Выходные в снежном Шерегеше

Каждые выходные с начала зимы до поздней весны мы устраиваем настоящую горнолыжную перезагрузку на склонах Шерегеша! Наш тур — это свобода действий, мы не стоим над душой и не таскаем
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вас по злачным местам. Мы стремимся быть незаметными во время отдыха.

Но в то же время всегда подскажем, где можно хорошо и недорого перекусить или взять снаряжение в аренду.

Мы расскажем всё, что вы хотели бы знать о нашем курорте, поможем с организацией дополнительных видов отдыха и «погрузим» в таинственный мир страны по имени Горная Шория. Заезды по запросу с четверга до воскресенья или с пятницы до понедельника.

Выходные в снежном Шерегеше
Выходные в снежном Шерегеше
Выходные в снежном Шерегеше
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Обучение катанию
Обучение катанию
Если вы только знакомитесь с горнолыжным отдыхом, мы посоветуем лучшую трассу и проведём урок катания
Снегоходное приключение
Снегоходное приключение
Отправимся на снегоходах рассекать снежные просторы и любоваться панорамами Горной Шории
По следам Йети
По следам Йети
При желании организуем однодневную автобусно-снегоходную экскурсию в пещеру Снежного человека

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Новокузнецке, трансфер в Шерегеш. Заселение, катание

Встреча в аэропорту г. Новокузнецк.

7:30 Групповой трансфер из аэропорта.

Рекомендуем спланировать прилёт, чтобы не опоздать и присоединиться к нашей дружной кампании.

8:10 Групповой трансфер от ж/д вокзала Новокузнецка в Шерегеш.

Если вы прибываете в другое время, сообщите за ранее, мы организуем индивидуальный трансфер.

Прибытие в Шерегеш, размещение в гостевом доме. Время в пути — до 3 часов в зависимости от погодных условий.

Отдых, свободное время.

Едем на гору, подбираем инвентарь, катаем.

Возвращаемся, отдыхаем.

Встреча в Новокузнецке, трансфер в Шерегеш. Заселение, катаниеВстреча в Новокузнецке, трансфер в Шерегеш. Заселение, катаниеВстреча в Новокузнецке, трансфер в Шерегеш. Заселение, катаниеВстреча в Новокузнецке, трансфер в Шерегеш. Заселение, катание
2 день

Катание или таёжная экспедиция с посещением мест обитания Снежного человека

Завтрак, трансфер на гору.

В зависимости от уровня катания гид посоветует необходимый уровень сложности трассы, проведет урок обучения катанию новичков.

Обед в кафе на склоне горы Зеленая.

Продолжение катания.

Трансфер к месту проживания.

Альтернативный вариант отдыха — таёжная экспедиция.

Однодневная комбинированная экскурсионная программа на автобусе и снегоходах с посещением мест обитания Снежного человека.

Едем на юг области, посещаем таинственное место — Трёхречье, далее нас ждет восхитительный снегоходный маршрут по нетронутым таёжным местам по территории Шорского национального парка

Пещера уникальна и неповторима, но это вы прочувствуете сами))

Вас ждёт пикник на природе и обед в гостях у местной жительницы с дегустацией местных напитков.

Эта программа для тех, кто формирует личную копилку ярких впечатлений!

Катание или таёжная экспедиция с посещением мест обитания Снежного человекаКатание или таёжная экспедиция с посещением мест обитания Снежного человекаКатание или таёжная экспедиция с посещением мест обитания Снежного человекаКатание или таёжная экспедиция с посещением мест обитания Снежного человекаКатание или таёжная экспедиция с посещением мест обитания Снежного человека
3 день

Катание, обзорная снегоходная экскурсия «Панорамы Шории»

Завтрак, трансфер на гору.

Катаем на полюбившихся склонах, взрываем пухляк, наслаждаемся, делаем фото на память.

Обед в атмосферном месте.

Обзорная снегоходная экскурсия «Панорамы Шории».

Завершение катания, посещение торговых рядов, приобретаем сувениры на память.

Трансфер к месту проживания.

Катание, обзорная снегоходная экскурсия «Панорамы Шории»Катание, обзорная снегоходная экскурсия «Панорамы Шории»Катание, обзорная снегоходная экскурсия «Панорамы Шории»Катание, обзорная снегоходная экскурсия «Панорамы Шории»
4 день

Окончание тура. Трансфер в Новокузнецк

Освобождение номеров.

Трансфер из отеля в 2:00 аэропорт или ж/д г. Новокузнецка.

До новых встреч!

Окончание тура. Трансфер в Новокузнецк

Проживание

Стоимость тура указана для проживания в гостевом доме при двухместном размещении или в четырехместных семейных номерах.

Возможна организация других вариантов размещения (пожелания необходимо сообщить при бронировании):

  • гостиницы 1-4*;
  • коттедж;
  • 1-местный номер;
  • 2-местный номер;
  • 3-4-местный номер.
Фото проживания

Варианты проживания

Гостиница или гостевой дом в Шерешеге

3 ночи

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Новокузнецка в Шерегеш и обратно (по запросу в аэропорт или ж/д вокзал)
  • 2х-местное проживание в гостевом доме
  • Ежедневный трансфер до склона и обратно
  • Услуги гида, инструктора
  • Вводный урок инструктора для новичков
  • Скидки на экскурсии и аренду инвентаря
  • Информационная поддержка до и во время тура
Что не входит в цену
  • Билеты из вашего города в Новокузнецк и обратно
  • Экскурсии
  • Ски-пассы
  • Питание
  • Аренда снаряжения
  • Дополнительные обучающие занятия с новичками
Место начала и завершения?
Россия, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный округ, аэропорт Новокузнецк (Спиченково) имени Б.В. Волынова
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем взять/приобрести:

  • лыжную экипировку, шлем, очки;
  • тёплую обувь и одежду для прогулок и экскурсий;
  • лыжный инвентарь (если такового не имеете можно взять в прокате на месте, поможем подобрать);
  • оформить страховку от несчастного случая (по вашему запросу это можем сделать мы);
  • личную аптечку (для тех кто принимает индивидуальные лекарственные препараты). Просим также сообщить об особенностях вашего здоровья если таковые имеются;
  • предметы личной гигиены.
Какую информацию мне надо сообщить при бронировании?

Важная информация об участниках тура, которую необходимо сообщить нам при бронировании для вашего комфорта:

  • состав участников (индивидуальный участник, пара, кампания друзей и пр.);
  • время и место прибытия в Новокузнецк;
  • специализация участников (лыжи, борд);
  • уровень катания (без навыков, любитель, средний уровень, профи).

Пожелания, которые вы можете указать:

  • одноместное размещение в гостевом доме с группой;
  • размещение в отеле повышенной комфортности на курорте вблизи подъемников;
  • если вы планируете путешествовать в одиночку, но хотели бы найти себе пару на время путешествия, также сообщите, мы постараемся подобрать попутчика.
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую ещё информацию о туре мне стоит знать?

Требования к гостю для комфортного прохождения тура для всех участников:

  • позитивный настрой, дружелюбие;
  • отсутствие вредных привычек (мы не курим в помещениях и не злоупотребляем алкоголем);
  • желание взять от отдыха всё по максимуму!
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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