06:13 Встреча на ЖД вокзале Новосибирска и пересадка на автобус.
По пути фото долин Катуни и Чуи в обрамлении розовых гор из цветущего рододендрона.
Прибытие к вечеру в урочище Боки на Чуйском тракте.
Ужин на поляне.
Сбор снаряжения.
Короткая лекция по теории водного туризма.
Тренировка на воде на участке 3 км. до порога Буревестник(3 к.с.)
Организация страховки.
Прохождение порога Буревестник.
Фото и видео съемка.
При необходимости повторное прохождение порога Буревестник.
Тренировка оверкиля в полной выкладке.
Тренировка прохождения нижней ступени порога Буревестник самосплавом.
Сплав 8 км. до порога Бегемот (5 к.с.)
Осмотр порога.
Вечером просмотр видео и обсуждение ошибок прохождения Буревестника.
ЦУ на следующий день.
Желающим – мастер-класс по вязанию узлов.
Вечером – отмечание первого дня в Горном Алтае.
Жизнеутверждающие песни под гитару.
Осмотр порога Бегемот (5 к.с.).
Принятие инструктором решения о составе и порядке прохождения порога.
Короткое теоретическое занятие по школе водного туризма.
Организация страховки.
Прохождение порога Бегемот (5 к.с.).
Фото и видео съемка.
Прохождение нижней ступени порога Бегемот самосплавом.
Сплав 10 км.
По пути прохождение нескольких порогов 3 к.с. с осмотром с воды.
Переезд до урочища Адыр-Кан.
Экскурсия в археологический комплекс Адыр-кан.
Осмотр Каменного воина и наскальных надписей – петроглифов.
Сплав 15 км. до порогов Турбинный(4 к.с.) и Горизонт (4-5 к.с.).
Осмотр порогов.
Принятие инструктором решения о составе и порядке прохождения порогов.
Короткое теоретическое занятие по школе водного туризма.
Организация страховки.
Прохождение порогов Турбинный(4 к.с.) и Горизонт (4-5 к.с.)
Фото и видео съемка.
Прохождение нижней ступени порога Горизонт самосплавом.
Вечером просмотр видео и обсуждение ошибок прохождения порогов Бегемот (5 к.с.), Турбинный (4 к.с.) и Горизонт (4 к.с.).
ЦУ на следующий день.
Желающие организуют себе походную баню.
Желающим – мастер-класс по вязанию узлов.
Вечером – провожаем Чую и готовимся встретить Катунь.
Лирические песни под гитару.
Сплав до устья Чуи 7 км.
По пути прохождение нескольких порогов 3 к.с. с осмотром с воды.
Сплав 10 км. до села Иня.
Фото уникального подвесного моста (Алтайский Голден-Гейт) и посещение магазина соскучившимися по цивилизации.
Сплав 35 км. до порога Ильгумень.
Шиверы 3-й к.с., валы до 2,5 м.
Тренировка оверкиля в полной выкладке.
Экскурсия на курганы захоронения скифов и монголов (по желанию и состоянию).
Для желающих подъем на вершину для осмотра долины с высоты.
Вечером – желающие организуют себе походную баню.
Ночью – для желающих посещение скифского кладбища.
Тематические песни под гитару.
А так же празднование дня Звездных войн.
Тематические костюмы и световые мечи приветствуются.
Осмотр порога Ильгуменский (4 к.с.).
Принятие инструктором решения о составе и порядке прохождения порога.
Короткое теоретическое занятие по школе водного туризма.
Организация страховки.
Прохождение порога Ильгуменский (4 к.с.)
Фото и видео съемка.
Прохождение ущелья Кадринская труба – 10 км.(3 к.с.).
Осмотр порога Шабаш (5 к.с.).
Принятие инструктором решения о составе и порядке прохождения порога.
Организация страховки.
Прохождение порога Шабаш (5 к.с.).
Фото и видео съемка.
Сплав до устья реки Урсул.
