Город Норильск

Получил своё название от названия той местности, где он расположен: недалеко от города протекает река Норильская (Норилка) (бассейн реки Пясины), сам город расположен у Норильских гор. О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт.

Существует много версий происхождения названия реки Норилка. По одной версии, название реки произошло от слова «норило» – длинный тонкий шест, которым протягивалась тетива ставных сетей подо льдом от лунки к лунке, по другой – название реки и, соответственно, города происходит от эвенкийского слова «нарус» или юкагирского «ньорил», что означает «болота».

Сегодня Норильск – это промышленный город с богатой историей, градообразующее предприятие «Норильский Никель».

Государственный природный заповедник Путоранский (1 887 251 га, создан в 1988 г.)

Объявлен объектом Всемирного наследия. Располагается на границе Таймырского и Эвенкийского автономных округов Красноярского края. Заповедник занимает центральную – наиболее возвышенную – часть обширного и практически нетронутого цивилизацией плато Путорана. Периферийные, более низкие районы этого плато, прилегающие к заповеднику с запада, севера и востока, имеют статус его буферной зоны; это «полукольцо» признано одновременно и буферной зоной объекта Всемирного наследия.

Плато Путорана

Это неповторимый по живописности природный комплекс, с высочайшей, даже по мировым меркам, концентрацией водопадов и горных озер, включая крайне экзотичные – узкие, протяженные и глубокий «озера-фьорды», а также целый комплекс высоких плосковершинных массивов, разделенных глубокими и широкими ступенчатыми каньонами.

Озеро Лама

Северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица. Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра. Даже имя его похоже на остальные северные гидронимы. Озеро расположено в глубокой горной впадине. Его котловина имеет тектоническое происхождение. По оценке ученых, озеру около 100 миллионов лет. Имя озера происходит от тунгусо-маньчжурского слова «лааму» – море, океан; эвенкийского «ламу» - море, большая вода. Кстати, этим же именем – Лама – эвенки, жившие много южнее, называли Байкал.

Заказник Бреховские острова.

В состав заказника входят острова внутренней дельты реки Енисей и притоков, болота и озера. Общая площадь заказника – 288,5 тыс. га. На территории заказника запрещена любая деятельность, наносящая вред животным и среде их обитания. На Бреховских островах обитают более 100 видов птиц. Из редких и охраняемых видов в дельте Енисея встречаются белоклювая гагара, орлан-белохвост, сапсан, малый лебедь, краснозобая казарка, пискулька. Устье Енисея – один из важных центров обилия и разнообразия сиговых видов рыб и сибирского осетра.

«Таймырский краеведческий музей»

4 сентября 2017 года музей отметил 80-ти летие. В фондах музея хранятся десятки тысяч предметов, которые являлись свидетелями ярких событий в жизни нашего района и страны.

Сотрудники Таймырского краеведческого музея регулярно пополняют личные архивы выдающихся людей нашей территории, которые внесли неоценимый вклад в развитие Таймыра. Людей, изучающих его неповторимую природу, историческое прошлое, популяризирующих уникальную культуру коренных малочисленных этносов.

Экспозиция музея занимает площадь1172, 5 кв. м. и расположена на трёх этажах:

Первый этаж занимают художественные собрания музея: произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, тематические выставки из фондов Таймырского музея, а также выставки из частных коллекций и других музеев России.

Второй этаж занимает экспозиция «Человек и природа», общей площадью 376,8 кв. м. Этот раздел экспозиции музея знакомит посетителей с чрезвычайно сложным и многоликим миром природы Таймыра и культурой коренных народов – нганасан, энцев, ненцев, долган, эвенков. Таймырский краеведческий музей является хранителем уникальных коллекций, аналогов которым нет ни в одном музее мира. Это, прежде всего, шаманские костюмы, культовые предметы нганасан и энцев.

На третьем этаже разместился исторический раздел экспозиции. В 2012 году в таймырской тундре был найден уникальный скелет мамонта. Мамонтёнок Женя, названный так в честь мальчика Евгения Салиндера, обнаружившего его в грунте Сопкагинского мыса, стал поистине бесценным экспонатом Таймырского краеведческого музея, так как подобных по значимости палеонтологических артефактов нет ни в одном музее мира.

Город Дудинка

Самый холодный (редко, но бывает до –57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете. Расположен на правом берегу р. Енисея в месте слияния с р. Дудинка, названной, как считается, по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки. И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город.

По другой версии название города произошло от русской транскрипции эвенкийских слов «дугин» (протока, остров между протоками, устье протоки) и «дугу» (мыс реки). Винительный падеж слова «дугин» звучит как «дугинма».

И, наконец, по третьей версии – от русской транскрипции слова энцев-соматов (в XVI - XVII веках кочевали в районе современной Дудинки и прилегающих местностях по правому и левому берегам Енисея) «кадута» («пуржистое место») – так они называли то место на высоком правом берегу Енисея, где сейчас стоит Дудинка.

