Вас ждут уникальные природные ландшафты Таймыра, живописные озера, водопады и реки плато Путорана, а также знакомство с культурой коренных малочисленных
Программа тура по дням
Экскурсия в "Таймырский Краеведческий музей". Мастер-класс "Таймырская строганина". Обзорная экскурсия по г. Дудинке
Утром прибытие в аэропорт Норильска (Алыкель). Групповой трансфер в г. Дудинка.
Размещение в гостинице «Енисейские Огни».
12:00 Обед.
13:00 Экскурсия в «Таймырский Краеведческий музей» — 4 сентября 2022 года музей отметил 85-ти летие. Экспозиция музея занимает площадь 1172,5 кв. м. и расположена на трёх этажах.
Первый этаж занимают художественные собрания музея: произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, тематические выставки из фондов Таймырского музея, а также выставки из частных коллекций и других музеев России.
Второй этаж занимает экспозиция «Человек и природа», общей площадью 376,8 кв. м. Этот раздел экспозиции музея знакомит посетителей с чрезвычайно сложным и многоликим миром природы Таймыра и культурой коренных народов – нганасан, энцев, ненцев, долган, эвенков.
Таймырский краеведческий музей является хранителем уникальных коллекций, аналогов которым нет ни в одном музее мира. Это, прежде всего, шаманские костюмы, культовые предметы нганасан и энцев. На третьем этаже разместился исторический раздел экспозиции.
В 2012 году в таймырской тундре был найден уникальный скелет мамонта.
Мамонтёнок Женя, названный так в честь мальчика Евгения Салиндера, обнаружившего его в грунте Сопкагинского мыса, стал поистине бесценным экспонатом Таймырского краеведческого музея, так как подобных по значимости палеонтологических артефактов нет ни в одном музее мира.
Мастер-класс «Таймырская строганина». Строганина (от глаг. «строгать») — нарезанная стружкой замороженная рыба или мясо, одно из основных блюд северной кухни.
Обзорная экскурсия по г. Дудинка – самый холодный (редко, но бывает до -57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.
Расположен на правом берегу р. Енисей в месте слияния с р. Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки.
И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город.
19:00 Ужин.
Экскурсия в Талнахский филиал Музея Норильска. Отъезд к тропе, ведущей к водопаду «Красные камни»
07:00 Завтрак.
Освобождение номеров.
07:30 Трансфер в г. Норильск.
Размещение в отеле «Талнах».
11:00 Экскурсия в Талнахский филиал Музея Норильска. Музей работает более 45 лет. Его экспозиция представлена разделами о природе Таймыра, об истории освоения и строительства Талнаха, развитии горнорудного дела.
Музейные материалы позволяют проследить геологическую и палеонтологическую историю территории Норильска с архейских времен до кайнозоя (наши дни); историю открытия месторождений и строительства рудников, жизнь поселка, города, а сегодня – района Талнах, «рудной столицы» Таймыра.
Прогулка по смотровой площадке. Смотровая площадка открыта в верхней части города, откуда открываются фантастические виды на плато Путорана, Хараелахские и Норильские горы, Пясинские разливы, Талнах и Норильск.
13:30 Обед.
14:30 Отъезд к тропе, ведущей к водопаду «Красные камни». Экскурсия к водопаду (протяженность маршрута 3 км. в одну сторону, часть пути с подъемом) — один из самых доступных водопадов плато Путорана, часто его называют «плато Путорана в миниатюре» или «окно на плато Путорана».
Свое название Красные Камни получили благодаря цвету породы, из которой сложены склоны ущелья. Скалистые берега озерца, в которое падают потоки воды, отличаются выраженным красно-коричневым оттенком.
Водопад, украшающий ущелье, невелик по сравнению с такими водопадами плато Путорана, как Большой Курейский, Грандиозный, водопады на реках Оран или Канда.
Но и он восхищает путешественников. Вода звенящим каскадом спускается по нескольким скалистым уступам и впадает в чистое озеро глубиной до 9 м.
20:00 Ужин.
Плато Путорана, озеро Лама
07:30 Завтрак.
08:00 Трансфер на причал р. Норилка.
Отъезд на плато Путорана, на озеро Лама. Река Норильская или Норилка, протекает в Таймырском Долгано-Ненецком районе. Длина 57 км. Мост через Норилку отмечен в сборнике ЮНЕСКО «Мостостроение мира» как «самый северный в мире из больших мостов за 69 параллелью».
