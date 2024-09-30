Программа тура по дням
Отправление поезда из Новосибирска
Отправление из главного сибирского города Новосибирска в 21:33 – прицепной тематический вагон к номеру поезда 401 (перед выездом мы оповестим какой номер вагона будет).
Вас ждут комфортные купе с душем в каждом вагоне.
Заботливые проводники предложат вам ароматный чай в подстаканниках, и вы отправитесь в путь под стук колес.
Это будет необычное путешествие, которое подарит вам массу впечатлений и эмоций.
Путешествие по Чуйскому тракту
Прибытие на ж/д вокзал г. Бийск в 7:41 – это начало увлекательного путешествия.
Вас встречает организатор, который помогает с посадкой в комфортабельные автобусы.
Первая остановка – завтрак в уютном кафе, где вы сможете попробовать блюда местной кухни и зарядиться энергией для дальнейшего путешествия.
После завтрака начинается захватывающеепутешествие по Чуйскому тракту – одной из самых живописных дорог России.
Мы проедем через величественные горные перевалы: Семинский и Чике-Таман, где каждый поворот будет открывать перед вами необыкновенные пейзажи и панорамы.
Остановки на сувенирных ярмарках позволят насладиться творчеством местных мастеров и приобрести уникальные подарки.
На смотровых площадках вы сможете сделать замечательные фотографии на фоне горных вершин и бескрайних просторов.
К вечеру мы уедем в село Акташ, где вас ждет комфортный отель, готовый предложить отдых после насыщенного дня.
Здесь вы сможете расслабиться и обсудить впечатления с новыми знакомыми, предвкушая новые приключения.
В этот день проедем по Чуйскому тракту практически до Монголии.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Алтайский марс
Завтракаем и отправляемся к удивительным алтайским горам, которые наши гости прозвали Марсианскими.
Эти места действительно напоминают инопланетные пейзажи, где фантастическая природа переплетается с яркими цветами и необычными формами.
Алтайский Марс – это терракотовые горы с радужными переходами, поражающие воображение.
Они представляют собой одну из самых впечатляющих природных достопримечательностей региона.
Уникальный цвет гор здесь обусловлен химическим составом почвы.
Красный цвет доминирует, но его красивым дополнением служат желтые, розовые и фиолетовые оттенки.
Горное образование Чаган-Узун, благодаря розовому марганцу, красному гематиту и желтому хрому выглядит словно искусное полотно.
В его составе также встречаются титан, олово, кварц и халцедон, которые придают еще большее разнообразие.
Далее переезд по уже знакомому Чуйскому тракту, но уже с немного другими пейзажами.
Обед в кафе на Семинском перевале, а ужин предложим необычный – целое гастрошоу!
Таких блюд Вы еще точно не пробовали, а интересное сопровождение удивит Вас и очень приятно впечатлит.
Размещение на курорте Белокуриха в номерах с удобствами.
Питание включено: завтрак, обед и гастроужин.
Дополнительно: входы на Марсианские горы – 400 руб. /чел., Гейзерное озеро – 150 руб. /чел.
Белокуриха
Завтракаем и отправляемся знакомиться с курортом Белокуриха.
В автобусы уже нужно спуститься с чемоданами, так как вечером вы уже отправитесь на поезде в г. Новосибирск.
Экскурсия по городу-курорту Белокуриха познакомит с историей и уникальностью курорта.
Посетим музей курорта, прогуляемся по терренкуру, поднимемся на новый курорт Белокуриха Горная по серпантину.
Сделаем остановки на смотровых площадках – получаются красивые видовые фотографии.
Посещение музейного комплекса Андреевская Слобода позволит познакомить с бытом русского крестьянина, который жил в нашем предгорье.
Обед в ресторане Олимп.
Далее переезжаем до г. Бийска, где познакомим вас с купеческой частью старинного города, который был освоен по Указу Петра Первого.
Ужин в ресторане Калина Красная.
Переезд к поезду.
Прибытие в Новосибирск на поезде
Прибытие на станцию Новосибирск – в 5:40 утра.
Это было время новых открытий, теплых встреч и новых знакомств.
Проживание
Тур предусматривает проживание в поезде и в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного варианта, руб:
|размещение в поезде
номер в отеле Горного Алтая
и в отеле курорта Белокуриха
|стоимость
|1 чел. в купе
|одноместный номер
|75 800
|2 чел. в купе
|2 чел. в номере (основные места)
|57 600
|3 чел. в купе
1 номер с доп. местом (если нужно два номера в отелях, то дополнительно
доплата 5 500 руб. за номер)
|53 300
|4 чел. в купе
2 номера с основными местами. (если нужно одноместное размещение, то
дополнительно 5 500 руб.)
|48 800
Варианты проживания
Купе
Наш поезд предлагает размещение в купе. Внимание! По желанию можно оставить заявку на купе только для вашей семьи (компании). Например, вас три человека и вы желаете путешествовать втроем, тогда купе будет только для вас. Просто нужно оставить комментарий в заявке. Тип вагона КУПЕ. В каждом вагоне есть два туалета и горячая вода, которую можно налить в любое время, используя специальный водонагреватель. На каждое место приходится своя лампочка для чтения. Сегодняшние купейные вагоны оснащены кондиционерами, биотуалетами, системой очистки воздуха и воды. Чтобы попасть в купе, вам понадобится специальная магнитная карта. Нижняя полка может быть легко преобразована в кровать. Здесь есть розетки: одна для нижнего места - 220В, одна для верхнего - USB-разъем. Стандартный купейный вагон РЖД состоит из 9 купе с четырьмя местами в каждом. Всего в вагоне могут ехать 36 пассажиров
Отель в Горном Алтае
Комфортный отель в селе Акташ, удобства в номерах.
Гостиница на курорте Белокуриха
Размещение на курорте Белокуриха в номерах с удобствами.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в туристическом поезде в вагоне категории купе (2 ночи)
- Трехразовое питание
- Размещение в комфортном отеле в Горном Алтае (1 ночь)
- Размещение на курорте Белокуриха (1 ночь)
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска и обратно
- Дополнительное питание
- Билеты за вход на экскурсионные объекты: Марсианские горы - 400 руб. /чел. Гейзерное озеро - 150 руб. /чел. музей Андреевская Слобода - 200 руб. /чел
- Марсианские горы - 400 руб. /чел
- Гейзерное озеро - 150 руб. /чел
- Музей Андреевская Слобода - 200 руб. /чел
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, медицинский полис;
- средства личной гигиены;
- зарядные устройства;
- удобная одежда, несколько комплектов;
- удобная обувь;
- сменная обувь;
- головной убор;
- купальные принадлежности (для бани или бассейна по желанию);
- небольшой рюкзачок для необходимых мелочей на экскурсиях;
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли сотовая связь?
Мобильные операторы: МТС, Билайн, Мегафон. Местами связи не будет, предупредите своих близких.