Поселок Диксон

Всостав Диксонского района входят Северная Земля и мыс Челюскина – самые северные точки Евразии. Во время своего путешествия мы посетим:

Памятник Н. А. Бегичеву – исследователю полуострова Таймыр. В 1908 г. в устье рек Хатанги и Анабара, впадающих в море Лаптевых, открыл два острова, впоследствии названные его именем – Большой Бегичев и Малый Бегичев;

Памятник норвежскому моряку П. Тессему (участнику экспедиции Р. Амундсена). 24 июня 1918 г. Руал Амундсен на судне «Мод» вышел из Осло, взяв курс на побережье Таймыра. На судне было 9 человек команды. 9 сентября «Мод» была зажата льдами у мыса Челюскина, сам Амундсен упал с борта, сломав левую руку в двух местах, спустя 5 недель едва не был растерзан медведицей, а 10 декабря отравился угарным газов из-за неисправности керосиновой лампы. Отправленные же с почтовым поручением в Диксон Тессем и молодой Кнудсен так и не вернулись на родину, останки были найдены только в 1921-1922 годах.

Мемориал славы, погибшим в период Великой Отечественной войны во время знаменитого Северного боя.

Посетим храм «Святителя Николая Чудотворца». В христианстве Святитель Николай почитается как чудотворец, считается покровителем моряков, купцов и детей.

«Это гавань – лучшая на всем северном берегу Азии, и со временем будет очень важна для сибирской торговли» - писал Адольф Норденшельд, покоритель Северо-восточного прохода. Он приобрел небольшое судно Превен и отправился к устью Енисея. Здесь он нашел удобную гавань и назвал ее гавань Диксон, в честь промышленника Оскара Диксона, человека, который помог ему деньгами при снаряжении экспедиции. А. Норденшельд известен тем, что первым прошёл в 1878-1879 годах по Северному морскому пути из Атлантики в Тихий океан.

Бухта Карского моря, берег Петра Чичагова

Это морское побережье юго-западной части Таймырского полуострова между Енисейским заливом и устьем реки Пясина. Протяжённость с запада на восток около 200 км. Омывается водами Карского моря, в том числе Пясинским заливом. С юга ограничивается отрогами горного массива Бырранга.

Природа восточной части берега Чичагова более суровая. Ближе к заливу р. Пясины встречаются и айсберги – массивы, отколовшиеся от шельфовых ледников. Плавание судов без помощи мощных ледоколов в этих местах возможно лишь в течение 2-3 летних месяцев. Скудный разряженный растительный покров состоит преимущественно из многолетних растений. Преобладают мхи и лишайники, стелящиеся формы кустарников, есть немного трав. Берега высокие и обрывистые. Каменные изваяния поражают своей красотой. В бухтах встречаются никогда не тающие вечные ледники.

Таймырская лесотундра.

Всего на планете живет около 350 тыс. видов растений, поражающих людей разнообразием своих форм. И хотя суровый северный Таймыр не может похвастаться богатством видового состава растений, но по красоте летнего убранства может соперничать с альпийскими лугами: здесь и желтые полярные маки, и синие крупные цветки синюхи, голубые незабудки, белые звездочки дриад и ясколок, малиновые, желтые, белые, коричнево-красные камнеломки. Природа Крайнего Севера оставляет впечатление богатства и изобилия – так много здесь птицы, рыбы, а то и зверя.

Очарование тундры сильнее любых предубеждений, сильнее бытовых тягот и трудностей дальнего пути. Вся жизнь тундрового ландшафта со всеми его биологическими цепями и звеньями лежит на виду. В таймырской тундре живут заяц-беляк, песец, лисица, волк, северный олень, в лесотундре – белка, по озерам – ондатра; в реках и озерах много ценных рыб, а в морях водятся мореной заяц, белуха, нерпа, морж. Ежегодно весной на свою суровую родину в тундру возвращаются многочисленные, пернатые. Короткое лето тундры полно звуков живой природы.

Краем незакатного солнца называют таймырскую тундру летом.

Остров Диксон

Вошел в историю Великой отечественной войны как самая восточная территория страны, где произошел бой с немецко-фашистскими захватчиками. В ноябре 2015 года Диксон признали территорией воинской славы.

Поселок Диксон – единственный населенный пункт на территории Красноярского края, где проходили боевые действия. 27 августа 1942 года немецкий тяжелый крейсер «Адмирал Шеер» подошел к берегу и открыл огонь по порту и рабочему поселку. В обороне Диксона приняло участие все население острова. «Адмирал Шеер» был вынужден отказаться от высадки десанта и повернул назад.

В 1915 г. специалистами русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов была установлена радиостанция мощностью 15 киловатт. Здесь же были установлены метеорологические приборы: флюгер, дождемер и английская психометрическая будка.

Но развивавшееся судоходство в этом районе Карского моря требовало регулярной информации о погоде и состоянии льда. В начале июля 1916 г. пароход «Лена» с участниками экспедиции вышел из Красноярска, в июле-августе помощник заведующего гидрометеорологической частью ГГУ И. К. Тихомиров заново организовал метеорологические наблюдения.