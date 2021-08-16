Проникнитесь красотой тундры и лесотундры Таймыра, исследуете берега и бухты Карского моря. Увидите Плато Путорана, с его водопадами, экзотичными «озерами-фьордами», а также ступенчатые каньоны и озеро Лама, которое называют северной Швейцарией, таймырским Байкалом или полярной Рицей. Побываете в заповедных местах на Енисее – на Бреховских островах.
Прибытие в город Норильск, аэропорт «Алыкель» (не позже 08:00).
Встреча, групповой трансфер в Норильск.
Отъезд в Талнах, размещение в отеле «Талнах».
Обед.
Обзорная экскурсия по г. Норильск.
Город расположен недалеко от реки Норильская (Норилка), у Норильских гор. Сегодня Норильск – это промышленный город с богатой историей, градообразующее предприятие «Норильский Никель».
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Ранний завтрак.
Трансфер на причал в 07:30, посадка на скоростной катер на р. Норилка.
Отъезд на катере в 08:00 на Плато Путорана, на озеро Лама (в пути 5 часов).
Плато Путорана – это неповторимый природный комплекс, с высочайшей концентрацией водопадов и горных озер, включая крайне экзотичные.
Озеро Лама, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра. По оценке ученых, озеру около 100 млн лет.
Экскурсияна водопад "Южный Нералах".
Обед.
Экскурсия на водопады реки Витаминка.
На территории Плато Путорана тысячи каскадных водопадов, разной высоты и красоты.
Порой кажется, что ты попал в страну водопадов.
В каждом каньоне со всех уступов льётся вода.
Из-за её шума не слышно разговоров.
Отъезд на катере в Норильск.
Размещение в отеле "Талнах".
Ужин.
Ранний завтрак.
Экскурсия к водопаду "Красные камни".
В предгорьях плато Путорана, недалеко от Норильска, расположилось ущелье Красные Камни.
Водопад, украшающий ущелье, невелик по сравнению с такими водопадами плато Путорана, но и он восхищает путешественников, особенно неискушенных северными красотами.
Трансфер в Дудинку.
Размещение в гостинице в Дудинке.
Обед.
Подготовка к поездке на Бреховские острова.
Ужин.
Завтрак.
Трансфер на пассажирский причал.
Посадка на теплоход.
Размещение в 4-х местных каютах.
Отправление вниз по Енисею.
Путевая информация по ходу следования теплохода.
Обед на теплоходе.
Вечером прибытие на Бреховские острова.
На территории заказника запрещена любая деятельность, наносящая вред животным и среде их обитания.
На Бреховских островах обитают более 100 видов птиц.
Из редких и охраняемых видов в дельте Енисея встречаются белоклювая гагара, орлан-белохвост, сапсан, малый лебедь, краснозобая казарка, пискулька.
Устье Енисея – один из важных центров обилия и разнообразия сиговых видов рыб и сибирского осетра.
Ужин.
Экскурсия по водным каналам островов.
Завтрак.
В 07:00 отъезд в Дудинку на теплоходе.
Обед.
Ужин.
В 23:00 прибытие в Дудинку.
Трансфер в гостиницу в Дудинке.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по г. Дудинка.
г. Дудинка – самый холодный (редко, но бывает до —57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.
Обед.
Экскурсия в «Таймырский краеведческий музей».
Таймырский краеведческий музей является хранителем уникальных коллекций, аналогов которым нет ни в одном музее мира.
В 2012 году в таймырской тундре был найден уникальный скелет мамонта.
Мамонтёнок Женя, названный так в честь мальчика Евгения Салиндера, обнаружившего его в грунте Сопкагинского мыса, стал поистине бесценным экспонатом Таймырского краеведческого музея, так как подобных по значимости палеонтологических артефактов нет ни в одном музее мира.
Ужин.
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Ужин.
Трансфер в аэропорт «Алыкель».
Вылет в Диксон.
Прибытие, трансфер в гостиницу.
Обед.
Обзорная экскурсия по Диксону.
Во время своего путешествия мы посетим памятники Н. А. Бегичеву – исследователю полуострова Таймыр.
Посетим храм «Святителя Николая Чудотворца».
Ужин.
Завтрак.
Отъезд на теплоходе на остров Диксон.
Экскурсия на острове Диксон.
Посещение памятника Североморцам, погибшим в бою с фашистским линкором «Адмирал Шеер».
Обед на острове.
