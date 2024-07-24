1 день

Вылет на вертолете из Норильска к реке Иркингда и к водопаду Китобо-Орон

10.00 Трансфер из Норильска на вертолетную площадку. Время указано ориентировочно (будет зависеть от погодных условий, до 08.30 утра все участники должны быть в Норильске).

Вылет на вертолете из Норильска к водопаду на реке Иркингда, высадка в 2,5 км ниже водопада Китобо-Орон.

Установка лагеря.

Прогулка к водопаду Китобо-Орон.

Рыбалка. Вечер у костра.

Пешком от 4 км, далее по желанию.