В этом туре Вы посетите столицу Приволжья – Нижний Новгород, знаменитый Шереметевский замок XVIII века и старинный купеческий город Городец.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу. Стрелка. Нижегородский кремль. Большая Покровская улица. Музей «Усадьба Рукавишниковых»
Заселение после экскурсионной программы (возможно раннее заселение за доп. плату).
Если приезжаете в Нижний Новгород рано, можно самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.
11:00-11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале.
Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода.
Посадка в автобус. Вещи в автобус.
11:25 Самостоятельное прибытие на пл. Ленина.
Встреча с представителем туроператора.
Посадка в автобус.
11:30 Выезд на экскурсионную программу.
Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с одним из самых древних и живописных городов.
Вы увидите место, где сливаются две великих реки – Волга и Ока.
Место слияния называется Стрелкой.
Нижний Новгород известен как столица Нижегородско-Суздальского княжества, родина народного ополчения 1612 года, купеческая столица, символом которой остается Нижегородская ярмарка.
Недалеко от ярмарки вы увидите монументальный собор Александра Невского.
В экскурсии у Вас будет возможность полюбоваться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской, Нижневолжской набережной, увидеть знаменитые площади города и памятники К. Минина и Д. Пожарскому, М. Горькому, В. Чкалову.
Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля.
Здесь вы перенесетесь в город-крепость и познакомитесь с историей создания древнего фортификационного сооружения, с легендами и преданиями, которыми овеяно строительство башен нижегородского кремля.
В ходе прогулки по территории кремля можно увидеть: памятник основателям города – Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, кадетский аракчеевский корпус, здание-самолет ("Дом советов"), Губернаторский дом, аллею-выставку военной техники под открытым небом "Горьковчане -фронту".
14:30 Обед в кафе города.
15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.
Совершить променад по Большой Покровской – разве можно отказать себе в этом удовольствии?
Сюда нижегородцы приходят больше двухсот лет, чтобы других посмотреть и себя показать, послушать уличных музыкантов, загадать желание у бронзовой Веселой Козы, полюбоваться старинными зданиями, а заодно прикупить подарков себе и всем домашним в уникальном центре «Художественные промыслы».
Большая Покровская улица – одна из самых старинных улиц Нижнего Новгорода.
Названа она так по церкви Покрова Пресвятой Богородицы, стоявшей на ней.
Улица связывает между собой 4 главные площади города: площадь Минина и Пожарского, Театральную площадь, площади Горького и Лядова.
Эту улицу можно назвать музеем под открытым небом, так как архитектура ее хранит память о купеческом Нижнем Новгороде.
Также на Большой Покровской находится величественное здание Центрального банка, больше похожее на замок.
"Покровка" – пешеходная улица, протяженностью 2 км 230 метров, закрытая для движения по ней транспорта.
16:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых».
Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри.
Фасад украшен ангелочками и кариатидами.
Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания.
Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен.
17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.
Посадка в автобус.
Трансфер в гостиницу.
Самостоятельное заселение.
Свободное время.
Ужин по желанию (оплачивается отдельно, 1000 руб.)
Внимание! На ресепшен при заселении нужно заказать завтрак ланч-бокс на следующий день, так как планируется ранний выезд на экскурсию.
Озеро Светлояр. Шереметевский замок
6:40 Завтрак в гостинице в формате ланч-бокса (заказ заранее).
07:00 Отправление из Нижнего Новгорода от пл. Ленина, памятник Ленину.
Переезд до Светлояра.
Ориентировочное время в пути: 2, 5 часа (130 км).
Путевая экскурсия.
Вы услышите рассказы о Китежской Руси, которая славится своей сказочной красотой и богата легендами.
Это озеро Светлояр - одно из самых известных и загадочных в России, природный памятник федерального значения.
Озеро известно благодаря легенде о граде Китеж, который является мифическим чудесным городом, спасшимся от войск хана Батыя в XIII веке.
