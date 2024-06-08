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Авторский тур
2 дня
Путешествие в мир древних легенд. Нижний Новгород - Град Китеж и озеро Светлояр
Начало: Нижний Новгород
«Этот тур идеально подойдет для тех, кто ищет приключения, хочет познакомиться с историческим наследием России и готов погрузиться в мир старинных легенд и сказаний»
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:00
11 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Легенды Нижегородской земли
Начало: Нижний Новгород
«Вы услышите историю семьи Шереметевых, узнаете о том, как строился замок и кто им владел, а также услышите мифы и легенды, связанные с этим замком»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 600₽ за человека
скидка
11%
Авторский тур
3 дня
Легенды Нижегородской земли. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
«Вы услышите историю семьи Шереметевых, узнаете о том, как строился замок и кто им владел, а также услышите мифы и легенды, связанные с этим замком»
2 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 2100018 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Были и легенды древнего Городца
Начало: Нижний Новгород
«Приглашаем Вас посетить город таинственных легенд и сказаний, город с богатейшим культурным наследием и удивительной природой, музей под открытым небом»
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 11 500₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
2 дня
Были и легенды древнего Городца. Осень-зима
Экскурсионный тур «Были и легенды древнего Городца. Осень-зима» на 2 дня
Начало: Нижний Новгород
«Приглашаем Вас посетить город таинственных легенд и сказаний, город с богатейшим культурным наследием и удивительной природой, музей под открытым небом»
11 окт в 10:00
25 окт в 10:00
1300011 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Мифы и легенды»
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