинного города.
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде
Ближайшие даты:
30
дек

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • насыщенная программа – нас ждут автобусные и пешеходные прогулки по городу, свободное время для личного досуга, святые места в Дивеево, увлекательные поездки в Болдино, Семенов и Городец;
  • интерактивные экскурсии – сможем поучаствовать в мастер-классе по росписи матрешек и познакомимся с различными промыслами Нижегородской области;
  • семейный отдых – незабываемое новогоднее приключение станет отличным подарком для всей семьи.

Программа тура по дням

1 день
Город над Волгой и Окой

08:00 и 11:10 – встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.

11:50 либо 13:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 3 часа).

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М.Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М.Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.

Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.

За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.

С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Экскурсия заканчивается в Кремле – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Город над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и Окой
2 день
Главные улицы Нижнего Новгорода

Завтрак в гостинице.

Сбор в 12:50 в холле гостиницы.

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.

Большая Покровская улица – главная улица Нижнего Новгорода.

Расположена в историческом центре города.

Связывает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.

В 2004 году улица была полностью реконструирована.

Её замостили брусчаткой, а вдоль обеих сторон установили бронзовые скульптуры.

Наиболее популярными являются скульптура «Весёлой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.

Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.

Улица Рождественская – одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде.

Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века.

По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры.

Основная достопримечательность улицы – Рождественская церковь.

Улица Рождественская – вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.

Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.

 

16:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская.

Свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Главные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего Новгорода
3 день
Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободное время для отдыха и самостоятельных прогулок.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день
Экскурсия в Дивеево и Арзамас

Завтрак в гостинице.

8:00 – сбор в холле гостиницы на экскурсию.

Обзорная экскурсия по Арзамасу.

Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется.

Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед».

Переезд в Дивеево.

Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.

Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.

В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.

Свободное время для подачи записок и треб.

Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.

Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших».

Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.

Свободное время для питания.

После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).

Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).

19:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

Экскурсия в Дивеево и АрзамасЭкскурсия в Дивеево и АрзамасЭкскурсия в Дивеево и АрзамасЭкскурсия в Дивеево и Арзамас
5 день
Большое Болдино – по Пушкинским местам

Завтрак в гостинице.

7:10 – сбор в холле гостиницы на экскурсию.

Экскурсия в музей – заповедник А.С. Пушкина «Болдино».

Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино» – одно из самых знаменитых пушкинских мест России.

В старинном селе Большое Болдино Нижегородской губернии находится родовая усадьба поэта – памятник культуры федерального значения.

Здесь сохранился подлинный господский дом, где жил поэт, приезжая в Болдино, восстановлены флигель (вотчинная контора) и хозяйственные постройки, а также усадебный парк со старинными прудами и деревьями, оставшимися с пушкинских времен.

Неторопливая прогулка по старинным паркам позволит почувствовать очарование той далёкой эпохи, прикоснуться к тайне пушкинского вдохновения.

Экспозиция дома-музея посвящена пребыванию Пушкина в Большом Болдино.

В комнатах, где останавливался поэт, воссозданы интерьеры, которые позволяют представить атмосферу его болдинского жилья.

Весь комплекс усадьбы воссоздан на основе архивных документов и данных археологических раскопок, была отреставрирована каменная церковь Успения, которая строилась еще дедом Александра Сергеевича Пушкина и была освящена в год рождения будущего поэта.

Свободное время для питания.

В окрестностях Болдина на шести глубоких оврагах находится живописная роща Лучинник.

По преданию, она была любимым местом прогулок поэта.

Вы посетите село Львовка, усадьба в котором также входит в мемориальный комплекс музея-заповедника.

Со времен ее последнего владельца, сына поэта Александра Александровича Пушкина, сохранились дом, аллеи усадебного парка, церковно-приходская школа, частично уцелевшая деревянная церковь Святого Александра Невского.

20:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

Большое Болдино – по Пушкинским местамБольшое Болдино – по Пушкинским местамБольшое Болдино – по Пушкинским местам
6 день
Семёнов – столица золотой хохломы

Завтрак в гостинице.

