На севере центральной Сибири, к югу от полуострова Таймыр расположен труднодоступный неведомый край – горная страна Путорана. Территория нетронутой природы, загадочных и неприступных столовых гор и удивительных озер с чистейшей водой, которые словно фьорды разрезают древние базальты плато, чтобы вынести студеные воды горных рек на бескрайние просторы таймырской тундры.

На лыжах отправимся на прогулку в одно из ущелий в районе кордона заповедника «Путоранский».

Отправимся на подледную рыбалку у подножии горы Акырма

Незабываемое восхождение для самых смелых и сильных, а в награду дикая энергетика, новые эмоции и невероятные фото

Увидим красивейшие озера плато Путорана и редкой красоты ледопады, какие бывают только в этих краях

Программа тура по дням

1 день Сбор. Отправление на снегоходах

Прилет гостей в Норильск. Встреча с гидом у а/в в "Талнах". Переезд в гостевой дом на турбазе, отдых после дороги, завтрак и обед. Здесь можно оставить лишние вещи, подобрать снаряжение и одежду. Проходим инструктаж и отправляемся в путь на снегоходах. Погода Крайнего Севера непредсказуема: можно за несколько часов преодолеть сотню километров по крепкому насту, а возможно, утопая в глубоком снегу за то же время пройти всего пару километров. Отправляясь в страну Заполярья, вы должны быть готовы к любой погоде: от оттепели с наледями до трескучих морозов! Предугадать заранее погоду на Путорана практически невозможно: в одном районе она может радовать солнечным и морозным днем, а буквально в 50 км. задержать путника снежной пургой на несколько дней. Все зависит от вашей удачи, надежной техники и опытных проводников. А главное – вашего настроя! Если вы готовы к приключениям и трудностям – вы на верном пути!

2 день День в пути. Озера плато Путорана

Сегодня день в пути. Если накануне по лесной зоне и многочисленным лайдам и переездам через занесенные снегом речушки, мы смогли добраться до небольшой рыбацкой избы на малых озерах, день начинаем с меньшей тратой времени на сборы лагеря. После горячего завтрака мы выходим на большие озера Норило-Пясинской системы: протрясающее Мелкое (да, да! Протрясающее озеро! часто в застругах, что доставляет дискомфорт пассажирам в санях) – около 12 км по бескрайнему белому полю, через лесной перешеек между озерами мы выходим на озеро Глубокое, окруженное столовыми горами. Чуть больше 40 км по просторам Глубокого и мы у реки Муксунка, где часть пути проходим по руслу, но большую по холмистой лесной зоне из-за наледей на реке, в начале своего пути Муксунка не замерзает даже в сильные морозы, что позволяет рыбачить с берега. И вот мы на озере Собачье! Это еще одно из красивейших озер плато Путорана! Отдаленность от города и активно посещаемых мест туристами и рыбаками, дает возможность насладиться еще не тронутым цивилизацией уголком природы, где нет дорог и натоптанных троп, где застыли в ледовом молчании водопады с чистейшей водой, где мощная энергетика заснеженных гор заряжает вас, как батарейку, где можно встретить диких животных. Обед-перекус во время движения. Горячий ужин уже в лагере или при хорошем раскладе на кордоне заповедника «Путоранский».

3 день Лыжная прогулка в ущелье в районе кордона заповедника «Путоранский»

Сегодня на лыжах мы отправляемся на прогулку в одно из ущелий в районе кордона заповедника «Путоранский». Прогулка даст вам возможность оценить ваши физические возможности и адаптироваться к местным условиям. Поднимаемся по ущелью, насколько позволит лавиноопасная обстановка. Ночевка в домике на кордоне заповедника «Путоранский», по желанию – баня. Занимает прогулка по ущелью и берегу около 4 часов.

4 день Подледная рыбалка

В этот день мы меняем место ночевок и перебираемся к подножию горы Акырма. Разбиваем палаточный лагерь прямо на озере и отправляемся на подледную рыбалку.

5 день Радиальный выход на гору Акырма

Самых выносливых и азартных ждет радиальный выход на гору Акырма. Подъем по лесной зоне на лыжах, дальше пешком насколько хватит сил и желания, но уже в лесной зоне на озеро отрываются потрясающие виды! А с верхней точки начала хребта Акырмы откроется панорама и на озеро Накомякен. Путь не простой: глубокий снег в лесной зоне, скользкий наст, скалки – но это стоит тех видов, что предстанут вашему взору. Дикая энергетика, новые эмоции и замечательные фотки! Обед-перекус на горе. Конечно, любое путешествие требует физической подготовки, тем более восхождение, но в этом случае можно вернуться в лагерь по натоптанной лыжне и подождать возвращение группы, насладиться панорамными видами озера и половить рыбку или просто погулять на лыжах по близлежащим окрестностям. Главное – правильно оценить свои возможности! Общее время в пути около 7 часов. На время подъема выше лесной зоны выдаются кошки для преодоления скользких участков. Маршрут прокладывается с учетом ТБ.

6 день оз. Собачье – р. Муксун – оз. Глубокое – оз. Мелкое – р. Аякли – р. Валек

Заключительный день. В этот день мы отправляемся в обратный путь по маршруту оз. Собачье – р. Муксун – оз. Глубокое – оз. Мелкое – р. Аякли – р. Валек мы пройдем обратной дорогой из волшебных Путоран в г. Норильск.

7 день Резервный день

Резервные дни. Они необходимы в связи с возможными задержками на маршруте из-за непредсказуемой северной погоды. В эти дни (если уже в городе) вы можете посетить музеи Норильска и Талнаха или отправиться на экскурсию в музей города на Енисее Дудинка. Так же возможно небольшое путешествие на лыжах к водопаду Красные камни, на плато. Ночевка по выбору: в загородном гостевом доме (входит в стоимость тура) либо в гостинице или съемной квартире (оплачивается отдельно по предварительной договоренности).

8 день Резервный день

Резервные дни. Они необходимы в связи с возможными задержками на маршруте из-за непредсказуемой северной погоды. В эти дни (если уже в городе) вы можете посетить музеи Норильска и Талнаха или отправиться на экскурсию в музей города на Енисее Дудинка. Так же возможно небольшое путешествие на лыжах к водопаду Красные камни, на плато. Ночевка по выбору: в загородном гостевом доме (входит в стоимость тура) либо в гостинице или съемной квартире (оплачивается отдельно по предварительной договоренности).

9 день День отъезда