Что вас ожидает

Ансамбль Новгородского кремля

Главные достопримечательности кремля — Владычный двор, Грановитая палата, Часозвоня — помогут вам погрузиться в средневековую жизнь города. А прикоснуться к ней мы сможем в действующем Софийском соборе XI века. В нем молился благоверный князь Александр Невский, в нем новгородцы во время службы царапали на стенах кресты и оставляли прошения Всевышнему. Я покажу вам один из древнейших иконостасов страны, спасительную икону Богоматерь Знамение, царское моленное место Ивана Грозного и фреску с образами Константина и Елены.

Великий Новгород сквозь века

Вы увидите памятник «Тысячелетие России», на котором увековечены прославлявшие страну герои. Кроме того, пройдете по колоритной Торговой стороне, где когда-то кипела жизнь. Почему Великий Новгород был самым богатым городом на Руси, как была построена местная система налогообложения и что такое «новгородские пробки» — обо всем об этом поговорим на экскурсии. Завершится прогулка на княжеском дворе у стен древнего Никольского собора.

Организационные детали

Входные билеты в Софийский собор не включены в стоимость — 140 руб. с человека. Он доступен для посещения с 12.00 до 17.30.