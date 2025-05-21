1 день

Переезд от Горно-Алтайска в Чибит

Встречаемся с группой в аэропорту Горно-Алтайска, отмечаемся у инструктора. Рассаживаемся в автобусе, сегодня нам предстоит непродолжительное автопутешествие до села Чибит.

Дорога поведет наш автобус по знаменитому Чуйскому тракту. Несколько часов затяжного подъема, и вуаля — мы на Семинском перевале — самой высокой точке Чуйского тракта, 1894 м над уровнем моря (9 км подъем и 11 км спуск).

Дорога петляет сквозь кедровые леса и выводит нас к перевалу Чике-Таман (1460 м). Он хоть и ниже Семинского, но серпантинными спусками и крутыми подъемами напоминает «американские горки». Держитесь крепче, этот перевал подарит нам немало острых ощущений! С верхней точки открывается замечательный вид на величественные горы Алтая.

Проезжаем место слияния рек Катуни и Чуи и дальше направляемся вдоль долины Чуя. Горная река бурлит, неистовствует, шумит своими порогами — зрелище завораживающее.

К вечеру мы наконец-то добираемся до турбазы, где и встанем на ночлег с палатками. Готовим первый походный ужин, знакомимся и отдыхаем от дороги.