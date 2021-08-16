Северный тур: Плато Путорана - Бреховские острова - Диксон

Вы будете путешествовать пешком и на вездеходах

5
3 отзыва
Вы будете путешествовать пешком и на вездеходах, на теплоходе и на самолете, пересечете Полярный круг, побываете в самом северном городе на планете.

А еще: на полуострове Таймыр, в арктическом поселке Диксон, рядом с Северной Землей и мысом Челюскина – самыми северными точками Евразии.
Северный тур: Плато Путорана - Бреховские острова - Диксон
Северный тур: Плато Путорана - Бреховские острова - Диксон
Северный тур: Плато Путорана - Бреховские острова - Диксон
Северный тур: Плато Путорана - Бреховские острова - Диксон
Северный тур: Плато Путорана - Бреховские острова - Диксон
Северный тур: Плато Путорана - Бреховские острова - Диксон
Северный тур: Плато Путорана - Бреховские острова - Диксон
Северный тур: Плато Путорана - Бреховские острова - Диксон
Северный тур: Плато Путорана - Бреховские острова - Диксон
Северный тур: Плато Путорана - Бреховские острова - Диксон
Северный тур: Плато Путорана - Бреховские острова - Диксон
Северный тур: Плато Путорана - Бреховские острова - Диксон
Северный тур: Плато Путорана - Бреховские острова - Диксон
Северный тур: Плато Путорана - Бреховские острова - Диксон
Северный тур: Плато Путорана - Бреховские острова - Диксон
Северный тур: Плато Путорана - Бреховские острова - Диксон
Ближайшие даты:
5
июл
12
июл

Что вас ожидает 🤩

Неповторимое Плато Путорана
Неповторимое Плато Путорана
Отправимся на катере к озеру Лама, навстречу прекрасным водопадам и экзотичным горным озерам
Самый северный город планеты
Самый северный город планеты
Побываем в г. Дудинка на Таймыре и даже увидим древнейший скелет мамонтенка
Увлекательная поездка по тундре на вездеходе
Увлекательная поездка по тундре на вездеходе
Нас ждет экскурсия по берегу Чичагова, тундре и бухтам Карского моря, увидим айсберги, вечные ледники и многое другое

Описание

Проникнитесь красотой тундры и лесотундры Таймыра, исследуете берега и бухты Карского моря. Увидите Плато Путорана, с его водопадами, экзотичными «озерами-фьордами», а также ступенчатые каньоны и озеро Лама, которое называют северной Швейцарией, таймырским Байкалом или полярной Рицей. Побываете в заповедных местах на Енисее на Бреховских островах.

Программа тура по дням

1 день

Норильск, обзорная экскурсия

Прибытие в город Норильск, аэропорт «Алыкель» (не позже 08:00).

Встреча, групповой трансфер в Норильск.

Отъезд в Талнах, размещение в отеле «Талнах».

Обед.

Обзорная экскурсия по г. Норильск.

Город расположен недалеко от реки Норильская (Норилка), у Норильских гор. Сегодня Норильск – это промышленный город с богатой историей, градообразующее предприятие «Норильский Никель».

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Норильск, обзорная экскурсияНорильск, обзорная экскурсияНорильск, обзорная экскурсияНорильск, обзорная экскурсия
2 день

Переезд на скоростном катере. Плато Путорана. Озеро Лама

Ранний завтрак.

Трансфер на причал в 07:30, посадка на скоростной катер на р. Норилка.

Отъезд на катере в 08:00 на Плато Путорана, на озеро Лама (в пути 5 часов).

Плато Путорана – это неповторимый природный комплекс, с высочайшей концентрацией водопадов и горных озер, включая крайне экзотичные.

Озеро Лама, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра. По оценке ученых, озеру около 100 млн лет.

Экскурсияна водопад "Южный Нералах".

Обед.

Экскурсия на водопады реки Витаминка.

На территории Плато Путорана тысячи каскадных водопадов, разной высоты и красоты.

Порой кажется, что ты попал в страну водопадов.

В каждом каньоне со всех уступов льётся вода.

Из-за её шума не слышно разговоров.

Отъезд на катере в Норильск.