Заброска к началу нижнего каньона реки Урсул (4-5к.с.), 5 км.
Вечером: просмотр видео и обсуждение ошибок.
Героические песни под гитару.
Прохождение нижнего каньона реки Урсул (4-5к.с.).
В случае желания и настроения – катаемся, пока руки не отвалятся или пока не настанет 15-00.
Далее разборка и сушка снаряжения.
Вечером – празднование завершения водной части путешествия.
Посвящение в туристы водники.
Прощальные песни под гитару.
Дневка/радиальная экскурсия – возможен в любой день по маршруту.
Утром выезд в Новосибирск.
По пути закуп сувениров и даров Алтайского края – кедровые орехи, мед, медовуха, варган и т.п.
Вечером прибытие на вокзал Новосибирска (ориентировочно в 22:00).
|Рюкзак 55-100 л
|Гидрокостюм полный сухой или мокрый (верх, низ, тапки, перчатки)
|Каску, шлем
|Стропорез если есть
|Целлофановые пакеты для хранения теплых и запасных вещей (1 упаковка, если есть – гермомешок)
|Сиденье теплоизоляционное (хоба, подпопник)
|Гигиеническая помада, крем детский или мазь Боро-Плюс
|2 пары обуви: (сапоги резиновые, кроссовки)
|Носки х/б – 3 пары, шерстяные носки – 2 пары
|Куртка штормовая непромокающая
|Утепленная куртка
|Толстовка (кофта) флисовая 2 штуки, вместо одной можно взять теплую жилетку
|Флисовые или другие теплые брюки
|Термобелье
|Нижнее белье
|Шапка тёплая ветрозащитная (винблок, полартек, флис)
|Ветрозащитная маска, труба теплая на шею, бафф
|Балаклава (шлем флисовый)
|Перчатки флисовые ходовые, рабочие перчатки х/б
|Нож, ложка, тарелка, кружка
|Туалетные принадлежности, ТБ, полотенце, мыло, зубная щётка, паста, губка
|Часы, спички в гермоупаковке, зажигалка
|Фонарик налобный с запасным комплектом батареек
|Документы личные и деньги в гермоупаковке
|Купальные принадлежности для бани
|Дождевик (полиэтиленовая накидка или куртка от дождя)
|Одежду для пещеры, которую не жалко запачкать
Снаряжение должно быть легким, удобным и простым в обращении.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
1. Личная экипировка безопасности: сертифицированный водный шлем с рабочей застежкой, гермомешок. До 01.07 обязателен, а после желателен полный сухой или мокрый гидрокостюм(верх, низ, тапки, перчатки). После 01.07 возможен брызгозащитный костюм.
2. Прослушивание теоретического курса к началу прохождение препятствий.
3. Отсутствие алкоголя в крови на момент прохождения препятствий.
Желательны: наколенники (на них удобно стоять в упорах), налокотники.
Мы оставляем за собой право не допустить участника до прохождения порогов, если посчитаем, что его моральное и/или физическое состояние, а равно и отсутствие навыков не соответствуют сложности препятствия.
ВНИМАНИЕ! Все избыточные личные вещи будут оставлены в автобусе сопровождения и могут быть недоступны 2-3 дня.
КРОМЕ ТОГО, каждый должен оставить в личном рюкзаке (гермомешке) 10-15 литров объема для общественного инвентаря!
Возможны изменения графика движения по маршруту в зависимости от уровня группы, запроса группы или погодных условий.
Туристы обеспечиваются всем необходимым для путешествия снаряжением: 2-х и 4-х местными катамаранами, веслами, страховочными жилетами, теплоизоляционными ковриками.
Под управлением инструктора туристы участвуют в сборе катамаранов и разбитии лагеря, организации страховки и прочих работах на маршруте.
Все группы заявляются в МЧС!
30 апреля 2022 в 00.25 (местное время) Отправление поезда № 068Ы из Перми до Новосибирска. (для туристов из Перми).
