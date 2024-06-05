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Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: историческое путешествие на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: в районе кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Здравствуй, Великий Новгород: Путешествие в сердце истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места
Начало: У Кремля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Кремлёвские прогулки: путешествие в средневековье Великого Новгорода
Вас ждет уникальное путешествие в прошлое Великого Новгорода в компании исторических персонажей. Откройте для себя легенды и тайны древнего города
Начало: В туристском информационном центре «Красная Изба» ...
Завтра в 10:30
10 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великий Новгород: погружение в древность - экскурсия по историческим местам
Раскройте первые страницы новгородской летописи, исследуйте детинец и полюбуйтесь видами со стен крепости. Посетите Софийский собор и Ярославово дворище
Начало: На Сенной площади
Завтра в 12:30
10 июня в 09:30
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом камне
Вас ждет погружение в уникальную атмосферу Великого Новгорода, его культурное наследие и средневековые тайны
Начало: Сенная площадь
11 июня в 15:30
14 июня в 09:00
5 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великий Новгород: уникальная прогулка вдоль Кремлёвских стен с историческими рассказами
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, пройдя вдоль его знаменитых Кремлёвских стен. Истории, легенды и впечатляющие виды ждут вас
Начало: На Софийской площади
14 июня в 09:00
18 июня в 13:30
3 990₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1 час
Великий Новгород: Погружение в историю кремля в уютной атмосфере мини-группы
Откройте для себя тайны Новгородского кремля, где каждый камень хранит истории великих событий и легенд
Начало: Площадь Победы-Софийская
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Иван Грозный в Новгороде: следы царя, история и архитектура
Путешествие в прошлое Великого Новгорода и его связь с Иваном Грозным. Исследуйте исторические места и узнайте неведомые факты
Начало: На улице Большая Московская
Завтра в 14:30
10 июня в 17:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Сказы Старого Новгорода: вдохновляющее путешествие
Исследуйте древний Великий Новгород, его кремль и соборы, слушая захватывающие истории о легендарных героях
Начало: Сенная площадь
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
5 600₽ за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
1 час
«Пятирублевый» Новгород: путешествие по символам истории
Вас ждет погружение в историю Великого Новгорода через его знаковые памятники и уникальные рассказы
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
11 июня в 15:00
39202 940₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 667₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в сердце Великого Новгорода: Кремль, Софийский собор
Откройте для себя уникальные архитектурные памятники Великого Новгорода, включая древний Кремль и Софийский собор
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень - индивидуальная экскурсия
Путешествие по Волхову на катере до озера Ильмень. Увидите Новгородский кремль, Юрьев монастырь и Рюриково городище с воды. Узнаете о древнем судоходстве
Начало: У Новгородского яхт-клуба
Завтра в 14:30
10 июня в 17:30
18 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Погружение в историю Великого Новгорода: Кремль, Торговая сторона, купцы и князья. Узнайте об архитектуре и легендах в доступном формате
Начало: На Софийской площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Групповая экскурсия по Великому Новгороду: основные достопримечательности
Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города
Начало: На площади Победы-Софийской
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 340₽ за человека
Групповая
1 час
Пешком по Детинцу: экскурсия по Новгородскому кремлю
Прогуляйтесь по древнему Детинцу Великого Новгорода и откройте для себя его величественные тайны
Начало: На Софийской площади
Сегодня в 14:30
10 июня в 12:00
670₽ за человека
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
Присоединяйтесь к театрализованной экскурсии по Новгородскому кремлю с Забавой, Феодорой и Ясной. Узнайте новые истории и легенды древнего Новгорода
Начало: На площади Победы
Сегодня в 15:00
15 июня в 12:30
900765₽ за человека
скидка
70%
Индивидуальная
1.5 часа
Историческое путешествие по Новгородскому кремлю-детинцу
Погрузитесь в эпоху великих событий и легендарных личностей, исследуя древние стены Новгородского кремля
Начало: На площади Победы-Софийская
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
178995 370₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами: Памятники и легенды
Обзорная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами. Увидите памятники, кремль и монастыри. Защитная экипировка предоставляется
Начало: У вашего дома или отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Готовы отправиться в путешествие во времени? Присоединяйтесь к иммерсивной прогулке в наушниках по Великому Новгороду и узнайте его тайны
Начало: У Ганзейского фонтана
Расписание: в среду и пятницу в 19:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
Посетите два значимых центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище. Узнайте об истории, культуре и архитектуре средневековой Руси
Начало: Возле кремля
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Новгородские были и небывальщины: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода с индивидуальной экскурсией по местам былинных героев. Узнайте историю Садко и Василия Буслаева
Начало: На территории кремля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
4 140₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Хмельная история Великого Новгорода: от старинных кабаков до современных баров
Погрузитесь в атмосферу Великого Новгорода, узнавая, как развивалась культура пития и какие напитки предпочитали новгородцы на протяжении веков
Начало: У памятника Тысячелетию России
Сегодня в 18:00
Завтра в 14:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Великим Новгородом + Музейный цех фарфора
Исследуйте древние памятники Великого Новгорода и посетите уникальный Музейный цех фарфора. Узнайте о вечевой республике и создайте свой фарфоровый сувенир
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истоки российской государственности: экскурсия в Великом Новгороде
Путешествие в прошлое России: уникальные памятники и зарождение государственности в Великом Новгороде
Начало: На набережной Александра Невского
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Как за каменной стеной: путешествие во времени в Белой башне Великого Новгорода
Откройте для себя уникальную историю Великого Новгорода через экскурсию в Белой башне с гидом-историком и интерактивными экспонатами
Начало: У Белой башни
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музеи Новгородского кремля: путешествие в прошлое Великого Новгорода
Погрузитесь в историю Новгорода через эксклюзивную экскурсию в музеи Кремля с уникальными экспонатами
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 200₽ за всё до 2 чел.
