Выбирайте и другие экскурсии по Нижнему Тагилу

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Значение династии Демидовых в развитии города — увлекательный квест по историческим местам

Ольга
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Ольга – ваш гид
Обычно монотонное повествование экскурсовода, пусть даже об очень интересных исторических фактах, навевает скуку и плохо запоминается.

Мы решили провести нашу экскурсию в форме авто- или велоквеста (в зависимости от погодных условий и ваших предпочтений), потому что интерактивное взаимодействие с аудиторией вызывает у публики живой интерес, надолго запоминается и оставляет приятные впечатления о мероприятии.
От 1200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Нижний Тагил — столица Демидовской империи
Нижний Тагил — столица Демидовской империи

Для становления и развития Нижнего Тагила династия горнозаводчиков Демидовых имеет такое же значение, что и династия Романовых, начиная с Петра I, – для Санкт- Петербурга.

Программа

  • Нашу экскурсию по городу мы начнем у подножия Лисьей горы — у памятника металлургам, откуда виден первый в мире музей-завод под открытым небом. Именно со строительства этого завода Акинфием Демидовым — сыном основателя династии — и начинается история Нижнего Тагила.
  • Далее мы поднимемся на Лисью гору к символу Нижнего Тагила — сторожевой башне. Здесь вы узнаете, какую роль играла башня во времена Демидовых, и полюбуетесь замечательными панорамными видами города в акватории Нижнетагильского пруда.
  • Затем мы отправимся на смотровую площадку Высокогорского рудника. Именно отсюда Демидов добывал железо для Петровских пушек, отлитых во время Северной войны. Но не только металлургами славились Демидовские заводы. Жили здесь умельцы-мастера, прославившие наш город своими изобретениями.
  • Далее наш маршрут лежит в дом-музей подносного промысла семьи Худояровых, где вы познакомитесь с различными техниками росписи подносов, в том числе знаменитой тагильской розой.
  • Еще одни мастеровые Демидовых — отец и сын Черепановы — изобретатели первого в России паровоза, с макетом которого вы ознакомитесь на следующей точке нашего маршрута.
  • Местом, завершающим экскурсию, станет «Демидовская дача» — усадьба, которая помнит расцвет демидовской империи.

На каждой точке маршрута, познакомившись с очередной гранью атмосферы горнозаводского Урала, для “закрепления материала” вам будет предложено интересное задание-головоломка в виде ребуса, шифровки, анаграммы, разгадав которое, вы узнаете еще один интересный факт об эпохе Демидовых.

Организационные детали

  • Экскурсия предназначена для взрослых и детей от 10 лет.
  • Участникам допускается иметь при себе устройство с выходом в Интернет (мобильный телефон, планшет, ноутбук), чтобы в случае затруднения ответить на заданный вопрос.
  • В стоимость экскурсии включена цена билета для посещения музея подносного промысла.
Нижний Тагил — столица Демидовской империи
Нижний Тагил — столица Демидовской империи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Инструктор по туризму. Хочу "открыть" для российских туристов Нижний Тагил - не как город, который "рулит" или где производят шпингалеты, а как один из промышленных центров Урала со времен Никиты Демидова - основателя династии, сподвижника Петра I - с богатой культурой и интереснейшей историей.
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