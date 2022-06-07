Знакомьтесь - третья столица России

Нижний Новгород - один из красивейших городов России

4.4
3 отзыва
Нижний Новгород – один из красивейших городов России.

Прогуляемся по главным улицам Нижнего Новгорода, почувствуем таинственность и мощь старинного города на месте слияния двух великих рек Волги и Оки.

Посмотрим Нижегородский Кремль, подсвеченный со стороны Кремлёвского бульвара и изнутри, низкие горящие фонари, словно горящие свечи ансамбля главной Кремлёвской площади.

Выйдем на одну из лучших смотровых площадок Нижнего Новгорода – набережную Федоровского, откуда открываются завораживающие панорамные виды на Стрелку и заречную часть города, а в вечерние часы – на знаменитые Нижегородские закаты.
Знакомьтесь - третья столица России
Знакомьтесь - третья столица России
Знакомьтесь - третья столица России
Знакомьтесь - третья столица России
Знакомьтесь - третья столица России
Знакомьтесь - третья столица России
Знакомьтесь - третья столица России
Знакомьтесь - третья столица России
Знакомьтесь - третья столица России
Знакомьтесь - третья столица России
Знакомьтесь - третья столица России
Знакомьтесь - третья столица России
Знакомьтесь - третья столица России
Знакомьтесь - третья столица России
Знакомьтесь - третья столица России
Знакомьтесь - третья столица России
Знакомьтесь - третья столица России
Знакомьтесь - третья столица России
Ближайшие даты:
30
июн
7
июл
14
июл
21
июл
28
июл
4
авг
11
авг
Ещё
даты

Программа тура по дням

1 день

Город над Волгой и Окой

08:00 и 11:10 - встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.

11:50 либо 13:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 3 часа)

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад. 

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М.Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М.Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города. 

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии  вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю. 

Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города. 

За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки. 

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина. 

С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Экскурсия заканчивается в Кремле - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Город над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и Окой
2 день

Между Волгой и Окой

Завтрак в гостинице. 

11:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию. 

В ходе экскурсии вы познакомитесь с Заречной частью Нижнего Новгорода, которая наряду с Нагорной («Верхней») частью города сыграла большую роль в истории и формировании его облика. 

Вы посетите территорию знаменитой Нижегородской ярмарки, которая была перенесена в Нижний Новгород в 1816 году. 

В 1896 году в «третьей столице России» состоялась Всероссийская торгово-промышленная и художественная выставка. 

Из зданий Ярмарочного комплекса примечателен главный дом, построенный в 1890 году, а также Староярмарочный собор, к строительству которого был привлечен архитектор Огюст Монферран – автор проекта Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. 

Вы увидите памятник природы Мещерское озеро, которое также сыграло свою роль в транспортировке товаров во время функционирования Нижегородской ярмарки, и  Смоленскую (Строгановскую) церковь в Гордеевке, которая является образцом строгановского барокко и объектом культурного наследия федерального значения. 

Во время экскурсии вы посетите Сормовский район и познакомитесь с его историей. 

На месте района когда-то находились дремучие сосновые и дубовые леса, которые послужили основой для создания Сормовского парка. 

Первомайская демонстрация 1902 года в Сормово легла в основу романа М.Горького «Мать», а на углу улицы «Баррикад» был воздвигнут горельеф «Баррикады 1905 года» в память о вооруженном восстании Сормовского пролетариата 12-14 декабря 1905 года. 

Знаковой достопримечательностью района является Шуховская пожарная каланча высотой более 20 метров, а рядом с башней вы увидите дома, выполненные в стиле глухой резьбы – образцы уникальной деревянной архитектуры района. 

Вы своими глазами увидите легендарное сооружение «Метеор», сконструированное и изготовленное в 1960 году на заводе «Красное Сормово» (памятник в натуральную величину установлен на площади Буревесника). 

О другой технике, произведенной на этом заводе, и истории этого крупнейшего судостроительного предприятия, вы узнаете в ходе увлекательной экскурсии по музею завода. 

Перед вами предстанут в миниатюре первые в мире дизель-электроходы «Вандал» и «Сармат», первый русский винтовой железнодорожный паром  «Переправа вторая», образцы изготовленных на заводе паровозов (которые не раз признавали лучшими в дореволюционной России), советских танков и многое другое.