Размещение в отеле "Талнах".

Ужин.

Переезд на скоростном катере. Плато Путорана. Озеро ЛамаПереезд на скоростном катере. Плато Путорана. Озеро ЛамаПереезд на скоростном катере. Плато Путорана. Озеро ЛамаПереезд на скоростном катере. Плато Путорана. Озеро Лама
3 день

Экскурсия к водопаду «Красные камни». Отъезд в Дудинку

Ранний завтрак.

Экскурсия к водопаду "Красные камни".

В предгорьях плато Путорана, недалеко от Норильска, расположилось ущелье Красные Камни.

Водопад, украшающий ущелье, невелик по сравнению с такими водопадами плато Путорана, но и он восхищает путешественников, особенно неискушенных северными красотами.

Трансфер в Дудинку.

Размещение в гостинице в Дудинке.

Обед.

Подготовка к поездке на Бреховские острова.

Ужин.

Экскурсия к водопаду «Красные камни». Отъезд в ДудинкуЭкскурсия к водопаду «Красные камни». Отъезд в ДудинкуЭкскурсия к водопаду «Красные камни». Отъезд в ДудинкуЭкскурсия к водопаду «Красные камни». Отъезд в Дудинку
4 день

Бреховские острова

Завтрак.

Трансфер на пассажирский причал.

Посадка на теплоход.

Размещение в 4-х местных каютах.

Отправление вниз по Енисею.

Путевая информация по ходу следования теплохода.

Обед на теплоходе.

Вечером прибытие на Бреховские острова.

На территории заказника запрещена любая деятельность, наносящая вред животным и среде их обитания.

На Бреховских островах обитают более 100 видов птиц.

Из редких и охраняемых видов в дельте Енисея встречаются белоклювая гагара, орлан-белохвост, сапсан, малый лебедь, краснозобая казарка, пискулька.

Устье Енисея – один из важных центров обилия и разнообразия сиговых видов рыб и сибирского осетра.

Ужин.

Экскурсия по водным каналам островов.

Бреховские островаБреховские островаБреховские острова
5 день

День на теплоходе. Прибытие в Дудинку

Завтрак.

В 07:00 отъезд в Дудинку на теплоходе.

Обед.

Ужин.

В 23:00 прибытие в Дудинку.

Трансфер в гостиницу в Дудинке.

День на теплоходе. Прибытие в ДудинкуДень на теплоходе. Прибытие в Дудинку
6 день

Обзорная экскурсия по г. Дудинка

Завтрак.

Обзорная экскурсия по г. Дудинка.

г. Дудинка – самый холодный (редко, но бывает до —57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.

Обед.

Экскурсия в «Таймырский краеведческий музей».

Таймырский краеведческий музей является хранителем уникальных коллекций, аналогов которым нет ни в одном музее мира.

В 2012 году в таймырской тундре был найден уникальный скелет мамонта.

Мамонтёнок Женя, названный так в честь мальчика Евгения Салиндера, обнаружившего его в грунте Сопкагинского мыса, стал поистине бесценным экспонатом Таймырского краеведческого музея, так как подобных по значимости палеонтологических артефактов нет ни в одном музее мира.

Ужин.

Обзорная экскурсия по г. ДудинкаОбзорная экскурсия по г. ДудинкаОбзорная экскурсия по г. Дудинка
7 день

Свободный день

Завтрак.

Свободное время.

Обед.

Ужин.

8 день

Обзорная экскурсия по Диксону

Трансфер в аэропорт «Алыкель».

Вылет в Диксон.

Прибытие, трансфер в гостиницу.

Обед.

Обзорная экскурсия по Диксону.

Во время своего путешествия мы посетим памятники Н. А. Бегичеву – исследователю полуострова Таймыр.

Посетим храм «Святителя Николая Чудотворца».

Ужин.

Обзорная экскурсия по ДиксонуОбзорная экскурсия по Диксону
9 день

Экскурсия на о. Диксон

Завтрак.

Отъезд на теплоходе на остров Диксон.

Экскурсия на острове Диксон.

Посещение памятника Североморцам, погибшим в бою с фашистским линкором «Адмирал Шеер».

Обед на острове.

