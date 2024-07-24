Вертолетный тур на плато Путорана

Хотите увидеть неизведанный край дикой природы? Это словно другая планета, величественная, молчаливая.

На вертолете из Норильска вы отправитесь к месту старта, далее будете передвигаться на катамаранах или пакрафтах. Вы увидите водопад
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Китобо-Орон и озеро Кутарамакан – узкое и длинное. После ждет поход налегке к озеру Кутарамакан или сплав. Тур проводится при сборе группы от 12 человек. Оставьте заявку, чтобы узнать сколько участников на данный момент.

5
3 отзыва
Вертолетный тур на плато Путорана
Вертолетный тур на плато Путорана
Вертолетный тур на плато Путорана
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Вылет на вертолете из Норильска к реке Иркингда и к водопаду Китобо-Орон

10.00 Трансфер из Норильска на вертолетную площадку. Время указано ориентировочно (будет зависеть от погодных условий, до 08.30 утра все участники должны быть в Норильске).

Вылет на вертолете из Норильска к водопаду на реке Иркингда, высадка в 2,5 км ниже водопада Китобо-Орон.

Установка лагеря.

Прогулка к водопаду Китобо-Орон.

Рыбалка. Вечер у костра.

Пешком от 4 км, далее по желанию.

Вылет на вертолете из Норильска к реке Иркингда и к водопаду Китобо-ОронВылет на вертолете из Норильска к реке Иркингда и к водопаду Китобо-ОронВылет на вертолете из Норильска к реке Иркингда и к водопаду Китобо-Орон
2 день

Радиальный выход к водопадам

Прогулка к 2 водопадам, падающим со склона на горе, 2 км в одну сторону.

Прогулка налегке с перекусом 2,5 км в одну сторону.

Осмотр малого водопада Китобо-Орон и окрестностей.

Протяженность пешей части от 6 км. Рыбалка.

От 5 км туда и обратно

Радиальный выход к водопадамРадиальный выход к водопадамРадиальный выход к водопадам
3 день

Сплав вдоль русла реки Иркинда

Переправа через реку Иркингда.

Радиальный выход к водопадам горы Богадиль (6 км туда и обратно), при желании возможен подъем на плато массив горы Богадиль (16 км туда и обратно).

Рыбалка

8 км + радиалки 6 км

Сплав вдоль русла реки ИркиндаСплав вдоль русла реки ИркиндаСплав вдоль русла реки Иркинда
4 день

Дневка

Дневка.

Походная баня.

ДневкаДневкаДневка
5 день

Сплав по реке Иркинда до озера Кутарамакан

Сплав по реке Иркинда до озера Кутарамакан.

По чистой быстрой воде.

Установка лагеря на песчаной косе на берегу озера Кутарамакан.

Оттуда открывается отличный вид на озеро и гору Чаякит.

13 км сплав

Сплав по реке Иркинда до озера КутарамаканСплав по реке Иркинда до озера Кутарамакан
6 день

Подъем на гору Медвежья

Подъем на гору Медвежья.

Это подъем на само плато. С него открывается вид на озеро Кутарамакан, видно озеро Кета,

16 км

Подъем на гору Медвежья
7 день

Осмотр водопадов на склоне Богадиля

Прогулка по воде в западную часть озера 10 км.

Осмотр водопадов на склоне Богадиля 6 км

24 км

Осмотр водопадов на склоне БогадиляОсмотр водопадов на склоне БогадиляОсмотр водопадов на склоне Богадиля
8 день

Подъем на перевал к озеру Кета

Путешествие на перевал к озеру Кета налегке.

Подъем на перевал, откуда открывается вид на озера Кета и озеро Кутарамакан, осмотр каньона р. Орокан.

Там мы сможем увидеть 2 живописных водопада.

20 км.

Подъем на перевал к озеру КетаПодъем на перевал к озеру КетаПодъем на перевал к озеру Кета
9 день

Радиальные выходы

Водная прогулка в восточную часть озера.

Радиальный выход к водопадам.

30 км

10 день

Вылет в Норильск

Сборы.

Вылет в Норильск.

Программа по запросу может быть упрощена или усложнена. Все зависит от активности участников и их физической подготовки.

Проживание

Тур предусматривает размещение в туристических палатках.

Стоимость тура на 1 человека при группе от 12 человек – 330 000 руб. /чел.

Тур состоится только в том случае, если группа будет набрана (12 человек), либо участники доплатят за недостающее кол-во человек.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

9 ночей

Размещение в туристических палатках.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Заброска и выброска группы вертолетом
  • Медицинская страховка (включающая оплату расходов на эвакуацию вертолетом)
  • Предоставление группового снаряжения (катамараны, моторы, бензин, тент, кухонное оборудование, палатки, походная баня)
  • Питание
  • Работа гидов и повара
  • Транспорт в Норильске
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Норильск и обратно
Место начала и завершения?
Г. Норильск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

треккинговые ботинки,

сапоги,

сандали,

треккинговые палки,

накомарник,

теплый спальник,

пенка,

сидушка,

рюкзак для радиальных выходов,

пуховик,

термобелье,

флисовые куртка и штаны,

ветровка и непромокаемые штаны,

купальник,

средства от солнца и очки,

средства от насекомых,

головной убор,

перчатки, теплые и легкие,

фонарик,

личная посуда.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы.

Для посещения Норильска иностранным гражданам требуется разрешение на въезд от ФСБ. Это не виза, это именно разрешение на въезд в закрытый город.

Разрешение можно получить подав документы самостоятельно. Подтверждение участия в пешем туре в Норильске от нас как от организатора, имеющего права принимать иностранных туристов выдается (за это никаких оплат не берется).

Или мы можем помочь в подаче документов (платная услуга). При помощи в подаче документов, не гарантируется точное получение разрешения, оплата за подачу документов не возвращается.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
24 июл 2024
Надежность, отзывчивость и адекватность
Надежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватностьНадежность, отзывчивость и адекватность
И
26 мая 2024
Татьяна 🫶🏻
Жду новых совместных путешествий)
Татьяна 🫶🏻Татьяна 🫶🏻Татьяна 🫶🏻
О
6 мая 2024
Все устроено удобно, все на связи, все корректно. Информация вовремя. Все отлично!

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