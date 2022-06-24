Белыми дорогами плато Путорана

На севере центральной Сибири, к югу от полуострова Таймыр расположен труднодоступный неведомый край - горная страна

На севере центральной Сибири, к югу от полуострова Таймыр расположен труднодоступный неведомый край – горная страна Путорана.

Территория нетронутой природы, загадочных и неприступных столовых гор и удивительных озер с чистейшей водой, которые словно фьорды разрезают древние базальты плато, чтобы вынести студеные воды горных рек на бескрайние просторы таймырской тундры.
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Белыми дорогами плато Путорана
Ближайшие даты:
11
апр

Что вас ожидает 🤩

Озера и ледопады плато Путорана
Озера и ледопады плато Путорана
Увидим красивейшие озера плато Путорана и редкой красоты ледопады, какие бывают только в этих краях
Страна Заполярья
Страна Заполярья
Пройдемся белыми дорогами плато Путорана на снегоходах
Восхождение на гору Акырма
Восхождение на гору Акырма
Незабываемое восхождение для самых смелых и сильных, а в награду дикая энергетика, новые эмоции и невероятные фото
Подледная рыбалка
Подледная рыбалка
Отправимся на подледную рыбалку у подножии горы Акырма
Лыжная прогулка
Лыжная прогулка
На лыжах отправимся на прогулку в одно из ущелий в районе кордона заповедника «Путоранский».

Программа тура по дням

1 день
Сбор. Отправление на снегоходах

Прилет гостей в Норильск.

Встреча с гидом у а/в в "Талнах".

Переезд в гостевой дом на турбазе, отдых после дороги, завтрак и обед.

Здесь можно оставить лишние вещи, подобрать снаряжение и одежду.

Проходим инструктаж и отправляемся в путь на снегоходах.

Погода Крайнего Севера непредсказуема: можно за несколько часов преодолеть сотню километров по крепкому насту, а возможно, утопая в глубоком снегу за то же время пройти всего пару километров.

Отправляясь в страну Заполярья, вы должны быть готовы к любой погоде: от оттепели с наледями до трескучих морозов!

Предугадать заранее погоду на Путорана практически невозможно: в одном районе она может радовать солнечным и морозным днем, а буквально в 50 км. задержать путника снежной пургой на несколько дней.

Все зависит от вашей удачи, надежной техники и опытных проводников.

А главное – вашего настроя!

Если вы готовы к приключениям и трудностям – вы на верном пути!

Сбор. Отправление на снегоходахСбор. Отправление на снегоходахСбор. Отправление на снегоходахСбор. Отправление на снегоходахСбор. Отправление на снегоходах
2 день
День в пути. Озера плато Путорана

Сегодня день в пути.

Если накануне по лесной зоне и многочисленным лайдам и переездам через занесенные снегом речушки, мы смогли добраться до небольшой рыбацкой избы на малых озерах, день начинаем с меньшей тратой времени на сборы лагеря.

После горячего завтрака мы выходим на большие озера Норило-Пясинской системы: протрясающее Мелкое (да, да! Протрясающее озеро! часто в застругах, что доставляет дискомфорт пассажирам в санях) – около 12 км по бескрайнему белому полю, через лесной перешеек между озерами мы выходим на озеро Глубокое, окруженное столовыми горами.

Чуть больше 40 км по просторам Глубокого и мы у реки Муксунка, где часть пути проходим по руслу, но большую по холмистой лесной зоне из-за наледей на реке, в начале своего пути Муксунка не замерзает даже в сильные морозы, что позволяет рыбачить с берега.

И вот мы на озере Собачье!

Это еще одно из красивейших озер плато Путорана!

Отдаленность от города и активно посещаемых мест туристами и рыбаками, дает возможность насладиться еще не тронутым цивилизацией уголком природы, где нет дорог и натоптанных троп, где застыли в ледовом молчании водопады с чистейшей водой, где мощная энергетика заснеженных гор заряжает вас, как батарейку, где можно встретить диких животных.

Обед-перекус во время движения.

Горячий ужин уже в лагере или при хорошем раскладе на кордоне заповедника «Путоранский».

День в пути. Озера плато ПуторанаДень в пути. Озера плато ПуторанаДень в пути. Озера плато ПуторанаДень в пути. Озера плато Путорана
3 день
Лыжная прогулка в ущелье в районе кордона заповедника «Путоранский»

Сегодня на лыжах мы отправляемся на прогулку в одно из ущелий в районе кордона заповедника «Путоранский».

Прогулка даст вам возможность оценить ваши физические возможности и адаптироваться к местным условиям.

Поднимаемся по ущелью, насколько позволит лавиноопасная обстановка.

Ночевка в домике на кордоне заповедника «Путоранский», по желанию – баня.

Занимает прогулка по ущелью и берегу около 4 часов.

Лыжная прогулка в ущелье в районе кордона заповедника «Путоранский»Лыжная прогулка в ущелье в районе кордона заповедника «Путоранский»Лыжная прогулка в ущелье в районе кордона заповедника «Путоранский»Лыжная прогулка в ущелье в районе кордона заповедника «Путоранский»
4 день
Подледная рыбалка

В этот день мы меняем место ночевок и перебираемся к подножию горы Акырма.

Разбиваем палаточный лагерь прямо на озере и отправляемся на подледную рыбалку.

Подледная рыбалкаПодледная рыбалкаПодледная рыбалкаПодледная рыбалкаПодледная рыбалка
5 день
Радиальный выход на гору Акырма

Самых выносливых и азартных ждет радиальный выход на гору Акырма.

