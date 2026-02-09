Проехать по самобытным поселкам, полюбоваться пейзажами и открыть историю платины на Урале
Дорога лентой вьется через лес и горы — она приведет нас к местам, где в 19 веке нашли платину.
По цепочке вы посетите уральские поселки с большой историей: откроете тайны островов и заводов в Черноисточинске, Уральце и Висиме. Подниметесь на гору Белая и залюбуетесь окрестностями. А я буду много рассказывать — как гид-краевед и как человек отсюда родом.
Наш маршрут проложен вдоль рек, около которых с середины 19 века находили источники платины — вести о них быстро разлетались по всему Уралу и привлекали сюда амбициозных людей. Я открою вам эти хроники, расскажу, какими способами добывали платину и как с этим обстоят дела сегодня. Мы не раз вспомним династию предпринимателей Демидовых и поговорим о трагедии уральской платины.
Исторические поселки и дивные виды
Наша первая остановка — поселок Черноисточинск. Здесь поднимемся на удобную смотровую, увидим водохранилище и заброшенный остров Сосновый. Прогуляемся по Ушковской канаве, уникальному гидротехническому сооружению, которое функционирует до сих пор! А ещё вы услышите о ведьмах и о креативном кластере на старом заводе.
Следом заедем на красивейшую гору Белая на хребте Веселые горы. По желанию можно подняться на вершину на подъёмнике. Неподалеку остановимся на границе Европы и Азии и сфотографируемся, стоя в двух частях света одновременно.
В следующем поселке Уралец вас ждет Авроринский платиновый прииск. Вы узнаете о роковой красавице, в честь которой он назван.
Финальный пункт путешествия — поселок Висим, родина писателя Мамина-Сибиряка. Вы найдете дом черного скупщика платины и подпорную стенку плотины, которая запечатлена в фильме Ярополка Лапшина «Демидовы».
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортном автомобиле.
Дополнительные расходы
Входные билеты на подъёмник Белой горы — 150 руб. с человека
Обед в кафе в Висиме по желанию
Посещение дома-музея Мамина-Сибиряка — 140 руб. с человека
Посещение музея «Наличники» — 250 руб. с человека
Посещение оленьей фермы — 150 руб. с человека или можно бесплатно покормить животных с дороги (для этого нужно взять с собой хлеб или овощи)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около ТЦ КИТ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Нижнем Тагиле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 799 туристов
Давайте знакомиться. Меня зовут Мария.
Я родилась в Екатеринбурге, какое-то время жила в Нижнем Тагиле, а детство провела в живописном горном поселении, которое местные жители ласково называют Щерная.
Я настоящий фанат Урала! читать дальшеуменьшить
Гид по призванию с двумя высшими образованиями и аттестацией)
Люблю жизнь. Практически никогда не унываю, несмотря на все сюрпризы.
Все выходные путешествую по Уралу и восхищаюсь нашей Родиной, со своей историей. Собираюсь в поездку за полчаса)
Расскажу про любимые места!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Вспоминаем дни нашего путешествия с благодарностью организатору. Отличный маршрут, компетентный и эрудированный в вопросах краеведения экскурсовод обогатили нас новыми знаниями о природе, истории и современности окрестностей Нижнего Тагила. Экскурсия будет интересной, полезной и молодёжи, и людям серебряного возраста.
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Алексей
Хорошая интересная поездка по очень красивым местам. Замечательная экскурсия в музее Мамина-Сибиряка. Прекрасная видовая площадка на горе Белой, особенно, если повезёт с погодой. Рассказ о достопримечательностях основан на личном опыте и непосредственном знании местности и проживающих там людях. По времени лучше закладывать побольше. 6 часов это совсем быстро, хотя само расстояние не самое большое.
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