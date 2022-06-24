Прилет гостей в Норильск.
Встреча с гидом у а/в в "Талнах".
Переезд в гостевой дом на турбазе, отдых после дороги, завтрак и обед.
Здесь можно оставить лишние вещи, подобрать снаряжение и одежду.
Проходим инструктаж и отправляемся в путь на снегоходах.
Погода Крайнего Севера непредсказуема: можно за несколько часов преодолеть сотню километров по крепкому насту, а возможно, утопая в глубоком снегу за то же время пройти всего пару километров.
Отправляясь в страну Заполярья, вы должны быть готовы к любой погоде: от оттепели с наледями до трескучих морозов!
Предугадать заранее погоду на Путорана практически невозможно: в одном районе она может радовать солнечным и морозным днем, а буквально в 50 км. задержать путника снежной пургой на несколько дней.
Все зависит от вашей удачи, надежной техники и опытных проводников.
А главное – вашего настроя!
Если вы готовы к приключениям и трудностям – вы на верном пути!
Сегодня день в пути.
Если накануне по лесной зоне и многочисленным лайдам и переездам через занесенные снегом речушки, мы смогли добраться до небольшой рыбацкой избы на малых озерах, день начинаем с меньшей тратой времени на сборы лагеря.
После горячего завтрака мы выходим на большие озера Норило-Пясинской системы: протрясающее Мелкое (да, да! Протрясающее озеро! часто в застругах, что доставляет дискомфорт пассажирам в санях) – около 12 км по бескрайнему белому полю, через лесной перешеек между озерами мы выходим на озеро Глубокое, окруженное столовыми горами.
Чуть больше 40 км по просторам Глубокого и мы у реки Муксунка, где часть пути проходим по руслу, но большую по холмистой лесной зоне из-за наледей на реке, в начале своего пути Муксунка не замерзает даже в сильные морозы, что позволяет рыбачить с берега.
И вот мы на озере Собачье!
Это еще одно из красивейших озер плато Путорана!
Отдаленность от города и активно посещаемых мест туристами и рыбаками, дает возможность насладиться еще не тронутым цивилизацией уголком природы, где нет дорог и натоптанных троп, где застыли в ледовом молчании водопады с чистейшей водой, где мощная энергетика заснеженных гор заряжает вас, как батарейку, где можно встретить диких животных.
Обед-перекус во время движения.
Горячий ужин уже в лагере или при хорошем раскладе на кордоне заповедника «Путоранский».
Сегодня на лыжах мы отправляемся на прогулку в одно из ущелий в районе кордона заповедника «Путоранский».
Прогулка даст вам возможность оценить ваши физические возможности и адаптироваться к местным условиям.
Поднимаемся по ущелью, насколько позволит лавиноопасная обстановка.
Ночевка в домике на кордоне заповедника «Путоранский», по желанию – баня.
Занимает прогулка по ущелью и берегу около 4 часов.
В этот день мы меняем место ночевок и перебираемся к подножию горы Акырма.
Разбиваем палаточный лагерь прямо на озере и отправляемся на подледную рыбалку.
Самых выносливых и азартных ждет радиальный выход на гору Акырма.
Подъем по лесной зоне на лыжах, дальше пешком насколько хватит сил и желания, но уже в лесной зоне на озеро отрываются потрясающие виды!
А с верхней точки начала хребта Акырмы откроется панорама и на озеро Накомякен.
Путь не простой: глубокий снег в лесной зоне, скользкий наст, скалки – но это стоит тех видов, что предстанут вашему взору.
Дикая энергетика, новые эмоции и замечательные фотки!
Обед-перекус на горе.
Конечно, любое путешествие требует физической подготовки, тем более восхождение, но в этом случае можно вернуться в лагерь по натоптанной лыжне и подождать возвращение группы, насладиться панорамными видами озера и половить рыбку или просто погулять на лыжах по близлежащим окрестностям.
Главное – правильно оценить свои возможности!
Общее время в пути около 7 часов.
На время подъема выше лесной зоны выдаются кошки для преодоления скользких участков.
Маршрут прокладывается с учетом ТБ.
Заключительный день.
В этот день мы отправляемся в обратный путь по маршруту оз. Собачье – р. Муксун – оз. Глубокое – оз. Мелкое – р. Аякли – р. Валек мы пройдем обратной дорогой из волшебных Путоран в г. Норильск.
Резервные дни.
Они необходимы в связи с возможными задержками на маршруте из-за непредсказуемой северной погоды.
В эти дни (если уже в городе) вы можете посетить музеи Норильска и Талнаха или отправиться на экскурсию в музей города на Енисее Дудинка.
Так же возможно небольшое путешествие на лыжах к водопаду Красные камни, на плато.
Ночевка по выбору: в загородном гостевом доме (входит в стоимость тура) либо в гостинице или съемной квартире (оплачивается отдельно по предварительной договоренности).
Резервные дни.
Они необходимы в связи с возможными задержками на маршруте из-за непредсказуемой северной погоды.
В эти дни (если уже в городе) вы можете посетить музеи Норильска и Талнаха или отправиться на экскурсию в музей города на Енисее Дудинка.
Так же возможно небольшое путешествие на лыжах к водопаду Красные камни, на плато.
Ночевка по выбору: в загородном гостевом доме (входит в стоимость тура) либо в гостинице или съемной квартире (оплачивается отдельно по предварительной договоренности).
На заказанных маршрутках или такси от места проживания до аэропорта.
Тур предусматривает проживание в палатке и в домике на кордоне заповедника «Путоранский» (1 ночь), в случае, если резервные дни не будут использованы, предлагается размещение в загородном гостевом доме.
Личное снаряжение и вещи:
Одежда:
Обувь:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Пенсионерам и ветеранам труда предоставляется скидка 5 %.
Скидка действует при предъявлении пенсионного или ветеранского удостоверения.
Многодетным семьям предоставляется скидка 5 %.
Скидка действует при предъявлении удостоверения многодетной семьи.
Ветеранам радиационных аварий предоставляется скидка 5 %.
Скидка действует при предъявлении ветеранского удостоверения.
Скидки не суммируются с другими скидками и акциями. На тур начисляется одна из доступных скидок, которая является максимальной. Скидка предоставляется по предварительной договоренности с менеджером.