В комфортном темпе мы отправимся на прогулку по историческому центру Нижнего Тагила. Именно здесь металлурги Демидовы открыли один из первых заводов на Урале. Он проработал с 1725 по 1987 год, а ныне это музей под открытым небом. Помимо индустриальной грани, мы откроем архитектурную и культурную: осмотрим храмы, поговорим о местных творцах. А также заберёмся на потухший вулкан!

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Село Николо-Павловское. По дороге от Нижнего Тагила до посёлка вы узнаете историю возникновения поселений на Урале. По приезде заглянем в храм конца 19 века с богатым убранством. Он был снят в советском фильме «Приваловские миллионы».

Музей под открытым небом в Нижнем Тагиле, где собрано оборудование демидовских заводов 18 века.

Парк Бондина, где мы прогуляемся и поговорим об уральском писателе Алексее Петровиче Бондине.

Лисья гора: при желании поднимемся на вершину потухшего вулкана (почти 300 м) и зайдём в самый маленький музей в России («Лисьегорская башня»). Я расскажу о происхождении названия горы и о происхождении самой горы. А также о небезызвестных событиях, которые связаны с этим местом.

Смотровая площадка: обзор Нижнего Тагила и Старого Демидовского завода, а также современного сердца города.

Организационные детали