Возвращение в 17:00.

Отъезд на вездеходе в бухту Карского моря, берег Петра Чичагова – морское побережье юго-западной части Таймырского полуострова между Енисейским заливом и устьем реки Пясина.

Протяжённость с запада на восток около 200 км.

Омывается водами Карского моря, в том числе Пясинским заливом.

С юга ограничивается отрогами горного массива Бырранга.

Размещение в рыбацких домиках (3-х-5 мест.)

Знакомство с прилегающей территорией.

Экскурсия по берегу Карского моря.

Ужин.

10 день

Экскурсия по берегу Чичагова, по тундре, по бухтам Карского моря

Завтрак.

Экскурсия по берегу Чичагова, по тундре, по бухтам Карского моря.

Природа восточной части берега Чичагова более суровая.

Ближе к заливу р. Пясины встречаются и айсберги – массивы, отколовшиеся от шельфовых ледников.

Каменные изваяния поражают своей красотой.

В бухтах встречаются никогда не тающие вечные ледники.

Обед.

Отъезд в Диксон.

Размещение в гостинице.

Ужин.

11 день

Вылет в Норильск

Завтрак.

Трансфер в а/п Диксон.

Вылет в Норильск.

Размещение в отеле «Талнах».

Ужин.

12 день

Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Вылет из а/п «Алыкель».

По погодным условиям, угрожающим жизни и здоровью туристов, программа маршрута будет изменена.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостиницах и туристических базах по пути следования, а также на рейсовом теплоходе:

  • в г. Норильске размещение в отеле «Талнах» в 2-х местных номерах – 3 ночи;
  • в г. Дудинка размещение в гостинице в 2-х местных номерах – 4 ночи;
  • на теплоходе – 1 ночь;
  • в п. Диксон размещение в гостинице – 2 ночи;
  • в бухте Берег Петра Чичагова размещение в рыбацких домиках 8-местное – 1 ночь.

Подробности уточняйте при бронировании тура.

Доплата за одноместное размещение в отеле Талнах (3 ночи) 7500 руб. /чел., в г. Дудинка (4 ночи) 4800 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Талнах»

3 ночи

Находится на севере Сибири, в норильском районе Талнах. Гостям предлагается 48 комфортабельных номеров различных категорий. В ресторане отеля подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Каждое утро предлагается континентальный завтрак «шведский стол».

Номера оборудованы по современным стандартам и имеют: телефон, сейф, кабельное телевидение, бесплатный Wi-Fi, все современные средства безопасности, электронную систему замков, современную противопожарную систему.

В номерах Стандарт: двуспальная кровать, рабочий уголок, стулья, шкаф для одежды, принадлежности для приготовления чая/кофе, гостиный уголок. В собственной ванной комнате: душевая кабина, фен.

Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»

Гостиница «Енисейские Огни»

4 ночи

Относится ко второму разряду гостиничного обслуживания, построена в советский период. Расположена в центре города Дудинка, с прекрасным видом на реку. Имеет широкий выбор услуг и возможностей для приятного отдыха и проведения досуга.

К услугам гостей 22 номера различного класса: 1-местный (кол-во 10), 2-местный (кол-во 10), люкс (кол-во 2). В числе удобств: душ, санузел, холодильник, телевизор, телефон. При гостинице есть ресторан.

Гостиница «Енисейские Огни»Гостиница «Енисейские Огни»Гостиница «Енисейские Огни»

Теплоход

1 ночь

Размещение в 4-х местных каютах.

Гостиница на о. Диксон

2 ночи

Размещение в гостинице.

