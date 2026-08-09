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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия по стальному сердцу Кузбасса

Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии, которая позволит вам погрузиться в историю Новокузнецка и узнать о его ключевых этапах развития. Вы сможете пройтись по историческим улочкам и насладиться захватывающими городскими панорамами со стен Кузнецкой крепости.

Кузнецкая крепость

Крепостные сооружения находятся на вершине Вознесенской горы. Их строительство началось в 1820-х годах для защиты южных рубежей от потенциальной угрозы. В настоящее время крепость включает музей, который расскажет об истории замка и его значении на протяжении веков.

Дом купца Фонарева и Спасо-Преображенский собор

Во время экскурсии вы посетите Дом купца Фонарева, который является филиалом музея Кузнецкой крепости. Рядом с ним расположен Спасо-Преображенский собор, построенный в 1835 году. Это старейший православный собор Новокузнецка, увлекающий взгляд своей величественной колокольней высотой 40 метров.

Поездка по историческому центру

После осмотра собора мы прогуляемся по историческим улицам города. Вас ждут:

Парк «Топольники»

Краеведческий музей

Скульптура «Учитель и ученик»

Музей Ф. М. Достоевского

Здание цирка

Бульвар Героев

Памятник 50 лет СССР

Парк им. Гагарина

Театральная площадь

Площадь Маяковского

В рамках прогулки вы посетите площадь Маяковского, основанную на болотистой местности в 1955 году. В центре площади находится памятник великому поэту. В юго-восточной части, на берегу реки Абы, располагается уникальный Уткин дом — деревянная постройка на воде, предназначенная для водоплавающих птиц.

Мемориальный музей

В завершение экскурсии мы посетим Мемориальный музей боевой и трудовой славы. Он освещает труд кузнецких металлургов в годы Великой Отечественной войны и подчеркивает важность их вклада в историю.

Важная информация!

Для бронирования экскурсии в праздничные дни мы рекомендуем внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.