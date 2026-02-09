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На поиски платины из Нижнего Тагила

Проехать по самобытным поселкам, полюбоваться пейзажами и открыть историю платины на Урале
Дорога лентой вьется через лес и горы — она приведет нас к местам, где в 19 веке нашли платину.

По цепочке вы посетите уральские поселки с большой историей: откроете тайны островов и заводов в Черноисточинске, Уральце и Висиме. Подниметесь на гору Белая и залюбуетесь окрестностями. А я буду много рассказывать — как гид-краевед и как человек отсюда родом.
5
2 отзыва
На поиски платины из Нижнего Тагила
На поиски платины из Нижнего Тагила
На поиски платины из Нижнего Тагила

Описание экскурсии

По следам платиновой лихорадки на Урале

Наш маршрут проложен вдоль рек, около которых с середины 19 века находили источники платины — вести о них быстро разлетались по всему Уралу и привлекали сюда амбициозных людей. Я открою вам эти хроники, расскажу, какими способами добывали платину и как с этим обстоят дела сегодня. Мы не раз вспомним династию предпринимателей Демидовых и поговорим о трагедии уральской платины.

Исторические поселки и дивные виды

Наша первая остановка — поселок Черноисточинск. Здесь поднимемся на удобную смотровую, увидим водохранилище и заброшенный остров Сосновый. Прогуляемся по Ушковской канаве, уникальному гидротехническому сооружению, которое функционирует до сих пор! А ещё вы услышите о ведьмах и о креативном кластере на старом заводе.

Следом заедем на красивейшую гору Белая на хребте Веселые горы. По желанию можно подняться на вершину на подъёмнике. Неподалеку остановимся на границе Европы и Азии и сфотографируемся, стоя в двух частях света одновременно.

В следующем поселке Уралец вас ждет Авроринский платиновый прииск. Вы узнаете о роковой красавице, в честь которой он назван.

Финальный пункт путешествия — поселок Висим, родина писателя Мамина-Сибиряка. Вы найдете дом черного скупщика платины и подпорную стенку плотины, которая запечатлена в фильме Ярополка Лапшина «Демидовы».

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортном автомобиле.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты на подъёмник Белой горы — 150 руб. с человека
  • Обед в кафе в Висиме по желанию
  • Посещение дома-музея Мамина-Сибиряка — 140 руб. с человека
  • Посещение музея «Наличники» — 250 руб. с человека
  • Посещение оленьей фермы — 150 руб. с человека или можно бесплатно покормить животных с дороги (для этого нужно взять с собой хлеб или овощи)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около ТЦ КИТ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Нижнем Тагиле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 799 туристов
Давайте знакомиться. Меня зовут Мария. Я родилась в Екатеринбурге, какое-то время жила в Нижнем Тагиле, а детство провела в живописном горном поселении, которое местные жители ласково называют Щерная. Я настоящий фанат Урала!
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Гид по призванию с двумя высшими образованиями и аттестацией) Люблю жизнь. Практически никогда не унываю, несмотря на все сюрпризы. Все выходные путешествую по Уралу и восхищаюсь нашей Родиной, со своей историей. Собираюсь в поездку за полчаса) Расскажу про любимые места!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Вспоминаем дни нашего путешествия с благодарностью организатору. Отличный маршрут, компетентный и эрудированный в вопросах краеведения экскурсовод обогатили нас новыми знаниями о природе, истории и современности окрестностей Нижнего Тагила. Экскурсия будет интересной, полезной и молодёжи, и людям серебряного возраста.
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А
Хорошая интересная поездка по очень красивым местам. Замечательная экскурсия в музее Мамина-Сибиряка. Прекрасная видовая площадка на горе Белой, особенно, если повезёт с погодой. Рассказ о достопримечательностях основан на личном опыте и непосредственном знании местности и проживающих там людях. По времени лучше закладывать побольше. 6 часов это совсем быстро, хотя само расстояние не самое большое.
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