Возвращение в 17:00.
Отъезд на вездеходе в бухту Карского моря, берег Петра Чичагова – морское побережье юго-западной части Таймырского полуострова между Енисейским заливом и устьем реки Пясина.
Протяжённость с запада на восток около 200 км.
Омывается водами Карского моря, в том числе Пясинским заливом.
С юга ограничивается отрогами горного массива Бырранга.
Размещение в рыбацких домиках (3-х-5 мест.)
Знакомство с прилегающей территорией.
Экскурсия по берегу Карского моря.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия по берегу Чичагова, по тундре, по бухтам Карского моря.
Природа восточной части берега Чичагова более суровая.
Ближе к заливу р. Пясины встречаются и айсберги – массивы, отколовшиеся от шельфовых ледников.
Каменные изваяния поражают своей красотой.
В бухтах встречаются никогда не тающие вечные ледники.
Обед.
Отъезд в Диксон.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Завтрак.
Трансфер в а/п Диксон.
Вылет в Норильск.
Размещение в отеле «Талнах».
Ужин.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Вылет из а/п «Алыкель».
По погодным условиям, угрожающим жизни и здоровью туристов, программа маршрута будет изменена.
Тур предусматривает размещение в гостиницах и туристических базах по пути следования, а также на рейсовом теплоходе:
Подробности уточняйте при бронировании тура.
Доплата за одноместное размещение в отеле Талнах (3 ночи) – 7500 руб. /чел., в г. Дудинка (4 ночи) – 4800 руб. /чел.
Находится на севере Сибири, в норильском районе Талнах. Гостям предлагается 48 комфортабельных номеров различных категорий. В ресторане отеля подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Каждое утро предлагается континентальный завтрак «шведский стол».
Номера оборудованы по современным стандартам и имеют: телефон, сейф, кабельное телевидение, бесплатный Wi-Fi, все современные средства безопасности, электронную систему замков, современную противопожарную систему.
В номерах Стандарт: двуспальная кровать, рабочий уголок, стулья, шкаф для одежды, принадлежности для приготовления чая/кофе, гостиный уголок. В собственной ванной комнате: душевая кабина, фен.
Относится ко второму разряду гостиничного обслуживания, построена в советский период. Расположена в центре города Дудинка, с прекрасным видом на реку. Имеет широкий выбор услуг и возможностей для приятного отдыха и проведения досуга.
К услугам гостей 22 номера различного класса: 1-местный (кол-во 10), 2-местный (кол-во 10), люкс (кол-во 2). В числе удобств: душ, санузел, холодильник, телевизор, телефон. При гостинице есть ресторан.
Размещение в 4-х местных каютах.
Размещение в гостинице.
В бухте Берег Петра Чичагова размещение в рыбацких домиках 8-местное.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Город Норильск
Получил своё название от названия той местности, где он расположен: недалеко от города протекает река Норильская (Норилка) (бассейн реки Пясины), сам город расположен у Норильских гор. О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт.
Существует много версий происхождения названия реки Норилка. По одной версии, название реки произошло от слова «норило» – длинный тонкий шест, которым протягивалась тетива ставных сетей подо льдом от лунки к лунке, по другой – название реки и, соответственно, города происходит от эвенкийского слова «нарус» или юкагирского «ньорил», что означает «болота».
Сегодня Норильск – это промышленный город с богатой историей, градообразующее предприятие «Норильский Никель».
Государственный природный заповедник Путоранский (1 887 251 га, создан в 1988 г.)
Объявлен объектом Всемирного наследия. Располагается на границе Таймырского и Эвенкийского автономных округов Красноярского края. Заповедник занимает центральную – наиболее возвышенную – часть обширного и практически нетронутого цивилизацией плато Путорана. Периферийные, более низкие районы этого плато, прилегающие к заповеднику с запада, севера и востока, имеют статус его буферной зоны; это «полукольцо» признано одновременно и буферной зоной объекта Всемирного наследия.
Плато Путорана
Это неповторимый по живописности природный комплекс, с высочайшей, даже по мировым меркам, концентрацией водопадов и горных озер, включая крайне экзотичные – узкие, протяженные и глубокий «озера-фьорды», а также целый комплекс высоких плосковершинных массивов, разделенных глубокими и широкими ступенчатыми каньонами.
