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Обзорная экскурсия по Новокузнецку на транспорте туристов

Индивидуальная экскурсия по Новокузнецку: путешествие в стальное сердце Кузбасса
Обзорная экскурсия по Новокузнецку на транспорте туристов

Описание экскурсии

Экскурсия по стальному сердцу Кузбасса

Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии, которая позволит вам погрузиться в историю Новокузнецка и узнать о его ключевых этапах развития. Вы сможете пройтись по историческим улочкам и насладиться захватывающими городскими панорамами со стен Кузнецкой крепости.

Кузнецкая крепость

Крепостные сооружения находятся на вершине Вознесенской горы. Их строительство началось в 1820-х годах для защиты южных рубежей от потенциальной угрозы. В настоящее время крепость включает музей, который расскажет об истории замка и его значении на протяжении веков.

Дом купца Фонарева и Спасо-Преображенский собор

Во время экскурсии вы посетите Дом купца Фонарева, который является филиалом музея Кузнецкой крепости. Рядом с ним расположен Спасо-Преображенский собор, построенный в 1835 году. Это старейший православный собор Новокузнецка, увлекающий взгляд своей величественной колокольней высотой 40 метров.

Поездка по историческому центру

После осмотра собора мы прогуляемся по историческим улицам города. Вас ждут:

  • Парк «Топольники»
  • Краеведческий музей
  • Скульптура «Учитель и ученик»
  • Музей Ф. М. Достоевского
  • Здание цирка
  • Бульвар Героев
  • Памятник 50 лет СССР
  • Парк им. Гагарина
  • Театральная площадь

Площадь Маяковского

В рамках прогулки вы посетите площадь Маяковского, основанную на болотистой местности в 1955 году. В центре площади находится памятник великому поэту. В юго-восточной части, на берегу реки Абы, располагается уникальный Уткин дом — деревянная постройка на воде, предназначенная для водоплавающих птиц.

Мемориальный музей

В завершение экскурсии мы посетим Мемориальный музей боевой и трудовой славы. Он освещает труд кузнецких металлургов в годы Великой Отечественной войны и подчеркивает важность их вклада в историю.

Важная информация!

Для бронирования экскурсии в праздничные дни мы рекомендуем внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кузнецкая крепость
  • Спасо-Преображенский Собор
  • Музей Ф.М. Достоевского
  • Роща черных тополей
  • Бульвар и Арка Героев
  • Площадь Маяковского
  • Мемориальный музей боевой и трудовой славы и др
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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9400 ₽ за экскурсию