Групповая
1.5 часа
Здравствуй, Великий Новгород
Начало: Софийская площадь
Расписание: По субботам в 11:00, 13:30, 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в историю: Кремль, Софийский собор и Ярославово дворище
Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим местам Великого Новгорода, где каждый камень хранит легенды прошлого
Начало: Ул. Мерецкого-Волосова, д. 2
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 3 063₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом шаге
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые места на комфортном транспорте
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия по Великому Новгороду: история на каждом шагу
Познайте Великий Новгород, пройдя уникальный квест. Откройте для себя древние уголки города, его историю и культуру, следуя захватывающему маршруту
Начало: Ул. Бредова-Звериная, д. 22
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
950₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самостоятельная экскурсия Новгородский Детинец: Кремль в Великом Новгороде
Погрузитесь в историю древнего Великого Новгорода, пройдя по маршруту Новгородского Кремля. Узнайте уникальные истории и легенды
Начало: Вход в Новгородский Детинец
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
790₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Аудиоэкскурсия по Новгородскому кремлю - уникальное путешествие в историю
Приглашаем на увлекательную аудиоэкскурсию по Новгородскому кремлю, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Площадь Победы-Софийская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 090₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Торговой стороне Великого Новгорода: история и достопримечательности
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, пройдя по Торговой стороне с персональным аудиогидом в вашем смартфоне
Начало: Кремль, д. 5
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Расширенная экскурсия с посещением Юрьева монастыря и Перынского скита
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Исторический квест по Великому Новгороду «Тайна старого города»
Начало: Пречистенская арка новгородского кремля
Расписание: В любое время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
У нас князя нету, но есть Бог и правда и Святая София
Начало: Сенная площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Погружение в историю Великого Новгорода: Детинец и Ярославово дворище
Познайте дух средневековья Великого Новгорода через уникальный мастер-класс, раскрывающий тайны Детинца и Ярославова дворища
Начало: Сенная площадь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кремль, Ярославово дворище - сердце Новгорода
Начало: Софийская площадь, у памятника В.И. Ленину
Завтра в 19:00
10 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по Великому Новгороду: Кремль, Ярославово дворище и древние монументы
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив ключевые исторические места Великого Новгорода, включая знаменитый Кремль и Ярославово дворище
Начало: Согласуйте по тел. с гидом после оформления заказа
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Все тайны древнего города
За 4 часа автопешеходной экскурсии увидеть главные символы Великого Новгорода и не устать
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 200₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Квест
1.5 часа
Занимательный квест для детей (9+)
Нескучно разобраться в истории Великого Новгорода
Начало: У Ганзейского фонтана
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
63005 355₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Благодарим Максима за проведенную экскурсию. 4 часа пролетели незаметно, узнали много нового и интересного. Максим очень приятный в общении человек и интересный рассказчик, слушать было одно удовольствие. Рекомендую данную экскурсию и, конечно же, Максима. Еще раз спасибо!
- ААндрей5 июня 2024Гид Константин был великолепен. Он захватывающий рассказчик, при этом его рассказ посвящен не байкам, а историческим фактам. Например, он подробнейшим
- PPAVEL4 июня 2024Всё очень интересно и необычно. Всё, что касается нити экскурсии (шоу), прекрасно. Но немного не хватало знаний гида на дополнительные вопросы. Ну, это мелочи.
- ООльга3 июня 2024Замечательная экскурсия, рекомендую всем👌Константин-великолепный рассказчик. Влюбил нас в Великий Новгород так, что уже приодумываем когда бы приехать снова, и на какую экскурсию к Константину сходить ещё))) 2 часа пролетели абсолютно незаметно. Исключительно положительные эмоции после экскурсии.
- ЛЛариса3 июня 2024Замечательная экскурсия. Гид рассказывает очень интересно. Спасибо!
- ННаталья3 июня 2024Прекрасная подача материала и столь глубокие знания Феодоры сделали экскурсию самым ярким впечатлением этого дня! Поразительно, как много удивительных историй хранит каждый уголок Кремля. Очень рекомендую именно такую «расширенную» программу.
- ССоня3 июня 2024Потрясающая экскурсия!! Потрясающий город!! Спасибо Анне за настроение, ощущения и прогулку. Много нового узнали о господине Великом Новгороде. Рекомендую всем!
- ДДмитрий2 июня 2024Интересная обзорная экскурсия по Новгородскому кремлю и торговой стороне. Получил необходимый объем знаний, чтобы сложилось впечатление о старом Новгороде и объектах которые необходимо посетить самостоятельно. Экскурсию рекомендую при первом посещении и знакомстве с городом
- ЛЛюдмила2 июня 2024Первый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсию Константина и остались безумно довольны: подачей материала и непринужденностью беседы, время пролетело незаметно, рекомендуем👍
- ААртур2 июня 2024Супер! Рекомендую всем!!! Узнаете много интересного и проведете много параллелей. Найдете ответы на многие вопросы и вместе с тем задумаетесь над новыми. Точно воспользуемся услугами неоднократно.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Новгородский кремль»
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