Озеро Лама
Северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица. Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра. Даже имя его похоже на остальные северные гидронимы. Озеро расположено в глубокой горной впадине. Его котловина имеет тектоническое происхождение. По оценке ученых, озеру около 100 миллионов лет. Имя озера происходит от тунгусо-маньчжурского слова «лааму» – море, океан; эвенкийского «ламу» - море, большая вода. Кстати, этим же именем – Лама – эвенки, жившие много южнее, называли Байкал.
Заказник Бреховские острова.
В состав заказника входят острова внутренней дельты реки Енисей и притоков, болота и озера. Общая площадь заказника – 288,5 тыс. га. На территории заказника запрещена любая деятельность, наносящая вред животным и среде их обитания. На Бреховских островах обитают более 100 видов птиц. Из редких и охраняемых видов в дельте Енисея встречаются белоклювая гагара, орлан-белохвост, сапсан, малый лебедь, краснозобая казарка, пискулька. Устье Енисея – один из важных центров обилия и разнообразия сиговых видов рыб и сибирского осетра.
«Таймырский краеведческий музей»
4 сентября 2017 года музей отметил 80-ти летие. В фондах музея хранятся десятки тысяч предметов, которые являлись свидетелями ярких событий в жизни нашего района и страны.
Сотрудники Таймырского краеведческого музея регулярно пополняют личные архивы выдающихся людей нашей территории, которые внесли неоценимый вклад в развитие Таймыра. Людей, изучающих его неповторимую природу, историческое прошлое, популяризирующих уникальную культуру коренных малочисленных этносов.
Экспозиция музея занимает площадь1172, 5 кв. м. и расположена на трёх этажах:
Первый этаж занимают художественные собрания музея: произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, тематические выставки из фондов Таймырского музея, а также выставки из частных коллекций и других музеев России.
Второй этаж занимает экспозиция «Человек и природа», общей площадью 376,8 кв. м. Этот раздел экспозиции музея знакомит посетителей с чрезвычайно сложным и многоликим миром природы Таймыра и культурой коренных народов – нганасан, энцев, ненцев, долган, эвенков. Таймырский краеведческий музей является хранителем уникальных коллекций, аналогов которым нет ни в одном музее мира. Это, прежде всего, шаманские костюмы, культовые предметы нганасан и энцев.
На третьем этаже разместился исторический раздел экспозиции. В 2012 году в таймырской тундре был найден уникальный скелет мамонта. Мамонтёнок Женя, названный так в честь мальчика Евгения Салиндера, обнаружившего его в грунте Сопкагинского мыса, стал поистине бесценным экспонатом Таймырского краеведческого музея, так как подобных по значимости палеонтологических артефактов нет ни в одном музее мира.
Город Дудинка
Самый холодный (редко, но бывает до –57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете. Расположен на правом берегу р. Енисея в месте слияния с р. Дудинка, названной, как считается, по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки. И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город.
По другой версии название города произошло от русской транскрипции эвенкийских слов «дугин» (протока, остров между протоками, устье протоки) и «дугу» (мыс реки). Винительный падеж слова «дугин» звучит как «дугинма».
И, наконец, по третьей версии – от русской транскрипции слова энцев-соматов (в XVI - XVII веках кочевали в районе современной Дудинки и прилегающих местностях по правому и левому берегам Енисея) «кадута» («пуржистое место») – так они называли то место на высоком правом берегу Енисея, где сейчас стоит Дудинка.
Поселок Диксон
Всостав Диксонского района входят Северная Земля и мыс Челюскина – самые северные точки Евразии. Во время своего путешествия мы посетим:
Памятник Н. А. Бегичеву – исследователю полуострова Таймыр. В 1908 г. в устье рек Хатанги и Анабара, впадающих в море Лаптевых, открыл два острова, впоследствии названные его именем – Большой Бегичев и Малый Бегичев;
Памятник норвежскому моряку П. Тессему (участнику экспедиции Р. Амундсена). 24 июня 1918 г. Руал Амундсен на судне «Мод» вышел из Осло, взяв курс на побережье Таймыра. На судне было 9 человек команды. 9 сентября «Мод» была зажата льдами у мыса Челюскина, сам Амундсен упал с борта, сломав левую руку в двух местах, спустя 5 недель едва не был растерзан медведицей, а 10 декабря отравился угарным газов из-за неисправности керосиновой лампы. Отправленные же с почтовым поручением в Диксон Тессем и молодой Кнудсен так и не вернулись на родину, останки были найдены только в 1921-1922 годах.
