Индивидуальная
до 3 чел.
Новокузнецк: понять и полюбить
Получить объёмное представление об одном из старейших городов Сибири
Завтра в 11:00
10 авг в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Железное сердце города: мастерская Виктора Ерофеева
Посетите двухуровневую студию Виктора Ерофеева в Новокузнецке, где металл и стекло превращаются в искусство
Начало: На проспекте Строителей
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Новокузнецку на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
9400 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 5 чел.
Мобильный квест «Таинственные символы города N» в Новокузнецке
Начало: Улица Кирова, 21А
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
1080 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Очень долго сомневалась стоит ли воспользоваться услугами Гида или нет,искала,просматривала отзывы. Случайно нашла Ксению с ее авторской экскурсией. Спасибо за
Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсия с Ксенией оставила только положительные эмоции. Увлекательный рассказ, продуманный маршрут, открытость и доброжелательность. Чувствуется опыт и профессионализм гида. Всем, кто захочет узнать побольше о Новокузнецке - рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Нам легко апеллировать, так как посмотрели почти весь мир. Сейчас изучаем Россию с 2021 года. Чтобы посмотреть Россию из 89
Вам был полезен этот отзыв?
М
Ксения - суперэкскурсовод!!! Профессионал своего дела! Я была в Новокузнецке первый раз. Приехала из Новосибирска специально, чтобы посмотреть на этот город. Не ожидала, что в маленьком городе (по сравнению с Новосибирском) так много интересного!!! Мне всё очень понравилось. Рекомендую всем!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Огромное спасибо за экскурсию. Мы делали для себя, так как первый раз в этом городе и для родственников,которые там живут
Вам был полезен этот отзыв?
Замечательная экскурсия по Новокузнецку с гидом Ксенией. Прошла в комфортном формате: сначала чуть больше часа прогулялись пешком по городу, а
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Ксения! Браво! Ваша прекрасная экскурсия останется в нашей памяти навсегда! Хочется вернуться в Ваш любимый город и продолжить знакомство и с городом, и с Вами.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 9 отзывов в Новокузнецке
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Новокузнецку
Самые популярные экскурсии в Новокузнецке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Новокузнецку в августе 2026
Сейчас в Новокузнецке можно забронировать 4 экскурсии от 1080 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Погрузитесь в культурное богатство Новокузнецка через наши экскурсии. Откройте для себя городские достопримечательности, посетите шоколадную фабрику и исследуйте Сибирь. Бронируйте сейчас и начните своё приключение!