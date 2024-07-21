В компании гида вы прогуляетесь по таинственным улочкам Старого города. Познакомитеcь с традициями и обычаями жителей, памятниками архитектуры и древнерусского зодчества.
Улицы и переулки, крепостные стены и храмы станут носителями информации, которую предстоит отыскать и сложить в определённом порядке. Тех, кто внимательно изучит карту и расшифрует каменную летопись, ждёт приятный сюрприз!
Улицы и переулки, крепостные стены и храмы станут носителями информации, которую предстоит отыскать и сложить в определённом порядке. Тех, кто внимательно изучит карту и расшифрует каменную летопись, ждёт приятный сюрприз!
Описание квеста
Эта экскурсия — не просто знакомство с Великим Новгородом, а полное погружение в его историю и возрождение событий прошлого. Вы с гидом объединитесь в команду, чтобы разобраться с заданием от анонимного заказчика. Вам предстоит изучить все локации, которые встретятся на пути, с помощью подсказок найти тайник и забрать приз.
На маршруте вам встретятся
- Алексеевская Белая башня
- Новгородский кремль
- Памятник тысячелетию России
- Памятник девушке-туристке
- Софийский собор
- Церковь Параскевы Пятницы
- Церковь Спаса Преображения
- Ярославово дворище
Организационные детали
Квест проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 472 туристов
Наша команда создаёт интерактивные прогулки в формате квеста в разных городах. Поможем вам изучить лучшие достопримечательности вдоль и поперёк — и влюбиться в путешествия окончательно и бесповоротно. С нами интересно!Задать вопрос
Входит в следующие категории Великого Новгорода
ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураЛетниеНа выходныеКвестыНовгородский кремльПопулярные местаУлицы и переулкиПамятник Тысячелетию РоссииЯрославово дворищеДля студентовСамое главноеАктивностиЦерковь Спаса ПреображенияЦерковь Параскевы ПятницыОбзорные
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