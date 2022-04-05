Господин Великий Новгород

Обзорная экскурсия по старинному городу в компании профессионального гида

5
15 отзывов
Индивидуальная
Вольный и свободолюбивый, богатый и непокорный — Великий Новгород сможет вас удивить! Вы погуляете по Кремлю и Торговой стороне, полюбуетесь россыпью чудесных храмов и побываете в Софийском соборе.

Я помогу вам переместиться в прошлое и сделаю все, чтобы «оживить» для вас древние памятники.
Господин Великий Новгород
Господин Великий Новгород
Господин Великий Новгород
Господин Великий Новгород
Господин Великий Новгород
Господин Великий Новгород
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Ансамбль Новгородского кремля

Главные достопримечательности кремля — Владычный двор, Грановитая палата, Часозвоня — помогут вам погрузиться в средневековую жизнь города. А прикоснуться к ней мы сможем в действующем Софийском соборе XI века. В нем молился благоверный князь Александр Невский, в нем новгородцы во время службы царапали на стенах кресты и оставляли прошения Всевышнему. Я покажу вам один из древнейших иконостасов страны, спасительную икону Богоматерь Знамение, царское моленное место Ивана Грозного и фреску с образами Константина и Елены.

Великий Новгород сквозь века

Вы увидите памятник «Тысячелетие России», на котором увековечены прославлявшие страну герои. Кроме того, пройдете по колоритной Торговой стороне, где когда-то кипела жизнь. Почему Великий Новгород был самым богатым городом на Руси, как была построена местная система налогообложения и что такое «новгородские пробки» — обо всем об этом поговорим на экскурсии. Завершится прогулка на княжеском дворе у стен древнего Никольского собора.

Организационные детали

Входные билеты в Софийский собор не включены в стоимость — 140 руб. с человека. Он доступен для посещения с 12.00 до 17.30.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Сенная площадь
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
Ю
5 апр 2022
Спасибо Константину за экскурсию. Очень знающий, любящий свой город и историю человек! Мы получили удовольствие от позитивного и интересного тура. Спасибо!
И
4 апр 2022
Константин прекрасно и грамотно создал нам "первое" впечатление о городе: действительно, захотелось ходить, смотреть, разглядывать. Мы следовали всем рекомендациям, пока не кончились силы и время. Впечатлили и музеи, и храмы-музеи, и все-все-все.
Младшая(12 лет) решилась к вечеру обойти вокруг церкви Параскевы Пятницы. Боги-боги))) Это было смешно!
На следующий день рисовала в археологическом музее. Константин, спасибо огромное, поверьте, это успех!
PS никаких организационных нареканий. Все понравилось!
О
3 апр 2022
Экскурсия очень понравилась!
Константин отлично владеет материалом, информация легко усваивается благодаря подаче, рассказ увлекательный, заинтересовал с самого начала экскурсии
Всем рекомендую!
В
31 мар 2022
Однозначно рекомендасьон, как бы сказал один человек:)
Экскурсия на одном дыхании, очень живо, интересно, даже ребёнок 9 лет активно участвовал, за что отельное спасибо Константину! И муж первый раз был так увлечён. А мне особенно понравились небольшие дискуссии по событиям, погружение в быт города, а так же ответы и пояснения на каждый вопрос. Экскурсия закончилась почти 3 часа назад, а не отпускает до сих пор, голова переваривает столько интересной информации!
И
29 мар 2022
Спасибо Константину! Очень интересно, много фактов, по нашей причине изменили маршрут и Константин не растерялся подстроился под нас, с нами было 2е 10летних детей, они слушали очень внимательно, не смотря на очень уставшее и замерзшее состояние:))
Если будем ещё раз в Новгороде обязательно обратимся и посоветуем Константина!
Е
29 мар 2022
Очень понравился день, проведённый с гидом Константином!
Подача информации на высоком уровне, эмоционально окрашенная и грамотная речь- эталонный экскурсовод!
Экскурсия не перегружена пешей ходьбой, при этом достаточно информативна. Прошла, можно сказать, на одном дыхании. Планируем и другие Экскурсии с этим гидом.
I
28 мар 2022
Добрый день!
У нас была совершенно изумительная экскурсия с гидом Константином под названием "Господин Великий Новгород"! Пунктуален, с красивой грамотной речью, с глубоким знанием истории Новгорода. Приятный, опрятный молодой человек. Учитывая, что в нашей группе из 6 человек, было 4 подростка, Константин завоевал внимание и увлёк тематикой. Много рассказывал про Бориса Годунова, Колокол Тысячилетие России, Софийский собор, Ярославово Дворище. Углубились в школьную программу (посыл был именно такой). Хочется отметить также, что Константин охотливо и с юмором отвечал на детские вопросы. Нас, взрослых, также не обделил вниманием. Мы все остались очень довольны! Рекомендуем всем, особенно с детьми школьного возраста.
М
28 мар 2022
Большое спасибо Константину за экскурсию! Нас было трое - взрослый и двое детей - 8 и 11 лет, об истории России и Новгороде знали мало. Константин - прекрасный рассказчик, эмоциональный, весёлый, увлеченный. Он адаптировал экскурсию под детей, но и мне, взрослой, тоже было очень интересно. Два часа пролетели незаметно. Константин раздразнил наше любопытство, так что после экскурсии мы ещё сходили в музей, чтобы увидеть те экспонаты, которые он упоминал в своём рассказе.
И
27 мар 2022
Константин очень приятный человек и увлекательный рассказчик. По нашей просьбе адаптировать программу для детей 7 лет, он перестроил (как нам показалось) свой обычно более глубокий рассказ на интересный детям и смог одновременно и рассказать много, и увлечь семилеток. Чувствуется, что Константин любит город, любит своё дело и знает ответы на многие вопросы. Обязательно вернёмся!
Т
26 мар 2022
Экскурсия и экскурсовод очень понравились, время пролетело незаметно. Информация подаётся в доступной и интересной форме. Однозначно порекомендует Константина как профессионала
Наталья
24 мар 2022
Благодарим Константина за содержательную и очень интересную экскурсию. Константин замечательный рассказчик, влюблённый в свой город и свою страну, настоящий профессионал своего дела. Рекомендуем на 100%!
Галина
21 мар 2022
Получили огромное удовольствие от общения с гидом. Профессиональный гид! Грамотная, хорошо поставленная речь. Историк, знающий и любящий свой город.
Рекомендую!
С
10 мар 2022
Великий Новгород очень впечатлил своей историей и культурой! Константин высокий профессионал своего дела! Рекомендуем, будет интересно и взрослым и детям!
Ю
9 мар 2022
Константин - прекрасный экскурсовод, увлеченный специалист своего дела. Мы давно не встречали такого экскурсовода. У него прекрасная речь и глубокие знания. Чувствуется, что он знает и любит свой край.
Константин, огромное Вам спасибо!
E
8 мар 2022
Константин, завладел вниманием нашей компании целиком и полностью! Отличный рассказчик! Всегда в активном диалоге с гостями, а не просто сухое повествование. Ответил на все наши вопросы. Экскурсия содержательная и интересная, легкая и с юмором! Очень рекомендую!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Великого Новгорода

