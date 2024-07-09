2 день

Невероятный Алтай

Наша первая остановка город Бийск - один из старейших городов Сибири.

После завтрака в кафе города отправляемся на автобусах в путешествие по Алтаю в соответствии с выбранной Вами программой.

Программа 1.

Знакомство с курортом Белокуриха.

Окунемся в атмосферу настоящего отдыха и здоровья в старейшем городе-курорте Сибири.

Переезжаем в Белокуриху, поднимаемся на канатной дороге на вершину горы с невероятными панорамными видами на долину Белокурихи, узнаем тайны и легенды курорта.

Знакомимся с исторической частью курорта, известного своими лечебными термальными источниками и отправляемся в современную Белокуриху Горную.

Обедаем в ресторане Олимп, с великолепным видом на горы и едем в музей Андреевская слобода, чтобы прикоснуться к жизни и быту крестьян, проживавших здесь в 19 веке.

Начинаем спуск с остановками на смотровых площадках серпантина, чтобы увидеть как Западно-Сибирская равнина встречается с алтайским предгорьем.

В Бийске погружаемся в атмосферу и архитектуру старинного сибирского купеческого города, ставшего из крепости важным транспортным узлом на пути в Монголию и Китай.

Ужин, переезд на ж/д вокзал, чтобы продолжить наш удивительный круиз по Южной Сибири.

Утром нас ждет Горная Шория!

Программа 2.

Обзорная экскурсия по Горному Алтаю.

После завтрака из Бийска проедем через Алтайский край, остановимся на родине великого русского писателя В. М. Шукшина.

После пересечения границы Горного Алтая, попадаем в совершенно другой мир. На знаменитом Манжероке поднимемся на самой длинной канатной дороге Сибири на г. Синюха, чтобы увидеть невероятные окрестности горной долины.

Обедаем и отправляемся дальше, к началу водной прогулки.

В с. Барангол на речном вокзале пересаживаемся на моторафты, впереди нас ждет Катунь.

Ужин.

Переезжаем к нашему поезду, чтобы продолжить круиз по Южной Сибири.

Утром нас ждет Горная Шория!