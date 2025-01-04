Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Новокузнецке, трансфер в Шерегеш. Заселение, катание
Встреча в аэропорту г. Новокузнецк.
7:30 Групповой трансфер из аэропорта.
Рекомендуем спланировать прилёт, чтобы не опоздать и присоединиться к нашей дружной кампании.
8:10 Групповой трансфер от ж/д вокзала Новокузнецка в Шерегеш.
Если вы прибываете в другое время, сообщите за ранее, мы организуем индивидуальный трансфер.
Прибытие в Шерегеш, размещение в гостевом доме. Время в пути — до 3 часов в зависимости от погодных условий.
Отдых, свободное время.
Едем на гору, подбираем инвентарь, катаем.
Возвращаемся, отдыхаем.
Катание или таёжная экспедиция с посещением мест обитания Снежного человека
Завтрак, трансфер на гору.
В зависимости от уровня катания гид посоветует необходимый уровень сложности трассы, проведет урок обучения катанию новичков.
Обед в кафе на склоне горы Зеленая.
Продолжение катания.
Трансфер к месту проживания.
Альтернативный вариант отдыха — таёжная экспедиция.
Однодневная комбинированная экскурсионная программа на автобусе и снегоходах с посещением мест обитания Снежного человека.
Едем на юг области, посещаем таинственное место — Трёхречье, далее нас ждет восхитительный снегоходный маршрут по нетронутым таёжным местам по территории Шорского национального парка…
Пещера уникальна и неповторима, но это вы прочувствуете сами))
Вас ждёт пикник на природе и обед в гостях у местной жительницы с дегустацией местных напитков.
Эта программа для тех, кто формирует личную копилку ярких впечатлений!
Катание, обзорная снегоходная экскурсия «Панорамы Шории»
Завтрак, трансфер на гору.
Катаем на полюбившихся склонах, взрываем пухляк, наслаждаемся, делаем фото на память.
Обед в атмосферном месте.
Обзорная снегоходная экскурсия «Панорамы Шории».
Завершение катания, посещение торговых рядов, приобретаем сувениры на память.
Трансфер к месту проживания.
Окончание тура. Трансфер в Новокузнецк
Освобождение номеров.
Трансфер из отеля в 2:00 аэропорт или ж/д г. Новокузнецка.
До новых встреч!
Проживание
Стоимость тура указана для проживания в гостевом доме при двухместном размещении или в четырехместных семейных номерах.
Возможна организация других вариантов размещения (пожелания необходимо сообщить при бронировании):
- гостиницы 1-4*;
- коттедж;
- 1-местный номер;
- 2-местный номер;
- 3-4-местный номер.
Варианты проживания
Гостиница или гостевой дом в Шерешеге
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Новокузнецка в Шерегеш и обратно (по запросу в аэропорт или ж/д вокзал)
- 2х-местное проживание в гостевом доме
- Ежедневный трансфер до склона и обратно
- Услуги гида, инструктора
- Вводный урок инструктора для новичков
- Скидки на экскурсии и аренду инвентаря
- Информационная поддержка до и во время тура
Что не входит в цену
- Билеты из вашего города в Новокузнецк и обратно
- Экскурсии
- Ски-пассы
- Питание
- Аренда снаряжения
- Дополнительные обучающие занятия с новичками
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем взять/приобрести:
- лыжную экипировку, шлем, очки;
- тёплую обувь и одежду для прогулок и экскурсий;
- лыжный инвентарь (если такового не имеете можно взять в прокате на месте, поможем подобрать);
- оформить страховку от несчастного случая (по вашему запросу это можем сделать мы);
- личную аптечку (для тех кто принимает индивидуальные лекарственные препараты). Просим также сообщить об особенностях вашего здоровья если таковые имеются;
- предметы личной гигиены.
Какую информацию мне надо сообщить при бронировании?
Важная информация об участниках тура, которую необходимо сообщить нам при бронировании для вашего комфорта:
- состав участников (индивидуальный участник, пара, кампания друзей и пр.);
- время и место прибытия в Новокузнецк;
- специализация участников (лыжи, борд);
- уровень катания (без навыков, любитель, средний уровень, профи).
Пожелания, которые вы можете указать:
- одноместное размещение в гостевом доме с группой;
- размещение в отеле повышенной комфортности на курорте вблизи подъемников;
- если вы планируете путешествовать в одиночку, но хотели бы найти себе пару на время путешествия, также сообщите, мы постараемся подобрать попутчика.
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую ещё информацию о туре мне стоит знать?
Требования к гостю для комфортного прохождения тура для всех участников:
- позитивный настрой, дружелюбие;
- отсутствие вредных привычек (мы не курим в помещениях и не злоупотребляем алкоголем);
- желание взять от отдыха всё по максимуму!