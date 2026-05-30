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Господин Великий Новгород

Обзорная экскурсия по старинному городу в компании профессионального гида
Вольный и свободолюбивый, богатый и непокорный — Великий Новгород сможет вас удивить! Вы погуляете по Кремлю и Торговой стороне, полюбуетесь россыпью чудесных храмов и побываете в Софийском соборе. Я помогу вам переместиться в прошлое и сделаю все, чтобы «оживить» для вас древние памятники.
5
227 отзывов
Господин Великий Новгород
Господин Великий Новгород
Господин Великий Новгород

Описание экскурсии

На торговой стороне ведутся реставрационные работы. Осмотр некоторых объектов затруднён.

Что вас ожидает

Ансамбль Новгородского кремля

Главные достопримечательности кремля — Владычный двор, Грановитая палата, Часозвоня — помогут вам погрузиться в средневековую жизнь города. А прикоснуться к ней мы сможем в действующем Софийском соборе XI века. В нем молился благоверный князь Александр Невский, в нем новгородцы во время службы царапали на стенах кресты и оставляли прошения Всевышнему. Вы увидите один из древнейших иконостасов страны, спасительную икону Богоматерь Знамение, царское моленное место Ивана Грозного и фреску с образами Константина и Елены.

Великий Новгород сквозь века

Вы увидите памятник «Тысячелетие России», на котором увековечены прославлявшие страну герои. Кроме того, пройдете по колоритной Торговой стороне, где когда-то кипела жизнь. Почему Великий Новгород был самым богатым городом на Руси, как была построена местная система налогообложения и что такое «новгородские пробки» — обо всем об этом поговорим на экскурсии. Завершится прогулка на княжеском дворе у стен древнего Никольского собора.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается экскурсионное разрешение в Кремль — 900 ₽ за группу
  • Самостоятельное посещение Софийского собора — бесплатно
  • Возможно посетить Софийский собор с гидом — уточняйте детали предварительно в переписке с гидом. Входные билеты в собор с экскурсией оплачиваются дополнительно — 150 ₽/взрослые, 100 ₽/дети
  • Посещение Софийского собора с экскурсией доступно с 12:00 до 17:00.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 8919 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Константин. По образованию я историк, окончил университет с отличием. Более пяти лет работаю гидом по Великому Новгороду. В разные годы становился участником проектов на местном телевидении, посвящённым истории города. Влюблён в Великий Новгород и стараюсь передать эту любовь своим гостям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 227 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
225
4
2
3
2
1
Ольга
Экскурсия по Новгородскому Кремлю и историческим местам Великого Новгорода с Константином — это восторг! Константин — потрясающий рассказчик: его глубокие знания истории города переплетаются с живыми легендами и фактами, от
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которых захватывает дух.
Мы забыли про всё на свете, слушали его буквально с открытым ртом и настолько погрузились в атмосферу Древней Руси, что совершенно забыли делать фотографии на память.
Константин обладает удивительной способностью увлечь слушателей любого возраста. Огромное спасибо за этот чудесный день и новые знания! Эта экскурсия стала настоящим украшением нашего визита в Великий Новгород и подарила массу ярких впечатлений! Однозначно рекомендую Константина всем, кто хочет не просто посмотреть город, а по-настоящему его прочувствовать и влюбиться!

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Е
Чудесная, познавательная экскурсия с Константином!
Освежил память, погрузил в древнюю Русь и впечатлил на 100%. Очень понравилось и нам, взрослым и детям.
Благодарю Вас!
Рекомендую👍🏻
Чудесная, познавательная экскурсия с Константином!
Чудесная, познавательная экскурсия с Константином!
Чудесная, познавательная экскурсия с Константином!
Чудесная, познавательная экскурсия с Константином!
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М
Нам очень понравилось! Спасибо!
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Ж
Это была одна из самых интересных экскурсий! Бодро, весело, с фактами, датами и легендами! Я не ошиблась в выборе экскурсии! Спасибо Константину за такую замечательную экскурсию!
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Анна
Очень понравилось!!!!!!!!!!!!!!! 😊😻 Прекрасный рассказчик, умеет заинтересовать, море обояния. Получили максимум удовольствия. Достоен звания лучший экскурсовод 🥇🏆
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Т
Экскурсия, которую провел для меня и мужа Константин, на высшем уровне! Мы благодарны за интереснейший рассказ и погружение в историю Великого Новгорода. Знакомство с этим городом у нас было очень
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давно, ещё в советские годы, и воспоминания конечно частично стерлись из памяти. А вчера заново открыли для себя многое и были очарованы с какой любовью и чувством гордости за свой родной город Константин делился с нами своими знаниями. С удовольствием вернемся, чтобы посетить те места, куда не успели попасть!

Экскурсия, которую провел для меня и мужа Константин, на высшем уровне! Мы благодарны за интереснейший рассказ
Экскурсия, которую провел для меня и мужа Константин, на высшем уровне! Мы благодарны за интереснейший рассказ
Экскурсия, которую провел для меня и мужа Константин, на высшем уровне! Мы благодарны за интереснейший рассказ
Экскурсия, которую провел для меня и мужа Константин, на высшем уровне! Мы благодарны за интереснейший рассказ
Экскурсия, которую провел для меня и мужа Константин, на высшем уровне! Мы благодарны за интереснейший рассказ
Экскурсия, которую провел для меня и мужа Константин, на высшем уровне! Мы благодарны за интереснейший рассказ
Экскурсия, которую провел для меня и мужа Константин, на высшем уровне! Мы благодарны за интереснейший рассказ
Экскурсия, которую провел для меня и мужа Константин, на высшем уровне! Мы благодарны за интереснейший рассказ+1
Экскурсия, которую провел для меня и мужа Константин, на высшем уровне! Мы благодарны за интереснейший рассказ
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