Рыбацкий домик

1 ночь

В бухте Берег Петра Чичагова размещение в рыбацких домиках 8-местное.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Питание по программе
  • 2-х местное размещение в гостинице «Талнах», в гостинице в Дудинке, 3-х местное в гостинице «Диксон»
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи
  • Авиаперелет Норильск – Диксон – Норильск
  • Речные билеты на т/х по Енисею
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Норильска и обратно
  • Трансфер из гостиницы «Норильск» в а/п Алыкель
  • Не гражданам РФ доплата за въезд на территорию Заполярья – 4 000 руб. /чел.
  • Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно при необходимости)
Место начала и завершения?
г. Норильск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
  2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
  3. Удобную спортивную обувь: легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга, резиновые сапоги (обязательно), сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
  4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
    • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
    • дождевик;
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
    • брюки спортивные;
    • шорты;
    • носки.
  5. Головной убор: кепка, панама (! с козырьком).
  6. Купальный костюм.
  7. Средства личной гигиены.
  8. Полезное снаряжение:
    • небольшой рюкзак (20-30 л);
    • фонарик с запасными батарейками;
    • средство солнцезащитное (обязательно!);
    • очки солнцезащитные.
  9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие достопримечательности мы увидим во время тура?

Город Норильск
Получил своё название от названия той местности, где он расположен: недалеко от города протекает река Норильская (Норилка) (бассейн реки Пясины), сам город расположен у Норильских гор. О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт.
Существует много версий происхождения названия реки Норилка. По одной версии, название реки произошло от слова «норило» длинный тонкий шест, которым протягивалась тетива ставных сетей подо льдом от лунки к лунке, по другой название реки и, соответственно, города происходит от эвенкийского слова «нарус» или юкагирского «ньорил», что означает «болота».
Сегодня Норильск – это промышленный город с богатой историей, градообразующее предприятие «Норильский Никель».

Государственный природный заповедник Путоранский (1 887 251 га, создан в 1988 г.)
Объявлен объектом Всемирного наследия. Располагается на границе Таймырского и Эвенкийского автономных округов Красноярского края. Заповедник занимает центральную – наиболее возвышенную – часть обширного и практически нетронутого цивилизацией плато Путорана. Периферийные, более низкие районы этого плато, прилегающие к заповеднику с запада, севера и востока, имеют статус его буферной зоны; это «полукольцо» признано одновременно и буферной зоной объекта Всемирного наследия.

Плато Путорана
Это неповторимый по живописности природный комплекс, с высочайшей, даже по мировым меркам, концентрацией водопадов и горных озер, включая крайне экзотичные – узкие, протяженные и глубокий «озера-фьорды», а также целый комплекс высоких плосковершинных массивов, разделенных глубокими и широкими ступенчатыми каньонами.

Озеро Лама
Северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица. Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра. Даже имя его похоже на остальные северные гидронимы. Озеро расположено в глубокой горной впадине. Его котловина имеет тектоническое происхождение. По оценке ученых, озеру около 100 миллионов лет. Имя озера происходит от тунгусо-маньчжурского слова «лааму» – море, океан; эвенкийского «ламу» - море, большая вода. Кстати, этим же именем – Лама – эвенки, жившие много южнее, называли Байкал.

Заказник Бреховские острова.
В состав заказника входят острова внутренней дельты реки Енисей и притоков, болота и озера. Общая площадь заказника – 288,5 тыс. га. На территории заказника запрещена любая деятельность, наносящая вред животным и среде их обитания. На Бреховских островах обитают более 100 видов птиц. Из редких и охраняемых видов в дельте Енисея встречаются белоклювая гагара, орлан-белохвост, сапсан, малый лебедь, краснозобая казарка, пискулька. Устье Енисея – один из важных центров обилия и разнообразия сиговых видов рыб и сибирского осетра.

«Таймырский краеведческий музей»
4 сентября 2017 года музей отметил 80-ти летие. В фондах музея хранятся десятки тысяч предметов, которые являлись свидетелями ярких событий в жизни нашего района и страны.
Сотрудники Таймырского краеведческого музея регулярно пополняют личные архивы выдающихся людей нашей территории, которые внесли неоценимый вклад в развитие Таймыра. Людей, изучающих его неповторимую природу, историческое прошлое, популяризирующих уникальную культуру коренных малочисленных этносов.
Экспозиция музея занимает площадь1172, 5 кв. м. и расположена на трёх этажах:
Первый этаж занимают художественные собрания музея: произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, тематические выставки из фондов Таймырского музея, а также выставки из частных коллекций и других музеев России.
Второй этаж занимает экспозиция «Человек и природа», общей площадью 376,8 кв. м. Этот раздел экспозиции музея знакомит посетителей с чрезвычайно сложным и многоликим миром природы Таймыра и культурой коренных народов – нганасан, энцев, ненцев, долган, эвенков. Таймырский краеведческий музей является хранителем уникальных коллекций, аналогов которым нет ни в одном музее мира. Это, прежде всего, шаманские костюмы, культовые предметы нганасан и энцев.
На третьем этаже разместился исторический раздел экспозиции. В 2012 году в таймырской тундре был найден уникальный скелет мамонта. Мамонтёнок Женя, названный так в честь мальчика Евгения Салиндера, обнаружившего его в грунте Сопкагинского мыса, стал поистине бесценным экспонатом Таймырского краеведческого музея, так как подобных по значимости палеонтологических артефактов нет ни в одном музее мира.

