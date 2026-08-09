Описание экскурсии
Экскурсия по стальному сердцу Кузбасса
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии, которая позволит вам погрузиться в историю Новокузнецка и узнать о его ключевых этапах развития. Вы сможете пройтись по историческим улочкам и насладиться захватывающими городскими панорамами со стен Кузнецкой крепости.
Кузнецкая крепость
Крепостные сооружения находятся на вершине Вознесенской горы. Их строительство началось в 1820-х годах для защиты южных рубежей от потенциальной угрозы. В настоящее время крепость включает музей, который расскажет об истории замка и его значении на протяжении веков.
Дом купца Фонарева и Спасо-Преображенский собор
Во время экскурсии вы посетите Дом купца Фонарева, который является филиалом музея Кузнецкой крепости. Рядом с ним расположен Спасо-Преображенский собор, построенный в 1835 году. Это старейший православный собор Новокузнецка, увлекающий взгляд своей величественной колокольней высотой 40 метров.
Поездка по историческому центру
После осмотра собора мы прогуляемся по историческим улицам города. Вас ждут:
- Парк «Топольники»
- Краеведческий музей
- Скульптура «Учитель и ученик»
- Музей Ф. М. Достоевского
- Здание цирка
- Бульвар Героев
- Памятник 50 лет СССР
- Парк им. Гагарина
- Театральная площадь
Площадь Маяковского
В рамках прогулки вы посетите площадь Маяковского, основанную на болотистой местности в 1955 году. В центре площади находится памятник великому поэту. В юго-восточной части, на берегу реки Абы, располагается уникальный Уткин дом — деревянная постройка на воде, предназначенная для водоплавающих птиц.
Мемориальный музей
В завершение экскурсии мы посетим Мемориальный музей боевой и трудовой славы. Он освещает труд кузнецких металлургов в годы Великой Отечественной войны и подчеркивает важность их вклада в историю.
Важная информация!
Для бронирования экскурсии в праздничные дни мы рекомендуем внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кузнецкая крепость
- Спасо-Преображенский Собор
- Музей Ф.М. Достоевского
- Роща черных тополей
- Бульвар и Арка Героев
- Площадь Маяковского
- Мемориальный музей боевой и трудовой славы и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.