В компании гида вы прогуляетесь по таинственным улочкам Старого города. Познакомитеcь с традициями и обычаями жителей, памятниками архитектуры и древнерусского зодчества. Улицы и переулки, крепостные стены и храмы станут носителями информации, которую предстоит отыскать и сложить в определённом порядке. Тех, кто внимательно изучит карту и расшифрует каменную летопись, ждёт приятный сюрприз!

Описание квеста

Эта экскурсия — не просто знакомство с Великим Новгородом, а полное погружение в его историю и возрождение событий прошлого. Вы с гидом объединитесь в команду, чтобы разобраться с заданием от анонимного заказчика. Вам предстоит изучить все локации, которые встретятся на пути, с помощью подсказок найти тайник и забрать приз.

На маршруте вам встретятся

Алексеевская Белая башня

Новгородский кремль

Памятник тысячелетию России

Памятник девушке-туристке

Софийский собор

Церковь Параскевы Пятницы

Церковь Спаса Преображения

Ярославово дворище

Организационные детали

Квест проведу я или другой гид из нашей команды.