8:30 – сбор в холле гостиницы на экскурсию.

Экскурсия в Семёнов.

Небольшой городок Семенов на Нижегородской земле знаменит на весь мир.

Его называют «столицей золотой хохломы».

Обзорная экскурсия по Семенову.

Посещение памятника известного поэта Бориса Корнилова, уроженца г.Семенова.

Русской стариной веет от его тихих улочек с деревянными домами, украшенными ажурным кружевом, пропильной резьбой, затейливыми дымниками и флюгерами.

Приехав в столицу Золотой Хохломы вы попадёте в Музей народного быта «Дом Семена Ложкаря».

Это большой деревенский дом, где в тёплой русской избе, наполненной запахом свежеиспеченного хлеба и ароматного кваса, обогревшись у русской печки, вы проникнетесь чувством старины и воочию увидите предметы крестьянского быта.

Заботливая хозяйка Семёновна расскажет о правилах и порядках уклада русской семьи, секретах домашнего уюта, покажет и научит работать забытыми предметами далекой старины: вальком, рубелем, ухватом и коромыслом.

Посещение фабрики «Хохломская Роспись»

Хохлома, как и в далекие времена, дарит радость каждому, кто возьмет изделие в руки, сохраняя дыхание леса и речки, тепло рук мастеров, создавших эти удивительные вещи.

А как рождается удивительное искусство – пламенная хохлома, сверкающая золотом да киноварью, вы узнаете, посетив предприятие.

Приоткроете волшебную тайну уникальной технологии «получения золота из серебра», подивитесь мастерству росписи да резьбы.

Экскурсия в музейно-туристический центр «Золотая Хохлома», где собрано все хохломское великолепие с XIX века.

Увидеть, как рождается золотая хохлома и красавица матрешка, а также самим поучаствовать в мастер-классе по росписи, можно на предприятиях художественных промыслов «Хохломская роспись» и «Семеновская роспись».

Свободное время для питания.

17:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

Семёнов – столица золотой хохломыСемёнов – столица золотой хохломыСемёнов – столица золотой хохломыСемёнов – столица золотой хохломы
7 день
Городец – древнейший город земли Нижегородской

Завтрак в гостинице (сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал).

8:30 – сбор в холле гостиницы на экскурсию.

Экскурсия в Городец.

Экскурсия начинается с посещения древнейшего памятника русского оборонного зодчества XII века – земляных валов.

Этот памятник был сохранён по указанию Екатерины II с помощью высадки на них субтропических сосен, которые обладают мощной корневой системой.

Во время обзорной экскурсии по Городцу вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.

Посещение территории Феодоровского монастыря.

Феодоровский монастырь – мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери.

В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.

Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, познакомитесь с его историей и традициями.

Экскурсия в музейно-туристическом комплексе «Город Мастеров».

Музейно-туристический комплекс «Город Мастеров» открыл свои двери в январе 2010 года.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с различными промыслами Нижегородской области: произведениями древней русской живописи, изделиями городецкой росписи, золотной вышивкой, вышивкой в стиле гипюр, резьбой по дереву, гончарными изделиями и жбанниковской свистулькой.

Особая ценность архитектурных сооружений в том, что они представляют историю «глухой» домовой резьбы во всем ее богатстве и красоте, с присущей городецким мастерам-резчикам манере.

Экскурсия в музее «Терем русского самовара».

Основу коллекции составило собрание самоваров Николая Полякова.

В настоящее время в экспозиции музея более 1000 экспонатов (453 самовара и другие чайные предметы).

Самый большой в коллекции самовар – на 53 литра, а самый маленький – на 75 грамм.

Свободное время для питания.

17:00 – туристы прибывают на Московский вокзал.

