1 день

Экскурсия в "Таймырский Краеведческий музей". Мастер-класс "Таймырская строганина". Обзорная экскурсия по г. Дудинке

Утром прибытие в аэропорт Норильска (Алыкель). Групповой трансфер в г. Дудинка.

Размещение в гостинице «Енисейские Огни».

12:00 Обед.

13:00 Экскурсия в «Таймырский Краеведческий музей» — 4 сентября 2022 года музей отметил 85-ти летие. Экспозиция музея занимает площадь 1172,5 кв. м. и расположена на трёх этажах.

Первый этаж занимают художественные собрания музея: произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, тематические выставки из фондов Таймырского музея, а также выставки из частных коллекций и других музеев России.

Второй этаж занимает экспозиция «Человек и природа», общей площадью 376,8 кв. м. Этот раздел экспозиции музея знакомит посетителей с чрезвычайно сложным и многоликим миром природы Таймыра и культурой коренных народов – нганасан, энцев, ненцев, долган, эвенков.

Таймырский краеведческий музей является хранителем уникальных коллекций, аналогов которым нет ни в одном музее мира. Это, прежде всего, шаманские костюмы, культовые предметы нганасан и энцев. На третьем этаже разместился исторический раздел экспозиции.

В 2012 году в таймырской тундре был найден уникальный скелет мамонта.

Мамонтёнок Женя, названный так в честь мальчика Евгения Салиндера, обнаружившего его в грунте Сопкагинского мыса, стал поистине бесценным экспонатом Таймырского краеведческого музея, так как подобных по значимости палеонтологических артефактов нет ни в одном музее мира.

Мастер-класс «Таймырская строганина». Строганина (от глаг. «строгать») — нарезанная стружкой замороженная рыба или мясо, одно из основных блюд северной кухни.

Обзорная экскурсия по г. Дудинка – самый холодный (редко, но бывает до -57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.

Расположен на правом берегу р. Енисей в месте слияния с р. Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки.

И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город.

19:00 Ужин.

