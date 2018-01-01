Обзорная экскурсия по Новокузнецку

Обзорная экскурсия по Новокузнецку
Обзорная экскурсия по Новокузнецку
Обзорная экскурсия по Новокузнецку
Обзорная экскурсия по Новокузнецку
Обзорная экскурсия по Новокузнецку
Обзорная экскурсия по Новокузнецку

Что вас ожидает 🤩

  • Кузнецкая крепость
  • Спасо-Преображенский Собор
  • Музей Ф. М. Достоевского
  • Роща черных тополей
  • Бульвар и Арка Героев
  • Площадь Маяковского
  • Мемориальный музей боевой и трудовой славы и др
Экскурсия позволит вам побывать в стальном сердце Кузбасса и познакомиться с основными вехами развития Новокузнецка. Вы прогуляетесь по его историческим улочкам, полюбуетесь городскими панорамами со стен Кузнецкой крепости, увидите все знаковые места города – от купеческих домов и Спасо-Преображенского собора до памятников советских времен.

Кузнецкая крепость

Крепостные сооружения располагаются на вершине Вознесенской горы. Их появление в 1820-х годах связано со строительством Сибирской линии, предназначенной для защиты южных рубежей государства от китайской угрозы. Сегодня в крепости работает музей, который расскажет вам об истории замка от основания до нашего времени.

Дом купца Фонарева и Спасо-Преображенский собор

Во время прогулки вы побываете у Дома купца Фонарева, который является филиалом музея Кузнецкой крепости. Вблизи него возвышается Спасо-Преображенский собор постройки 1835 года. Храм является старейшим православным собором Новокузнецка и привлекает внимание своей монументальной колокольней высотой в 40 метров.

Поездка по историческому центру

После осмотра собора мы пройдемся по историческим улочкам города. Вы побываете в парке «Топольники», прогуляетесь мимо Краеведческого музея и скульптуры «Учитель и ученик», увидите Музей Ф. М. Достоевского. Мы проедем до здания цирка, затем пройдемся по бульвару Героев, осмотрим памятник 50 лет СССР, парка им. Гагарина и Театральную площадь.

Площадь Маяковского

В рамках прогулки вас ожидает посещение площади Маяковского, основанной на болотистой местности в 1955 году. В ее центре располагается памятник Маяковскому, а в юго-восточной части, на берегу Абы, находится уникальный Уткин дом – небольшая деревянная постройка на воде, созданная специально для водоплавающих птиц. В завершение мы съездим к Мемориальному музею боевой и трудовой славы, освещающему труд кузнецких металлургов в годы ВОВ.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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