Озёра Мелкое, Лама, Кета, Глубокое, Собачье, Накомякен и многочисленные небольшие озёра в тундре играют регулирующую роль в водном режиме реки, сглаживая паводки.
Далее наш путь лежит по реке Талая, поднимаемся вверх до о. Мелкое, которое находится приблизительно в 25 километрах восточнее Норильска. Озеро расположено в широкой котловине между западными отрогами плато Путорана.
Озеро соединяется с озером Лама проливом или, как называют местные жители, р. Лама (Ламочен) длиной 18 км. Берега, в основном пологие, местами заболоченные. Дно преимущественно песчаное.
На карте азиатской России, изданной в 1911 году Российским генеральным штабом, озеро Мелкое называлась озером Быстровское, хотя названия этого местные жители не знали.
Вот и знаменитое озеро Лама – северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица. Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра. Озеро расположено в глубокой горной впадине. Его котловина имеет тектоническое происхождение.
По оценке ученых, озеру около 100 миллионов лет. Имя озера происходит от тунгусо-маньчжурского слова «лааму» — море, океан; эвенкийского «ламу» – море, большая вода. Кстати, этим же именем – Лама – эвенки, жившие много южнее, называли Байкал.
Экскурсия на водопад «Южный Нералах» (протяженность маршрута около 2 км. в одну сторону). Высота водопада не более 50 м., является одним из красивейших водопадов плато Путорана. Пешая доступность водопада позволяет любоваться такому природному явлению большому количеству туристов разного возраста.
Тропа к водопаду проходит по чарующей территории тундры, наполненной кустарниками багульника, можжевельника, ольхи, голубики, брусники, полярной ивы, карликовой березы и многой другой растительностью. Крупные камни покрыты разноцветным тундровым мхом.
Обед (ланч-бокс).
Экскурсия на озеро Капчук – небольшое озеро тектонического происхождения в окружении скалистых гор.
Подъем на смотровую площадку откуда открывается потрясающий вид на два фьордовых озера: справа Лама, слева Капчук (протяженность маршрута около 2 км. в одну сторону, несложный подъем).
Возвращение в Норильск.
Трансфер в отель.
Поздний ужин.
Экскурсия в шахту «Ангидрит»
Ранний завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в г. Норильск.
09:15 Экскурсия в шахту «Ангидрит». Шахта является учебным подземным полигоном предприятия «Норильский Никель» на котором туристы смогут испытать себя в роли горняка.
Вы примерите шахтерскую форму, пройдете все стандартные процедуры для входа в шахту, увидите работу основного оборудования, которое применяется в технологическом процессе добычи руды, а также познакомитесь с обустройством шахты.
Пребывание в шахте оставит у Вас незабываемые эмоции.
Размещение в гостинице «Норильск».
14:30 Обед.
Свободное время.
Ужин в гостинице.
Экскурсия на карьер «Медвежий ручей»
Завтрак.
Экскурсия на карьер «Медвежий ручей» — единственный рудник в Норильске, работающий открытым способом. В 1920 году Николай Урванцев назвал долину между горой Рудной и Барьерной – Медвежьим Ручьем.
В этой долине в 1936 году геологами Александром Воронцовым и Алексеем Розановым было найдено медно-никелевое месторождение, а 4 ноября 1945 начальником Норильского комбината был издан приказ о начале строительства карьера «Медвежий ручей».
Эта дата считается днем рождения рудника.
14:30 Обед.
16:00 Экскурсия в музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска». Автобусная обзорная экскурсия по г. Норильск. Норильск получил своё название от названия той местности, где он расположен: недалеко от города протекает река Норильская (Норилка), сам город расположен у Норильских гор.
О реке Норильской и Норильских горах упоминают в своих отчетах путешественники Харитон Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт.
Ужин в гостинице.
Завершение программы
Освобождение номеров до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостиницах по пути следования.
Стоимость тура на 1 человека: 138 000 руб.