Город Дудинка
Самый холодный (редко, но бывает до –57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете. Расположен на правом берегу р. Енисея в месте слияния с р. Дудинка, названной, как считается, по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки. И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город.
По другой версии название города произошло от русской транскрипции эвенкийских слов «дугин» (протока, остров между протоками, устье протоки) и «дугу» (мыс реки). Винительный падеж слова «дугин» звучит как «дугинма».
И, наконец, по третьей версии – от русской транскрипции слова энцев-соматов (в XVI - XVII веках кочевали в районе современной Дудинки и прилегающих местностях по правому и левому берегам Енисея) «кадута» («пуржистое место») – так они называли то место на высоком правом берегу Енисея, где сейчас стоит Дудинка.

Поселок Диксон
Всостав Диксонского района входят Северная Земля и мыс Челюскина – самые северные точки Евразии. Во время своего путешествия мы посетим:
Памятник Н. А. Бегичеву – исследователю полуострова Таймыр. В 1908 г. в устье рек Хатанги и Анабара, впадающих в море Лаптевых, открыл два острова, впоследствии названные его именем – Большой Бегичев и Малый Бегичев;
Памятник норвежскому моряку П. Тессему (участнику экспедиции Р. Амундсена). 24 июня 1918 г. Руал Амундсен на судне «Мод» вышел из Осло, взяв курс на побережье Таймыра. На судне было 9 человек команды. 9 сентября «Мод» была зажата льдами у мыса Челюскина, сам Амундсен упал с борта, сломав левую руку в двух местах, спустя 5 недель едва не был растерзан медведицей, а 10 декабря отравился угарным газов из-за неисправности керосиновой лампы. Отправленные же с почтовым поручением в Диксон Тессем и молодой Кнудсен так и не вернулись на родину, останки были найдены только в 1921-1922 годах.
Мемориал славы, погибшим в период Великой Отечественной войны во время знаменитого Северного боя.
Посетим храм «Святителя Николая Чудотворца». В христианстве Святитель Николай почитается как чудотворец, считается покровителем моряков, купцов и детей.
«Это гавань – лучшая на всем северном берегу Азии, и со временем будет очень важна для сибирской торговли» - писал Адольф Норденшельд, покоритель Северо-восточного прохода. Он приобрел небольшое судно Превен и отправился к устью Енисея. Здесь он нашел удобную гавань и назвал ее гавань Диксон, в честь промышленника Оскара Диксона, человека, который помог ему деньгами при снаряжении экспедиции. А. Норденшельд известен тем, что первым прошёл в 1878-1879 годах по Северному морскому пути из Атлантики в Тихий океан.

Бухта Карского моря, берег Петра Чичагова
Это морское побережье юго-западной части Таймырского полуострова между Енисейским заливом и устьем реки Пясина. Протяжённость с запада на восток около 200 км. Омывается водами Карского моря, в том числе Пясинским заливом. С юга ограничивается отрогами горного массива Бырранга.
Природа восточной части берега Чичагова более суровая. Ближе к заливу р. Пясины встречаются и айсберги – массивы, отколовшиеся от шельфовых ледников. Плавание судов без помощи мощных ледоколов в этих местах возможно лишь в течение 2-3 летних месяцев. Скудный разряженный растительный покров состоит преимущественно из многолетних растений. Преобладают мхи и лишайники, стелящиеся формы кустарников, есть немного трав. Берега высокие и обрывистые. Каменные изваяния поражают своей красотой. В бухтах встречаются никогда не тающие вечные ледники.