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🔭ОбзорныеНовгородский кремль🗽ДостопримечательностиСофийский соборСтарый город

Еще несколько похожих предложений в Великом Новгороде

Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Гиды
4.9
56 отзывов
Расширенная экскурсия по Великому Новгороду на транспорте туриста
Великий Новгород - один из древнейших городов России
от 6 000 за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
3 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Tez Tour
4.2
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Смешанная: автобусная и пешеходная
1 300 за 1 человека
Обзорная экскурсия с посещением Ярославова дворища
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
5
20 отзывов
Обзорная экскурсия с посещением Ярославова дворища
Великий Новгород - один из древнейших городов России
от 3 000 за 1-10 чел.
Великий Новгород: Пешеходная экскурсия по старому городу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
5
1 отзыв
Великий Новгород: Пешеходная экскурсия по старому городу
Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию к сердцу нашего города
4 880 за 1-5 чел.
Экскурсионный тур по Великому Новгороду
5 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Алексей
2.8
7 отзывов
Экскурсионный тур по Великому Новгороду
Господин Великий Новгород, Отец городов русских - каких только лестных слов он не удостаивался на протяжении столетий
3 000 за 1 человека
Великий Новгород - первое знакомство
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Denis
5
28 отзывов
Великий Новгород - первое знакомство
Погулять по старинному городу и увидеть его главные места на обзорной экскурсии
3 500 за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Новгородика
3.7
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Экскурсия начнется у стен Древнего Кремля, гости посетят Новгородский Детинец, услышат удивительную историю памятника
4 020 за 1-3 чел.
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Аркадий
4.9
29 отзывов
Очень популярно сейчас
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по городу
Великий Новгород от Рюрикова Городища до «марсианского театра» Владимира Сомова
3 800 за 1-10 чел.
Экскурсия в Великом Новгороде: Экскурсия в Витославлицы и Юрьев монастырь
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
5
2 отзыва
Экскурсия в Великом Новгороде: Экскурсия в Витославлицы и Юрьев монастырь
Музей деревянного зодчества «Витославлицы» излюбленное место отдыха новгородцев и гостей города
4 360 за 1-5 чел.
Вечевые города: Псков и Новгород
4 дня
Авторский тур
Александр
Нет отзывов
Вечевые города: Псков и Новгород
Хотите познакомиться в двумя древними вечевыми городами
20 000 за 1-10 чел.
Великий Новгород на авто
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Максим
5
9 отзывов
Очень популярно сейчас
Великий Новгород на авто
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу страны
4 500 за 1-4 чел.
Величие Новгорода
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
4.7
93 отзыва
Величие Новгорода
Значение города в торговой, религиозной и культурной истории России на обзорной экскурсии
4 880 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Великом Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Великом Новгороде
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