1 день

Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь

09.00-10.00 Встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска. Рекомендуем перелёт именно в этот город.

Также мы можем вас встретить:

05:00 В Новосибирске (ул. Ленина-84, ТЦ «Апельсин»);

08:30 Под Барнаулом, ГК «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул. Дорожная-13).

Автодорога (Чуйский тракт) занесена в список 10-ти самых красивых дорог мира, в этот день мы познакомимся лишь с ее малой исторической частью.

Сегодня вы полюбуетесь чарующими видами заснеженных вершин и изгибами реки Катунь (не замерзает зимой).

Заселение на турбазу по 2 человека в номер.

Обед можно приобрести за дополнительную плату в кафе.

Отдых в номере.

Прогулка на о. Патмос, где вы увидите часовню на острове, посередине реки Катунь.

К часовне ведет живописный подвесной мост.

Ужин, глинтвейн и вечер знакомств.