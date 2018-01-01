Экскурсия позволит вам побывать в стальном сердце Кузбасса и познакомиться с основными вехами развития Новокузнецка. Вы прогуляетесь по его историческим улочкам, полюбуетесь городскими панорамами со стен Кузнецкой крепости, увидите все знаковые места города – от купеческих домов и Спасо-Преображенского собора до памятников советских времен.

Кузнецкая крепость

Крепостные сооружения располагаются на вершине Вознесенской горы. Их появление в 1820-х годах связано со строительством Сибирской линии, предназначенной для защиты южных рубежей государства от китайской угрозы. Сегодня в крепости работает музей, который расскажет вам об истории замка от основания до нашего времени.

Дом купца Фонарева и Спасо-Преображенский собор

Во время прогулки вы побываете у Дома купца Фонарева, который является филиалом музея Кузнецкой крепости. Вблизи него возвышается Спасо-Преображенский собор постройки 1835 года. Храм является старейшим православным собором Новокузнецка и привлекает внимание своей монументальной колокольней высотой в 40 метров.

Поездка по историческому центру

После осмотра собора мы пройдемся по историческим улочкам города. Вы побываете в парке «Топольники», прогуляетесь мимо Краеведческого музея и скульптуры «Учитель и ученик», увидите Музей Ф. М. Достоевского. Мы проедем до здания цирка, затем пройдемся по бульвару Героев, осмотрим памятник 50 лет СССР, парка им. Гагарина и Театральную площадь.

Площадь Маяковского

В рамках прогулки вас ожидает посещение площади Маяковского, основанной на болотистой местности в 1955 году. В ее центре располагается памятник Маяковскому, а в юго-восточной части, на берегу Абы, находится уникальный Уткин дом – небольшая деревянная постройка на воде, созданная специально для водоплавающих птиц. В завершение мы съездим к Мемориальному музею боевой и трудовой славы, освещающему труд кузнецких металлургов в годы ВОВ.