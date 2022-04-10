На поиски платины из Нижнего Тагила

Проехать по самобытным поселкам, полюбоваться пейзажами и открыть историю платины на Урале

Индивидуальная
Дорога лентой вьется через лес и горы — она приведет нас к местам, где в 19 веке нашли платину.

По цепочке вы посетите уральские поселки с большой историей: откроете тайны островов и заводов в Черноисточинске, Уральце и Висиме.

Подниметесь на гору Белая и залюбуетесь окрестностями.

А я буду много рассказывать — как гид-краевед и как человек отсюда родом.
На поиски платины из Нижнего Тагила
На поиски платины из Нижнего Тагила
На поиски платины из Нижнего Тагила
На поиски платины из Нижнего Тагила
На поиски платины из Нижнего Тагила
На поиски платины из Нижнего Тагила
На поиски платины из Нижнего Тагила
На поиски платины из Нижнего Тагила
На поиски платины из Нижнего Тагила
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

По следам платиновой лихорадки на Урале

Наш маршрут проложен вдоль рек, около которых с середины 19 века находили источники платины — вести о них быстро разлетались по всему Уралу и привлекали сюда амбициозных людей. Я открою вам эти хроники, расскажу, какими способами добывали платину и как с этим обстоят дела сегодня. Мы не раз вспомним династию предпринимателей Демидовых и поговорим о трагедии уральской платины.

Исторические поселки и дивные виды

Наша первая остановка — поселок Черноисточинск. Здесь поднимемся на удобную смотровую, увидим водохранилище и заброшенный остров Сосновый. Прогуляемся по Ушковской канаве, уникальному гидротехническому сооружению, которое функционирует до сих пор! А еще вы услышите о ведьмах и о креативном кластере на старом заводе.

Следом заедем на красивейшую гору Белая на хребте Веселые горы. По желанию можно подняться на вершину на подъемнике. Неподалеку остановимся на границе Европы и Азии и сфотографируемся, стоя в двух частях света одновременно.

В следующем поселке Уралец вас ждет Авроринский платиновый прииск. Вы узнаете о роковой красавице, в честь которой он назван.

Финальный пункт путешествия — поселок Висим, родина писателя Мамина-Сибиряка. Вы найдете дом черного скупщика платины и подпорную стенку платины, которая запечатлена в фильме Ярополка Лапшина «Демидовы».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на новом комфортном автомобиле-кроссовере Hyundai Creta
  • Дополнительные расходы: входные билеты на подъемник Белой горы — 150 руб. с человека; обед в кафе в Висиме по желанию; посещение дома-музея Мамина-Сибиряка — 100 руб. с человека.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около ТЦ КИТ
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Тагила

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь деньУшковская канава🗽ДостопримечательностиГора Белая🍀Природа и пейзажи

Еще несколько похожих предложений в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил - столица Демидовской империи
3 часа
🚶 Пешая
Квест
Ольга
5
10 отзывов
Нижний Тагил - столица Демидовской империи
Значение династии Демидовых в развитии города - увлекательный квест по историческим местам
от 1 200 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Нижнем Тагиле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нижнем Тагиле
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