16:00 – ориентировочное возвращение в гостиницу.

Между Волгой и ОкойМежду Волгой и ОкойМежду Волгой и Окой
3 день

Вечерняя экскурсия по Нижнему Новгороду

Завтрак в гостинице.

 18:50 - сбор в  холле гостиницы на экскурсию.

Вечерняя экскурсия по Нижнему Новгороду.

Нижний Новгород – один из красивейших городов России. 

Особую привлекательность город приобретает в вечернее время суток благодаря разноуровневому расположению (низменная и нагорная части города), которое удачно используется городской подсветкой. 

В этом есть некая таинственность и мощь старинного города на месте слияния двух великих рек Волги и Оки. 

Нижегородский Кремль – подсвеченный со стороны Кремлёвского бульвара и изнутри, низкие горящие фонари, словно горящие свечи ансамбля главной Кремлёвской площади, подсветка главных пешеходных улиц Большой Покровской и Рождественской, иллюминация телевизионной башни, Нижегородские Откосы, площади и многое другое – всё это непередаваемая красота Нижнего.

Во время экскурсии мы проедем по историческому центру города и рассмотрим поближе архитектуру и достопримечательности Нижнего Новгорода. 

Полюбуемся красивыми видами с разных ракурсов. 

Благодаря подсветке со смотровых площадок легко определить местоположение Оки, Волги, Стрелки. 

Празднично и красиво смотрятся Собор Александра Невского, построенный к Чемпионату Мира стадион Нижний Новгород, Главный Ярмарочный Дом, ансамбль Благовещенского мужского монастыря с его символом — Ангелом трубящим, купола Рождественской церкви, триумфальность Чкаловской лестницы…

После автобусной части экскурсии  вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по главной туристической улице Нижнего Новгорода – Большая Покровская. 

Улица Большая Покровская – одна из старейших пешеходных улиц города, связывает 4 площади города: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова. 

Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.

Экскурсия заканчивается на ул. Большая Покровская -  свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Вечерняя экскурсия по Нижнему НовгородуВечерняя экскурсия по Нижнему НовгородуВечерняя экскурсия по Нижнему Новгороду
4 день

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

Завтрак в гостинице. 

11:50 – сбор в холле гостиницы  (освобождение номеров, вещи сдаются в камеру хранения).

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.

 Вы прогуляетесь по улице Малая Покровская, которую до сих пор некоторые нижегородцы называют «Воробьёвкой», так как с 1924 по 1991 гг. Малая Покровская носила название «улица Якова Воробьёва» в честь первого председателя губернской Чрезвычайной комиссии Нижнего Новгорода. 

На этой улице сохранилось много интересных архитектурных объектов. 

Примечательны здания банка «Гарантия» (ныне «Саровбизнесбанк»), дом купца Иконникова, четырёхэтажное здание управления ФСБ, дома народной коммуны и др. 

Далее вы пройдете по улице Заломова (П.А. Заломов – прототип героя романа М. Горького «Мать») и выйдете на одну из лучших смотровых площадок Нижнего Новгорода – набережную Федоровского, откуда открываются завораживающие панорамные виды на Стрелку и заречную часть города, а в вечерние часы – на знаменитые Нижегородские закаты. 

Можно прогуляться по аллее дружбы, оказаться в корзине воздушного шара рядом с Жюлем Верном и увидеть один из памятников Максиму Горькому, который изображает великого русского писателя, задумчиво любующегося слиянием Оки и Волги. 

После прогулки по набережной вы спуститесь на одну из старейших улиц Нижнего Новгорода – Рождественскую, которую часто называют «купеческой». Каждое здание на этой улице имеет свою неповторимую архитектуру и историю. 

Среди знаковых строений на Рождественской улице примечательны комплекс зданий банка Рукавишниковых, Строгановская (Рождественская) церковь и многие другие. 

15:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская - свободное время, до ж/д вокзала туристы добираются самостоятельно.

