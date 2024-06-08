Найдено 5 туров в категории « Мифы и легенды » в Нижнем Новгороде, цены от 11 300 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе Авторский тур 2 дня Путешествие в мир древних легенд. Нижний Новгород - Град Китеж и озеро Светлояр Начало: Нижний Новгород «Этот тур идеально подойдет для тех, кто ищет приключения, хочет познакомиться с историческим наследием России и готов погрузиться в мир старинных легенд и сказаний» 11 300 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 3 дня Легенды Нижегородской земли Начало: Нижний Новгород «Вы услышите историю семьи Шереметевых, узнаете о том, как строился замок и кто им владел, а также услышите мифы и легенды, связанные с этим замком» от 18 600 ₽ за человека 🚌 На автобусе 11% скидка Авторский тур 3 дня Легенды Нижегородской земли. Осень-зима Начало: Нижний Новгород «Вы услышите историю семьи Шереметевых, узнаете о том, как строился замок и кто им владел, а также услышите мифы и легенды, связанные с этим замком» от 21000 18 600 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 2 дня Были и легенды древнего Городца Начало: Нижний Новгород «Приглашаем Вас посетить город таинственных легенд и сказаний, город с богатейшим культурным наследием и удивительной природой, музей под открытым небом» от 11 500 ₽ за человека 🚐 На микроавтобусе 🚌 На автобусе 12% скидка Авторский тур 2 дня Были и легенды древнего Городца. Осень-зима Экскурсионный тур «Были и легенды древнего Городца. Осень-зима» на 2 дня Начало: Нижний Новгород «Приглашаем Вас посетить город таинственных легенд и сказаний, город с богатейшим культурным наследием и удивительной природой, музей под открытым небом» 13000 11 500 ₽ за человека Все туры Нижнего Новгорода

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Мифы и легенды»

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