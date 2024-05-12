Туры на 3 дня в Нижнем Новгороде

Найдено 35 туров в категории «3-дневные туры» в Нижнем Новгороде, цены от 15 100 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По святым Нижегородским местам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
По святым Нижегородским местам
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 23 900 за человека
Нижегородское турне летом
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Нижегородское турне летом
Начало: Россия, Нижний Новгород
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от 23 900 за человека
Знакомьтесь - третья столица России
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомьтесь - третья столица России
Начало: Россия, Нижний Новгород
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 21 300 за человека
По Нижегородскому краю
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
По Нижегородскому краю
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 800 за человека
Нижегородские панорамы летом
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские панорамы летом
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 100 за человека
Нижегородские традиции. Весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские традиции. Весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
от 20 800 за человека
Нижегородские традиции. Лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские традиции. Лето
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 20 800 за человека
Нижегородский калейдоскоп. Лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородский калейдоскоп. Лето
Начало: Россия, Нижний Новгород
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
от 17 800 за человека
Пейзажи Нижегородско-Суздальской Земли
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Пейзажи Нижегородско-Суздальской Земли
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 850 за человека
От Оки до Волги. Малое Золотое кольцо за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
От Оки до Волги. Малое Золотое кольцо за 3 дня
Начало: Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 250 за человека
Нижегородская открытка
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородская открытка
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 550 за человека
Нижегородская история. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородская история. Зимнее путешествие
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 18 050 за человека
Нижегородские загадки
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские загадки
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 050 за человека
Нижегородские традиции. Осенне-зимний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские традиции. Осенне-зимний отдых
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 20 800 за человека
Нижегородские усадьбы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Нижегородские усадьбы
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 25 900 за человека
Нижегородский калейдоскоп. Весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородский калейдоскоп. Весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 фев в 10:00
2 мар в 10:00
от 17 800 за человека
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Начало: Россия, Нижний Новгород
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 19 600 за человека
Знакомство с третьей столицей России. Осень, зима
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с третьей столицей России. Осень, зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
1 ноя в 10:00
7 ноя в 10:00
от 2200021 300 за человека
По Нижегородскому краю. Осень и зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
По Нижегородскому краю. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 16 800 за человека
Весеннее знакомство с третьей столицей России
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весеннее знакомство с третьей столицей России
Начало: Россия, Нижний Новгород
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 21 300 за человека
Нижегородское турне. Осень и зима
🚌 На автобусе
скидка
4%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Нижегородское турне. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
2 ноя в 10:00
5 ноя в 10:00
от 2500023 900 за человека
По святым местам Нижегородским. Осень и зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
По святым местам Нижегородским. Осень и зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 23 900 за человека
Нижегородское турне весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Нижегородское турне весной
Начало: Россия, Нижний Новгород
22 мар в 10:00
25 мар в 10:00
от 23 900 за человека
По святым Нижегородским местам. Весенний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
По святым Нижегородским местам. Весенний тур
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 23 900 за человека
Нижегородские панорамы весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские панорамы весной
Начало: Россия, Нижний Новгород
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 15 100 за человека
По Нижегородскому краю весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
По Нижегородскому краю весной
Начало: Россия, Нижний Новгород
21 мар в 10:00
28 мар в 10:00
от 16 800 за человека
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
Начало: Россия, Нижний Новгород
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 21 800 за человека
Нижегородские панорамы зимой
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские панорамы зимой
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 15 100 за человека
Нижегородский калейдоскоп. Зимне-осенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородский калейдоскоп. Зимне-осенний отдых
Начало: Россия, Нижний Новгород
2 окт в 10:00
4 окт в 10:00
от 17 800 за человека
Пейзажи Нижегородско-Суздальской Земли. Осень-зима
🚌 На автобусе
скидка
14%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Пейзажи Нижегородско-Суздальской Земли. Осень-зима
Начало: Россия, Нижний Новгород
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 2300019 850 за человека
От Оки до Волги зимой. Малое Золотое кольцо за 3 дня
🚌 На автобусе
скидка
11%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
От Оки до Волги зимой. Малое Золотое кольцо за 3 дня
Начало: Москва
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 1900016 900 за человека
Классика Нижегородского края. Нижний Новгород - Дивеево - Городец
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Классика Нижегородского края. Нижний Новгород - Дивеево - Городец
Начало: Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
18 300 за человека
Чудеса нижегородских промыслов
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Чудеса нижегородских промыслов
Начало: Нижний Новгород
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
от 19 500 за человека
Легенды Нижегородской земли
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Легенды Нижегородской земли
Начало: Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 600 за человека
Легенды Нижегородской земли. Осень-зима
🚌 На автобусе
скидка
11%
Авторский тур
3 дня
Легенды Нижегородской земли. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
2 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 2100018 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Знакомьтесь - третья столица России
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
    Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводилисьОтличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Знакомьтесь - третья столица России
    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не смогла принять туристов), так
    читать дальше

