Обзорная экскурсия по старинному городу в компании профессионального гида
Вольный и свободолюбивый, богатый и непокорный — Великий Новгород сможет вас удивить! Вы погуляете по Кремлю и Торговой стороне, полюбуетесь россыпью чудесных храмов и побываете в Софийском соборе. Я помогу вам переместиться в прошлое и сделаю все, чтобы «оживить» для вас древние памятники.
На торговой стороне ведутся реставрационные работы. Осмотр некоторых объектов затруднён.
Что вас ожидает
Ансамбль Новгородского кремля
Главные достопримечательности кремля — Владычный двор, Грановитая палата, Часозвоня — помогут вам погрузиться в средневековую жизнь города. А прикоснуться к ней мы сможем в действующем Софийском соборе XI века. В нем молился благоверный князь Александр Невский, в нем новгородцы во время службы царапали на стенах кресты и оставляли прошения Всевышнему. Вы увидите один из древнейших иконостасов страны, спасительную икону Богоматерь Знамение, царское моленное место Ивана Грозного и фреску с образами Константина и Елены.
Великий Новгород сквозь века
Вы увидите памятник «Тысячелетие России», на котором увековечены прославлявшие страну герои. Кроме того, пройдете по колоритной Торговой стороне, где когда-то кипела жизнь. Почему Великий Новгород был самым богатым городом на Руси, как была построена местная система налогообложения и что такое «новгородские пробки» — обо всем об этом поговорим на экскурсии. Завершится прогулка на княжеском дворе у стен древнего Никольского собора.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается экскурсионное разрешение в Кремль — 900 ₽ за группу
Самостоятельное посещение Софийского собора — бесплатно
Возможно посетить Софийский собор с гидом — уточняйте детали предварительно в переписке с гидом. Входные билеты в собор с экскурсией оплачиваются дополнительно — 150 ₽/взрослые, 100 ₽/дети
Посещение Софийского собора с экскурсией доступно с 12:00 до 17:00.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 8919 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Константин. По образованию я историк, окончил университет с отличием. Более пяти лет работаю гидом по Великому Новгороду. В разные годы становился участником проектов на местном телевидении, посвящённым истории города. Влюблён в Великий Новгород и стараюсь передать эту любовь своим гостям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 227 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Экскурсия по Новгородскому Кремлю и историческим местам Великого Новгорода с Константином — это восторг! Константин — потрясающий рассказчик: его глубокие знания истории города переплетаются с живыми легендами и фактами, от читать дальшеуменьшить
которых захватывает дух. Мы забыли про всё на свете, слушали его буквально с открытым ртом и настолько погрузились в атмосферу Древней Руси, что совершенно забыли делать фотографии на память. Константин обладает удивительной способностью увлечь слушателей любого возраста. Огромное спасибо за этот чудесный день и новые знания! Эта экскурсия стала настоящим украшением нашего визита в Великий Новгород и подарила массу ярких впечатлений! Однозначно рекомендую Константина всем, кто хочет не просто посмотреть город, а по-настоящему его прочувствовать и влюбиться!
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Е
Елена
Чудесная, познавательная экскурсия с Константином! Освежил память, погрузил в древнюю Русь и впечатлил на 100%. Очень понравилось и нам, взрослым и детям. Благодарю Вас! Рекомендую👍🏻
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М
Мария
Нам очень понравилось! Спасибо!
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Ж
Жанна
Это была одна из самых интересных экскурсий! Бодро, весело, с фактами, датами и легендами! Я не ошиблась в выборе экскурсии! Спасибо Константину за такую замечательную экскурсию!
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Анна
Очень понравилось!!!!!!!!!!!!!!! 😊😻 Прекрасный рассказчик, умеет заинтересовать, море обояния. Получили максимум удовольствия. Достоен звания лучший экскурсовод 🥇🏆
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Т
Татьяна
Экскурсия, которую провел для меня и мужа Константин, на высшем уровне! Мы благодарны за интереснейший рассказ и погружение в историю Великого Новгорода. Знакомство с этим городом у нас было очень читать дальшеуменьшить
давно, ещё в советские годы, и воспоминания конечно частично стерлись из памяти. А вчера заново открыли для себя многое и были очарованы с какой любовью и чувством гордости за свой родной город Константин делился с нами своими знаниями. С удовольствием вернемся, чтобы посетить те места, куда не успели попасть!