Пешеходная экскурсия по Нижнему НовгородуПешеходная экскурсия по Нижнему НовгородуПешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

гостиница1-номестное2-хместное3-хместное
Ibis 3* обычные даты21 40016 50015 200
Ibis 3* праздничные даты25 00018 80017 300
Marriott 4* обычные даты27 40019 50018 000 
Marriott 4* праздничные даты36 00028 00026 500

Праздничными заездами являются: 19.08.22 – 21.08.22.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Marriott 4* с завтраком шведский стол
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
П
7 июня 2022
Тур очень понравился. Единственное, что немного подпортило отдых - поломка автобуса при поездке в Дивеево (вместо 19ч. вернулись в гостиницу в 22.15). И как пожелание организаторам: экскурсоводы замечательные, очень интересно рассказывающие, много знающие, но при таких больших сборных группах для проведения экскурсий на улице нужен микрофон.
Все остальное - проживание, питание, экскурсии. на высоком уровне. Спасибо за отдых!
М
5 апр 2022
Организация на высшем уровне. Сначала обсудили по телефону все моменты путешествия. Затем вся информация по туру и оплате своевременно поступала на электронную почту. Проблем с оплатой и получением кэшбэка не было. В ходе отдыха никаких проблем не возникало. Все экскурсии организованы. Строго по времени отправление автобусов. Нам все очень понравилось!
М
10 янв 2022
Организаторам спасибо, все прошло хорошо. Единственное, обзорная экскурсия собрала более 30 человек в один автобус, многовато. Во второй день две очень яркие Экскурсии в музей кукол и на фабрику елочных игрушек. Третий день совсем пустой. Только обзорная по 2 улицам.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры3-дневные туры

Похожие туры в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Франц
Франц
5
26 отзывов
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Увидеть связь богатого прошлого и яркого настоящего на обзорной прогулке по многослойному городу
Завтра
29 июня
30 июня
1 июля
от 5 000 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Нижний
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
4.5
6 отзывов
Влюбиться в Нижний
Город князя, город писателя, город промышленник - Нижний Новгород был затронут всеми веками истории России
3 500 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Нижний Новгород
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
5
4 отзыва
Знакомьтесь, Нижний Новгород
Приглашаю вас на прогулку по улочкам Нижнего Новгорода. В городе сохранилось множество памятников истории. Некоторые из
Сегодня
4 500 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
4.9
74 отзыва
Очень популярно сейчас
Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
Главные достопримечательности и тайные места столицы Поволжья на автомобильной экскурсии
3 июля
4 июля
7 июля
8 июля
4 300 за всё до 4 чел.
«Просторы Нижнего»: пешеходная экскурсия
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Турфирма
Турфирма
4.5
4 отзыва
«Просторы Нижнего»: пешеходная экскурсия
"Третья столица", "архитектурная столица", "карман России", "промышленный кулак" - как только не называют Нижний
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
500 за 1 человека
Нижний Новгород - жемчужина России
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Нижний Новгород - жемчужина России
Увлекательная обзорная экскурсия по историческому центру Нижнего Новгорода с профессиональным гидом продолжительностью
5 000 за всё до 6 чел.
Обзорная Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
3 отзыва
Обзорная Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел
Первый раз в Нижнем Новгороде
5 400 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород в старой открытке
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
5
1 отзыв
Нижний Новгород в старой открытке
Экскурсия по Нижнему Новгороду, городу-миллионнику, расположенному при слиянии двух судоходных рек, Оки и Волги
5 000 за всё до 10 чел.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 48 чел.
Организатор экскурсии Турфирма
Турфирма
5
2 отзыва
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
Со времени своего основания Нижний Новгород постоянно попадал
от 6 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
4.8
4 отзыва
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Экскурсия по Нижнему Новгороду, городу-миллионнику, расположенному при слиянии двух судоходных рек, Оки и Волги
4 500 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород - Дивеево (2 дня / 1 ночь)
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 35 чел.
Организатор экскурсии НижегородИнТур
НижегородИнТур
5
15 отзывов
Нижний Новгород - Дивеево (2 дня / 1 ночь)
Приглашаем вас провести целый день в удивительном городе Нижнем Новгороде
2 июля
9 июля
16 июля
23 июля
от 7 500 за 1 человека
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Между Волгой и Окой»
4 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Турфирма
Турфирма
Нет отзывов
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Между Волгой и Окой»
История Нижнего Новгорода исчисляется без малого восемью столетиями
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
900 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нижнем Новгороде
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