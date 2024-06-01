Первое знакомство с Великим Новгородом (в мини-группе)

Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Великому Новгороду в формате мини-группы. Вы увидите Новгородский кремль, памятник Тысячелетию России, Софийский собор и Владычный двор.

Узнаете, как появился Великий Новгород, почему кремль называют
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«Детинец», куда пропали три древние башни и какие роскошества мог позволить себе городской владыка. Также раскроете, чем торговал город в разные эпохи и почему здесь так много церквей.

Эта экскурсия - отличный способ погрузиться в историю и культуру одного из древнейших городов России

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Исторический центр города
  2. 🏰 Новгородский кремль
  3. 🕍 Софийский собор
  4. 📜 Интересные факты о городе
  5. 🛍️ Древний Торг

Что можно увидеть

  • Новгородский кремль
  • Памятник Тысячелетию России
  • Софийский собор
  • Владычный двор
  • Древний Торг
  • Река Волхов
Первое знакомство с Великим Новгородом (в мини-группе)
Первое знакомство с Великим Новгородом (в мини-группе)
Первое знакомство с Великим Новгородом (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Новгородский кремль
  • Памятник Тысячелетию России
  • Софийский собор
  • Владычный двор
  • Древний Торг и реку Волхов

Вы узнаете:

  • Как появился Великий Новгород
  • Почему местный кремль называют «Детинец»
  • Куда пропали три древние башни
  • Какие невиданные роскошества мог позволить себе городской владыка
  • Чем торговал город в разные эпохи

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

ежедневно в 12:00

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🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 14 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 340 ₽
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы-Софийской
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Irina
1 июня 2024
Было интересно и познавательно. Экскурсия проводится малой группой-это удобно! Сложилось общее впечатление о городе, взяли на заметку места, которые обязательно стоит посетить. Благодарим!
А
30 мая 2024
Ирине огромное спасибо за интересную подачу материала и хорошее настроение! Для первого знакомства с Новгородом - отличная экскурсия. Замечательно провели время.

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