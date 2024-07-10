Исследовать один из старейших уральских городов, где зарождалась металлургия
В комфортном темпе мы отправимся на прогулку по историческому центру Нижнего Тагила. Именно здесь металлурги Демидовы открыли один из первых заводов на Урале. Он проработал с 1725 по 1987 год, а ныне это музей под открытым небом.
Помимо индустриальной грани, мы откроем архитектурную и культурную: осмотрим храмы, поговорим о местных творцах. А также заберёмся на потухший вулкан!
Село Николо-Павловское. По дороге от Нижнего Тагила до посёлка вы узнаете историю возникновения поселений на Урале. По приезде заглянем в храм конца 19 века с богатым убранством. Он был снят в советском фильме «Приваловские миллионы».
Музей под открытым небом в Нижнем Тагиле, где собрано оборудование демидовских заводов 18 века.
Парк Бондина, где мы прогуляемся и поговорим об уральском писателе Алексее Петровиче Бондине.
Лисья гора: при желании поднимемся на вершину потухшего вулкана (почти 300 м) и зайдём в самый маленький музей в России («Лисьегорская башня»). Я расскажу о происхождении названия горы и о происхождении самой горы. А также о небезызвестных событиях, которые связаны с этим местом.
Смотровая площадка: обзор Нижнего Тагила и Старого Демидовского завода, а также современного сердца города.
Организационные детали
Если вы на своём автомобиле, то сначала мы на нём съездим в село Николо-Павловское, а затем вернёмся в город, где будет гулять пешком. Если вы путешествуете без авто, то до села тоже можно дойти пешком, это недалеко, или доехать на такси. Также можно провести экскурсию только по центру Нижнего Тагила, тогда транспорт не понадобится
Дополнительно оплачивается вход в музей «Лисьегорская башня» (по желанию, до 50 руб. /чел.)
Для посещения храмов женщинам нужен платок или другой головной убор
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Нижнем Тагиле
Здравствуйте! Приятно познакомиться, я Елена, родилась и выросла в Нижнем Тагиле, по образованию педагог, по специальности географ. Посвятила свою жизнь образованию, работала в школе учителем старших классов. Сейчас на пенсии, провожу экскурсии по Уралу, потому что безумно люблю это место, людей и образовательную деятельность.