Вы отправитесь в путешествие на автомобиле по главным локациям Нового Уренгоя.
Услышите неофициальную версию возникновения города, рассказы о подвигах первопроходцев и цене, которую они заплатили за газ.
Узнаете, почему основателя советской нефтяной геологии сравнивают с Ильёй Муромцем и можно ли играть в волейбол на снегу.
Услышите неофициальную версию возникновения города, рассказы о подвигах первопроходцев и цене, которую они заплатили за газ.
Узнаете, почему основателя советской нефтяной геологии сравнивают с Ильёй Муромцем и можно ли играть в волейбол на снегу.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Вы увидите множество локаций и объектов, среди которых:
- Ленинградский проспект — главная историческая ось южной части города
- Памятник Высоцкому, который никогда не бывал в Новом Уренгое
- Богоявленский собор — крупнейшее культовое сооружение в этих краях
- Мурал «Иван-чай» — главный растительный символ города
- Мечеть и медресе — мусульманские святыни Ямала
- Вертолёт, венчающий крышу торгового центра
- Памятник Пионерам освоения Уренгоя, созданный местным скульптором
А я расскажу:
- Как в этих местах жили в Средневековье и как живут сейчас
- Сколько природного газа дают нашей стране Уренгойское и соседствующие с ним месторождения
- Где в городе находится древнее место силы
- Как вышло, что храм Серафима Саровского построили за 6 недель, а дворец культуры «Октябрь» — за 3 года
- Можно ли в Новом Уренгое найти картину нидерландского авангардиста
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет (можно от 12, если ребёнок интересуется историей)
- Поездка проходит на автомобиле Haval M6
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Новом Уренгое
Кандидат исторических наук. Ведущий эксперт по истории города. Автор пяти книг и более 200 научных и научно-популярных работ по истории, археологии и этнографии, музейному делу Сибири. Руководитель 15 археологических, этнографических и историко-педагогических экспедиций.Задать вопрос