Выезд обратно:
9 мая 2022 Ночью в 00:26 отправление на поезде №069Ч в Пермь.
10 мая 2022 Утром в 05-08 прибытие на вокзал Пермь 2.
Билеты на поезд оплачиваются отдельно.
Наша компания осуществляет категорийный сплав на 4-ех и 2-ух местных катамаранах, которые состоят из 2-х надувных гондол, рамы и палубы. Сборку катамарана, установку лагеря, приготовление пищи осуществляют туристы под чутким руководством инструкторов.
Во время маршрута непрерывное нахождение на катамаране обычно занимает от 2 часов и более, с «зелеными стоянками». Экскурсии, восхождения, их время и продолжительность не являются стандартными и зависят от погодных условий, а также возможности группы. Место для установки лагеря также выбирает инструктор.
Не забывайте, что купив путевку на сплав, вы стали членом организованной туристической группы. Для полноценного отдыха всех участников необходимо соблюдать дисциплину и выдерживать график маршрута. Не стоит сетовать на дождливую погоду, если таковая преследовала все время. Помните, что «у природы нет плохой погоды»!
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА СПЛАВЕ
· Внимательно отнеситесь к сбору личного снаряжения согласно рекомендованному списку.
· Бережно и уважительно относитесь к природным богатствам и историческим памятникам, по возможности сохраняйте и оберегайте их. Не выбрасывайте мусор в лес и не оставляйте его на поляне. Обязательно утилизируйте или берите с собой. Инструктор предоставит мусорные пакеты.
· С первой минуты путешествия Вы становитесь полноправным участником группы и должны согласовывать свои действия с инструктором. Уважайте окружающих Вас людей и себя.
· Не рекомендуем употреблять алкоголь на катамаране и в автобусе. Кроме того, алкоголь притупляет удовольствие от путешествия, а пить можно и дома. Во время вечерних стоянок и посиделок у костра принятие алкоголя не возбраняется, но все хорошо в меру! Также рекомендуем заранее перелить алкогольные напитки из стекла в пластик, если Вы все же решили их взять. В дальнейшем его будет легче утилизировать.
· Обязательно находится в спас. жилете во время всей водной части маршрута.
· Запрещается курить, а также пользоваться открытым огнем в палатках и на катамаранах.
· Не забывайте об обязательном осмотре от клещей после экскурсий и прогулок по берегу/лесу.
· Не отлучайтесь из лагеря, не предупредив инструкторов.
· При плохом самочувствии, травме или другой проблеме информируйте об этом инструктора.
· Бережно относитесь к инвентарю и снаряжению. Вы несете за него ответственность не меньше, чем инструктор.
· Бывают случаи, когда катамаран встает на мель. При этом необходимо встать с него, чтобы уменьшить осадку и провести катамаран вручную.
· Наслаждаться путешествием и природой, фотографировать все вокруг и радоваться жизни, получать положительные эмоции и незабываемые впечатления!!!
· Передвигайтесь, стараясь идти посередине тропинки. Постарайтесь избегать высокой травы и кустарник.
· В случае прогулки в лес/экскурсии наденьте одежду с длинным рукавом, плотно прилегающим к запястью. А также брюки, заправив их в высокие сапоги либо носки.
· Рекомендуем пользоваться одеждой темного цвета, т. к. клещи меньше на нее реагируют.
· Обязательно наденьте головной убор.
· Для обработки одежды используйте репелленты, отпугивающие или убивающие клещей. Репелленты, содержащие следующие элементы: Альфа-циперметрин и Альфаметрин – очень токсичные, брызгать можно только на одежду, они устойчивы к смыву, свету и температуре. Рефтомид таежный, акарицидный брусок Претикс, Антиклещ.
Репеленты с 30%-ной концентрацией отпугивают клещей – в них должны содержаться такие элементы, как: диэтилтолуамид, диметилорталат.
· Проводить поверхностный осмотр своей одежды через каждый час-полтора. Не забывайте, что обычно клещи присасываются не сразу!