    сразу же предложили замену или разницу в стоимости вернуть. Мы выбрали замену, но не на целый день, а на вечернюю автобусную экскурсию, а целый день гуляли самостоятельно по городу и посмотрели много того, что не включено в туры. Плюс мы приехали на день раньше тура и тоже ходили самостоятельно полдня. Прилагаю фото из таких пеших прогулок. В любом случае, путешествия на 3,5 дня по Нижнему мало! поедем еще раз обязательно, ну и конечно с Большой Страной, зачем искать другие варианты. Только совет - тренируйте ноги заранее! до 8 км в день (собственных походов, не тура) очень тяжело с непривычки, поэтому не рискнули пройти по стене Кремля 2,2 км с перепадами высот. Каждый возврат в гостиницу - на такси, ноги не шли уже у старшего поколения)))

    Все прошло замечательно, организация на высшем уровне. У нас не состоялась поездка в Пешелань (шахта не
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Знакомьтесь - третья столица России
    Спасибо! Все хорошо организовано,даже удивительно было для нас. Следующие туры тоже будем заказывать у вас.
  • Л
    Лариса
    11 января 2024
    Нижегородская открытка
    Ездили в тур в новогодние каникулы. Получили очень много хороших впечатлений, познавательной информации. Побывали в палатах купцов: словно окунулись в
    читать дальше

    жизнь людей того времени! Единственный минус тура - не предусмотрено организованных обедов, целых день очень тяжело без еды, тем более с детьми. Было предоставлено время для самостоятельного питания - но это очень не удобно прийти разом в кафе человек 10-15, стоять в очереди, потом быстро-быстро кушать, чтобы уложиться в отведенное время.

  • А
    Алина
    10 ноября 2023
    Нижегородская открытка
    Поездка в Нижний Новгород мне понравилась. В Нижнем Новгороде была первый раз и самостоятельная поездка. Было небольшое волнение. Впечатлений много. Появилось желание еще приехать в Нижний Новгород.
    Поездка в Нижний Новгород мне понравилась. В Нижнем Новгороде была первый раз и самостоятельная поездка. БылоПоездка в Нижний Новгород мне понравилась. В Нижнем Новгороде была первый раз и самостоятельная поездка. БылоПоездка в Нижний Новгород мне понравилась. В Нижнем Новгороде была первый раз и самостоятельная поездка. Было
  • Е
    Елена
    5 сентября 2023
    По святым Нижегородским местам
    Добрый день! В целом все понравилось. Организация на высшем уровне. Все четко, во время. Очень понравилась гостиница «Кортъярд». Пожелание: пешеходную экскурсию по главным улицам делать в первый день, а не в последний (для того, чтобы лучше ориентироваться в городе).
  • А
    Александр
    26 декабря 2022
    Нижегородский калейдоскоп. Весна
    Компактный тур, то что нужно. Всё самое интересное включено.
  • П
    Панкратова
    17 октября 2022
    Знакомство с третьей столицей России. Осень, зима
    Добрый день. Тур в Нижний Новгород очень понравился. Много свободного времени. Единственно, экскурсий в Семенове было немного многовато. Фабрику и дом
    читать дальше

    Семена-лошкаря посетили с большим интересом, последняя экскурсия лично мне была в тягость. Девочка - экскурсовод очень старалась, и мне пришлось изображать интерес.

  • И
    Ирина
    6 сентября 2022
    Нижегородские традиции. Осенне-зимний отдых
    Ездили в сентябре. Хороший тур, насыщенная, емкая программа на 3 дня. При этом остаётся то, что можно посмотреть самому.
  • А
    Алексей
    14 августа 2022
    Нижегородское турне летом
    Всё было прекрасно.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «3-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 35
  1. По святым Нижегородским местам
  2. Нижегородское турне летом
  3. Знакомьтесь - третья столица России
  4. По Нижегородскому краю
  5. Нижегородские панорамы летом
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Нижегородский Кремль
  2. Рождественская улица
  3. Большая Покровская улица
  4. Усадьба Рукавишниковых
  5. Нижегородская канатная дорога
  6. Серафимо-Дивеевский монастырь
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "3-дневные туры" можно забронировать 35 авторских туров от 15 100 до 25 900 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самый интересный из 35 туров в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «3-дневные туры», 93 ⭐ отзыва, цены от 15100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам