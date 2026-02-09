Дорога лентой вьется через лес и горы — она приведет нас к местам, где в 19 веке нашли платину. По цепочке вы посетите уральские поселки с большой историей: откроете тайны островов и заводов в Черноисточинске, Уральце и Висиме. Подниметесь на гору Белая и залюбуетесь окрестностями. А я буду много рассказывать — как гид-краевед и как человек отсюда родом.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По следам платиновой лихорадки на Урале

Наш маршрут проложен вдоль рек, около которых с середины 19 века находили источники платины — вести о них быстро разлетались по всему Уралу и привлекали сюда амбициозных людей. Я открою вам эти хроники, расскажу, какими способами добывали платину и как с этим обстоят дела сегодня. Мы не раз вспомним династию предпринимателей Демидовых и поговорим о трагедии уральской платины.

Исторические поселки и дивные виды

Наша первая остановка — поселок Черноисточинск. Здесь поднимемся на удобную смотровую, увидим водохранилище и заброшенный остров Сосновый. Прогуляемся по Ушковской канаве, уникальному гидротехническому сооружению, которое функционирует до сих пор! А ещё вы услышите о ведьмах и о креативном кластере на старом заводе.

Следом заедем на красивейшую гору Белая на хребте Веселые горы. По желанию можно подняться на вершину на подъёмнике. Неподалеку остановимся на границе Европы и Азии и сфотографируемся, стоя в двух частях света одновременно.

В следующем поселке Уралец вас ждет Авроринский платиновый прииск. Вы узнаете о роковой красавице, в честь которой он назван.

Финальный пункт путешествия — поселок Висим, родина писателя Мамина-Сибиряка. Вы найдете дом черного скупщика платины и подпорную стенку плотины, которая запечатлена в фильме Ярополка Лапшина «Демидовы».

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортном автомобиле.

Дополнительные расходы