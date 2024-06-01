Первое знакомство с Великим Новгородом (в мини-группе)

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Великому Новгороду в формате мини-группы. Вы увидите Новгородский кремль, памятник Тысячелетию России, Софийский собор и Владычный двор.
Узнаете, как появился Великий Новгород, почему кремль называют
Узнаете, как появился Великий Новгород, почему кремль называют
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Исторический центр города
- 🏰 Новгородский кремль
- 🕍 Софийский собор
- 📜 Интересные факты о городе
- 🛍️ Древний Торг
Что можно увидеть
- Новгородский кремль
- Памятник Тысячелетию России
- Софийский собор
- Владычный двор
- Древний Торг
- Река Волхов
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Новгородский кремль
- Памятник Тысячелетию России
- Софийский собор
- Владычный двор
- Древний Торг и реку Волхов
Вы узнаете:
- Как появился Великий Новгород
- Почему местный кремль называют «Детинец»
- Куда пропали три древние башни
- Какие невиданные роскошества мог позволить себе городской владыка
- Чем торговал город в разные эпохи
Организационные детали
По запросу я могу провести экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
ежедневно в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 340 ₽
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы-Софийской
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 540 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Я педагог по образованию и дипломированный гид. Финалист всероссийской программы «Лига Экскурсоводов». Рассказываю путешественникам историю города доступным и понятным языком. Буду рада встрече с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Irina
1 июня 2024
Было интересно и познавательно. Экскурсия проводится малой группой-это удобно! Сложилось общее впечатление о городе, взяли на заметку места, которые обязательно стоит посетить. Благодарим!
А
Александр
30 мая 2024
Ирине огромное спасибо за интересную подачу материала и хорошее настроение! Для первого знакомства с Новгородом - отличная экскурсия. Замечательно провели время.
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