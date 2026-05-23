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регионов по три региона в год, то нужно 30лет жизни. На 2026 год выпал Кемерово и Кемеровская область. Одно могу сказать: Кемерово и Кемеровская область поразили нас с мужем! Это супер регион! 9 дней и с утра до вечера разработана программа. Оставалось только переночевать! Новокузнецк был вторым городом со сменой отеля после Кемерово со 2 января 2026.

Ксения гид от души! Может преподнести материал! Советуем!