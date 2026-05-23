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Экскурсии в Новокузнецке

Найдено 4 экскурсии в Новокузнецке, цены от 1080 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Новокузнецк: понять и полюбить
На машине
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Новокузнецк: понять и полюбить
Получить объёмное представление об одном из старейших городов Сибири
Завтра в 11:00
10 авг в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Железное сердце города: мастерская Виктора Ерофеева
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Железное сердце города: мастерская Виктора Ерофеева
Посетите двухуровневую студию Виктора Ерофеева в Новокузнецке, где металл и стекло превращаются в искусство
Начало: На проспекте Строителей
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Новокузнецку на транспорте туристов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Новокузнецку на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
9400 ₽ за всё до 5 чел.
Мобильный квест «Таинственные символы города N» в Новокузнецке
2 часа
Квест
до 5 чел.
Мобильный квест «Таинственные символы города N» в Новокузнецке
Начало: Улица Кирова, 21А
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
1080 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

М
Новокузнецк: понять и полюбить
Очень долго сомневалась стоит ли воспользоваться услугами Гида или нет,искала,просматривала отзывы. Случайно нашла Ксению с ее авторской экскурсией. Спасибо за
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прекрасно проведенный день. Очень много информации про город,его жителей,инфраструктуру. А самое главное мы с мужем прониклись любовью человека к своему краю. Маршрут составлен интересно,компактно. Вы посмотрите город в разном временном ракурсе,посетите проходную завода кмк,исторические места,обогатите свои знания по литературе. Вообщем всем кто приехал в Новокузнецк, очень рекомендую гида Ксению и ее прекрасного водителя Юлю.
Спасибо вам огромное ❤️

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С
Новокузнецк: понять и полюбить
Экскурсия с Ксенией оставила только положительные эмоции. Увлекательный рассказ, продуманный маршрут, открытость и доброжелательность. Чувствуется опыт и профессионализм гида. Всем, кто захочет узнать побольше о Новокузнецке - рекомендую!
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И
Новокузнецк: понять и полюбить
Нам легко апеллировать, так как посмотрели почти весь мир. Сейчас изучаем Россию с 2021 года. Чтобы посмотреть Россию из 89
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регионов по три региона в год, то нужно 30лет жизни. На 2026 год выпал Кемерово и Кемеровская область. Одно могу сказать: Кемерово и Кемеровская область поразили нас с мужем! Это супер регион! 9 дней и с утра до вечера разработана программа. Оставалось только переночевать! Новокузнецк был вторым городом со сменой отеля после Кемерово со 2 января 2026.
Ксения гид от души! Может преподнести материал! Советуем!

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М
Новокузнецк: понять и полюбить
Ксения - суперэкскурсовод!!! Профессионал своего дела! Я была в Новокузнецке первый раз. Приехала из Новосибирска специально, чтобы посмотреть на этот город. Не ожидала, что в маленьком городе (по сравнению с Новосибирском) так много интересного!!! Мне всё очень понравилось. Рекомендую всем!!!
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Ю
Новокузнецк: понять и полюбить
Огромное спасибо за экскурсию. Мы делали для себя, так как первый раз в этом городе и для родственников,которые там живут
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более 40 лет и благодаря Ксении, наши родственники узнали очень много нового, а мы соответственно все новое) Все было структурировано,с примерами прошлых лет фото, было очень интересно. Ксению рекомендуем,не пожалеете

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Александр
Новокузнецк: понять и полюбить
Замечательная экскурсия по Новокузнецку с гидом Ксенией. Прошла в комфортном формате: сначала чуть больше часа прогулялись пешком по городу, а
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оставшееся время перемещались на автомобиле по удаленным достопримечательностям. Благодаря живому и интересному рассказу Ксении миссия «понять и полюбить» город была успешно выполнена. Также получил много полезных рекомендаций относительно дальнейшего времяпровождения в городе. Всем настоятельно рекомендую посетить Новокузнецк и взять данную экскурсию для быстрого, но довольно объемного и обстоятельного знакомства с городом.

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Е
Новокузнецк: понять и полюбить
Ксения! Браво! Ваша прекрасная экскурсия останется в нашей памяти навсегда! Хочется вернуться в Ваш любимый город и продолжить знакомство и с городом, и с Вами.
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Всего 9 отзывов в Новокузнецке

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Ответы на вопросы от путешественников по Новокузнецку

Самые популярные экскурсии в Новокузнецке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Новокузнецк: понять и полюбить;
  2. Железное сердце города: мастерская Виктора Ерофеева;
  3. Обзорная экскурсия по Новокузнецку на транспорте туристов;
  4. Мобильный квест «Таинственные символы города N» в Новокузнецке.
Сколько стоит экскурсия по Новокузнецку в августе 2026
Сейчас в Новокузнецке можно забронировать 4 экскурсии от 1080 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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