Подъем по лесной зоне на лыжах, дальше пешком насколько хватит сил и желания, но уже в лесной зоне на озеро отрываются потрясающие виды!

А с верхней точки начала хребта Акырмы откроется панорама и на озеро Накомякен.

Путь не простой: глубокий снег в лесной зоне, скользкий наст, скалки – но это стоит тех видов, что предстанут вашему взору.

Дикая энергетика, новые эмоции и замечательные фотки!

Обед-перекус на горе.

Конечно, любое путешествие требует физической подготовки, тем более восхождение, но в этом случае можно вернуться в лагерь по натоптанной лыжне и подождать возвращение группы, насладиться панорамными видами озера и половить рыбку или просто погулять на лыжах по близлежащим окрестностям.

Главное – правильно оценить свои возможности!

Общее время в пути около 7 часов.

На время подъема выше лесной зоны выдаются кошки для преодоления скользких участков.

Маршрут прокладывается с учетом ТБ.

Радиальный выход на гору АкырмаРадиальный выход на гору АкырмаРадиальный выход на гору АкырмаРадиальный выход на гору Акырма
6 день
оз. Собачье – р. Муксун – оз. Глубокое – оз. Мелкое – р. Аякли – р. Валек

Заключительный день.

В этот день мы отправляемся в обратный путь по маршруту оз. Собачье – р. Муксун – оз. Глубокое – оз. Мелкое – р. Аякли – р. Валек мы пройдем обратной дорогой из волшебных Путоран в г. Норильск.

оз. Собачье – р. Муксун – оз. Глубокое – оз. Мелкое – р. Аякли – р. Валекоз. Собачье – р. Муксун – оз. Глубокое – оз. Мелкое – р. Аякли – р. Валекоз. Собачье – р. Муксун – оз. Глубокое – оз. Мелкое – р. Аякли – р. Валекоз. Собачье – р. Муксун – оз. Глубокое – оз. Мелкое – р. Аякли – р. Валекоз. Собачье – р. Муксун – оз. Глубокое – оз. Мелкое – р. Аякли – р. Валек
7 день
Резервный день

Резервные дни.

Они необходимы в связи с возможными задержками на маршруте из-за непредсказуемой северной погоды.

В эти дни (если уже в городе) вы можете посетить музеи Норильска и Талнаха или отправиться на экскурсию в музей города на Енисее Дудинка.

Так же возможно небольшое путешествие на лыжах к водопаду Красные камни, на плато.

Ночевка по выбору: в загородном гостевом доме (входит в стоимость тура) либо в гостинице или съемной квартире (оплачивается отдельно по предварительной договоренности).

8 день
Резервный день

Резервные дни.

Они необходимы в связи с возможными задержками на маршруте из-за непредсказуемой северной погоды.

В эти дни (если уже в городе) вы можете посетить музеи Норильска и Талнаха или отправиться на экскурсию в музей города на Енисее Дудинка.

Так же возможно небольшое путешествие на лыжах к водопаду Красные камни, на плато.

Ночевка по выбору: в загородном гостевом доме (входит в стоимость тура) либо в гостинице или съемной квартире (оплачивается отдельно по предварительной договоренности).

9 день
День отъезда

На заказанных маршрутках или такси от места проживания до аэропорта.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке и в домике на кордоне заповедника «Путоранский» (1 ночь), в случае, если резервные дни не будут использованы, предлагается размещение в загородном гостевом доме.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Проживание по программе
  • Питание и перекусы на маршруте
  • Групповое снаряжение (аптечка, костровое, палатки, снегоходы)
  • Личное снаряжение (спальники, коврики, лыжи, одежда для снегохода)
  • Спутниковая связь для экстренных вызовов
  • Оформление пропуска
  • Работа инструктора-проводника
Что не входит
  • Перелет до аэропорта г. Норильск и обратно
  • Индивидуальное снаряжение (см. памятку ниже)
  • Использование спутниковой связи в личных целях
  • Трансфер из аэропорта и обратно
  • Страхование
  • Баня на кордоне заповедника
  • Питание, проживание и экскурсии вне программы
Место начала и завершения?
Россия, Красноярский край, Норильск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личное снаряжение и вещи:

  • рюкзак или сумка для личных вещей;
  • маленький рюкзачок;
  • документы в герметичной упаковке (паспорт, медецинский полис);
  • портативное зарядное устройство;
  • палки трекинговые (по желанию);
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), термос;
  • сидушка туристическая;
  • крем от загара, солнцезащитные очки;
  • индивидуальная аптечка;
  • туалетные принадлежности и полотенце;
  • налобный фонарь и запасной комплект батареек.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • футболки, белье, носки;
  • головной убор, перчатки/рукавицы, шарф/бафф;
  • флисовые/спортивные штаны и кофта;
  • пуховик или теплая куртка и теплые штаны.

Обувь:

  • удобная теплая обувь;
  • сланцы или тапочки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Пенсионерам и ветеранам труда предоставляется скидка 5 %.

Скидка действует при предъявлении пенсионного или ветеранского удостоверения.

Многодетным семьям предоставляется скидка 5 %.

Скидка действует при предъявлении удостоверения многодетной семьи.

Ветеранам радиационных аварий предоставляется скидка 5 %.

Скидка действует при предъявлении ветеранского удостоверения.

Скидки не суммируются с другими скидками и акциями. На тур начисляется одна из доступных скидок, которая является максимальной. Скидка предоставляется по предварительной договоренности с менеджером.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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