На севере центральной Сибири, к югу от полуострова Таймыр расположен труднодоступный неведомый край — горная страна Путорана. Территория нетронутой природы, загадочных и неприступных столовых гор и удивительных озер с чистейшей водой, которые, словно фьорды, разрезают древние базальты плато, чтобы вынести студеные воды горных рек на бескрайние просторы таймырской тундры.

Отправимся по озерам, рекам и каньонам на лодках или катамаранах

Забудем о суете цивилизации, наблюдая за жизнью водопадов, озер и рек

Придем в труднодоступный край Севера по голубым дорогам путоранских рек и озер

Знаете ли вы, как шумят реки плато Путорана, и что шепчут горы, у которых нет вершин? Чем отзовется ваша душа, когда вы ступите на голубые дороги заветных мест? Вы уверены, что сможете увести обратно свое сердце?

Программа тура по дням

1 день Встреча, озеро Лама

Прибытие в аэропорт Норильска. Встреча с гидом у а/в "Талнах". Время встречи — по договоренности. Переезд в гостевой дом на турбазе. Здесь можно оставить лишние вещи. Проходим инструктаж и на микроавтобусе отправляемся на пристань реки Норильская. С берега Норилки (она же Норильская) начинается наше 6-часовое путешествие по озерам и рекам, несущим свои воды с плато Путорана. Мы увидим, как просторы тундры медленно сменяются горно-таежными пейзажами. Озеро Лама — это одно из красивейших озер Плато, недаром его называют жемчужиной Путоран. Наш путь лежит за полуостров Каменный в центре озера, где берега Ламы становятся ближе, а горы выше. На одном из небольших мысочков встаем лагерем на ночевку. Отдаленность от центральной части озера, которую активно посещают туристы и рыбаки, дает возможность насладиться еще не тронутым цивилизацией уголком природы, где нет натоптанных троп, где шумят водопады с чистейшей водой, где мощная энергетика заряжает вас, как батарейку, где можно встретить диких животных, где можно прямо из спальника любоваться завораживающими рассветами и закатами, а утром, вылезая из палатки, набрать горсть свежих ягод. Обед-перекус во время движения. Горячий ужин уже в лагере.

2 день Водопады плато Путорана

Сегодня мы отправляемся к водопадам в ближайшее ущелье! Прогулка по берегу озера и по руслу ручья даст вам возможность оценить ваши физические возможности и адаптироваться к местным условиям. У нас в планах 2 водопада. Как уже было сказано в начале: натоптанных троп в этом районе нет, каждый раз придется прокладывать путь по руслу или берегу самостоятельно. Русло ручьев часто бывает забито валежником, много курумника, при большой воде придется организовывать небольшие переправы, но при умеренном темпе успевают добраться до первого водопада все участники, а там каждый принимает решение: ждать возвращение группы (около часа) или идти дальше. Занимает прогулка по ущелью и берегу около 3-4 часов (подход и возвращение возможны по озеру на катамаранах и лодках). Вечером полевая баня, ужин у костра.

3 день Полуостров Каменный и г. Фестивальная

Если позволяет озеро (не штормит), отправляемся на лодках или катамаранах к полуострову Каменный, где совершим радиальное восхождение на гребень горы Фестивальная. Потрясающие виды с лихвой окупят наши старания! Конечно, любое путешествие требует физической подготовки, тем более восхождение, но в этом случае можно остановиться и подождать возвращение группы, наслаждаясь панорамными видами двух озер — Лама и Капчук. Главное правильно оценить свои возможности! Общее время в пути около 7 часов. А вечером нас опять ждет полевая баня и купание в озере!

4 день Каньон, водопады

Сегодня мы совершим еще одно путешествие по каньону безымянной горной реки. Переправляемся на катамаранах до выхода ручья из каньона к озеру. По руслу поднимаемся до первого водопада (мы его называем водопад Лица: при определенном освещении со стен каменного мешка на вас смотрит множество лиц, вызывая тревожные чувства, но чаще это уютный и живописный водопад). Дальше уходим из русла на склон и подъем к следующему водопаду осуществляем по лесу (местами со скальными участками). Спуск ко второму водопаду через кустарник ольхи, но он того стоит: водопад в каменном мешке впечатляет! Путь к третьему водопаду также над каньоном по лесу. Обед у водопада и по лесной зоне спуск к озеру. Время в пути около 5 часов. Вечером, уже традиционно и по желанию, баня. Вы обратили внимание, что даже большие водопады не имеют названий? Ведь эти места практически не посещаются человеком, и вы одни из первых, кто прокладывает путь к ним. А это значит, что у вас есть возможность помочь организаторам дать водопадам и ущельям имена.

5 день Восхождение на Плато

Сегодня мы отправляемся на восхождение на Плато. На катамаранах добираемся до выхода ручья из небольшого безымянного ущелья. По краю каньона поднимаемся по тропе до 3 водопада и уходим на гребень горы, где путь прокладывать придется уже самим. Во время подъема проходим участок выхода базальтовых столбов: сотни шестигранных колонн природа сложила в одном месте… Выше, где заканчиваются деревья, открываются панорамы на озеро и долину реки Бучарама. Путь не простой: курумник, скалки, посыпуха, — но это стоит тех видов, что предстанут вашему взору. Дикая энергетика, новые эмоции и замечательные фотки! Обед и отдых на плато возле высокогорного озера. Спуск тем же путем. И как обычно, вечером — баня!

6 день Ущелье Энергии

Посещаем ущелье Энергии, где множество различных водопадов, и только от нас будет зависеть, сколько из них мы сможем увидеть. Место вашего пребывания имеет мощную энергетику! По мнению уфологов, в этом районе проходит энергетическая ось земли: все мысли здесь материализуются в сотни раз быстрее, чем где-либо на планете, поэтому всем рекомендуется мыслить только позитивно. По их расчетам, первый водопад этого ущелья несет в себе мощную женскую энергетику, побывать на нем — значит зарядить себя любовью и здоровьем. А мужчинам это посещение придаст духовной силы и уверенности в себе.

7 день Обратный путь

Заключительный день. В этот день мы отправляемся в обратный путь. По маршруту оз. Лама — оз. Мелкое — р. Талая — р. Норильская мы пройдем из волшебных Путоран в г. Норильск. При хорошей погоде возможен заход на широко известный водопад реки Нералах.

8 день Резервный день

Резервный день. Он необходим в связи с возможными задержками на маршруте из-за непредсказуемой северной погоды. В этот день вы можете посетить музеи Норильска и Талнаха или отправиться на экскурсию в музей города на Енисее — Дудинка. Так же возможно небольшое путешествие пешком к водопаду Красные камни, пешком или на квадроциклах до ледяной пещеры. Ночевка по выбору: в загородном гостевом доме (входит в стоимость тура) либо в гостинице или съемной квартире (оплачивается отдельно по предварительной договоренности).

9 день Отъезд