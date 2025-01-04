1 день

Встреча в Новокузнецке, трансфер в Шерегеш. Заселение, катание

Встреча в аэропорту г. Новокузнецк.

7:30 Групповой трансфер из аэропорта.

Рекомендуем спланировать прилёт, чтобы не опоздать и присоединиться к нашей дружной кампании.

8:10 Групповой трансфер от ж/д вокзала Новокузнецка в Шерегеш.

Если вы прибываете в другое время, сообщите за ранее, мы организуем индивидуальный трансфер.

Прибытие в Шерегеш, размещение в гостевом доме. Время в пути — до 3 часов в зависимости от погодных условий.

Отдых, свободное время.

Едем на гору, подбираем инвентарь, катаем.

Возвращаемся, отдыхаем.