Согласно легенде, город исчез из поля зрения врагов и погрузился на дно озера при их приближении.
09:30 Прибытие на озеро Светлояр.
Свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться вокруг озера, посетить храм Казанской Божьей Матери.
Для тех, кто готов пройти 4 км, можно посетить святой источник “Кибелек”, вода которого считается целебной и помогает от всех болезней.
12:00 Переезд озеро Светлояр - с. Юрино: 110 км (ориентировочно 2 ч 40 мин).
Путевая экскурсия.
Вы услышите историю семьи Шереметевых, узнаете о том, как строился замок и кто им владел, а также услышите мифы и легенды, связанные с этим замком.
Обед в кафе.
14:40 Ориентировочное прибытие в с. Юрино.
Посещение Шереметевского замка.
Вам предстоит познакомиться с Шереметевским замком, который является памятником архитектуры федерального значения.
Замок был построен в стиле частного города, с главным зданием, парком и комплексом дополнительных сооружений.
Замок насчитывает около ста комнат, включая «Картинную галерею», «Восточный кабинет» и «Скобелевский зал».
Вы также сможете посетить зимний сад и прогуляться по парку с прудами.
Вы увидите каменную стену и служебные здания.
Во время посещения Юрино перед Вами предстанет Михайло-Архангельский собор, построенный в середине XX века.
Вы сможете прогуляться по набережной реки Волга, где в хорошую погоду можно даже купаться.
17:30 Выезд из Юрино.
22:00 Ориентировочное возвращение в Н. Новгород.
Ужин по желанию (оплачивается отдельно, 1000 руб.)
Городец
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Вещи в автобус.
09:00 Отъезд из Нижнего Новгорода.
Переезд в Городец – 53 км. Ориентировочно 1 час пути.
10:00 Прибытие в Городец.
Обзорная экскурсия по исторической части Городца.
Вы пройдете по центральным улицам этого яркого сказочного городка с его неповторимыми каменными купеческими домами и деревянными избами с затейливой резьбой, ставнями и наличниками.
Вы увидите памятник Александру Невскому на набережной, охватите взором Волжские просторы с высокого берега.
Прогуляетесь по лестнице вниз к роскошному Городу мастеров.
Посещение Федоровского монастыря.
Федоровский монастырь – мужской монастырь в Городце, с которым связано обретение одноимённой иконы Богоматери.
В монастыре находится чтимый список Федоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.
Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, узнавая необычную и насыщенную историю этого места из рассказа экскурсовода.
Можно зайти в Федоровский собор (по желанию).
Посещение музея "Терем русского самовара".
Музей находится в усадьбе Гришаева.
Издавна самовар был одним из символов домашнего уюта и достатка.
Самовар всегда занимал почетное место в доме, был своеобразным оберегом.
Несмотря на то, что в XVIII-XIX веках самовар стоил в среднем 25 рублей (для сравнения: корову можно было купить за 1 рубль), его стремилась иметь каждая семья.
Самовары передавались по наследству.
Возникали целые школы по изготовлению самоваров.
Основу коллекции этого музея составило собрание самоваров Николая Полякова, руководителя управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области.
В настоящее время в экспозиции музея более 500 самоваров, а также другие чайные предметы.
Обед в кафе города.
Посещение музея «Дом графини Паниной» (входит в стоимость программы).
Здесь Вы окунетесь в атмосферу старинной русской усадьбы, последней владелицей которой была графиня Софья Панина.
Усадьбу можно назвать не иначе, как образцом архитектуры деревянного ампира.
В доме графини вас встретят звуки мелодий старинных патефонов, граммофонов, шкатулок.
О делах торговых расскажут гири, весы, безмены.
Вы увидите книги из личного собрания купца Овчинникова: среди которых не только старопечатные, но и рукописные книги.
Не меньше Вас поразит собрание традиционного русского костюма, богатство тканей которого не оставит Вас равнодушным: парча, шелка с золотым шитьем и жемчугами помогут представить образ зажиточной городчанки.