Городец – древнейший город земли НижегородскойГородец – древнейший город земли НижегородскойГородец – древнейший город земли НижегородскойГородец – древнейший город земли Нижегородской

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
гостиница 1-номестное 2-хместное 3-хместное
Ibis 3* 52 500 40 000 37 000
Marriott 4* 73 000 55 000 50 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Marriott 4* с завтраком шведский стол
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
П
7 июня 2022
Тур очень понравился. Единственное, что немного подпортило отдых - поломка автобуса при поездке в Дивеево (вместо 19ч. вернулись в гостиницу в 22.15). И как пожелание организаторам: экскурсоводы замечательные, очень интересно рассказывающие, много знающие, но при таких больших сборных группах для проведения экскурсий на улице нужен микрофон.
Все остальное - проживание, питание, экскурсии. на высоком уровне. Спасибо за отдых!
М
5 апр 2022
Организация на высшем уровне. Сначала обсудили по телефону все моменты путешествия. Затем вся информация по туру и оплате своевременно поступала на электронную почту. Проблем с оплатой и получением кэшбэка не было. В ходе отдыха никаких проблем не возникало. Все экскурсии организованы. Строго по времени отправление автобусов. Нам все очень понравилось!
М
10 янв 2022
Организаторам спасибо, все прошло хорошо. Единственное, обзорная экскурсия собрала более 30 человек в один автобус, многовато. Во второй день две очень яркие Экскурсии в музей кукол и на фабрику елочных игрушек. Третий день совсем пустой. Только обзорная по 2 улицам.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры7-дневные туры🎄Новогодние 2023

Похожие туры в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород - жемчужина России
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Нижний Новгород - жемчужина России
Увлекательная обзорная экскурсия по историческому центру Нижнего Новгорода с профессиональным гидом продолжительностью
5 000 за всё до 6 чел.
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Франц
Франц
5
26 отзывов
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Увидеть связь богатого прошлого и яркого настоящего на обзорной прогулке по многослойному городу
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
от 5 000 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Нижний
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
4.5
6 отзывов
Влюбиться в Нижний
Город князя, город писателя, город промышленник - Нижний Новгород был затронут всеми веками истории России
3 500 за всё до 7 чел.
Расширенная экскурсия по Нижнему Новгороду
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
5
1 отзыв
Расширенная экскурсия по Нижнему Новгороду
Нижний Новгород - центр Приволжья, основанный князем Юрием Всеволодовичем примерно
от 5 000 за всё до 10 чел.
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.9
16 отзывов
Очень популярно сейчас
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
В 2021 году Нижнему Новгороду исполнилось 800 лет. В честь этого события я решил создать экскурсию по историческому
от 2 500 за 1 человека
Обзорная Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
3 отзыва
Обзорная Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел
Первый раз в Нижнем Новгороде
Завтра
5 400 за всё до 4 чел.
«Просторы Нижнего»: пешеходная экскурсия
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Турфирма
Турфирма
4.5
4 отзыва
«Просторы Нижнего»: пешеходная экскурсия
"Третья столица", "архитектурная столица", "карман России", "промышленный кулак" - как только не называют Нижний
26 июня
3 июля
10 июля
17 июля
500 за 1 человека
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 48 чел.
Организатор экскурсии Турфирма
Турфирма
5
2 отзыва
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
Со времени своего основания Нижний Новгород постоянно попадал
от 6 000 за всё до 3 чел.
Нижний Новгород в старой открытке
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
5
1 отзыв
Нижний Новгород в старой открытке
Экскурсия по Нижнему Новгороду, городу-миллионнику, расположенному при слиянии двух судоходных рек, Оки и Волги
5 000 за всё до 10 чел.
Увлекательный маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода
3 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Борис
Борис
Нет отзывов
Увлекательный маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода
Замечательный пеший маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода! Ваш дух захватят сногсшибательные виды на Оку
5 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Между Волгой и Окой»
4 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Турфирма
Турфирма
Нет отзывов
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Между Волгой и Окой»
История Нижнего Новгорода исчисляется без малого восемью столетиями
26 июня
3 июля
10 июля
17 июля
900 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
4.8
4 отзыва
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Экскурсия по Нижнему Новгороду, городу-миллионнику, расположенному при слиянии двух судоходных рек, Оки и Волги
4 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нижнем Новгороде
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