Мемориал славы, погибшим в период Великой Отечественной войны во время знаменитого Северного боя.
Посетим храм «Святителя Николая Чудотворца». В христианстве Святитель Николай почитается как чудотворец, считается покровителем моряков, купцов и детей.
«Это гавань – лучшая на всем северном берегу Азии, и со временем будет очень важна для сибирской торговли» - писал Адольф Норденшельд, покоритель Северо-восточного прохода. Он приобрел небольшое судно Превен и отправился к устью Енисея. Здесь он нашел удобную гавань и назвал ее гавань Диксон, в честь промышленника Оскара Диксона, человека, который помог ему деньгами при снаряжении экспедиции. А. Норденшельд известен тем, что первым прошёл в 1878-1879 годах по Северному морскому пути из Атлантики в Тихий океан.
Бухта Карского моря, берег Петра Чичагова
Это морское побережье юго-западной части Таймырского полуострова между Енисейским заливом и устьем реки Пясина. Протяжённость с запада на восток около 200 км. Омывается водами Карского моря, в том числе Пясинским заливом. С юга ограничивается отрогами горного массива Бырранга.
Природа восточной части берега Чичагова более суровая. Ближе к заливу р. Пясины встречаются и айсберги – массивы, отколовшиеся от шельфовых ледников. Плавание судов без помощи мощных ледоколов в этих местах возможно лишь в течение 2-3 летних месяцев. Скудный разряженный растительный покров состоит преимущественно из многолетних растений. Преобладают мхи и лишайники, стелящиеся формы кустарников, есть немного трав. Берега высокие и обрывистые. Каменные изваяния поражают своей красотой. В бухтах встречаются никогда не тающие вечные ледники.
Таймырская лесотундра.
Всего на планете живет около 350 тыс. видов растений, поражающих людей разнообразием своих форм. И хотя суровый северный Таймыр не может похвастаться богатством видового состава растений, но по красоте летнего убранства может соперничать с альпийскими лугами: здесь и желтые полярные маки, и синие крупные цветки синюхи, голубые незабудки, белые звездочки дриад и ясколок, малиновые, желтые, белые, коричнево-красные камнеломки. Природа Крайнего Севера оставляет впечатление богатства и изобилия – так много здесь птицы, рыбы, а то и зверя.
Очарование тундры сильнее любых предубеждений, сильнее бытовых тягот и трудностей дальнего пути. Вся жизнь тундрового ландшафта со всеми его биологическими цепями и звеньями лежит на виду. В таймырской тундре живут заяц-беляк, песец, лисица, волк, северный олень, в лесотундре – белка, по озерам – ондатра; в реках и озерах много ценных рыб, а в морях водятся мореной заяц, белуха, нерпа, морж. Ежегодно весной на свою суровую родину в тундру возвращаются многочисленные, пернатые. Короткое лето тундры полно звуков живой природы.
Краем незакатного солнца называют таймырскую тундру летом.
Остров Диксон
Вошел в историю Великой отечественной войны как самая восточная территория страны, где произошел бой с немецко-фашистскими захватчиками. В ноябре 2015 года Диксон признали территорией воинской славы.
Поселок Диксон – единственный населенный пункт на территории Красноярского края, где проходили боевые действия. 27 августа 1942 года немецкий тяжелый крейсер «Адмирал Шеер» подошел к берегу и открыл огонь по порту и рабочему поселку. В обороне Диксона приняло участие все население острова. «Адмирал Шеер» был вынужден отказаться от высадки десанта и повернул назад.
В 1915 г. специалистами русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов была установлена радиостанция мощностью 15 киловатт. Здесь же были установлены метеорологические приборы: флюгер, дождемер и английская психометрическая будка.
Но развивавшееся судоходство в этом районе Карского моря требовало регулярной информации о погоде и состоянии льда. В начале июля 1916 г. пароход «Лена» с участниками экспедиции вышел из Красноярска, в июле-августе помощник заведующего гидрометеорологической частью ГГУ И. К. Тихомиров заново организовал метеорологические наблюдения.
В первый день программы прибытие в аэропорт «Алыкель» должно быть по времени не позже 08:00.
Обратный билет можно брать на любое время, главное освободить номер в гостинице до 11:00.
На территории Диксона сотовая связь только Билайн.
По погодным условиям, угрожающим жизни и здоровью туристов, программа маршрута будет изменена.
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы.
Более точную информацию уточняйте при бронировании.