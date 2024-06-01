Первое знакомство с Великим Новгородом (в мини-группе)

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«Детинец», куда пропали три древние башни и какие роскошества мог позволить себе городской владыка. Также раскроете, чем торговал город в разные эпохи и почему здесь так много церквей.



Эта экскурсия - отличный способ погрузиться в историю и культуру одного из древнейших городов России