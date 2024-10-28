Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Вы отправитесь в путешествие на автомобиле по главным локациям Нового Уренгоя.



Услышите неофициальную версию возникновения города, рассказы о подвигах первопроходцев и цене, которую они заплатили за газ.



Узнаете, почему основателя советской нефтяной геологии сравнивают с Ильёй Муромцем и можно ли играть в волейбол на снегу.