По окончании программы Вы станете участником церемонии чаепития "Иван-чая" с городецкими пряниками и сладостями (входит в стоимость программы).
Посещение музея деревянного зодчества "Город Мастеров".
Городецкий Город мастеров – это комплекс деревянных сооружений.
Он посвящен истории деревянного зодчества Нижегородской области периода XVI-XIX веков.
В этом комплексе представлены разом и роскошный княжеский терем, и деревянные дома зажиточных купцов, и скромные крестьянские избы.
Вы осмотрите экспозиции и мастерские, посвященные народным художественным промыслам Городецкого района: лозоплетение, городецкая роспись, изготовление изделий на гончарном круге и других.
Отъезд домой.
Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород 16-17 часов на ж/д вокзал.
Окончание экскурсионной программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от размещения и выбранной даты, руб:
|Ибис 3* или аналогичная (2-местный с удобствами)
|18 600
Ибис 3* или аналогичная (1-местный с удобствами)
|23 700
Ибис 3*, Ботаника лофт 3*, Парус 3*
(3-местный номер с 3-мя кроватями
или номер повышенной категории с отдельным спальным местом по запросу)
|18 600
|Маринс Парк отель 4* или аналогичная (2-местный с удобствами)
|22 500
Маринс Парк отель 4* или аналогичная (1-местный с удобствами)
|26 400
Маринс Парк отель 4*, Азимут 4*, Кортьярд 4*
(3-местный с удобствами - номер
повышенной категории с отдельным спальным местом по запросу)
|22 500
Варианты проживания
Гостиница Ибис 3
Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.
Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Гостиница Ботаника лофт 3
Современный отель «Ботаника Лофт» расположилась в Нижнем Новгороде. Недалеко находится железнодорожный вокзал и станция метро Московская. К услугам гостей бесплатная парковка и трансфер от/до аэропорта.
К размещению подготовлены номера разного уровня комфорта и вместимости. В каждом обустроена новая мебель и необходимая техника. Для удобства гостей все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.
Гостиница Парус 3
Отель «Парус» располагается в центральной части Нижнего Новгорода, в окружении основных достопримечательностей. Имеет ряд преимуществ: удачное местонахождение, качественное обслуживание, лояльные цены. Сотрудники работают круглосуточно и всегда готовы помочь.
В номерном фонде собраны уютные и стильные номера, выдержанные в единой цветовой гамме. В каждой комнате есть удобное спальное место, эргономичная мебель и современная техника. В ванной есть средства личной гигиены и комплект полотенец.
При гостинице есть ресторан Бермудский треугольник, где можно заказать вкусные и сытные блюда. Также по утрам сервируются горячие завтраки. Есть бар с большим выбором напитков.
Маринс Парк отель 4
«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.
Гостиница Кортьярд 4
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити центр» находится в одноименном городе. Гостям доступен широкий спектр услуг.
Для проживания предоставляются номера, выполненные в различных категориях. Комнаты выдержаны в европейском сдержанном стиле и приятной цветовой гамме, каждая из которых обставлена необходимым набором мебели и техники.
Гостиница Азимут 4
«АЗИМУТ Отель Нижний Новгород» расположен в центре Нижнего Новгорода. В числе удобств Wi-Fi, паркинг, вызов такси, прачечная и гладильные принадлежности, библиотека. На территории оборудован фитнес-центр. Имеется сувенирный магазин. В каждом номере установлена мебель и удобные кровати с ортопедическим матрасом, имеется телевизор, кондиционер, телефон. На первом этаже располагается SMART Living Lobby, где ежедневно сервируется завтрак «Шведский стол».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе на минивене/микроавтобусе/ автобусе тур. класса в зависимости от кол-ва человек
- Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
- Проживание в выбранной гостинице - 2 ночи
- Питание: 2 завтрака, 2 обеда
- Экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак в первый день, ужины (1000 руб.)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
- если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
- 3-5 человек – минивен;
- 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
- группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.