Доплата за одноместное размещение:
- в г. Дудинке (1 ночь) – 2 200 руб. /чел.;
- в отеле "Талнах" (2 ночи) – 5 200 руб. /чел.;
- в гост."Норильск" (2 ночи) – 4 600 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Талнах»
Находится на севере Сибири, в норильском районе Талнах. Гостям предлагается 48 комфортабельных номеров различных категорий. В ресторане отеля подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Каждое утро предлагается континентальный завтрак «шведский стол».
Номера оборудованы по современным стандартам и имеют: телефон, сейф, кабельное телевидение, бесплатный Wi-Fi, все современные средства безопасности, электронную систему замков, современную противопожарную систему.
В номерах Стандарт: двуспальная кровать, рабочий уголок, стулья, шкаф для одежды, принадлежности для приготовления чая/кофе, гостиный уголок. В собственной ванной комнате: душевая кабина, фен.
Гостиница «Виктория»
Отель «Виктория» находится в поселке Дудинка, расположенном в месте слияния рек Дудинка и Енисей.
Номерной фонд образуют светлые номера, выполненные в приятной теплой цветовой гамме. Категории укомплектованы всем необходимым: системой отопления, телевизорами, мягкой мебелью для сна. Из окон открывается прекрасный вид на природу.
В 10 минутах пешей прогулки от места размещения есть продуктовые магазины.
Дудинка — хорошее место для отдыха и развлечений: речные прогулки, путешествие пешком по туристическим маршрутам, рыбная ловля.
Гостиница «Норильск»
«Норильск» является самой крупной гостиницей, расположенной в одноименном городе. К предлагаемым услугам здесь есть зал для спортивных занятий, массаж, бильярдная, парковка.
Огромный номерной фонд в 220 номеров позволит всегда быть уверенным в имеющейся свободной брони. Все они выполнены в различных стилях в зависимости от уровня комфортности и вместимости, это позволит выбрать то, что требуется именно для вас.
На территории гостиницы за отдельную оплату для вас организовано полноценное питание в кафе. Поблизости находятся несколько продуктовых магазинов, и всегда есть возможность воспользоваться сервисом городских доставок еды на ваш вкус.
Если для вас и вашего бизнеса требуется провести презентацию, деловую встречу, семинар, то отель располагает небольшим, но вместительным залом в лаконичном стиле на 30 человек.
Рядом с отелем имеются такие достопримечательности, как мемориал Черный тюльпан, Первый дом Норильска, Памятник стулу и Церковь Всех скорбящих. Также можно заказать обзорную экскурсию для подробного ознакомления с историей города.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе: комплексное 3-разовое питание
- 2-местное размещение в гостинице в г. Дудинке, в отеле "Талнах", в гостинице "Норильск"
- Экскурсионная программа
- Сопровождение руководителем группы
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Норильска и обратно
- Личные расходы
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Не брать с собой большие чемоданы (в гостиницах на Таймыре лифта нет). Вещи должны быть первой необходимости, груз должен быть минимальным.
Для того чтобы во время путешествия Вам всегда было удобно, мы советуем Вам взять с собой в дорогу:
- рюкзак или сумка дорожная (в нее можно положить вещи для Плато Путорана, чтобы не везти с собой на о. Лама весь чемодан);
- удобную, не мнущуюся одежду;
- несколько теплых вещей (ветровка, тонкая шапка, носки (2-3 пары простых и 1-2 пары теплых), теплый спортивный костюм (например, флисовый));
- термобелье или его аналог;
- плащ или непромокаемую куртку на случай дождя (зонт не брать, всегда ветер);
- перчатки;
- удобную спортивную обувь (сменная обувь – кроссовки);
- сланцы (чтобы можно было с шерстяными носками носить);
- на случай жаркой погоды – футболки (тельняшка, рубашка), шорты, легкие штаны, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки, кепи (панама или бейсболка) (во время пребывания на о. Лама);
- средства личной гигиены;
- полотенце (на о. Лама);
- репелленты от насекомых;
- накомарник;
- треккинговые ботинки или две пары кроссовок (на случай если одна пара промокнет);
- советуем взять с собой видео- и фототехнику, чтобы запечатлеть свой отдых;
- не лишними будут привычные для Вас лекарства от головной боли, желудка и т. п., а так же специфические лекарства;
- спутниковый телефон (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Рекомендуем оформить страховку от невыезда.
Может ли измениться программа тура?
По погодным условиям, угрожающим жизнью и здоровью туристов, программа маршрута будет изменена.