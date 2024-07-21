Исторический квест в Великом Новгороде

Знакомство с городом через художественную историю и элементы ориентирования
В компании гида вы прогуляетесь по таинственным улочкам Старого города. Познакомитеcь с традициями и обычаями жителей, памятниками архитектуры и древнерусского зодчества.

Улицы и переулки, крепостные стены и храмы станут носителями информации, которую предстоит отыскать и сложить в определённом порядке. Тех, кто внимательно изучит карту и расшифрует каменную летопись, ждёт приятный сюрприз!
Исторический квест в Великом Новгороде
Исторический квест в Великом Новгороде
Исторический квест в Великом Новгороде

Описание квеста

Эта экскурсия — не просто знакомство с Великим Новгородом, а полное погружение в его историю и возрождение событий прошлого. Вы с гидом объединитесь в команду, чтобы разобраться с заданием от анонимного заказчика. Вам предстоит изучить все локации, которые встретятся на пути, с помощью подсказок найти тайник и забрать приз.

На маршруте вам встретятся

  • Алексеевская Белая башня
  • Новгородский кремль
  • Памятник тысячелетию России
  • Памятник девушке-туристке
  • Софийский собор
  • Церковь Параскевы Пятницы
  • Церковь Спаса Преображения
  • Ярославово дворище

Организационные детали

Квест проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Великого Новгорода

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураЛетниеНа выходныеКвестыНовгородский кремльПопулярные местаУлицы и переулкиПамятник Тысячелетию РоссииЯрославово дворищеДля студентовСамое главноеАктивностиЦерковь Спаса ПреображенияЦерковь Параскевы ПятницыОбзорные

Похожие экскурсии из Великого Новгорода

Великий Новгород за два часа
На машине
199 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Великий Новгород: историческое путешествие за два часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, исследуя его знаковые места за короткое время
Начало: На Сенной площади
Завтра в 08:30
22 июля в 18:00
5 200 за всё до 4 чел.
Здравствуй, Великий Новгород
Пешая
318 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Здравствуй, Великий Новгород: Путешествие в сердце истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места
Начало: У Кремля
Сегодня в 13:30
23 июля в 12:00
800 за человека
Великий Новгород на авто
На машине
310 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: историческое путешествие на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: В районе кремля
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
8 800 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Великом Новгороде
ХорошоТам