Таймырская лесотундра.
Всего на планете живет около 350 тыс. видов растений, поражающих людей разнообразием своих форм. И хотя суровый северный Таймыр не может похвастаться богатством видового состава растений, но по красоте летнего убранства может соперничать с альпийскими лугами: здесь и желтые полярные маки, и синие крупные цветки синюхи, голубые незабудки, белые звездочки дриад и ясколок, малиновые, желтые, белые, коричнево-красные камнеломки. Природа Крайнего Севера оставляет впечатление богатства и изобилия – так много здесь птицы, рыбы, а то и зверя.
Очарование тундры сильнее любых предубеждений, сильнее бытовых тягот и трудностей дальнего пути. Вся жизнь тундрового ландшафта со всеми его биологическими цепями и звеньями лежит на виду. В таймырской тундре живут заяц-беляк, песец, лисица, волк, северный олень, в лесотундре – белка, по озерам – ондатра; в реках и озерах много ценных рыб, а в морях водятся мореной заяц, белуха, нерпа, морж. Ежегодно весной на свою суровую родину в тундру возвращаются многочисленные, пернатые. Короткое лето тундры полно звуков живой природы.
Краем незакатного солнца называют таймырскую тундру летом.

Остров Диксон
Вошел в историю Великой отечественной войны как самая восточная территория страны, где произошел бой с немецко-фашистскими захватчиками. В ноябре 2015 года Диксон признали территорией воинской славы.
Поселок Диксон – единственный населенный пункт на территории Красноярского края, где проходили боевые действия. 27 августа 1942 года немецкий тяжелый крейсер «Адмирал Шеер» подошел к берегу и открыл огонь по порту и рабочему поселку. В обороне Диксона приняло участие все население острова. «Адмирал Шеер» был вынужден отказаться от высадки десанта и повернул назад.
В 1915 г. специалистами русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов была установлена радиостанция мощностью 15 киловатт. Здесь же были установлены метеорологические приборы: флюгер, дождемер и английская психометрическая будка.
Но развивавшееся судоходство в этом районе Карского моря требовало регулярной информации о погоде и состоянии льда. В начале июля 1916 г. пароход «Лена» с участниками экспедиции вышел из Красноярска, в июле-августе помощник заведующего гидрометеорологической частью ГГУ И. К. Тихомиров заново организовал метеорологические наблюдения.

На какие дни брать билеты?

В первый день программы прибытие в аэропорт «Алыкель» должно быть по времени не позже 08:00.

Обратный билет можно брать на любое время, главное освободить номер в гостинице до 11:00.

Будет ли связь в удаленных районах?

На территории Диксона сотовая связь только Билайн.

Может ли измениться программа тура?

По погодным условиям, угрожающим жизни и здоровью туристов, программа маршрута будет изменена.

Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы.

Более точную информацию уточняйте при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
16 авг 2021
От всей души рекомендую этот маршрут. Организация тура замечательная. Все гиды по маршруту были внимательными, оперативно решали все вопросы. Но особую благодарность хочу выразить Наташе, которая сопровождала нас бОльшую часть пути и своей энергией и юмором создавала комфортную атмосферу в группе, в которой были разные по возрасту и физической подготовке участники. Советую только добавить в список вещей москитную сетку, которой у нас не было, но которая, к счастью, мне не понадобилась.
Е
26 июля 2021
Благодарю организаторов тура -- всех, кто работал с туристами и в офисе, и на маршруте -- за профессиональное и качественное обслуживание,
доброжелательность и готовность помочь в любой ситуации. Желаю здоровья и успехов в вашей работе! Надеюсь, что у меня будет возможность еще не раз совершить путешествие с помощью замечательного сообщества туроператоров "Большая страна".
С
17 сен 2020
Молодцы, все организовали хорошо, всегда были на связи.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Норильска

🧳Многодневные туры🛳КруизыВодные развлечения🛣Джиппинг🍀Природа и пейзажи
У нас ещё много экскурсий в Норильске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Норильске
ХОРОШО
🧭
ТАМ