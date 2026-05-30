Вольный и свободолюбивый, богатый и непокорный — Великий Новгород сможет вас удивить! Вы погуляете по Кремлю и Торговой стороне, полюбуетесь россыпью чудесных храмов и побываете в Софийском соборе. Я помогу вам переместиться в прошлое и сделаю все, чтобы «оживить» для вас древние памятники.

Описание экскурсии

На торговой стороне ведутся реставрационные работы. Осмотр некоторых объектов затруднён.

Что вас ожидает

Ансамбль Новгородского кремля

Главные достопримечательности кремля — Владычный двор, Грановитая палата, Часозвоня — помогут вам погрузиться в средневековую жизнь города. А прикоснуться к ней мы сможем в действующем Софийском соборе XI века. В нем молился благоверный князь Александр Невский, в нем новгородцы во время службы царапали на стенах кресты и оставляли прошения Всевышнему. Вы увидите один из древнейших иконостасов страны, спасительную икону Богоматерь Знамение, царское моленное место Ивана Грозного и фреску с образами Константина и Елены.

Великий Новгород сквозь века

Вы увидите памятник «Тысячелетие России», на котором увековечены прославлявшие страну герои. Кроме того, пройдете по колоритной Торговой стороне, где когда-то кипела жизнь. Почему Великий Новгород был самым богатым городом на Руси, как была построена местная система налогообложения и что такое «новгородские пробки» — обо всем об этом поговорим на экскурсии. Завершится прогулка на княжеском дворе у стен древнего Никольского собора.

Организационные детали