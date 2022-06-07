Нижний Новгород в этом году стал новогодней столицей России. Предлагаем вам своими глазами увидеть главную елку страны и ощутить неповторимую атмосферу праздника, а также познакомиться с красотой и величием старинного города.

Программа тура по дням

1 день Город над Волгой и Окой

08:00 и 11:10 – встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать». Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения. Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00. 11:50 либо 13:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени). Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 3 часа). Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад. Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М.Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века. Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М.Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города. В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы. После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю. Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города. За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки. Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина. С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор». Экскурсия заканчивается в Кремле – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

2 день Главные улицы Нижнего Новгорода

Завтрак в гостинице. Сбор в 12:50 в холле гостиницы. Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду. Большая Покровская улица – главная улица Нижнего Новгорода. Расположена в историческом центре города. Связывает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова. В 2004 году улица была полностью реконструирована. Её замостили брусчаткой, а вдоль обеих сторон установили бронзовые скульптуры. Наиболее популярными являются скульптура «Весёлой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского. Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города. Улица Рождественская – одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде. Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века. По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры. Основная достопримечательность улицы – Рождественская церковь. Улица Рождественская – вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной. Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём. 16:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская. Свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

3 день Свободный день

Завтрак в гостинице. Свободное время для отдыха и самостоятельных прогулок.

4 день Экскурсия в Дивеево и Арзамас

Завтрак в гостинице. 8:00 – сбор в холле гостиницы на экскурсию. Обзорная экскурсия по Арзамасу. Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется. Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед». Переезд в Дивеево. Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре. Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи. Свободное время для подачи записок и треб. Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима. Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших». Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины. Свободное время для питания. После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию). Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам). 19:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

5 день Большое Болдино – по Пушкинским местам

Завтрак в гостинице. 7:10 – сбор в холле гостиницы на экскурсию. Экскурсия в музей – заповедник А.С. Пушкина «Болдино». Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино» – одно из самых знаменитых пушкинских мест России. В старинном селе Большое Болдино Нижегородской губернии находится родовая усадьба поэта – памятник культуры федерального значения. Здесь сохранился подлинный господский дом, где жил поэт, приезжая в Болдино, восстановлены флигель (вотчинная контора) и хозяйственные постройки, а также усадебный парк со старинными прудами и деревьями, оставшимися с пушкинских времен. Неторопливая прогулка по старинным паркам позволит почувствовать очарование той далёкой эпохи, прикоснуться к тайне пушкинского вдохновения. Экспозиция дома-музея посвящена пребыванию Пушкина в Большом Болдино. В комнатах, где останавливался поэт, воссозданы интерьеры, которые позволяют представить атмосферу его болдинского жилья. Весь комплекс усадьбы воссоздан на основе архивных документов и данных археологических раскопок, была отреставрирована каменная церковь Успения, которая строилась еще дедом Александра Сергеевича Пушкина и была освящена в год рождения будущего поэта. Свободное время для питания. В окрестностях Болдина на шести глубоких оврагах находится живописная роща Лучинник. По преданию, она была любимым местом прогулок поэта. Вы посетите село Львовка, усадьба в котором также входит в мемориальный комплекс музея-заповедника. Со времен ее последнего владельца, сына поэта Александра Александровича Пушкина, сохранились дом, аллеи усадебного парка, церковно-приходская школа, частично уцелевшая деревянная церковь Святого Александра Невского. 20:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

6 день Семёнов – столица золотой хохломы

Завтрак в гостинице. 8:30 – сбор в холле гостиницы на экскурсию. Экскурсия в Семёнов. Небольшой городок Семенов на Нижегородской земле знаменит на весь мир. Его называют «столицей золотой хохломы». Обзорная экскурсия по Семенову. Посещение памятника известного поэта Бориса Корнилова, уроженца г.Семенова. Русской стариной веет от его тихих улочек с деревянными домами, украшенными ажурным кружевом, пропильной резьбой, затейливыми дымниками и флюгерами. Приехав в столицу Золотой Хохломы вы попадёте в Музей народного быта «Дом Семена Ложкаря». Это большой деревенский дом, где в тёплой русской избе, наполненной запахом свежеиспеченного хлеба и ароматного кваса, обогревшись у русской печки, вы проникнетесь чувством старины и воочию увидите предметы крестьянского быта. Заботливая хозяйка Семёновна расскажет о правилах и порядках уклада русской семьи, секретах домашнего уюта, покажет и научит работать забытыми предметами далекой старины: вальком, рубелем, ухватом и коромыслом. Посещение фабрики «Хохломская Роспись» Хохлома, как и в далекие времена, дарит радость каждому, кто возьмет изделие в руки, сохраняя дыхание леса и речки, тепло рук мастеров, создавших эти удивительные вещи. А как рождается удивительное искусство – пламенная хохлома, сверкающая золотом да киноварью, вы узнаете, посетив предприятие. Приоткроете волшебную тайну уникальной технологии «получения золота из серебра», подивитесь мастерству росписи да резьбы. Экскурсия в музейно-туристический центр «Золотая Хохлома», где собрано все хохломское великолепие с XIX века. Увидеть, как рождается золотая хохлома и красавица матрешка, а также самим поучаствовать в мастер-классе по росписи, можно на предприятиях художественных промыслов «Хохломская роспись» и «Семеновская роспись». Свободное время для питания. 17:00 – ориентировочное возвращение в Нижний Новгород.

7 день Городец – древнейший город земли Нижегородской