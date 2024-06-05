Е Екатерина Великий Новгород на авто Благодарим Максима за проведенную экскурсию. 4 часа пролетели незаметно, узнали много нового и интересного. Максим очень приятный в общении человек и интересный рассказчик, слушать было одно удовольствие. Рекомендую данную экскурсию и, конечно же, Максима. Еще раз спасибо!

А Андрей Здравствуй, Великий Новгород читать дальше образом рассказал про историю создания, метафоры и исторических деятелей, заключенных в скульптуре посвященной 1000 летию России и установленной внутри стен Кремля в 1862 году. Кроме того, Константин очень приятный т отзывчивый человек, с готовностью отвечал на дополнительные вопросы. И самое главное, поделился своей любовью к этому прекрасному городу:) Гид Константин был великолепен. Он захватывающий рассказчик, при этом его рассказ посвящен не байкам, а историческим фактам. Например, он подробнейшим

P PAVEL Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе) Всё очень интересно и необычно. Всё, что касается нити экскурсии (шоу), прекрасно. Но немного не хватало знаний гида на дополнительные вопросы. Ну, это мелочи.

О Ольга Господин Великий Новгород Замечательная экскурсия, рекомендую всем👌Константин-великолепный рассказчик. Влюбил нас в Великий Новгород так, что уже приодумываем когда бы приехать снова, и на какую экскурсию к Константину сходить ещё))) 2 часа пролетели абсолютно незаметно. Исключительно положительные эмоции после экскурсии.

Л Лариса Великий Новгород: групповая обзорная экскурсия по кремлю Замечательная экскурсия. Гид рассказывает очень интересно. Спасибо!

Н Наталья По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе Прекрасная подача материала и столь глубокие знания Феодоры сделали экскурсию самым ярким впечатлением этого дня! Поразительно, как много удивительных историй хранит каждый уголок Кремля. Очень рекомендую именно такую «расширенную» программу.

С Соня Добро пожаловать в Великий Новгород Потрясающая экскурсия!! Потрясающий город!! Спасибо Анне за настроение, ощущения и прогулку. Много нового узнали о господине Великом Новгороде. Рекомендую всем!

Д Дмитрий Великий Новгород - древняя столица Севера Руси Интересная обзорная экскурсия по Новгородскому кремлю и торговой стороне. Получил необходимый объем знаний, чтобы сложилось впечатление о старом Новгороде и объектах которые необходимо посетить самостоятельно. Экскурсию рекомендую при первом посещении и знакомстве с городом

Л Людмила Господин Великий Новгород Первый раз в Великом Новгороде, взяли экскурсию Константина и остались безумно довольны: подачей материала и непринужденностью беседы, время пролетело незаметно, рекомендуем👍